100Q75UA85.SH5A

Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025 + تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025 + تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025 + تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

100Q75UA85.SH5A
  • Bundle Images
  • First model front view
  • Second model front view
  • Third model front view
Bundle Images
First model front view
Second model front view
Third model front view

الميزات الرئيسية

  • شاشة LG Ultra Big 100 بوصة متعة المشاهدة على أوسع نطاق شاهد أفلامك، رياضتك، وألعابك المفضلة بدقة عالية على شاشة عملاقة بقياس 100 بوصة.
  • تقنية الألوان الجديدة Dynamic QNED Color Pro بفضل تقنية الطيف اللوني الواسع من LG، استمتع بألوان نابضة بالحياة وأقرب للواقع.
  • صورة 4K UHD حقيقية، ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro.
  • معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
  • 4.1 قناة / 600 واط
  • صوت AI Pro، دولبي ديجيتال، DTS Surround
المزيد
طباعة

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K QNED MINID

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

MiniLED

معدل التحديث

120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)

سلسلة ألوان واسعة

لون QNED الديناميكي

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني

ترقية الذكاء الاصطناعي

α8 AI Super Upscaling 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

نعم (SDR/HDR)

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

تقنية التعتيم

تعتيم دقيق

حركة

حركة برو

وضع الصورة

10 أوضاع

HFR (معدل إطارات عالي)

4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية

نعم

المعايرة التلقائية

نعم

QMS (تبديل الوسائط السريع)

نعم

الألعاب

متوافق مع FreeSync (AMD)

نعم

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 144 هرتز)

دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)

نعم

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1277 x 49.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎2230 x 1372/1324 x 434 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎2390 x 1620 x 285 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎380 x 434 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎65.9 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎75.6 ‎

وزن العبوة

‎102.8 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎600 x 400 ‎

صوتي

Dolby Atmos

نعم

صوت الذكاء الاصطناعي

α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

WiSA Ready

نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

40W

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

ترميز الصوت

AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

نظام السماعة

2.2 channel

واو الأوركسترا

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 3)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.3)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 6)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

كاميرا USB متوافقة

نعم

دردشة ذكية

نعم

دائما مستعد

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

عرض متعدد

نعم

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

طباعة

المواصفات الأساسية

نوع العرض

4K UHD

معدل التحديث

60Hz أساسي

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

مخرج الصوت

20W

نظام السماعة

2.0 channel

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

&lrm;1678 x 964 x 59.9 &lrm;

وزن التلفزيون بدون حامل

&lrm;31.4 &lrm;

جميع المواصفات

صورة (عرض)

نوع العرض

4K UHD

دقة العرض

4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

نوع الإضاءة الخلفية

مباشر

معدل التحديث

60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

معالج الصور

معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

ترقية الذكاء الاصطناعي

ترقية فائقة بدقة 4K

رسم خرائط النغمة الديناميكية

نعم

ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

نعم

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

وضع المخرح

نعم

وضع الصورة

10 أوضاع

المعايرة التلقائية

نعم

الألعاب

وضع HGIG

نعم

مُحسّن اللعبة

نعم (لوحة معلومات الألعاب)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

نعم

VRR (معدل التحديث المتغير)

نعم (حتى 60 هرتز)

إمكانية الوصول

تباين عالي

نعم

مقياس رمادي

نعم

عاكس ألوان

نعم

الأبعاد والأوزان

أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1678 x 964 x 59.9 ‎

أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

‎1678 x 1027 x 361 ‎

أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

‎1820 x 1150 x 200 ‎

حامل التلفزيون (العرض x العمق)

‎1344 x 361 ‎

وزن التلفزيون بدون حامل

‎31.4 ‎

وزن التلفزيون مع حامل

‎31.8 ‎

وزن العبوة

‎40.7 ‎

مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

‎400 x 400 ‎

صوتي

صوت الذكاء الاصطناعي

صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)

صوت واضح برو

نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

مزامنة صوت LG

نعم

مشاركة وضع الصوت

نعم

إخراج الصوت في وقت واحد

نعم

البلوتوث المحيطي المستعد

نعم (2 طريقة تشغيل)

مخرج الصوت

20W

ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

نعم

ترميز الصوت

AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

اتجاه مكبر الصوت

توزيع سفلى

نظام السماعة

2.0 channel

واو الأوركسترا

نعم

الاتصال

قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

eARC (HDMI 2)

دعم البلوتوث

نعم (الإصدار 5.1)

مدخل Ethernet

1ea

الربط البسيط (HDMI CEC)

نعم

(الصوت الرقمي البصري خارج)

1ea

مدخل HDMI

3ea (يدعم eARC، ALLM)

إدخال RF (هوائي/كابل)

2ea

مدخلات USB

2ea (v 2.0)

واي فاي

نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

نظام التشغيل (OS)

نظام التشغيل webOS 25

كاميرا USB متوافقة

نعم

دردشة ذكية

نعم

متصفح الويب الكامل

نعم

Google Cast

نعم

Google Home / Hub

نعم

الصفحة الرئيسية

نعم

التمييز الصوتي الذكي

نعم

ريموت تحكم سحري

مدمج

تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

نعم (LG Thinq)

المعرف الصوتي

نعم

يعمل مع Apple Airplay

نعم

يعمل مع Apple Home

نعم

القوة

إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

استهلاك الطاقة الاستعداد

تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

ريموت

جهاز التحكم السحري MR25

سلك الطاقة

نعم (مرفق)

BROADCASTING

استقبال التلفزيون التناظري

نعم

استقبال التلفزيون الرقمي

DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

طباعة

جميع المواصفات

رأي المستخدمين

العثور عليه محليًا

Experience this product around you.

اختياراتنا لك

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 