LG xboom Grab by will.i.am - Altavoz inalámbrico bluetooth con bajos potentes, resistencia militar y hasta 20 horas de batería

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(1)PRUEBAS ESTÁNDAR MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Pasó 7 pruebas diferentes MIL-STD 810H para la durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU.
(2)Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.
(3)Producto hermético resistente al polvo, protegido contra el contacto y contra la inmersión en agua hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Se recomienda mantener alejado el producto de fuentes de calor y/o agua.
(4)Sólo los modelos Stage301, Bounce y Grab lanzados en 2025 pueden conectarse entre sí.