تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة A2 ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

16 لغة

(الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)