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سلسلة تلفزيون LG NanoCell،‏ 86 بوصة NANO90، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Cinema HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ وتقنية الإعتام الاحترافي للصفيف الكامل

المواصفات

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سلسلة تلفزيون LG NanoCell،‏ 86 بوصة NANO90، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Cinema HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ وتقنية الإعتام الاحترافي للصفيف الكامل

86NANO90VPA

سلسلة تلفزيون LG NanoCell،‏ 86 بوصة NANO90، بتصميم شاشة السينما الرائع بدقة 4K والمزود بتقنية Cinema HDR ونظام تشغيل WebOS بالإضافة إلى تقنية Smart AI ThinQ وتقنية الإعتام الاحترافي للصفيف الكامل

(3)
منظر أمامي لتلفزيون NanoCell من إل جي
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جميع المواصفات

شاشة

  • النوع

    تقنية خلايا النانو ‎4K

  • حجم الشاشة

    86

  • الدقة

    3840x2160

  • اللون / تقنية خلايا النانو

    نعم

  • الألوان/ مجموعة الألوان الكبيرة

    ألوان بتقنية خلايا النانو

  • وحدات بت الشاشة الملونة / أكثر من مليار لون رائع

    نعم

  • التباين / الإعتام

    إعتام الصفيف الكامل الاحترافي

  • التباين / الإضاءة الفائقة

    الإضاءة الفائقة

  • الحركة / معدل التحديث

    معدل التحديث 100 هرتز

النظام

  • نوع BLU

    مباشر رفيع

  • المعالج الرئيسي (SoC)

    معالج α7 Gen4 4K
    (LM21U)

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

جودة الفيديو والصورة

  • صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي / احترافية

    صورة بتنقية الذكاء الاصطناعي

  • تحسين الوجه + الجسم/الغرض (8K فقط)

    صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي - تحسين الوجه

  • ضبط المستوى بتقنية الذكاء الاصطناعي

    ضبط المستوى بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • تحديد النوع تلقائيًا

    نعم (Dolby HDR)

  • تحسين الصورة

    تحسين الصورة

  • التحكم في مستوى السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) سينمائي

  • ميزة Dolby Vision IQ

    نعم (4K/2K)

  • HDR10 Pro

    نعم (4K/2K)

  • HLG

    نعم (4K/2K)

  • ™‎FILMMAKER MODE

    نعم

  • تعيين درجة اللون الديناميكية / احترافية (+ تعيين درجة اللون بتقنية HDR والذكاء الاصطناعي)

    تعيين درجة اللون الديناميكية بتقنية HDR

  • 4K HFR

    نعم

  • 2K HFR

    نعم

  • تقنية Motion Pro

    تقنية Motion Pro

  • خوارزمية الإعتام

    تباين LG المحلي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى 4K

  • HEVC

    4K عند 120p و10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    4K عند 60p و10 بت

  • متوافق مع FreeSync

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • استجابة فورية للألعاب (VRR/ALLM)

    نعم/نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، مخرج الأفلام، (ISF) خبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) خبير (غرفة معتمة))

جودة الصوت

  • سماعة(خرج الصوت)

    40 واط
    (الموجة: 20 واط، 10 واط لكل قناة)

  • قناة

    2.2 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

  • تقنية الصوت DOLBY ATMOS

    نعم

  • صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي / احترافي

    صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي

  • ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • الوضع المحيطي => 21Y المواصفات الخارجية

    محيطي فائق

  • الصوت الواضح

    الصوت الواضح 3

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم
    (يلزم وجود Bluetooth)

  • سماعات WiSA

    نعم
    (WiSA‏ 2.1 قناة)

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم
    (يلزم وجود Bluetooth)

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4،‏ AC3 (Dolby رقمي)، EAC3،‏ HE-AAC،‏ AAC،‏ MP2،‏ MP3،‏ PCM،‏ WMA،‏ apt-X
    (راجع الدليل)

  • مزامنة وضع الصوت

    نعم

  • صوت حي

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • بحث LG الصوتي

    نعم

  • UX للذكاء الاصطناعي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصيات الذكاء الاصطناعي /AI ‎

    نعم

  • التحرير الذكي

    نعم

  • لوحة التحكم الرئيسية

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم

  • اتصال الجوّال

    نعم

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

  • Airplay2

    نعم

  • الاختيارات التالية ( قناة الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • المستكشف السحري ( رابط الذكاء الاصطناعي)

    نعم

  • الريموت السحري

    مدمج

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

    نعم

  • البحث في المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • متجر LG

    نعم

  • الطلب

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى -> مشغل الموسيقى

    نعم

  • تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

    نعم

  • تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • التنبيه الرياضي

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

التوصيل

  • HDMI

    4 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.1 (2)/HDMI 2.0 (2)

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC ‏(HDMI 3)

  • USB

    2 (خلفي)/1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • دخل RF

    2 (جانبي، RF/Sat)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (جانبي)

  • خرج سماعة الرأس

    نعم (خلفي)

  • خرج الخط

    نعم (مخرج سماعة رأس مشترك)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

  • Bluetooth

    نعم (V5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة الأخضر

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    MR21

  • البطاريات

    نعم (AA x 2EA)

  • كابل الطاقة

    نعم (مرفق بالتلفزيون)

  • المعايرة التلقائية

    نعم

الميزة الإضافية

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • متوافق مع الدعامة الرفيعة

    نعم

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