Barra de Sonido - LG S70TR, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, DTS:X, Negro
Barra de Sonido - LG S70TR, Bluetooth, 500W, 5.1.1 Canales con Subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, DTS:X, Negro
S70TR
()
Características principales
- CONECTIVIDAD SUPERIOR CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY⁽¹⁾: combinación sonora con los altavoces del TV gracias a WOW Orchestra⁽²⁾ y control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface⁽³⁾.
- SONIDO ENVOLVENTE DE ALTA CALIDAD Y LLENO DE MATICES: Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby ATMOS y su altavoz vertical, 500W de potencia omnidireccional. 5.1.1 canales: 3 altavoces frontales, 2 altavoces traseros,1 subwoofer y 1 altavoz vertical. Dolby Digital y DTS, Hi-Res 24bits/96kHz.
- BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música, y sonido fluido para juegos de 120 Hz, con soporte VRR/ALLM pass through.
- IDEAL PARA COLGAR JUNTO A TU TV LG QNED EN PARED O SOBRE MUEBLE: Posibilidad de integrar la barra de sonido en tu TV QNED para una sinergia completa gracias al soporte BT5-1P⁽⁵⁾.
La combinación perfecta para tu televisor LG QNED
Completa la experiencia audiovisual de tu TV LG con la barra de sonido que encaja a la perfección gracias a su diseño y a la combinación de ambos para un sonido más envolvente.
Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en un salón. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar y del televisor mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en una habitación oscura. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo.
*Imágenes de pantalla simuladas.
(1)La tecnología WOW Synergy únicamente es compatible con los TVs LG de los años 2023 y 2024. La barra de sonido cuenta con WOW Orquesta y WOW Interface.
Potencia la experiencia de LG QNED
Perfecta integración con tu TV LG QNED
Ideal para colgar junto a tu TV LG QNED
El ajuste perfecto que completa tu experiencia audiovisual en perfecta armonía con tu TV LG QNED
Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra. Una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV frente a un muro de color crema con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor hay un moderno atril geométrico de madera. En la pared de un espacio acogedor y con poca luz lleno de juguetes para niños hay una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de un niño tocando un violoncelo.
Soporte Perfect Match
Se adapta perfectamente a tu TV LG QNED
El soporte Perfect Match⁽¹⁾ está especialmente diseñado para adaptarse a tu TV LG QNED en perfecta armonía y potenciar tu experiencia audiovisual.
*Aplicable a los modelos QNED 90/QNED y 85/QNED 80 de 2024. ⁽¹⁾Soporte Perfect Match BT5-1 a la venta por separado.
Comodidad al alcance de tu mano
Controla tu barra de sonido desde tu TV LG con el mando a distancia. Con un clic, puedes encontrar el menú y los ajustes de la barra de sonido en el TV. Por ejemplo, el control del volumen, el estado de conexión o la selección del modo de sonido.
Integración total de sonido con tu TV LG
El sonido, el rango y las cualidades tonales únicas de tu barra de sonido y TV LG se unen en perfecta armonía para una experiencia sonora fascinante e impactante.
(1)Función compatible con TVs LG de 2023 y 2024.
Siente el realismo con su sonido envolvente
Altavoz vertical Dolby Atmos
Siéntete en el epicentro del sonido absoluto envolvente
El canal central ascendente crea un sonido más real, que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.
LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.
*Lo anterior se confirma a través de una investigación de sus propios estándares.
**Imágenes de pantalla simuladas.
Dolby Atmos
La noche de cine suena como un cine de verdad con Dolby Atmos
Sumérgete en la experiencia Dolby perfecta con Dolby Vision de LG TV y Dolby Atmos de LG Soundbar.
Se reproduce una película en un LG OLED TV y una LG Soundbar en un moderno apartamento urbano, visto desde un ángulo lateral. Unas cuentas blancas, que representan ondas sonoras, se proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la Soundbar y el televisor, creando una cúpula de sonido en el espacio. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS
*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Sonido espacial de triple nivel
Lleva la experiencia audiovisual al siguiente nivel.
La barra de sonido reproduce un sonido espacial de triple nivel para ofrecer una experiencia de sonido más envolvente y precisa.
Una LG Soundbar y un televisor LG TV en un gran apartamento de ciudad. Tres bandas rojas que representan capas virtuales con una audaz capa intermedia crean una cúpula sonora que envuelve los sofás.
*Sonido espacial de triple nivel está disponible únicamente en el modo CINEMA / AI Sound Pro de la barra de sonido.
**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoces de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontales y superiores se sintetiza para construir un campo sonoro.
