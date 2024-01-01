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تلفاز LG OLED مقاس 55 بوصة من سلسلة A2 ، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) السينمائي بدقة 4K تصميم سينمائى والمزوّد بإمكانية تعتيم البكسل بتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
جميع المواصفات
النظام الأساسي
-
نظام التشغيل (OS)
webOS Smart TV
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
المعالج الأساسي (SoC)
α7 Gen5 AI Processor 4K
شاشة العرض
-
النوع
4K OLED
-
حجم الشاشة
55
-
الدقة
2160x3840
-
ملونة/مجموعة كبيرة من الألوان
لون مثالي
-
وحدات بت الشاشة الملونة/مليار لون غني
نعم
-
التباين/الأسود الخالص
أسود مثالي
-
التباين/الإعتام
إعتام البكسل
-
معدل التحديث
معدل التحديث 60 هرتز
جودة الفيديو والصورة
-
AI Picture Pro
AI Picture Pro
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
-
تحديد النوع بالذكاء الاصطناعي
نعم (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
النطاق الديناميكي العالي (HDR) سينمائي
-
Dolby Vision IQ - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
- / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HDR10 Pro - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HLG - RF/ HDMI/ CP/USB(4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
™FILMMAKER MODE
نعم
-
تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي
تعيين درجة اللون الديناميكية
-
HEVC
4K عند 60P، 10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60P، 10 بت
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60P، 10 بت
-
وضع HGIG
نعم
-
أداة تحسين الألعاب(VRR/ALLM/GameGenre PQ وAI Game Sound)
- / نعم / نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع
(حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الصوت وجودة الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
20 واط
(10 واط لكل قناة)
-
الصوت
2.0ch
-
الصوت
تشغيل سفلي
-
إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)
نعم
-
تقنية الصوت DOLBY ATMOS
نعم
-
AI Sound/Pro
AI Sound Pro
(Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
ضبط صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
Clear Voice Pro
Clear Voice Pro
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
نعم
-
مكبرات صوت WiSA
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4، AC3(Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X
(راجع الدليل)
-
التحكم في وضع SoundBar
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفاز
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
-
ThinQ
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
نعم
(العربية/العبرية/التركية)
-
تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
بحث صوتي من إل جي
نعم
-
AI Home
نعم
-
توصية الذكاء الاصطناعي
نعم
-
تحرير ذكي
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
نعم
-
Apple Homekit
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
تطبيق ThinQ
نعم
-
Airplay2
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
Next Picks
نعم
(نصائح ذكية فقط)
-
Magic Explorer
نعم
-
الريموت السحري
مضمن
-
الوصول السريع
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
نعم
-
البحث في المحتوى ذي الصلة
نعم
-
معرض الفنون
نعم
-
التطبيقات (LG Store)
نعم
-
الطلب
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال
نعم
-
تشغيل Wi-Fi على التلفزيون
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
-
التنبيه الرياضي
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
نعم
-
العرض المتعدد
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى أخرى
نعم (استقبال)
-
إعدادات العائلة
نعم
-
USB
نعم
البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم
-
الأرضي
DVB-T2/T
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2/S
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم(2000 صفحة)
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
ترجمة [DVB]
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
(EPG عبر الإنترنت غير متاح)
التوصيل
-
HDMI
1 (خلفي)/2 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)
eARC (خلفي، HDMI 3)
-
USB
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
دخل RF
2 (جانبي، RF/Sat)
-
SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
Wifi
نعم (802.11ac)
-
البلوتوث
نعم (V5.0)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
نعم
-
معيار الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
MR22GN (NFC)
-
البطاريات
نعم
(AA × 2 لكل وحدة)
-
كابل الطاقة
نعم (متصل بالتلفزيون)
الميزة الإضافية
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
16 لغة
(الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
إمكانية الوصول
-
التباين العالي
نعم
-
تدرج الرمادي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
بدون الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
45.9x708x1228
-
مع الحامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
235x772x1228
-
بدون الحامل (كجم)
14.3
-
مع الحامل (كجم)
14.5
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