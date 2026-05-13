LG xboom Rock - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 6W, hasta 10h batería, resistencia militar, IP67, Rojo

ROCK.CEUTLRE

ROCK.CEUTLRE
Vista frontal de LG xboom Rock - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 6W, hasta 10h batería, resistencia militar, IP67, Rojo ROCK.CEUTLRE
LG xboom Rock by will.i.am | Bluetooth speaker with extreme durability for outdoors
LG xboom Rock - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 6W, hasta 10h batería, resistencia militar, IP67, Rojo, ROCK.CEUTLRE
Vista frontal de LG xboom Rock - Altavoz inalámbrico, bluetooth, 6W, hasta 10h batería, resistencia militar, IP67, Rojo ROCK.CEUTLRE
Características principales

  • DISEÑADO Y PERFECCIONADO BY wll.i.am: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am.
  • SONIDO NÍTIDO y POTENTE. Con 6W de potencia y un diseño compacto con resistencia militar, proporciona una experiencia de audio de calidad en un formato pequeño y portátil, perfecto para exteriores.
  • DISEÑO CON RESISTENCIA MILITAR. Disfruta de tu música en cualquier lugar sin miedo a que tu altavoz se estropee. Probado y certificado, habiendo pasado 7 pruebas militares de EE. UU., ofreciendo una durabilidad y un rendimiento máximo1.
  • QUE NADA TE PARE. Hasta 10 horas de batería2 y resistencia al agua y al polvo IP67, para disfrutar de la música en cualquier lugar durante más tiempo3 y con correa ajustable para llevarlo cómodamente.
  • CON IA PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.
  • CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™4: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez.
Más

1 PRUEBAS ESTÁNDAR MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Pasó 7 pruebas diferentes MIL-STD 810H para la durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU. .

2 Basado en un 50 % de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

3 Producto resistente al polvo, protegido contra el contacto y contra las salpicaduras de agua. Se recomienda mantener alejado el producto de fuentes de calor y/o agua.

4 Conexión con modelos LG xboom lanzados a partir de 2025 en adelante.

LG xboom Rock sostenido por will.i.am, un altavoz Bluetooth portátil diseñado para exteriores, verificado con pruebas estándar militares y resistencia al polvo.

Resistencia militar para poner banda sonora a tus aventura al aire libre

1) Altavoz portátil LG xboom Rock bluetooth, sonido característico refinado por will.i.am, diseñado para ofrecer un audio claro y potente en exteriores 2) LG xboom Rock, destacando la durabilidad probada, testada según estándares militares para resistir caídas, vibraciones y condiciones exteriores 3) Altavoz portátil LG xboom Rock, colgado al aire libre usando una cuerda totalmente montada, mostrando facilidad para colgar y colocar una posición flexible para uso exterior 4) Altavoz LG xboom Rock que muestra música seleccionada y recomendaciones de noticias por IA basadas en tus preferencias de escucha

*PRUEBAS ESTÁNDAR MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Pasó 7 pruebas diferentes MIL-STD 810H para la durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de los EE. UU.

Película de la marca LG xboom Rock

LG xboom Rock brand film

Resistencia Militar para usarlo en exteriores

Tras superar 7 pruebas de durabilidad de grado militar, el altavoz resiste golpes, calor intenso, lluvia y otras condiciones adversas en exteriores. Su diseño reforzado garantiza un rendimiento fiable durante su uso al aire libre.

Infografía de durabilidad militar del altavoz LG xboom que muestra protección contra el calor, la lluvia, las gotas y el polvo para un uso fiable en exteriores

*Los resultados reales o el rendimiento pueden variar según el entorno de uso. **Detalles de las pruebas militares

- Estándar de prueba: MIL-STD-810H

- Parámetros de prueba: alta temperatura, lluvia, vibración, impacto, salpicaduras de agua salada, polvo de arena e inundaciones

- Resultado de la certificación: PASS

Fecha de certificación: 18 de diciembre de 2024

Superar estas pruebas no implica idoneidad para uso militar.

Resistencia IP67 al agua y al polvo

Su diseño sellado protege frente al polvo y las salpicaduras de agua, ofreciéndote la seguridad que necesitas para disfrutar de tus planes al aire libre.

*Producto hermético resistente al polvo, protegido contra el contacto y contra la inmersión en agua hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Se recomienda mantener alejado el producto de fuentes de calor y/o agua.

Hasta 10h de batería 

Ofrece hasta 10 horas de reproducción continua con una sola carga, dándote la libertad de seguir el plan y dejarte liar sin preocuparte por la batería.

*Basado en pruebas internas usando volumen al 50%, Bluetooth activado, modo Play Time Enhance activado y iluminación apagada. El tiempo real de uso y el rendimiento de la batería pueden variar según la conectividad de red y el uso de la aplicación.

 Sonido absoluto diseñado by will.i.am, optimizado para exterior

LG xboom Rock ha sido perfecionado por will.i.am para ofrecer un sonido más equilibrado con un tono más cálido. Con su experiencia musical y tecnológica, will.i.am ha ecualizado xboom Rock para ofrecer un rendimiento fiable en condiciones exteriores exigentes.

Altavoz portátil bluetooth LG xboom Rock con sonido característico de will.i.am, diseñado para escucha al aire libre

Modo Sound Field Enhance para una mayor claridad al aire libre

Al optimizar la dispersión del sonido en espacios abiertos, las voces y la música se mantienen nítidas y bien definidas durante la escucha al aire libre, incluso cuando sopla el viento.

*Image simulated for illustrative purposes.

