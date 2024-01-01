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LG، تلفزيون UHD 4K، سلسلة UR80 مقاس 70 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز تحكم عن بعد سحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد
*الصور المستخدمة في صفحة نظرة عامة على المنتج أدناه لأغراض توضيحية فقط.
*راجع معرض الصور أعلى الصفحة للحصول صورة دقيقة.
*تقنية HDR10 Pro ليست تنسيقًا. إنها التوجيه الديناميكي لدرجات الألوان من LG والذي ينطبق إطارًا بإطار على محتوى HDR10.
استمتع بتجربة مشاهدة معزَّزة
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طراز UR80 بقياس 86 بوصة.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
تقنية AI Sound Pro
يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طراز UR80 بقياس 86 بوصة.
*يضم طرازا UR78 وUR73 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.
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التحكم في سطوع الذكاء الاصطناعي
تظهر شاشة تعرض صورة غابة تتغير درجة السطوع فيها حسب البيئة المحيطة.
الملاءمة المثالية للصوت الكامل
*هذه الميزة مدعومة فقط في طُرُز التلفاز لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
البطاقات السريعة
ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي
يظهر وجه شخص على شاشة التلفاز، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفاز. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفاز.
*تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
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المساعِدات الذكية والاتصال
شعار Apple AirPlay شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home" شعار "works with Matter" (يعمل بميزة Matter)
*قد تختلف خدمات ’Matter‘ وميزاته المدعومة على حسب الأجهزة المتصلة. ينبغي أن يتم الاتصال المبدئي مع ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
™FILMMAKER MODE
استمتع بالأفلام كما أراد المخرج لها، بدون تعديلات في القوام أو الإعدادات البصرية الأخرى في الفيلم.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفاز كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفاز رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER MODE™ حسب البلد.
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* يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
HGiG
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفاز تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1562 x 907 x 59.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
27.7
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K UHD
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1562 x 907 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1562 x 972 x 361
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1700 x 1070 x 187
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1247 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
27.7
-
وزن التلفزيون مع حامل
28.1
-
وزن العبوة
35.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم EARC ، ALLM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
-
تنبيه رياضي
نعم
-
ThinQ
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
ريموت سحري
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
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