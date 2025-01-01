* ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV.

* تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.

*يُعرف حجم اللون بنسبة 100% على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.

*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.