AI Sound para tu música y una mayor claridad de las voces 

El algoritmo de IA analiza el contenido de audio en tiempo real para ajustar los perfiles de ecualización, equilibrando los graves para la reproducción de música y mejorando la claridad de voz en podcasts o noticias.

Altavoz portátil Bluetooth LG xboom Rock equipado con modos de sonido AI (aumento de graves, análisis de IA, mejora de voz) para mejorar el equilibrio musical y la claridad del sonido

*Image simulated for illustrative purposes.

Correa ajustable para un agarre firme y seguro en todas tus aventuras

Su correa ajustable de alta resistencia se fija con seguridad a mochilas, manillares u otros equipos de exterior, manteniendo el altavoz bien sujeto durante cualquier actividad al aire libre.

1) Altavoz LG xboom Rock colgado de forma segura en una moto con una cuerda totalmente montada para una música estable y manos libres mientras se conduce 2) Altavoz LG xboom Rock sujeto a una rama de árbol con una correa segura para disfrutar de la música durante acampada o senderismo 3) Altavoz portátil LG xboom Rock en bluetooth conectado a una mochila de senderismo para escuchar al aire libre en movimiento

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.

1) Altavoz portátil LG xboom Rock colocado sobre piedras de río mojadas, destacando su diseño impermeable y durabilidad para uso exterior 2) Altavoz portátil LG xboom Rock fijado sobre una superficie rocosa, enfatizando su construcción robusta y su usabilidad al aire libre

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.

Gráficos de titulares de música y noticias seleccionadas por IA con will.i.am, enfatizando emisoras personalizadas impulsadas por IA generativa.

Presentamos FYI RAiDiO, una revolucionaria experiencia de radio con tecnología de IA ideada por el arquitecto experimental de LG xboom, will.i.am. FYI RAiDiO, ofrece una experiencia más inteligente y envolvente con la música y las noticias a través de una variedad de personajes de IA y emisoras basadas en intereses.

Déjate liar y descubre los personajes de la IA

Diferentes DJ con una amplia cultura musical y personalidades únicas. 

Elige a tu DJ y disfruta de una playlist hecha a tu medida que se adapta a tu estado de ánimo y al momento en el que estés.

Cada personaje aporta su propia perspectiva cultural y personalidad, ofreciendo no solo música y noticias, sino también la opción de descubrir diferentes estilos musicales.

Noticias interesantes para ti y música ininterrumpida con el sonido absoluto.

Selecciona una emisora en función de tus intereses para escuchar noticias interesantes junto con música de forma ilimitada.

Disfruta de esta experiencia con el sonido absoluto y caracteristico de xboom.

*La pantalla se simula para demostración y puede diferir del uso real.

Acceso instantáneo a noticias, música y tu DJ IA

Con un toque desbloqueas un mundo de sonido. Sumérgete en las últimas noticias, explora las pistas más de moda y charla con tu DJ inteligente. Deja de pasar pantalla sin fin, aquí está lo que quieres.

*Para usar "My Button", tanto la app de LG ThinQ como la de FYI deben estar instaladas en tu smartphone. 

1) Configurar mi botón en la app de LG ThinQ.

2) Completa la activación en la app FYI para empezar a usar la función.

*Disponible cuando el botón MY está configurado en el menú "Smart Button" de la app ThinQ.

Altavoz LG xboom Rock ilustrando la conexión de audio entre varios altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

Conecta varios altavoces y monta tu fiesta con Auracast™.

Descubre la tecnología Bluetooth de última generación Auracast. Presiona el botón de tu altavoz y sumérgete en un sonido envolvente, amplificado mediante la conexión de diferentes altavoces.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú Smart Button dentro de la app LG ThinQ.

My Button

Acceso con un solo toque a tu contenido predefinido

Configura tus preferencias desde la app LG ThinQ y accede a tu contenido al instante con solo pulsar un botón. Disfruta de LG Radio+, selecciones de contenido curado, playlists de Apple Music o tu música local todo listo para sonar cuando tú quieras.

Las pantallas de las apps de Apple Music se muestran a la izquierda y las de la app LG ThinQ a la derecha, destacando la reproducción con un solo toque usando el botón Mi Botón en el altavoz LG xboom Rock.

Audio sin pérdidas mediante conexión USB-C

Conecta el xboom Rock a tu portátil o tablet mediante USB‑C y disfruta de tu música sin pérdidas. Además, mejora la nitidez de las voces en videollamadas o reuniones online gracias a su sencillo sistema plug‑and‑play.

*The scenes are simulated for illustrative purposes. Actual experience may vary depending on the usage environment.

Encuentra el altavoz xboom que mejor se adapta a tí

Explora las características de la gama de altavoces xboom y descubre que mejor encaje contigo y con tu día a día.

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rockxboom Grabxboom Bounce
xboom Mini Black and xboom Mini Warm Grey
xboom Mini
xboom Rock
xboom Rock
xboom Grab
xboom Grab
xboom Bounce
xboom Bounce
Potencia de salida5W6W30W40W
AI SoundOOOO
EQEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / PersonalizadoEstándar / Aumento de graves / Voz clara / Personalizado
Duración de la bateríaHasta 10hrsHasta 10hrsHasta 20hrsHasta 30hrs
Resistente al agua y al polvoIP67IP67, Resistencia Militar 810HIP67, Resistencia Militar 810HIP67, Resistencia Militar 810H
CorreaOOOO
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)89.5 x 85.8 x 47.2 mm94 x 98 x 46 mm211 x 71.6 x 70 mm272 x 103 x 88 mm
Peso220g280g700g1,400g
ColorNegro / Gris cálidoNegro / RojoNegro / GrisNegro
 DescúbreloDescúbreloDescúbreloDescúbrelo
Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

