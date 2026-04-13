LG CELEBRA SU 30º ANIVERSARIO EN ESPAÑA CON UNA NUEVA EDICIÓN DE “LIFE’S GOOD CUANDO COMPRAS EN TU BARRIO”

Madrid, 13 de abril de 2026 — Coincidiendo con su 30º aniversario en España, LG Electronics refuerza su compromiso con el comercio de proximidad con una nueva edición de “Life’s Good cuando compras en tu barrio”, una iniciativa exclusiva para el canal de Grupos de Compra con la que la compañía quiere seguir apoyando a las tiendas de barrio, un canal clave en su trayectoria en el país.

La iniciativa está directamente conectada a la filosofía de la compañía, Life’s Good, y apuesta por mejorar la vida de las personas a través de beneficios reales y experiencias más cercanas, útiles y accesibles. LG quiere seguir transmitiendo su optimismo y llevarlo a cada barrio, apoyando al comercio local que siempre ha estado ahí cuando los consumidores más lo han necesitado. En este caso, este apoyo se traduce en una acción pensada para dinamizar el comercio local, generar nuevas oportunidades para las tiendas y premiar al consumidor con un incentivo directo sobre su compra.

Tras la buena acogida de la primera edición, en la que participaron más de 400 tiendas y más de 1.100 clientes redimieron correctamente su promoción, la campaña regresa con un doble objetivo: atraer tráfico al punto de venta, reforzando la fidelización.

Entre el 13 de abril y el 31 de julio, cualquier compra realizada en una tienda adherida, permitirá al consumidor acceder hasta a 2.000 euros de cashback al comprar productos de la marca. El funcionamiento es sencillo:

1. El cliente compra dos productos o servicios en la misma tienda durante el periodo promocional.

2. Al menos uno de los productos debe de ser LG y el cliente debe enviar los tickets de compra a la compañía.

3. El consumidor recibe hasta 2.000 euros en reembolsos en función del modelo LG que haya comprado para.

Algunos ejemplos de esto son:

· Comprando un aire acondicionado LG con un cashback de 300€ y se puede usar el dinero en que salga gratis la instalación.

· Comprando una TV LG OLED77G68LW se recibe un cashback asociado de 500€ que podrías gastar en comprar la Barra de sonido S70TR.

Además, LG asumirá íntegramente los reembolsos y pondrá en marcha una nueva edición de su concurso de escaparates, con el que reconocerá la creatividad y el esfuerzo de los comercios participantes. Siendo los ganadores del año pasado las tiendas Milar Lucena de Córdoba y Electron Fuerteventura.

Los materiales de comunicación para las tiendas están disponibles en:

https://labuenavidalg.es/lifesgoodentubarrio-tiendas



13 de abril – 31 de julio de 2026

# # #

Para más información sobre las galardonadas soluciones de climatización de LG, visite www.lg.com/global/business/hvac.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor del Cura

victor.delcura@lgepartner.com