Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Horno Pirolítico - LG WS5D7230S, 72 L, Clasificación A, Convección, Acero
Label_2266186.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

Horno Pirolítico - LG WS5D7230S, 72 L, Clasificación A, Convección, Acero

Label_2266186.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Horno Pirolítico - LG WS5D7230S, 72 L, Clasificación A, Convección, Acero

WS5D7230S
  • front view of lg ws5d7230s
  • front view of lg ws5d7230s light on
  • front view of lg ws5d7230s with food
  • front view of lg ws5d7230s with food
  • front view of lg ws5d7230s with rack
  • front view of lg ws5d7230s without rack
  • leftside view of lg ws5d7230s
  • rightside view of lg ws5d7230s light on
  • rightside view of lg ws5d7230s with food
  • rightside view of lg ws5d7230s with food
  • rightside view of lg ws5d7230s with rack
  • rightside view of lg ws5d7230s without rack
  • right downward perspecitve of lg ws5d7230s
front view of lg ws5d7230s
front view of lg ws5d7230s light on
front view of lg ws5d7230s with food
front view of lg ws5d7230s with food
front view of lg ws5d7230s with rack
front view of lg ws5d7230s without rack
leftside view of lg ws5d7230s
rightside view of lg ws5d7230s light on
rightside view of lg ws5d7230s with food
rightside view of lg ws5d7230s with food
rightside view of lg ws5d7230s with rack
rightside view of lg ws5d7230s without rack
right downward perspecitve of lg ws5d7230s

Características principales

  • 12 modos de cocción Ofrecen flexibilidad y precisión, facilitando la creación de platos con resultados profesionales en casa
  • Función freidora con aire incorporada Cocinado más sano, sabroso y crujiente con tan solo pulsar un botón. Ahorra espacio en la cocina con su gran capacidad
  • Limpieza pirolítica Con solo presionar un botón, las altas temperaturas eliminan la grasa y residuos que se limpian fácilmente, dejando tu horno impecable sin esfuerzo
  • Ventilación tangencial El sistema de ventilación tangencial garantiza una distribución uniforme del calor, consiguiendo una mejor cocción de los alimentos, más eficienciente y homogénea
  • Bloqueo de seguridad Evita que el horno se encienda o se modifiquen los ajustes accidentalmente, lo cual es especialmente útil en hogares con niños pequeños
Más

Una cocina que te facilita la vida

LG ofrece electrodomésticos encastrables de primera calidad con un diseño versátil, elegante y controles sencillos, que se integran perfectamente en cualquier cocina

Imagen lifestyle de cocina

Gran Capacidad 72L

Perfecto para cocinar en recipientes de gran tamaño

Descubre los hornos LG de gran capacidad para cocinar grandes platos con recipientes de todos los tamaños

Cocina como un chef profesional

Lleva el sabor a un nuevo nivel

Horno LG con hasta 12 modos de cocinado que otorgan gran flexibilidad y precisión de cocinado para conseguir unos resultados profesionales en casa

Cocinado uniforme

Di adios a las zonas quemadas o crudas

El sistema de ventilación tangencial del horno distribuye el aire de manera uniforme en el interior alcanzando cada rincón, para conseguir una mejor cocción de los alimentos 

Puerta de cristal removible

Puerta desmontable para una fácil limpieza

Los hornos LG permiten desmontar las distintas capas del cristal de la puerta, para conseguir una mejor limpieza llegando a todos los rincones

Eficiencia energética A

Hornos Lg con alta eficiencia energética

Los hornos LG con eficiencia A permiten ahorrar energía y dinero

RESUMEN

Imprimir
Peso del producto (kg)
42,0
Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)
650 x 670 x 720
Marca
LG
ThinQ(Wi-Fi)
No

Todas las especificaciones

DISEÑO/ACABADO

  • Pantalla de control

    LED

  • Color de la puerta

    Transparente

  • Color exterior

    Acero inoxidable

  • Acabado antihuellas

    No

  • Material de la cavidad

    Esmaltado

  • Color del asa

    Acero inoxidable

  • Material del asa

    Aluminio

  • Color del mando

    Acero inoxidable

  • Iluminación del mando

    No

  • Material del mando

    Plástico

  • Tipo de control del horno

    Display táctil + Selector giratorio

  • Color interior

    Gris azulado

DIMENSIONES/PESO

  • Dimensiones del troquelado (An.xAl.xPr.) (mm)

    560 x 600 x 550

  • Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)

    650 x 670 x 720

  • Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)

    595 x 596 x 566

  • Peso del producto (kg)

    42,0

  • Dimensiones interiores del horno (An.xAl.xPr.) (mm)

    503 x 362 x 394

  • Profundidad total, incluida el asa (mm)

    610

  • Ancho (mm)

    595

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Potencia de salida (W)

    3200

  • Suministro energético requerido (Voltios/Hz)

    220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • Color exterior

    Acero inoxidable

  • Tipo de combustible

    Eléctrico

  • Sistema de cocción del horno

    Convección auténtica

  • Tipo de Horno

    Individual

  • País de origen

    China

CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD

  • Bloqueo del control

    Sí (Horno)

  • Temporizador de cocina

  • Volumen del recordatorio de cocción terminada

  • Tipo de limpieza del horno

    Pirolítico

  • Modo sabbat

    No

  • Bloqueo de la puerta del horno para la autolimpieza

    Automático

  • Sistema de cierre suave

    No

  • Cocción cronometrada

CARACTERÍSTICAS DEL HORNO

  • Apagado automático de seguridad

  • Tipo de combustible

    Eléctrico

  • Potencia de elementos para asar (vatios)

    1000

  • Potencia de los elementos para asar (vatios)

    2200

  • Potencia de los elementos de convección (vatios)

    1800

  • Tipo de elementos para hornear

    Oculto

  • Tipo de elementos para asar

    Enfundado

  • Conversión de convección

    No

  • Ventilador de convección

    Velocidad única

  • Convección

    Convección auténtica

  • Luz del horno GoCook Smart

    No

  • Número de posiciones de la rejilla

    5

  • Modo de cocción del horno

    Air Fry, Calor Inferior, Aire caliente Eco, Aire asistido con ventilador, Aire caliente, Grill grande, Modo pizza, Prueba, Asado, Calor Superior Inferior

  • Tipo de luz del horno

    Halógena

  • Capacidad del horno (L)

    72

ACCESORIOS

  • Rejilla estándar (ea)

    1

  • Bandeja de Horno (Ea)

    1

TECNOLOGÍA INTELIGENTE

  • Tag NFC activado

    No

  • SmartDiagnosis

    No

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

  • Atención al cliente proactiva

    No

  • Receta inteligente (aplicación de recetas de terceros)

    No

  • Control de voz (dispositivo de terceros)

    No

  • Comprobación y control

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.

Recomendado para ti

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO