La solución de la compañía coreana, que estará presente en la cita tecnológica de Barcelona, ofrece imágenes impresionantes, una instalación simplificada y una mayor fiabilidad para espacios comerciales premium a gran escala

Madrid, 28 de enero de 2026 – LG Electronics (LG) presentará la nueva gama de su icónica pantalla Micro LED, LG MAGNIT, en ISE 2026 (Barcelona), la mayor feria de soluciones audiovisuales de Europa, que comenzará el martes 3 de febrero y se prolongará hasta el 6. Con una trayectoria de veinte años en España con soluciones B2B, y más de 50.000 proyectos realizados por un equipo de más de cien profesionales, LG sigue reforzando su liderazgo mundial y local en pantallas comerciales al ofrecer un valor diferenciado adaptado a los clientes B2B.

“La nueva generación de pantallas LG MAGNIT integran una serie de capacidades diferenciadas diseñadas para ofrecer una experiencia de visualización inmersiva y la fiabilidad operativa que buscan los clientes de todo tipo de sectores”, afirma Nicolas Min, director del departamento de pantallas informativas de la división LG Media Entertainment Solution. “Este producto demuestra claramente nuestro compromiso de liderar el mercado de las pantallas profesionales estableciendo nuevos estándares a través de la innovación”.

El nombre LG MAGNIT combina “magnificent” (magnífico) con “nit” (unidad de brillo), lo que refleja el brillo excepcional y la impresionante calidad de imagen de la pantalla. Cuenta con una resolución ultra alta, configuraciones de pantalla escalables y una mayor comodidad de instalación. Esto la convierte en una solución ideal para una gran variedad de entornos corporativos, desde salones amplios, auditorios y salas de conferencias hasta espacios comerciales, estudios de televisión profesionales y salas de control.

Más allá de la excelencia visual, la nueva pantalla MicroLED LG MAGNIT está diseñada para ofrecer un valor y una comodidad diferenciados en cuanto a instalación, funcionamiento y mantenimiento. Un ejemplo destacado es la tecnología Line-to-Dot (LTD) recientemente aplicada. En las pantallas LED convencionales, los circuitos integrados del controlador operan las fuentes de luz por líneas, lo que significa que un solo píxel defectuoso puede afectar a toda una línea. La tecnología LTD de LG convierte los posibles defectos de línea en defectos a nivel de punto, lo que garantiza que cualquier problema de píxel quede aislado en un solo punto. Esto minimiza significativamente la interrupción visual y permite una experiencia de visualización más cómoda y fluida. Además, esta nueva generación de pantallas refuerza con la herramienta LG ConnectedCare, que es capaz de identificar cualquier incidencia en la pantalla llegando a detallar incluso el píxel concreto que puede estar generando un fallo en la imagen. Esta herramienta permite monitorizar y gestionar todas las pantallas profesionales de LG desde una única plataforma, anticipando incidencias y reduciendo tiempos de respuesta.

Mayor comodidad de instalación y escalabilidad

LG también ha mejorado la comodidad de instalación para complementar el diseño infinitamente escalable de LG MAGNIT, en el que los cabinets LED (los componentes básicos de la señalética LED) se conectan a la perfección en bloques. El nuevo modelo tiene un perfil más fino que las versiones anteriores e incorpora una tecnología que permite un ajuste de alineación fácil y preciso. Tradicionalmente, los instaladores ajustaban la alineación de estos cabinets desde la parte trasera y luego verificaban los resultados desde la parte delantera, pero la nueva generación de LG MAGNIT simplifica este proceso con una tecnología patentada que permite la alineación desde la parte frontal lo que permite realizar ajustes en los módulos directamente desde la parte delantera de la pantalla, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación de las pantallas de gran tamaño y da como resultado una imagen perfectamente visible desde todos los ángulos.

LG MAGNIT también admite de forma exclusiva la gestión a larga distancia, lo que permite calibrarlos cabinets LED y ajustar la controladora a una distancia de hasta diez kilómetros1 entre sí.1 Al utilizar cables de fibra óptica en lugar de cables Ethernet cortos, la pantalla permite el funcionamiento y la gestión centralizados de múltiples pantallas comerciales desde una única ubicación, como una sala de control remota.

Para mejorar aún más la calidad de la imagen y la durabilidad, LG MAGNIT aplica un revestimiento negro a la parte frontal de la pantalla, lo que proporciona negros más profundos en comparación con las pantallas LED convencionales. Este revestimiento ayuda a maximizar el contraste y a aumentar la precisión del color de los elementos LED para lograr una calidad de imagen superior. También proporciona una protección contra la humedad, el polvo y los impactos externos, lo que mejora la durabilidad general.

La nueva solución LG MAGNIT estará en exposición en el stand de la marca en la feria ISE (Hall 3, 3K100, Fira de Barcelona Gran Vía) que se celebra del 3 al 6 de febrero, donde la marca mostrará otras innovaciones que han ayudado a reforzar aún más su liderazgo en el mercado de pantallas profesionales LED en España durante 2024 y 2025 (Fuente: Omdia).

1 La instalación a larga distancia, de hasta 10 km entre el producto y el controlador es posible gracias al uso de cables de fibra óptica que admiten distancias de transmisión más largas.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

