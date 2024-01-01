We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
تلفزيون فائق الوضوح (UHD) من إل جي بدقة 4K مقاس 70 بوصة من السلسلة UQ8000، مع HDR (النطاق الديناميكي العالي) النشط 4K لتصميمات شاشة السينما وتقنية AI ThinQ للتلفزيون الذكي بنظام التشغيل WebOS
*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*الصور المستخدمة في عرض المنتج أدناه لأغراض التوضيح فقط.
* يُرجى العودة لمعرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على توضيح دقيق.
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
AI Sound تقنية
*شاشة UQ90 مقاس 86 بوصة تتميز بمعالج (α7 Gen5 AI Processor).
*يتميز تلفزيون UQ80/75/70 بمزيج من الصوت المحيطي الافتراضي 5.1
شاشة تصور صورة غابة يتم تعديل سطوعها حسب البيئة المحيطة.
*قد تختلف جودة صورة المحتوى المرقى بناءً على دقة المصدر.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*يتطلب الأمر وجود اشتراكات منفصلة لخدمات OTT.
ذكاء يتجاوز حدود تفكيرك
تفاصيل توضح شعارات alexa وApple Airplay و Apple HomeKit التي تتوافق معها تقنية ThinQ AI.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة باختلاف الدولة.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند تحريرها.
*قد يختلف دعم AirPlay 2 وHomeKit حسب المنطقة.
ملفي التعريفي
*قد يتم عرض المحتوى المخفض أو المحدود وفقًا لاتصال المنطقة والشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، ولكن الشاشة الرئيسية ستعرض فقط ما يصل إلى 10 ملفات تعريف.
التنبيهات الرياضية
*قد تختلف الألعاب الرياضية والبطولات المدعومة حسب الدولة.
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو الدولة.
*تنطبق قيود 4K Ultra HD. تفضل بزيارة: http://go.nflx.me/4K
HDR10 Pro
وضع مخرج الفيلم (™FILMMAKER MODE)
الوصول إلى مفضلاتك
*يتطلب الأمر عضوية في بث Netflix.
*تُعد Apple وشعار Apple وApple TV علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، المسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
*يلزم وجود اشتراك في Apple TV+.
تعد * Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Amazon.com، Inc. أو الشركات التابعة لها. تُطبق شروط عضوية Amazon Prime و/أو رسوم Prime Video. يرجى مراجعة شروط primevideo.com للحصول على مزيد من التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة حسب الدولة
Game Dashboard & Optimizer
HGiG
*قد يختلف مدى توافر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة Game Optimizer حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة من الشركات المتطوعة بمجال الألعاب وشاشات العرض التلفزيونية التي تلتقي لتحديد الإرشادات العامة وإتاحتها لتحسين تجارب ألعاب مستخدمي تقنية HDR.
*قد يختلف المحتوى الموجود على الصدوق حسب الطراز أو الدولة.