***Imágen simulada.
****Es necesario adquirir altavoces traseros. Si no hay altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.
El sonido absoluto de 500W y 5.1.1 canales
Sonido cautivador y envolvente
Siéntete el protagonista de tus contenidos gracias a la tecnología Dolby Atmos y DTS:X proyectada a través de un sistema de sonido envolvente de 500W, 5.1.1 canales con subwoofer.
Imagen de una LG Soundbar, un televisor LG TV y un subwoofer reproduciendo una actuación musical en el salón de una habitación de un rascacielos. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas desde la Soundbar y giran alrededor del sofá. Un subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS X
*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes de pantalla simuladas.
Altavoces traseros de dos canales
Libertad inalámbrica con los altavoces traseros sin cable
Solo necesitas un cable de alimentación y un cable de conexión a los altavoces para instalar los altavoces traseros. Los altavoces traseros se conectan a la Soundbar principal de manera inalámbrica.
*Imágenes de pantalla simuladas.
Rico sonido envolvente procedente de altavoces traseros inalámbricos
Mejora el rendimiento de tu Soundbar con altavoces de 2.0 canales que solo requieren un único cable de alimentación para su conexión. Disfruta de un sonido más completo y con mayor dimensión con una configuración mínima.
Sonido inteligente adaptado a cada contenido
Una experiencia de audio multicanal que supera todas las expectativas
Siente una experiencia inmersiva
Con la barra de sonido LG S70TR, el contenido suena mejor que nunca. Divide el audio de dos canales en un audio multicanal, optimizando lo que escuchas.
La barra de sonido LG, el televisor LG y un subwoofer se encuentran en un moderno apartamento urbano. La barra de sonido LG emite ondas sonoras hechas de gotas blancas que llenan la habitación y un subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. En su conjunto, están creando un efecto de cúpula en toda la habitación.
*El algoritmo inteligente de mezcla aplica el sonido para cada canal en los modos AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game y Sports.
**La experiencia de audio multicanal funciona a través de un algoritmo inteligente de mezcla ascendente. Este algoritmo no se aplica al modo estándar ni a los modos de música. Bass Blast no utiliza el algoritmo inteligente de mezcla ascendente, sino que copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales.
***Imágenes simuladas.
En perfecta armonía con tus contenidos favoritos
Con VRR/ALLM. Hecho para Gamers.
Sonido sincronizado con cada frame
Esta barra de sonido está hecha para ofrecer una mejor experiencia de juego con VRR/ALLM. Cuenta con una frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz y su tiempo de respuesta es casi instantáneo dándote ventaja para jugar y crear una experiencia realista. El modo de baja latencia automática (ALLM) permite una visualización e interacción fluida y sin delay.
La barra de sonido LG y el televisor LG se muestran juntos. En la pantalla se muestra un juego de carreras de coches.
*Imágenes de pantalla simuladas.
**El televisor, la barra de sonido y la consola deben ser compatibles con VRR/ALLM.
***El paso a través de VRR está limitado a contenido de 60 Hz.
****Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.
*****HDCP 2.3 admite contenido con resolución 4K. La compatibilidad con 120 Hz varía según el dispositivo, con soporte de hasta YCbCr4:2:0 para 4K.
Especificaciones técnicas estrella
Formato de Audio - Dolby Atmos
Si
Formato de Audio - DTS:X
Si
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
950 x 63 x 115 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Todas las especificaciones
EFECTOS DE SONIDO
AI Sound Pro
Si
Estándar
Si
Música
Si
Cinema
Si
Clear Voice Pro
Si
Deportes
Si
Game
Si
Bass Blast / Bass Blast +
Si
HI-RESOLUTION AUDIO
Muestreo
24bit/96kHz
FORMATO DE AUDIO
Dolby Atmos
Si
Dolby Digital
Si
DTS:X
Si
DTS Digital Surround
Si
AAC
Si
CONECTIVIDAD
Óptica
1
HDMI In
1
HDMI Out
1
USB
1
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Si
Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos
Si
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Si
Pass-through (4K)
Si
VRR / ALLM
Si
120Hz
Si
HDR10
Si
Dolby Vision
Si
Audio Return Channel (ARC)
Si
Audio Return Channel (e-ARC)
Si
CEC (Simplink)
Si
FACILIDADES
Remote App - iOS/Android OS
Si
Control de Modos de la Barra de Sonido
Si
TV Sound Mode Share
Si
WOW Interface
Si
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
950 x 63 x 115 mm
Altavoces Traseros
100,0 x 176,5 x 120,0 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Principal
3,0 kg
Altavoces Traseros (2Uds)
2,1 kg
Subwoofer
5,7 kg
Gross Weight
15,4 kg
ACCESORIOS
cable HDMI
Si
Soporte de Pared
Si
Mando a Distancia
Si
Tarjeta de Garantía
Si
CÓDICO EAN
Códico EAN
8806091969385
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
