LG CLOiD™ REDEFINIRÁ LA VIDA DOMÉSTICA GRACIAS A LA AI AFECTIVA

El nuevo robot doméstico encarna la visión “Zero Labor Home” de LG Electronics, introduciendo AI Física para liberar a los usuarios de la gestión de las tareas domésticas diarias

LAS VEGAS, 5 de enero de 2026 — LG Electronics (LG) ha presentado en CES 2026 LG CLOiD™, un vanguardista robot doméstico impulsado por Inteligencia Afectiva que los visitantes de la feria podrán conocer de primera mano durante estos días. Diseñado para realizar y coordinar las tareas del hogar con una red de electrodomésticos conectados, CLOiD reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios asociados las labores cotidianas. Este sistema representa el último avance de LG en robótica doméstica basada en AI y plataformas de hogar inteligente, respaldado por el Self-Driving AI Home Hub (LG Q9) y el ecosistema ThinQ.

“El robot doméstico LG CLOiD está diseñado para interactuar de manera natural con las personas comprendiéndolas y proporcionándoles un nivel optimizado de ayuda en el hogar”, afirma Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company. “Bajo nuestra filosofía Life´s Good, mantenemos firme nuestro compromiso con la visión Zero Labor Home, buscando eficientar al máximo las tareas domésticas para que nuestros clientes puedan dedicar su tiempo a aquello que realmente les llene”.

Arquitectura robótica diseñada para el hogar

LG CLOiD consta de una unidad de cabeza, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma. Cada uno de estos elementos está configurado con un amplio rango de movilidad que permite al robot manejar una gran variedad de objetos y operar tanto en cocinas como áreas de lavado o áreas de estar.

El torso puede inclinarse, lo que permite al robot recoger objetos desde la altura de la rodilla en adelante; cada brazo cuenta con siete grados de movimiento, que los hacen similares a la movilidad de un brazo humano; el hombro, el codo y la muñeca permiten movimientos hacia adelante, hacia atrás, rotacionales y laterales, mientras que cada mano incluye cinco dedos accionados de forma independiente para una manipulación precisa.

La base con ruedas, que emplea tecnología de conducción autónoma heredada de la experiencia de LG con robots aspiradores y con el LG Q9, se eligió por su estabilidad, seguridad y rentabilidad, reforzadas por la disminución del riesgo de vuelco que proporciona su bajo centro de gravedad.

La cabeza de LG CLOiD como hub móvil de AI para el hogar

La cabeza funciona como un hub móvil de AI para el hogar. Está equipada con un chipset —que actúa como el cerebro de LG CLOiD—, una pantalla, un altavoz, cámaras, varios sensores y AI generativa basada en voz. En conjunto, estos elementos permiten que el robot se comunique con las personas mediante lenguaje hablado y “expresiones faciales”, aprendiendo los entornos domésticos y los patrones de vida de sus usuarios, y controlando los electrodomésticos conectados en función de sus aprendizajes.

El cerebro de LG CLOiD: AI, Voz y Control del hogar con THinQ

En el núcleo de LG CLOiD se encuentra la tecnología de AI Física de la compañía, que combina:

· Vision Language Model (VLM): un modelo capaz de transformar datos visuales (imágenes y vídeo) en una comprensión estructurada basada en el lenguaje.

· Vision Language Action (VLA): traduce inputs visuales y verbales en acciones físicas concretas.

Estos modelos, que han sido fruto de un entrenamiento intensivo con decenas de miles de horas de datos sobre tareas domésticas, permiten a LG CLOiD reconocer electrodomésticos, interpretar la intención del usuario y ejecutar acciones adecuadas al contexto, como abrir puertas o trasladar objetos.

Además, la integración de LG CLOiD en el hogar inteligente a través de la plataforma de hogar con AI ThinQ™ y el hub ThinQ ON potencia aún más sus capacidades, permitiéndole orquestar una gama más amplia de servicios en los distintos electrodomésticos de la marca.

LG Actuator AXIUM: componentes robóticos para AI Física

Junto con el innovador robot doméstico, LG también ha presentado LG Actuator AXIUM™, su nueva marca de actuadores robóticos, tanto de servicio como con otras funcionalidades.

Un actuador, concebido como una articulación vital del robot, integra un motor que genera fuerza rotacional, un controlador que gestiona las señales eléctricas y un reductor que regula la velocidad y par motor. Siendo uno de los componentes más complejos y costosos de un robot, se tratan de un componente estratégico fundamental en la nueva era de la AI Física.

LG ha logrado forjar una tecnología de componentes de primer nivel, cimentada en su exitosa trayectoria de liderazgo en el sector de los electrodomésticos. Esta experiencia será la base para ofrecer ventajas competitivas cruciales en el desarrollo de actuadores, como diseños más ligeros y compactos, una eficiencia superior y un par motor elevado. Además, la avanzada tecnología de diseño modular de LG permite una producción altamente versátil y personalizable, característica indispensable para la fabricación de robots avanzados que, por su naturaleza, exigen la integración de decenas de tipologías distintas de actuadores.

El camino hacia los hogares impulsados por AI Afectiva

LG no solo reafirma su compromiso con el desarrollo de robots domésticos, apostando por funciones y diseños prácticos orientados a facilitar las tareas del hogar. La compañía coreana extenderá, de forma paralela, la aplicación de su amplia experiencia en tecnología robótica a sus electrodomésticos, dando lugar a través de esta estrategia a dos nuevas categorías: por un lado, los "Appliance Robots”, con los aspiradores robot como su ejemplo más conocido, y, por otro, los "Robotized Appliances", como neveras cuyas puertas se abren de forma autónoma al detectar la cercanía de una persona. El objetivo final es crear un “AI Home” donde las labores del hogar se confíen a electrodomésticos con AI y robots domésticos, permitiendo que las personas descansen, se diviertan y dediquen su tiempo a actividades más valiosas.

En CES 2026, la compañía enseñará cómo LG CLOiD comprende el estilo de vida de los usuarios y controla a la perfección los electrodomésticos del hogar. Para ello, mostrará en su stand diferentes escenarios en los que el robot simplifica la vida de las personas: desde preparar un desayuno sacando la leche de la nevera y metiendo un croissant en el horno hasta simplificar el cuidado de la ropa lavándola, planchándola, doblándola en incluso apilándola para que los usuarios no tengan que hacerlo.

Los visitantes de CES 2026 (del 6 al 9 de enero) podrán experimentar estos y otros muchos beneficios de LG CLOiD y de Zero Labor Home en el stand de LG (#15004, Las Vegas Convention Center).

