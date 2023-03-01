1.تختلف تشكيلة الطرازات من بلد إلى آخر.

2. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.

3. كل طرازات التلفزيون LG OLED evo، باستثناء طرازات 48/42 C3، أكثر سطوعًا من تلفزيونات OLED التقليدية.

4. مقارنة بطرازات evo من غير النوع OLED واستنادًا إلى نسبة الأبيض الكامل.

5. خوارزمية تعزيز الإضاءة لا تنطبق على الطرازات 48/42 C3.

6. كتيفة التعليق متوافقة مع الطرازات 77/65/55 C3.

7. أبعاد الحافة النحيفة لا تنطبق على الطرازات 83/48 C3.

8. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.

9. Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. يتم فرض رسوم مقابل عضوية Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.

10. يجب أن يكون ليدك اشتراك في خدمة ‎‎Apple TV+‎. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎ مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.