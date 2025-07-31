100Q75UA85.SH5A

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تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025 + تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025
تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025 + تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025
الميزات الرئيسية
- شاشة LG Ultra Big 100 بوصة متعة المشاهدة على أوسع نطاق شاهد أفلامك، رياضتك، وألعابك المفضلة بدقة عالية على شاشة عملاقة بقياس 100 بوصة.
- تقنية الألوان الجديدة Dynamic QNED Color Pro بفضل تقنية الطيف اللوني الواسع من LG، استمتع بألوان نابضة بالحياة وأقرب للواقع.
- صورة 4K UHD حقيقية، ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro.
- معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
- 4.1 قناة / 600 واط
- صوت AI Pro، دولبي ديجيتال، DTS Surround
-
تلفاز LG QNED evo AI QNED86 MiniLED مقاس 100 بوصة بدقة 4K مع دعم 144HZ VRR مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ونظام WebOS25 لعام 2025
-
تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 75 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025
-
ساو ند بار مع خاصية WOW Orchestra، بقدرة صوت 600 واط - SH5A
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K QNED MINID
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
MiniLED
-
معدل التحديث
-
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 144 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
-
لون QNED الديناميكي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α8 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
-
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
تقنية التعتيم
-
تعتيم دقيق
-
حركة
-
حركة برو
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
HFR (معدل إطارات عالي)
-
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
نعم
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
-
نعم
الألعاب
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
-
نعم
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 144 هرتز)
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
-
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
2230 x 1277 x 49.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
2230 x 1372/1324 x 434
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
2390 x 1620 x 285
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
380 x 434
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
65.9
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
75.6
-
وزن العبوة
-
102.8
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
600 x 400
صوتي
-
Dolby Atmos
-
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
WiSA Ready
-
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
40W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
ترميز الصوت
-
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.2 channel
-
واو الأوركسترا
-
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 6)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
دائما مستعد
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
عرض متعدد
-
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
-
20W
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
‎1678 x 964 x 59.9 ‎
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
‎31.4 ‎
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
-
4K UHD
-
دقة العرض
-
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
-
مباشر
-
معدل التحديث
-
60Hz أساسي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
-
معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
-
ترقية فائقة بدقة 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
-
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
-
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
-
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
-
نعم
-
وضع الصورة
-
10 أوضاع
-
المعايرة التلقائية
-
نعم
الألعاب
-
وضع HGIG
-
نعم
-
مُحسّن اللعبة
-
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
-
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
-
نعم (حتى 60 هرتز)
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
-
نعم
-
مقياس رمادي
-
نعم
-
عاكس ألوان
-
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 964 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
-
1678 x 1027 x 361
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
-
1820 x 1150 x 200
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
-
1344 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
-
31.4
-
وزن التلفزيون مع حامل
-
31.8
-
وزن العبوة
-
40.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
-
400 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
-
صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)
-
صوت واضح برو
-
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
-
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
-
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
-
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
-
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
-
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
-
نعم
-
ترميز الصوت
-
AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
-
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
-
2.0 channel
-
واو الأوركسترا
-
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
-
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
-
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
-
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
-
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
-
1ea
-
مدخل HDMI
-
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
-
2ea
-
مدخلات USB
-
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
-
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
-
نظام التشغيل webOS 25
-
كاميرا USB متوافقة
-
نعم
-
دردشة ذكية
-
نعم
-
متصفح الويب الكامل
-
نعم
-
Google Cast
-
نعم
-
Google Home / Hub
-
نعم
-
الصفحة الرئيسية
-
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
-
نعم
-
ريموت تحكم سحري
-
مدمج
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
-
نعم (LG Thinq)
-
المعرف الصوتي
-
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
-
نعم
-
يعمل مع Apple Home
-
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
-
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
-
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
-
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
-
نعم (مرفق)
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
-
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
-
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
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