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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO79، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط بدقة 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO79، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط بدقة 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

55NANO796QA

تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO79، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط بدقة 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

(5)
front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.

تجربة مزهرة مع
جوهر الألوان النقية

اختبر الألوان من جديد مع Pure Colors و Real 4K على تلفزيون LG NanoCell.

تقنية NanoCell

تقنية الألوان الأساسية

تستخدم تقنية LG NanoCell الجسيمات النانوية لتصفية الألوان غير النقية من أطوال موجات RGB.

معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K)

ألوان نقية أعيد تحسينها
وتعزيزها من خلال المعالجة

يقوم معالج (α5 Gen5 AI Processor 4K) بتحليل المحتوى الأصلي وتحسينه لتحسين الجودة.

التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

يضبط سطوع شاشتك تلقائيًا لتلائم مستويات الإضاءة المحيطة، مما يضمن مشاهدة مثالية في أي مكان.

شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.

AI Sound Pro

استمتع بصوت غامر مع خاصية (AI Sound Pro). تقوم خوارزميات التعلم العميق بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحويل قناتين من الصوت إلى صوت محيط افتراضي 5.1.2، مما يسمح بتزويد أي محتوى بصوت غني ومحسّن. كما تعمل خاصية (AI Sound Pro) أيضًا على ضبط إعدادات الصوت بناءً على نوع المحتوى الذي تستمتع به للحصول على تجربة صوتية ومرئية استثنائية بغض النظر عن أي شيء.
معركة ملحمية تدور على الشاشة. تعرض الأسهم صوتًا يتدفق من التلفزيون قادمًا من اتجاهات ومصادر متعددة.

A TV carries out commands spoken while pressing a button on a remote control, such as "Turn volume up."

ThinQ AI

ميزات مريحة وملائمة
تم تصميمها خصيصاً لتناسبك

يتميز تلفزيون LG NanoCell بواجهة ملائمة تعمل بالصوت ومخصصة تمامًا لك.

المساعد الذكي والاتصال

ترتقي LG NanoCell بالراحة إلى مستوى جديد مع دعم Amazon Alexa وApple AirPlay وHomekit. راقب الأجهزة المتصلة بسهولة، وتحقق من المعلومات على الفور تقريبًا بصوتك فقط.

جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.

جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.

ملفي التعريفي

قم بتعيين ملف تعريف شخصي لكل فرد من أفراد الأسرة للعثور بسرعة على المحتوى الذي تريده وتحديد التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر بسهولة.
تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.

*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.

تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.

التنبيهات الرياضية

لا تفوت التحديثات الخاصة بفرقك المفضلة وأهم المباريات.
يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.

*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.

يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
* يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.

NanoCell Cinema

اجلب الخيال إلى منزلك

استمتع بأفلامك المفضلة بألوان نقية مذهلة على شاشة تلفزيون LG NanoCell الكبيرة جدًا.

وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)

استمتع بالأفلام كما أرادها المخرج، بدون تعديلات على البنية أو الإعدادات المرئية الأخرى للفيلم.

مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.

*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

HDR 10 Pro

من خلال تطبيق تعيين نغمة ديناميكية على أساس لقطة بعد لقطة، يتم عرض جميع أنواع المحتوى بتباين أكبر للحصول على تجربة مشاهدة غامرة وأكثر تأثيرًا.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney+.

شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.

NanoCell Gaming

تبدأ ألعاب AAA هنا

انقل تجربتك إلى مستوى آخر من خلال ألعاب سريعة وسلسة، واشعر وكأنك منغمس حقًا في اللعبة.

ميزة Game Optimizer & Dashboard

استمتع بتبسيط تجربة اللعب الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الإعدادات المختلفة في قائمة واحدة لتشغيل أسرع وأكثر سهولة.

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة

يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.

مواصفات تغير قواعد اللعبة

استمتع بألعاب HDR عالية السرعة على تلفزيون NanoCell مع أحدث مواصفات الألعاب، بما في ذلك ALLM و eARC و HGiG. يساعدك نظام الصوت المحسن على الانغماس أكثر في اللعبة.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.

صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.

محتوى غير محدود،
ساعات من الاستمتاع

من خلال الوصول المباشر إلى خدمات البث الرئيسية، سوف تعثر على شيء مناسب لكل شخص.

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+. تعد
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة.

صندوق قابل لإعادة التدوير لتلفزيون LG NanoCell به أزهار ونباتات تنبت من أعلى الصندوق.

هناك أمر أخير لتحبه في جهاز NanoCell

تمت إعادة تصميم عبوة LG NanoCell باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.

تلفزيون LG QNED في غرفة مظلمة. مساحيق مصبوغة تخلق انفجارًا لألوان قوس قزح على التلفزيون.

اكتشف عوالم جديدة من
الألوان مع تلفزيون LG QNED TV

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K NanoCell

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

  • معالج الصور

    معالج رباعي النواة بتقنية 4K

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1235 x 715 x 58.1

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    14.6

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K NanoCell

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج رباعي النواة بتقنية 4K

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    4K ترقية

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1235 x 715 x 58.1

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1235 x 774 x 232

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1360 x 810 x 162

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    951 x 232

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    14.6

  • وزن التلفزيون مع حامل

    14.8

  • وزن العبوة

    19.6

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    300 x 300

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)

  • صوت واضح برو

    صوت واضح

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم

الاتصال

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS 6.0

  • ThinQ

    نعم

  • لوحة معلومات المنزل

    نعم

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