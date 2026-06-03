LG LANZA EN ESPAÑA SU MRGB, EL TELEVISOR LED MÁS AVANZADO

El dispositivo, primer MRGB del mundo con triple certificación de cobertura de color al 100 % por Intertek, llega a España con una calidad de imagen sin precedentes, procesador 4K α11 de tercera generación y modelos de hasta 100 pulgadas

Madrid, 04 de junio de 2026 – LG redefine los estándares de la televisión con el lanzamiento en España del nuevo LG MRGB evo AI. Este revolucionario dispositivo nace de la unión de la mejor tecnología LED con la potencia y precisión de los procesadores OLED de LG, perfeccionados tras más de una década de innovación. Se trata del primer televisor MRGB del mundo con triple certificación de cobertura de color al 100% otorgada por Intertek(1), lo que le permite ampliar la gama cromática a niveles nunca antes vistos. Además, para garantizar una experiencia de visualización perfecta en cualquier entorno, el televisor ofrece una gran calidad de imagen libre de reflejos al 98%(2) y sin efecto mate, llevando la experiencia audiovisual en el hogar a una nueva dimensión.

Una nueva generación LED que revoluciona el color

El nuevo modelo es ejemplo de la apuesta de la compañía por la innovación constante en la tecnología de televisión. MRGB utiliza la precisión OLED para controlar cada uno de los LED RGB del backlight, llevando 13 años de excelencia técnica de LG OLED a la categoría RGB. Y es que cuanto mayor es el tamaño de la pantalla, más importante resulta la calidad de imagen. Por eso el MRGB evo AI integra avances que proporcionan una gran nitidez y precisión en modelos de hasta 100 pulgadas, pensados para disfrutar de cualquier contenido a lo grande sin renunciar al detalle.

El dispositivo es el primer MRGB del mundo en obtener la triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% de Intertek, la garantía independiente de que reproduce la gama de color en su máxima expresión. Sus hasta 13.104 Micro LEDs aportan una intensidad, un contraste y un brillo excepcionales, mientras que el análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping Pro trabaja sobre miles de zonas independientes y alcanza hasta 3.000 nits de luminosidad para revelar cada detalle, tanto en las escenas más oscuras como en las más brillantes.

A esta precisión se suma la tecnología Anti-reflejos Pro(2), que reduce hasta el 98% de los reflejos para ofrecer una gran calidad de imagen incluso en estancias muy iluminadas, y SIN efecto MATE. La experiencia se completa con la mejor calidad de imagen gracias a Dolby Vision y con un sonido envolvente Dolby Atmos que permite sumergirse por completo en cada escena.

Procesador más potente para un rendimiento de élite

El motor que impulsa este rendimiento es el procesador 4K α11 de tercera generación, el más potente hasta la fecha y ahora un 70% más inteligente (5). Preparado para incorporar las novedades de la inteligencia artificial, maximiza la calidad de imagen y de sonido trabajando, a través de la IA, sobre las 5.184 zonas independientes del panel.

En el apartado inteligente, el MRGB evo AI integra el Smart TV WebOS más fácil de usar, con el mando Magic Pointer Remote, el único con puntero inalámbrico (3). Es además más inteligente y seguro: incorpora una IA mejorada con Copilot y Gemini, reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, asistente virtual, control del hogar a través de ThinQ y las 7 capas de seguridad de LG Shield. Y evoluciona a mejor cada año, ya que es el único sistema operativo que se renueva por completo anualmente para estrenar Smart TV WebOS hasta 2031(4).

El aliado tecnológico perfecto para el gaming

El nuevo televisor es también el Smart TV perfecto para el gaming: ofrece una gran fluidez con VRR a 165 Hz, que se duplica hasta los 330 Hz gracias a Motion Booster(6) para llevar cada partida al siguiente nivel. Además, es compatible y está certificado con AMD FreeSync Premium y con el cloud gaming(7). El LG MRGB evo AI, encabezado por la serie estrella MR95, estará disponible en España en tamaños de 100, 86 y 75 pulgadas.

“Con el LG MRGB evo hemos alcanzado un hito que antes se consideraba imposible en esta categoría: lograr la máxima fidelidad visual”, afirma Park Hyoung-sei, presidente de la división LG Media Entertainment Solution. “Este lanzamiento marca la evolución de los televisores RGB, redefiniendo los estándares del sector para ofrecer el máximo rendimiento a los clientes que exigen una precisión cromática excepcional”.

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(1) Cobertura del 100 % de la gama de color (TriColor) verificada mediante certificación de Intertek.

(2) Reducción de reflejos de hasta el 98 % según mediciones de LG en condiciones controladas.

(3) “Único con puntero inalámbrico” referido a la gama de Smart TV de LG.

(4) Actualizaciones del sistema operativo webOS previstas durante los años posteriores al lanzamiento, hasta 2031.

(5) Mejora de hasta el 70 % en inteligencia respecto a la generación anterior del procesador, según datos de LG.

(6) Frecuencia de hasta 330 Hz alcanzada mediante la tecnología Motion Booster.

(7) Compatibilidad y certificación con AMD FreeSync Premium y con servicios de cloud gaming compatibles.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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