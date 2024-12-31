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تلفزيون LG UHD AI UT80 4K الذكي مقاس 75 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 75 عام (2024)
*محاكاة صورة الشاشة.
سلط الضوء على التفاصيل الدقيقة
صورة مقربة لوجه رجل منقسمة على شاشة في غرفة لها إضاءة خافتة ذات لون أرجواني. على اليسار، تظهر كلمة "SDR" وصورة ضبابية. على اليمين، تظهر كلمة "HDR10 Pro" والصورة واضحة ومحددة بشكل حاد.
*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".
استمتع بتجربة ترفيه رائعة معززة من الداخل
*محاكاة صورة الشاشة.
التزامن مع طريقة مشاهدتك
النهار
الليل
الذكاء الذي يسطع في أي ضوء
يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.
استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي
صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك
صدى صوت مؤثر
صوت يناسب كل ما تشاهده
*محاكاة صور الشاشة.
**يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
***قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***محاكاة صور الشاشة.
*يدعم برنامج webOS Re:New ما مجموعه أربع ترقيات على مدار خمس سنوات، والحد الأدنى هو الإصدار المثبت مسبقًا من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
**قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
***تتضمن الترقيات المتاحة لعام 2023 طرازات UHD وما فوق.
تضخيم الإثارة لك
يتم عرض وحيد القرن في أجواء رحلات السفاري على LG TV الكبير جدًا، المثبت على حائط بني لغرفة معيشة محاطة بأثاث نمطي باللون الكريمي.
البساطة في متناول يدك
*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع Soundbar حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لـ LG TV على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****UHD متوافق مع واجهة WOW.
انغمس في مشاهدة أشهر الأعمال الفنية ومشاهد معارك الزعماء
شاهد المحتوى تمامًا بالشكل الذي حلم به المخرجون
رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV الذي يعرض غروب الشمس. يوجد في الجزء السفلي الأيمن من الصورة شعار FILMMAKER Mode.
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
انعم بسحر الأفلام وأنت في منزلك
عائلة تجلس على أرضية غرفة معيشة منخفضة الإضاءة بجوار طاولة صغيرة، وتنظر إلى LG TV المثبت على الحائط والذي يُظهر الأرض من الفضاء.
انغمس بأقصى سرعة في الإثارة
لعبة سباق سيارات عند خط النهاية، مع لافتة "WIN!"، بينما يمسك اللاعب بعصا التحكم في اللعبة. يتم وضع شعار ALLM وeARC وHGiG في الزاوية اليسرى السفلية.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات في صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للمستهلكين بتقنية HDR.
**قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها
لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.
مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.
*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.
الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك
الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.
صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.
اكتشف رؤية LG UHD AI للمستقبل
عبوة LG UHD على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الطرازات التالية مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره: الدعامة السفلية لطراز UT90 (75/65/55/50 بوصة) وUT80 (86/75/70 بوصة).
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K UHD
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
معالج الصور
معالج α5 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1678 x 964 x 59.9
-
وزن التلفزيون بدون حامل
31.4
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K UHD
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α5 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1678 x 964 x 59.9
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1678 x 1027 x 361
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1820 x 1115 x 200
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1344 x 361
-
وزن التلفزيون بدون حامل
31.4
-
وزن التلفزيون مع حامل
31.8
-
وزن العبوة
40.7
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.0 channel
الاتصال
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.1)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 24
-
إعدادات العائلة
نعم
-
ThinQ
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
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