lg renueva xboom by will.i.am con sonido portátil con ia, más batería y un diseño más resistente

La compañía apuesta por nuevos modelos diseñados para celebrar fiestas y vivir aventuras tanto en interior como al aire libre

Seúl, 2 de enero de 2026 –LG Electronics (LG) amplía y renueva la gama de sonido xboom en colaboración con el innovador artista will.i.am, basada en el éxito de recientes modelos como Stage 301 y los originales Bounce y Grab. La nueva colección incluye dispositivos inspirados en los altavoces de escenario, es ideal para fiestas y cuenta con diseños resistentes para acompañar en las aventuras al aire libre, en combinación con un sonido potente con personalización basada en IA y un estilo versátil. En esta nueva etapa de colaboración con el reconocido músico, el desarrollo se ha centrado en lograr una interacción más inteligente, mayor duración de la batería y diseños que se adaptan perfectamente a todos los estilos de vida, transformando el audio en una experiencia más conectada y dinámica.

“Estamos convirtiendo el sonido en una experiencia viva y enriquecedora”, afirmó will.i.am. “A través de FYI.RAiDiO y los personajes de IA, los altavoces xboom by will.i.am ofrecen una nueva forma de disfrutar de la experiencia auditiva a través de una inspiradora conexión cultural con la inteligencia artificial. Estas mejoras acercarán a las personas y las conectarán a través de una pasión compartida por la música y la creatividad”.

“La colaboración con will.i.am nos ayuda a impulsar nuestra visión de un sonido inteligente y expresivo”, afirma Lee Jeong-seok, director del departamento de audio de la división LG Media Entertainment Solution. “De cara a 2026, el audio portátil seguirá siendo un motor de crecimiento clave para LG, combinando un rendimiento excepcional, innovación en IA y un diseño que refleja lo que más valoran los consumidores”.

Funciones de IA que personalizan cada momento de escucha

Los altavoces xboom by will.i.am ofrecen un sonido característico bien equilibrado con graves enriquecidos para una experiencia auditiva completa y cómoda. La integración total de FYI.RAiDiO permite a los usuarios interactuar con diez personajes y DJ de IA a través de conversaciones bidireccionales, mientras que a través del botón MY o la aplicación FYI.RAiDiO, los oyentes pueden recibir una selección en tiempo real y personalizada basada en la ubicación, adaptada a diferentes contextos y momentos.

Cuatro nuevos modelos diseñados para fiestas, aventuras y vida cotidiana

La gama de altavoces xboom by will.i.am suma a la familia los modelos Stage 501, Blast, Mini y Rock, diseñados para diferentes entornos de escucha y estilos de vida con la inteligencia artificial como elemento central. AI Sound analiza automáticamente el contenido de audio y ajusta la configuración del ecualizador para resaltar la melodía, el ritmo o las voces, creando una experiencia auditiva más refinada y atractiva. Con AI Lighting, las luces multicolores de los altavoces xboom se mueven en sincronía con el sonido, añadiendo un movimiento visual dinámico que mejora el ambiente general. Space Calibration Pro* analiza la calidad del sonido en función del entorno y adapta la salida de audio para que los altavoces xboom ofrezcan un sonido consistente que llene la habitación, tanto en interiores como en exteriores.

xboom Stage 501: Potencia para fiestas con modo karaoke

¿Te encantan las noches de karaoke o cantar con tus amigos? xboom Stage 501 lo pone muy fácil con el modo AI Karaoke Master, que utiliza el análisis profundo de más de 10.000 canciones. Esta función permite eliminar o ajustar las voces de prácticamente cualquier canción e incluso ajustar el tono, para que los usuarios puedan cantar en solitario, a dúo con el artista o mantener las voces bajas si se sienten cohibidos, todo ello sin necesidad de archivos especiales ni suscripciones.

Además, la fiesta no se detiene: disfruta de hasta 25 horas de reproducción con su batería intercambiable de 99Wh, para que puedas seguir escuchando música en cualquier lugar. Cuando está enchufado, el Stage 501 ofrece hasta 220W de potencia (160W con la batería), lo que garantiza un sonido potente que llena la habitación. El diseño pentagonal de su caja hereda el concepto del monitor Stage 301, con su aspecto atlético y múltiples configuraciones (vertical, horizontal, inclinado o montado en trípode), mientras que los woofers duales, los controladores de rango completo y los tweeters Peerless crean un audio rico y enérgico para cualquier ocasión.

xboom Blast: Resistencia en exteriores y batería de gran autonomía

¿Estás planeando un día de playa, una acampada o una fiesta en el jardín? LG xboom Blast está diseñado para acompañar en aventuras de larga duración, con hasta 35 horas de reproducción gracias a su batería de 99Wh, para que la música nunca se detenga. Al combinar esta autonomía con una potencia de salida de 220W y tres radiadores pasivos, Blast crea un amplio paisaje sonoro que mantiene el ambiente animado dondequiera que vayas.

Su diseño resistente, sus protectores laterales y sus pruebas de durabilidad según estándares militares lo hacen ideal para su uso en exteriores. Los detalles bien pensados, como el asa lateral de cuerda, marcan una gran diferencia, especialmente en espacios concurridos. Esta ingeniosa adición te permite sostener Blast en posición vertical para facilitar su transporte en reuniones o entornos exteriores con aglomeraciones, mientras que el asa superior de goma ofrece otra opción de transporte rápido.

xboom Mini: Diseño compacto en forma de cubo que se adapta al día a día

El xboom Mini es un altavoz que se adapta perfectamente a tu vida cotidiana. Ofrece hasta 10 horas de reproducción con una sola carga, lo que lo hace perfecto para escuchar música en la cocina, el patio o mientras te desplazas. A pesar de su tamaño compacto, el Mini ofrece un sonido claro y bien definido con Sound Field Enhance, incluso en espacios abiertos.

Su diseño cúbico y la correa Magic Strap facilitan su colocación, mientras que su resistencia al agua y al polvo IP67 garantiza su durabilidad tanto en interiores como en exteriores. El soporte para trípode integrado añade versatilidad, y los controles táctiles intuitivos hacen que ajustar el volumen y la reproducción sea sencillo y cómodo.

xboom Rock: Gran resistencia que cumple estándares militares

El nuevo LG xboom Rock, diseñado para aventuras exigentes, combina durabilidad con funciones inteligentes para compartir y que la música te acompañe allá donde vayas. Con hasta 10 horas de reproducción, este altavoz ha superado siete pruebas militares, lo que garantiza su fiabilidad en entornos exteriores difíciles. Como versión mejorada del anterior modelo XG2, Rock ofrece ahora un rendimiento perfeccionado con una potencia aumentada a 6W, lo que proporciona un sonido más claro e impactante para entornos exteriores.

Su audio expansivo está respaldado por la tecnología Sound Field Enhance, que mantiene la calidad incluso en espacios abiertos. Con LE Audio Auracast, compartir música entre varios altavoces es muy fácil, lo que lo hace perfecto para salidas en grupo y escuchar en compañía. Su botón inteligente proporciona un control rápido de la aplicación, que convierte a Rock en un compañero fiable para hacer senderismo, acampar o cualquier escapada al aire libre.

Los nuevos productos de audio xboom by will.i.am, que se lanzarán en los mercados mundiales en 2026, se exhibirán en el stand de la compañía (n.º 15004, Centro de Convenciones de Las Vegas) durante el CES 2026 del 6 al 9 de enero.

* Solo en los modelos Stage 501 y Blast

