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LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 77 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد

الميزات

المعرض

المواصفات

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LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 77 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد

OLED77C36LA

LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة C3 مقاس 77 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد

(2)
front view

TechRadar (03/2023)

شعار جائزة TechRadar.

LG OLED 65C3

“قدمت LG فائزًًا آخر وهو C3 OLED.”

Pocket-lint

شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية

AVForums Editor's Choice

شعار AVForums Editor's Choice.

webOS

مرة أخرى تأتي LG في المرتبة الأولى في فئة التلفزيونات الذكية المدمجة

بعد 11 عامًا. لا يزال على القمة.

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

تلفزيون LG OLED evo. التلفزيون الرائد في العقد الأخير.

ما الذي يجعل تلفزيون LG OLED evo يتصدر علامة تلفزيونات OLED التجارية رقم 1 في العالم؟ البوادر الأيقونية المصحوبة بالأشكال الجذابة التي تتحدى خيالك. صورة أكثر إشراقًا وأكثر جرأة2،3،4، ونابضة بالحياة، ستجعلك تشعر وكأنك بداخل المشهد. صوت مذهل5 يعزز واقعية أي شيء تشاهده. وتكنولوجيا متقدمة1 تعمل على تطوير تجربة مشاهدة التلفزيون وتحسينها باستمرار.

صورة تعرض الميزات الرئيسية لتلفزيون LG OLED evo C3 أمام خلفية سوداء مع عرض للألعاب النارية باللونين الوردي والأرجواني. يُظهر الانعكاس الوردي من شاشة الألعاب النارية على الأرض عبارة "OLED evo". داخل الصورة، توجد صورة تُظهر المعالج α9 AI Processor 4K من الجيل السادس الشريحة أمام صورة مشهد بحيرة يتم إعادة صياغتها باستخدام تقنية المعالجة. صورة تعرض ميزة تعزيز السطوع Brightness Booster Max تُظهر ريش طائر بسطوع ممتاز. صورة تعرض مكبر الصوت SC9 Soundbar تُظهر مكبر صوت تلفزيون LG OLED evo C3 وSC9 مثبتًا على الحائط بأناقة مع عرض حفلة موسيقية على التلفزيون. صورة تعرض تقنية AI Sound Pro تُظهر عرضًا لموسيقى الروك على التلفزيون مع فقاعات موسيقية تصور موجات صوتية تملأ غرفة المعيشة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

تناغم مذهل بين المشاهد والأصوات مع إرث تقنية عمرها 10 سنوات

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

معالج α9 4K من الجيل السادس Gen6 بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI)

عقد من التطوّر الجوهري

اقتحم عالمًا من الواقعية، تم تطويره على مدى 10 سنوات من الابتكار. بوابتك لتستكشف أغوار عوالم جديدة والاستمتاع بإحساس غامر كأنك بداخل المشاهد التي تراها وأنت جالس في مكانك. تقمَّص دور الشخصية الرئيسية التي تحيط بها تحسينات مذهلة في الصوت والصورة لمعالج α9 من الجيل السادس بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI) ودقة 4K.

رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي

يستخدم نظام المعالجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي ميزة الحد من الضجيج وضبط الدقة الفائقة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتصنيف الصور وإزالة الضجيج بناءً على فئتها. ثم تعمل خوارزميات التعلم العميق على تحسين الأوجه والأشياء لجعلها أكثر وضوحًا وتعبيرية وبأبعاد متعددة بدون أن تبدو مصطنعة.

صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.

تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية

تحسِّن ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية الصور من خلال إجراء عملية تحسين تبرز التباين في المناطق منخفضة التدرج اللوني، وتزيد من سطوع المناطق ذات التدرجات اللونية المتوسطة، وتضفي لمسات تفصيلية معبرة للأجزاء فائقة التدرج اللوني.
فيديو يوضح صورة لشخص يمارس التخييم بين الجبال. يظهر إطار متشابك فوق الصورة لبيان الأجزاء المختلفة المحسَّنة لزيادة السطوع والوضوح بالصورة.

