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تلفزيون NanoCell من إل جي مقاس 55 بوصة من السلسلة NANO79، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط بدقة 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة، نصفها في الظلام، ونصفها في الضوء، تعرض صورة لماكرون ملون. يتم ضبط السطوع على كل جانب.
AI Sound Pro
المساعد الذكي والاتصال
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
جهاز تحكم عن بعد يحتوي على فقاعة كلامية مكتوب عليها "اعثر لي على مناظر طبيعية". توجد صور لشعارات خدمات OTT التابعة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
تلفزيون LG NanoCell يعرض ثلاث صفحات حساب LG مختلفة للمستخدمين وتوصيات مخصصة.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
يظهر إشعار اللعبة في الجزء السفلي من الشاشة. بعد النقر على "مشاهدة"، تتحول القناة إلى مباراة كرة قدم.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
* يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
مخرج سينمائي جالس على مكتب يستخدم شاشتين لتعديل ألوان الفيديو.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
HDR 10 Pro
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
*يلزم الاشتراك للوصول إلى Disney+.
شاشة تُظهر مشهد من لعبة Avengers Endgame. فيما يلي رسم تخطيطي يُظهر اثنين من الصور الواردة أعلاه مقسمة لإظهار التباين.
ميزة Game Optimizer & Dashboard
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة
يتم عرض قائمة ألعاب مع ميزات مثل Low Latency وFPS والإعدادات مثل Game Optimizer وDark Room Mode.
مواصفات تغير قواعد اللعبة
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات العاملة في مجال صناعة الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات وإتاحتها للجمهور من أجل تحسين تجارب الألعاب الاستهلاكية في HDR.
صورة ثابتة من لعبة سباق تُظهر جودة الصورة المحسّنة التي يوفرها HGIG و ALLM مقارنة بالصورة بدونهما.
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+. تعد
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K NanoCell
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
-
معالج الصور
معالج رباعي النواة بتقنية 4K
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 715 x 58.1
-
وزن التلفزيون بدون حامل
14.6
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K NanoCell
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج رباعي النواة بتقنية 4K
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
9 أوضاع (زاهية ، قياسية ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، خبير مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 715 x 58.1
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 774 x 232
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1360 x 810 x 162
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
951 x 232
-
وزن التلفزيون بدون حامل
14.6
-
وزن التلفزيون مع حامل
14.8
-
وزن العبوة
19.6
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
صوت الذكاء الاصطناعي (افتراضي 5.1 up-mix)
-
صوت واضح برو
صوت واضح
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
webOS 6.0
-
ThinQ
نعم
-
لوحة معلومات المنزل
نعم
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