جميع المواصفات
النظام الأساسي
-
نظام التشغيل (OS)
webOS Smart TV
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
المعالج الأساسي (SoC)
α5 Gen5 AI Processor 4K
-
نوع BLU
مباشر
شاشة العرض
-
النوع
4K UHD
-
حجم الشاشة
70
-
الدقة
3840x2160
-
LCD (IPS، VA)
متعدد
-
معدل التحديث
معدل التحديث 60 هرتز
جودة الفيديو والصورة
-
أداة ضبط المستوى بالذكاء الاصطناعي
ضبط مستوى 4K
-
التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
نعم
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
النطاق الديناميكي العالي (HDR) النشط
-
HDR10 Pro - RF/HDMI/CP/USB (4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
HLG - RF/ HDMI/ CP/USB(4K/2K)
نعم / نعم / نعم / نعم (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE™
نعم
-
تعيين درجة اللون الديناميكية/الاحترافي
تعيين درجة اللون الديناميكية
-
HEVC
4K عند 60P، 10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60P، 10 بت
-
AV1 (جهاز فك ترميز الفيديو)
4K عند 60P، 10 بت
-
وضع HGIG
نعم
-
أداة تحسين الألعاب(VRR/ALLM/GameGenre PQ وAI Game Sound)
نعم/نعم
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع
(حيوي، قياسي، بيئي، سينما، رياضة، ألعاب، صانع أفلام، (ISF) خبير (غرفة مشرقة)، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))
الصوت وجودة الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
20 واط
(10 واط لكل قناة)
-
الصوت
2.0ch
-
الصوت
تشغيل سفلي
-
إخراج الصوت المتزامن (خرج مقبس إخراج بصري وHP)
نعم
-
AI Sound/Pro
AI Sound
(Virtual 5.1 Up-mix)
-
ضبط صوت الذكاء الاصطناعي
نعم
-
Clear Voice Pro
Clear Voice Pro
-
دعم صوت Bluetooth المحيطي
نعم
-
مزامنة الصوت من LG
نعم
-
مشاركة الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4، AC3(Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، WMA، apt-X
(راجع الدليل)
-
التحكم في وضع SoundBar
نعم
-
مشاركة وضع صوت التلفاز
نعم
وظيفة الذكاء الاصطناعي الذكية
-
ThinQ
نعم
-
التعرف الذكي على الصوت
نعم
(العربية/العبرية/التركية)
-
تحويل الكلام إلى نص
نعم
-
بحث صوتي من إل جي
نعم
-
AI Home
نعم
-
توصية الذكاء الاصطناعي
نعم
-
تحرير ذكي
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
نعم
-
Apple Homekit
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
تطبيق ThinQ
نعم
-
Airplay2
نعم
(باستثناء إيران والسودان وسوريا)
-
Next Picks
نعم
(نصائح ذكية فقط)
-
Magic Explorer
نعم
-
الريموت السحري
مضمن
-
الوصول السريع
نعم
-
التحكم الشامل
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
نعم
-
البحث في المحتوى ذي الصلة
نعم
-
التطبيقات (LG Store)
نعم
-
الطلب
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
تشغيل التلفزيون باستخدام الجوّال
نعم
-
تشغيل Wi-Fi على التلفزيون
نعم
-
تشغيل Bluetooth منخفضة الطاقة
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
Live Plus(خدمة ثنائية الجانب قائمة على ACR)
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
-
التنبيه الرياضي
نعم
-
اكتشاف الموسيقى
نعم
-
المشاركة من غرفة إلى أخرى
نعم (استقبال)
-
إعدادات العائلة
نعم
-
USB
نعم
البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم(2000 صفحة)
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
ترجمة [DVB]
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
(EPG عبر الإنترنت غير متاح)
التوصيل
-
HDMI
2 (جانبي)
-
الإصدار
HDMI 2.0
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC/ARC (قناة إرجاع الصوت)
eARC (HDMI 2)
-
USB
1 (خلفي)/1 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
دخل RF
2 (جانبي، RF/Sat)
-
SPDIF (مخرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
Wifi
نعم (802.11ac)
-
البلوتوث
نعم (V5.0)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مصدر الإمداد بالطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
وضع توفير الطاقة
نعم
-
مستشعر الإضاءة الأخضر
نعم
-
معيار الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
MR22
-
البطاريات
نعم
(AA × 2 لكل وحدة)
-
كابل الطاقة
نعم (منفصل)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
16 لغة
(الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الفيتنامية، التايلاندية، العربية، الكردية، الأفريكانية، الأمهرية، الهوسا، السواحيلية، الفارسية)
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
مسجل الفيديو الرقمي (DVR) التناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
إمكانية الوصول
-
التباين العالي
نعم
-
تدرج الرمادي
نعم
-
عكس الألوان
نعم
رأي المستخدمين
العثور عليه محليًا
اختياراتنا لك
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.