ميزة تحسين وضوح النطاق الديناميكي العالي

تعمل ميزة تحسين وضوع النطاق الديناميكي العالي تطبيق منحنيات تعيين درجات الألوان الفردية على الأشياء التي عادةً ما تجذب نظرك لإبرازها بدقة ووضوح.
مقطع فيديو لطائر الفلامينجو واقف في بحيرة. يغطي الإطار المتشابك طائر الفلامينجو فقط لإبرازه على نحو ساطع وواضح عما حوله من أشياء مكتومة الصوت.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

AI Sound Pro

بادر بالدخول إلى عالم الصوت السينمائي

صالة السينما تنتقل إلى منزلك مع AI Sound Pro. يحيط بك صوت نقي للغاية ومسموع في أرجاء الغرفة، ويمنحك تجربة انغماس صوتية غير مسبوقة.

صورة علوية لتلفزيون LG OLED ومعالج α9 AI Processor 4K Gen6. تقوم الموجات البرتقالية والفيروزية بتوصيل الشريحة بالتلفزيون، ثم تشع الفقاعات التي تصور الصوت من الشاشة.

*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

صوت يحيط بك

يضعك الصوت المحيطي Virtual 9.1.2 في قلب القصة. استمع إلى الطائرات المقاتلة وهي تحلق في سماء المنطقة، وحفيف خطوات خلفك، وزخم الأوركسترا عندما تصل إلى ذروتها.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

تجربة صوتية يخفق لها قلبك

قم بتعزيز السينما المنزلية بصوت قوي. تعمل ميزة تعزيز الصوت الديناميكي (Dynamic Sound Boost) على تعزيز قوة كل ما تسمعه وتزيد شعورك بالانغماس والتأثر.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

صوت مصمم خصيصًا لما تشاهده

سواء كان فيلمًا رائجًا، أو مجموعة صوتية، أو مكالمة فيديو عائلية، فإن الصوت متوازن في الوقت الفعلي للحصول على صوت مثالي بغض النظر عن الموقف.

صورة لتلفزيون LG OLED في غرفة يعرض حفلاً موسيقيًا. فقاعات تُصور الصوت المحيطي الافتراضي تملأ المكان.

تم ضبطه بشكل مثالي من الجدار إلى الجدار

يكتشف جهاز التحكم عن بعد الصوت في الوقت الفعلي ويخصصه ليناسب الصوتيات الفريدة لمساحتك ويحيطك بالصوت أينما كنت تجلس.

*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تنشيط AI Acoustic Tuning في قائمة خدمة AI.
****قد يختلف جهاز التحكم عن بعد حسب المنطقة.

معزز السطوع

استمتع بمشاهدة تلفزيون OLED أكثر سطوعًا

تتألق وحدات البكسل ذاتية الإضاءة الشهيرة في تلفزيون LG OLED على نحو أكثر سطوعًا2،3 مقارنة بما كانت عليه في السابق، وذلك بفضل خوارزمية تعزيز الإضاءة4، وبنية التحكم في الإضاءة وغيرها من التحسينات التي يقدمها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس.

*تختلف درجة السطوع حسب السلسلة والحجم.

كتيفة التعليق

شاشة ومكبرات صوت متناغمة

صُممت الكتيفة خصوصًا لتلفزيون LG OLED C35، وهي تلائم التلفزيون بكل سلاسة وانسيابية، سواء عند تثبيته على الحائط أو على حامل. وإلى جانب توافقها الأنيق مع ديكوراتك الداخلية، فإنها تساعد مكبرات الصوت الثلاثة التي توجه الصوت لأعلى في الوصول إلى ذروة أدائها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

انعم بتجربة مشاهدة يمتزج فيها الصوت بالصورة.

عندما يتناغم التلفزيون مع مكبر الصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG لإصدار صوت ثلاثي الأبعاد كما في قاعات الحفلات الموسيقية عبر نظام صوتي متكامل.

إعدادات إضافية للصوت

وصِّل تلفزيون LG OLED بمكبر صوت LG، وانتقل تلقائيًا إلى وضع مكبر الصوت ليظهر لك 3 إعدادات جديدة.

*قد يختلف وضع مكبر الصوت حسب طرازات التلفزيون.
**قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت باختلاف طرازات مكبرات الصوت.
***يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.

صورة لتلفزيون LG OLED G3 يعرض عملًا فنيًا تجريديًا ملونًا في غرفة مشرقة ونابضة بالحياة.

خطوة سباقة

تلفزيون LG OLED evo G3. الاختيار الأكثر سطوعًا.

التألق الذي ينساب عبر الصورة والتجربة والتصميم.

*في السنة الأولى من الضمان، يغطي الضمان الشاشة والقطع وتكاليف العمل. وخلال الفترة الممتدة من السنة الثانية حتى السنة الخامسة من الضمان، لا يشمل الضمان سوى الشاشات، ويتم دفع تكاليف العمل.

تقنية OLED ذاتية الإضاءة

لا داعي للإضاءة الخلفية

تصل وحدات البكسل إلى أقصى درجة سطوع وتألق عندما تبرز وتسطع بمفردها بعيدًا عن التوهج الباهت للإضاءة الخلفية.

تباين مطلق

يوضح التباين الفائق التفاصيل التي لا تلاحظها عيناك في العادة بمرئيات واضحة محدد المعالم، وذلك من خلال درجات اللون الأسود الداكنة العميقة التي لا يمكن تحقيقها سوى بوحدات البكسل المضاءة ذاتيًا.
مقطع فيديو لشخص يتنزه سيرًا على الأقدام في نفق كهفي. شريط منزلق يتحرك عبر الشاشة لتطبيق التباين المطلق على الصورة.

دقة الألوان بنسبة %100 وحجم الألوان بنسبة %100

بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة %100، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.

اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.

صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة %100 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.

الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23

مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك

تُعد الشاشة الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل webOS 23 مركزًا شاملاً يجمع كل ما تحتاج إليه لتشغيل التلفزيون بدءًا من المحتوى المفضل حتى طريقة العرض المفضلة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

ملفي التعريفي

احصل على ترشيحات أفلام مخصصة، ونظرة عامة على الألعاب التالية لفريقك، واستلام إشعاراتك الخاصة من مكان واحد مخصص من أجل راحتك.

البطاقات السريعة

أنشئ بطاقات مخصصة للوصول إلى تطبيقاتك وخدماتك المفضلة على نحو سريع. رتِّب البطاقات حسب رغبتك، وغير مواضعها، وانتقل مباشرة إلى المحتوى الذي تفضله.

معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي

اختر صورك المفضلة، وسيتولى معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي تحليل 85 مليون حالة من 27 فئة لتعيين درجة الوضوح والتباين وكثافة اللون.

صورة لتلفزيون LG OLED وجهاز تحكم عن بُعد. يصدر زر الميكروفون بجهاز التحكم عن بُعد ضوءًا، وتظهر ترشيحات الكلمات المفتاحية للبحث بالصوت على الشاشة.

خدمة الإرشاد والتوجيه بالذكاء الاصطناعي

احصل على ترشيحات لأنواع المحتوى الجديدة لمشاهدتها استنادًا إلى سجل البحث بالصوت.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.

تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة

تجربة سينمائية مذهلة

مشاهد مفعمة بالحيوية بفضل الصور النابضة بالحياة لتقنية Dolby Vision، والصوت المكاني الغامر للحواس لتقنية Dolby Atmos

صورة بجودة مثالية

قد تؤثر معالجة الصورة على روعة الفيلم حسب رؤية المخرج. أما وضع Filmmaker، فيحافظ على رؤية المخرج للاستمتاع بمشاهدة الأفلام على نحو أكثر أصالة وواقعية.

مكتبات لا حصر لها من وسائل

استمتع بخدمات بث مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تفضلها عبر التلفزيون مباشرةً، مثل Netflix7 وPrime Video8 وApple TV+9.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.

تجربة ألعاب مثالية

انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية

عِش نشوة الفوز في كل لعبة. يسهم زمن الاستجابة الفائق السرعة البالغ 0.1 مللي ثانية إلى جانب التوافق مع تقنية NVIDIA G-Sync وتقنية AMD FreeSync Premium ودعم معدل التحديث المتغير (VRR) في إنشاء صورة صافية وناعمة لا مثيل لها، في حين تتيح لك تجربة اللعب الاحترافية والبث السلس للألعاب الانغماس في تجربة اللعب المثيرة على الفور.

صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.

*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.

ميزتا Game Dashboard (لوحة تحكم اللعبة) وOptimizer (محسِّن الأداء)

ضبط فوري لإعدادات الألعاب

اضبط الإعدادات المثالية لنوع اللعبة وبيئة اللعب مع ميزة مُحسِّن الألعاب. اضبط إعدادات الصوت التي تفضلها وارفع مستوى الإثارة والحركة، أو اضبط إعدادات الألعاب لتصل بها إلى مستوى الشكل والأداء الذي ينبغي أن تكون عليه تمامًا. ولا داعي للتوقف المؤقت. كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة من لوحة معلومات الألعاب، والتي ستطفو فوق أحداث اللعبة في أثناء اللعب.

صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.

عيش الأحداث الرياضية

المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك

سلِّط الضوء على الأحداث الرياضية. يبقيك التنبيه المخصص بالأحداث الرياضية على اطلاع بشؤون فريقك المفضل، مع إمكانية الوصول المباشر إلى جداول المباريات من شاشتك الرئيسية. بفضل عقد من الابتكار، يقدم لك تلفزيون LG OLED الواقعية الشبيهة بأجواء الإستاد من خلال شاشة واسعة ودقة بالغة الوضوح من معالج α9 الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي (AI) من الجيل السادس بدقة 4K، وهو مثالي لمشاهدة مباراتين في وقت واحد باستخدام ميزة العرض المتعدد (Multi View).

صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.

*الصورة لأغراض التوضيح فقط.

صورة لتغليف تلفزيون LG OLED في صندوق كرتوني، وحوله أشجار مزدهرة وجبال خصبة.
الاستدامة

دائرة الحياة

يحافظ تلفزيون LG OLED الكوكب من مرحلة الإنتاج حتى التخلص من الجهاز، وذلك بدءًا من تصميم المنتج الصديق للبيئة حتى الحد من مواد التغليف وكفاءة استهلاك الطاقة ونظام استرداد النفايات.
دائرة الحياة اكتشِف المزيد

*يشير المحتوى والاعتماد أعلاه إلى طراز 65C3، وقد يحدث اختلاف حسب الطراز.
**تمت تعبئة كل طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 وتغليفها باستخدام مواد صديقة للبيئة.
***كل طرازات Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 حاصلة على اعتماد «Eco Product».
****ينطبق ملصق البصمة الكربونية «Reducing CO2» على طرازات 77/65/55/48/42C3. يوجد ملصق «CO2 Measured» على كل طرازات G3 و83C3.

صورة لتلفزيون LG OLED C3 ومكبر صوت أمامه خلفية بلون كريمي مع دوائر ملونة. رجل يعزف على الطبول على الشاشة.
مكبر الصوت LG

تعرف على التناسق المتناغم لتلفزيون LG OLED evo C3

1.تختلف تشكيلة الطرازات من بلد إلى آخر.
2. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
3. كل طرازات التلفزيون LG OLED evo، باستثناء طرازات 48/42 C3، أكثر سطوعًا من تلفزيونات OLED التقليدية.
4. مقارنة بطرازات evo من غير النوع OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.
5. خوارزمية تعزيز الإضاءة لا تنطبق على الطرازات 48/42 C3.
6. كتيفة التعليق متوافقة مع الطرازات 77/65/55 C3.
7. أبعاد الحافة النحيفة لا تنطبق على الطرازات 83/48 C3.
8. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
9. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. يتم فرض رسوم مقابل عضوية Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
10. يجب أن يكون ليدك اشتراك في خدمة ‎‎Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

  • معالج الصور

    ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مخرج الصوت

    40W

  • نظام السماعة

    2.2 channel

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1711 x 982 x 47.1

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    23.5

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K OLED

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • صورة بالذكاء الإصطناعى

    صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • حركة

    حركة OLED

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)

الألعاب

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1711 x 982 x 47.1

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1711 x 1035 x 267

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1879 x 1130 x 228

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    520 x 267

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    23.5

  • وزن التلفزيون مع حامل

    27.1

  • وزن العبوة

    38.5

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    300 x 200

صوتي

  • Dolby Atmos

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    40W

  • نظام السماعة

    2.2 channel

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    3ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • المعرض الفني

    نعم

  • تنبيه رياضي

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 23

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المرسل/المتلقي)

  • دائما مستعد

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • عرض متعدد

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • تحكم صوتي بدون اليدين

    نعم

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    AC 100 ~ 240V 50-60Hz

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت سحري

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • كابل الأشعة تحت الحمراء

    نعم

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

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