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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة A2 ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

المواصفات

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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة A2 ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

OLED55A26LA

تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة A2 ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

(3)
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جميع المواصفات

النظام الأساسي

  • نظام التشغيل (OS)

    webOS Smart TV

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

  • المعالج الأساسي (SoC)

    α7 Gen5 AI Processor 4K

شاشة العرض

  • النوع

    4K OLED

  • حجم الشاشة

    55

  • الدقة

    2160x3840

  • ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان

    لون مثالي

  • وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني

    نعم

  • التباين/الأسود الخالص

    أسود مثالي

  • التباين/الإعتام

    إعتام البكسل

  • معدل التحديث

    معدل التحديث 60 هرتز

جودة الفيديو والصورة

  • AI Picture Pro

    AI Picture Pro

  • أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

    أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي

  • تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي

    نعم (SDR‏/HDR‏/Dolby HDR)

  • التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    النطاق الديناميكي العالي (HDR) سينمائي

  • Dolby Vision IQ - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

    - / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

  • HDR10 Pro - RF‏/HDMI‏/CP‏/USB‏ (4K‏/2K)

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

  • HLG - RF‏/ HDMI‏/ CP‏/‏USB‏(4K‏/2K)

    نعم / نعم / نعم / نعم (4K‏/2K)

  • ™‎FILMMAKER MODE

    نعم

  • تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي

    تعيين درجة اللون الديناميكية

  • HEVC

    ‎4K عند ‎60P‏، 10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    ‎4K عند ‎60P‏، 10 بت

  • AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    ‎4K عند ‎60P‏، 10 بت

  • وضع HGIG

    نعم

  • أداة تحسين الألعاب(VRR‏/ALLM‏/GameGenre PQ وAI Game Sound)

    - / نعم / نعم

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع
    (حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))

الصوت وجودة الصوت

  • مكبّر الصوت (خرج الصوت)

    20 واط
    (10 واط لكل قناة)

  • الصوت

    2.0ch

  • الصوت

    تشغيل سفلي

  • إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)

    نعم

  • تقنية الصوت DOLBY ATMOS

    نعم

  • AI Sound‏/Pro

    AI Sound Pro
    (Virtual 5.1.2 Up-mix)

  • ضبط صوت الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • Clear Voice Pro

    Clear Voice Pro

  • دعم صوت Bluetooth المحيطي

    نعم

  • مكبرات صوت WiSA

    نعم

  • مزامنة الصوت من LG

    نعم

  • مشاركة الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4‏، AC3(Dolby Digital)‏، EAC3‏، HE-AAC‏، AAC‏، MP2‏، MP3‏، PCM‏، WMA‏، apt-X
    (راجع الدليل)

  • التحكم في وضع SoundBar

    نعم

  • مشاركة وضع صوت التلفاز

    نعم

وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية

  • ThinQ

    نعم

  • التعرف الذكي على الصوت

    نعم
    (العربية/العبرية/التركية)

  • تحويل الكلام إلى نص

    نعم

  • بحث صوتي من إل جي

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصية الذكاء الاصطناعي

    نعم

  • تحرير ذكي

    نعم

  • لوحة التحكم الرئيسية

    نعم

  • Apple Homekit

    نعم
    (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • تطبيق ThinQ

    نعم

  • Airplay2

    نعم
    (باستثناء إيران والسودان وسوريا)

  • Next Picks

    نعم
    (نصائح ذكية فقط)

  • Magic Explorer

    نعم

  • الريموت السحري

    مضمن

  • الوصول السريع

    نعم

  • التحكم الشامل

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

    نعم

  • البحث في المحتوى ذي الصلة

    نعم

  • معرض الفنون

    نعم

  • التطبيقات (LG Store)

    نعم

  • الطلب

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال

    نعم

  • تشغيل Wi-Fi على التلفزيون

    نعم

  • تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة

    نعم

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

  • التنبيه الرياضي

    نعم

  • اكتشاف الموسيقى

    نعم

  • العرض المتعدد

    نعم

  • المشاركة من غرفة إلى أخرى

    نعم (استقبال)

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • USB

    نعم

البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم

  • الأرضي

    DVB-T2/T

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    DVB-S2/S

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • بث البيانات (مواصفات البلد)

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم(2000 صفحة)

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • ترجمة [DVB]

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم
    (EPG عبر الإنترنت غير متاح)

التوصيل

  • HDMI

    1 (خلفي)/2 (جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 2.0

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)

    eARC‏ (خلفي، HDMI 3)

  • USB

    1 (خلفي)/1 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • دخل RF

    2 (جانبي، RF‏/Sat)

  • SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

  • البلوتوث

    نعم (V5.0)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مصدر الإمداد بالطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

  • مستشعر الإضاءة الأخضر

    نعم

  • معيار الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    MR22GN‏ (NFC)

  • البطاريات

    نعم
    (AA‏ × 2 لكل وحدة)

  • كابل الطاقة

    نعم (متصل بالتلفزيون)

الميزة الإضافية

  • المعايرة التلقائية

    نعم

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    16 لغة
    (الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

إمكانية الوصول

  • التباين العالي

    نعم

  • تدرج الرمادي

    نعم

  • عكس الألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • بدون الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    45.9x708x1228

  • مع الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    235x772x1228

  • بدون الحامل (كجم)

    14.3

  • مع الحامل (كجم)

    14.5

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