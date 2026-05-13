La compañía ya ofrece Garantía de por Vida en todos los productos de la gama de electrodomésticos para el hogar —lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, microondas, aspiradoras y aires acondicionados— además de un servicio propio de reparación LG





Madrid, 13 de mayo de 2026 - Para LG, la mejor manera de reducir los residuos no es reciclar más, sino fabricar productos que no necesiten ser sustituidos, y por eso apuesta por la innovación como vehículo para ofrecer productos más sostenibles, duraderos, fiables y fáciles de mantener. La tecnología es el pilar de esta visión, que se enfoca en aumentar la vida útil real de los productos para asegurar un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo y garantizar un ecosistema robusto de servicio y repuestos.

LG articula su estrategia en dos niveles complementarios: una Sostenibilidad 1.0, centrada en diseñar electrodomésticos duraderos, eficientes y fácilmente reparables; y una Sostenibilidad 2.0, que va más allá del negocio mediante iniciativas como Smart Green, un proyecto con el que la marca impulsa la regeneración de ecosistemas.

Durabilidad y reparación: alargar la vida útil del producto

Si un equipo dura más, se fabrica menos, se transporta menos y se generan menos residuos. Bajo esa premisa, LG diseña productos pensados para durar y para ser reparados con facilidad, y ofrece servicios de reparación directamente desde la compañía que ayudan al consumidor a apostar por reparar antes de sustituir. La compañía cuenta con un almacén de repuestos en España que garantiza plazos de entrega inferiores a 24 horas en el 97% de las referencias en días laborables, un servicio técnico que lidera el 60% de los indicadores del estudio independiente de Punto de Fuga y herramientas como Smart Diagnosisy la app ThinQ, que anticipan posibles averías antes de que se produzcan. Además, LG da una segunda vida a sus productos al final de su ciclo útil destinándolos a la formación de los profesionales del futuro.

Como muestra tangible de esa apuesta, LG ha extendido su pionera Garantía de por Vida a toda la gama de electrodomésticos para el hogar —lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, microondas y aspiradoras—, incorporando por primera vez la climatización doméstica. Una decisión alineada con un consumidor cada vez más consciente.

Eficiencia energética: ahorrar consumiendo menos

La tecnología de LG permite que sus equipos superen con holgura los estándares europeos de eficiencia. Sus lavavajillas logran reducciones de consumo de hasta el 54% y modelos hasta un 20% más eficientes que A, con ahorros de hasta 541 euros en la factura. En secado, toda la gama se sitúa en eficiencias A, B y C, con ahorros de hasta el 19%, y las lavadoras superan hasta en un 60% la clasificación energética A.

En la gama de climatización, el aire acondicionado LG DUALCOOL™ AI Air alcanza la máxima clasificación A+++ en frío y calor, reduciendo el consumo hasta un 35% gracias a la Inteligencia Artificial. En aerotermia, el Therma V R290 Monobloc ofrece hasta un 80% de ahorro energético y emplea refrigerante natural R290, con un Potencial de Calentamiento Atmosférico de solo 3.

Compromiso con la sostenibilidad 2.0 para reducir el impacto ambiental

La compañía va un paso más allá con su proyecto Smart Green, un movimiento que une a administraciones públicas, empresas y ciudadanía en un esfuerzo compartido para ayudar al medioambiente mediante la regeneración de ecosistemas.

La iniciativa se despliega en cuatro líneas. Smart Green Bees ha permitido repoblar más de 14,5 millones de abejas ibéricas activas, una especie clave para la biodiversidad de la península; Smart Green Seas que ha plantado más de 100.000 plántulas de posidonia, con una tasa de supervivencia del 99% en 2025, devolviendo salud a las praderas submarinas del Mediterráneo; Smart Green Trees , que continúa avanzando en la reforestación y recuperación de bosques; Y desde 2025, Smart Green Minerals, iniciativa pionera en su planteamiento, que aspira a fijar carbono de forma permanente en entornos urbanos mediante la técnica de la meteorización mejorada.

"En LG creemos que la innovación solo tiene sentido cuando construye futuro. Por eso aplicamos la mejor tecnología a electrodomésticos que lideran en eficiencia energética, que están pensados para durar y para ser reparados, y que respaldamos con nuestra Garantía de por Vida y el servicio técnico número uno del mercado", explica Jaime de Jaraíz, presidente y CEO de LG Electronics España. "Pero nuestro compromiso no se agota ahí: con iniciativas como Smart Green pasamos a la acción para regenerar la naturaleza, porque el progreso real es el que deja un mundo mejor a las generaciones que vienen detrás".

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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