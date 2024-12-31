تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 50 بوصة من السلسلة UQ8000، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS

*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.

*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.

تعد * Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.

*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة