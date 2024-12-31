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تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 50 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 50 عام (2024)

الميزات

المعرض

المواصفات

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تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 50 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 50 عام (2024)

50UT80006LA

تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 50 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 50 عام (2024)

(7)
front view

الصور المستخدمة في النظرة العامة على المنتج أدناه هي لأغراض تمثيلية. يرجى الرجوع إلى معرض الصور الموجود أعلى الصفحة للحصول على تمثيل دقيق.

شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

Pocket-lint

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية
شعار 2024 iF Design Award.

iF Design Award

webOS 24 UX

حائز على جائزة iF Design Award

يتم عرض مساحة طويلة من الأرضيات الصلبة ذات الألوان الزاهية على LG UHD TV.

اجلب كل التفاصيل لرؤية واضحة

تعمل تقنية Ultra HD على جلب كل الألوان لتحصل على صورة حيوية ومفعمة بالوضوح. شاهد صورًا شديدة الوضوح كأنها حية.

*محاكاة صورة الشاشة.

HDR10 Pro

سلط الضوء على التفاصيل الدقيقة

أدخل عالمًا يتميز بإمكانية ضبط كل الألوان وضبط السطوع بدقة للحصول على مناظر خلابة، كل ذلك بفضل تقنية HDR10 Pro الرائعة.

صورة مقربة لوجه رجل منقسمة على شاشة في غرفة لها إضاءة خافتة ذات لون أرجواني. على اليسار، تظهر كلمة "SDR" وصورة ضبابية. على اليمين، تظهر كلمة "HDR10 Pro" والصورة واضحة ومحددة بشكل حاد.

*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".

معالج Alpha 5 AI 4K من الجيل السابع

استمتع بتجربة ترفيه رائعة معززة من الداخل

يعمل معالج Alpha 5 AI الذكي 4K من الجيل السابع على تحسين الصوت والسطوع تلقائيًا، من أجل الانغماس الكامل في المشهد.

*محاكاة صورة الشاشة.

تخصيص الذكاء الاصطناعي

التزامن مع طريقة مشاهدتك

LG TV معلق على الحائط في غرفة المعيشة ويظهر على الشاشة عازف جيتار. رسومات دائرة متحدة المركز تمثل الموجات الصوتية.
ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

الصوت الأمثل المناسب لغرفتك

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية تحيط بك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في غرفتك.
LG TV وLG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال الليل. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.
النهار
LG TV وLG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال النهار. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

الليل

الذكاء الذي يسطع في أي ضوء

يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.

AI Sound Pro

استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي

صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك

استمع إلى كل نفس ونبضة؛ فنظام الصوت المحيطي الافتراضي 9.1.2 يملأ مساحتك بصوت غني وبجودة معززة.

صدى صوت مؤثر

تمنح تحسينات معالج الذكاء الاصطناعي صوتك دفعة ديناميكية مليئة بالطاقة.

صوت يناسب كل ما تشاهده

يعمل التحكم التكيفي في الصوت على موازنة الصوت وفقًا لنوع المادة الصوتية في الوقت الفعلي للحصول على مستوى غني من الوضوح.

*محاكاة صور الشاشة.
**يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
***قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

webOS 24

اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك

استمتع بتجربة مشاهدة تلفزيون مُصممة خصيصًا لك باستخدام My Profile وAI Concierge وQuick Cards.
اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك اكتشف المزيد

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***محاكاة صور الشاشة.

يحوم شعار webOS في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. يتم عرض "webOS Re: New Program" أسفل الشعار.

webOS Re:New Program

كل عام تلفزيون جديد لمدة 5 سنوات

دائمًا جديد، حتى عندما نضيف ميزات جديدة ووسائل راحة.
يحوم شعار webOS في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. يتم عرض "webOS Re: New Program" أسفل الشعار.
يحوم شعار webOS في المنتصف على خلفية سوداء، والمساحة أدناه مضاءة بألوان الشعار الأحمر والبرتقالي والأصفر. يتم عرض "webOS Re: New Program" أسفل الشعار.

*يدعم برنامج webOS Re:New ما مجموعه أربع ترقيات على مدار خمس سنوات، والحد الأدنى هو الإصدار المثبت مسبقًا من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
**قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
***تتضمن الترقيات المتاحة لعام 2023 طرازات UHD وما فوق.

شاشة كبيرة للغاية

تضخيم الإثارة لك

الشاشة الكبيرة للغاية تحوّل جميع المحتوى الترفيهي لديك إلى مستوى هائل من الوضوح والدقة.

يتم عرض وحيد القرن في أجواء رحلات السفاري على LG TV الكبير جدًا، المثبت على حائط بني لغرفة معيشة محاطة بأثاث نمطي باللون الكريمي.

واجهة WOW

البساطة في متناول يدك

يمكنك الوصول إلى WOW Interface على LG TV للتحكم البسيط في soundbar، مثل الأوضاع والملفات الشخصية والميزات المفيدة؛ حتى أثناء المشاهدة.

*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لـ LG TV على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****UHD متوافق مع واجهة WOW.

انغمس في مشاهدة أشهر الأعمال الفنية ومشاهد معارك الزعماء

FILMMAKER Mode

شاهد المحتوى تمامًا بالشكل الذي حلم به المخرجون

انغمس في الصورة الأكثر أصالة. يقدم FILMMAKER Mode الأفلام تمامًا بالصورة والصوت كما أراد المخرج باستخدام إعدادات دقيقة.

رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV الذي يعرض غروب الشمس. يوجد في الجزء السفلي الأيمن من الصورة شعار FILMMAKER Mode.

*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.

تجربة السينما المنزلية

انعم بسحر الأفلام وأنت في منزلك

أجواء مسرح سينمائي تحصل عليها في منزلك. تضمن ميزة HDR10 Pro تقديم كل فيلم بأجواء حقيقية، مع ألوان وتباين دقيق بشكل استثنائي للحصول على مشاهدات سينمائية غامرة بشكل أكبر.

عائلة تجلس على أرضية غرفة معيشة منخفضة الإضاءة بجوار طاولة صغيرة، وتنظر إلى LG TV المثبت على الحائط والذي يُظهر الأرض من الفضاء.

ألعاب قوية

انغمس بأقصى سرعة في الإثارة

يعمل HGiG الغامر بشكل سلسل بسرعة عالية مع ALLM، ويضمن eARC أن كل شيء يعمل بشكل مذهل.

لعبة سباق سيارات عند خط النهاية، مع لافتة "WIN!"، بينما يمسك اللاعب بعصا التحكم في اللعبة. يتم وضع شعار ALLM وeARC وHGiG في الزاوية اليسرى السفلية.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات في صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للمستهلكين بتقنية HDR.
**قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها

لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.

مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.

*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.

الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك

الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.

صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.

الاستدامة

اكتشف رؤية LG UHD AI للمستقبل

اختر ما هو مناسب للبيئة من خلال الضوء والتغليف الحيوي اعتماد الاستدامة العالمية.

عبوة LG UHD على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الطرازات التالية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره: الدعامة السفلية لطراز UT90 (75/65/55/50 بوصة) وUT80 (86/75/70 بوصة).

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • معالج الصور

    معالج α5 AI 4K Gen7

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1121 x 651 x 57.1 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎11.7 ‎

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K UHD

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α5 AI 4K Gen7

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    4K ترقية

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    (حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1121 x 651 x 57.1 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1121 x 713 x 231 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1215 x 775 x 152 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎902 x 231 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎11.7 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎11.9 ‎

  • وزن العبوة

    ‎14.6 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎200 x 200 ‎

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 24

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

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