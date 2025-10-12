We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Placa de inducción de 59cm, 3 zonas –Zona grande 28 cm
Características principales
- Controla la placa de forma sencilla 3 controles táctiles deslizantes independientes.
- Cocina más rápido Potencia: 7,4kW Función Boost: 3,7 kW Ofrece mayor velocidad de cocción, flexibilidad, ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos.
- Programa cada zona de cocción / Temporizador con apagado Ofrece mayor conveniencia, precisión, ahorro de energía, seguridad y flexibilidad en la gestión del tiempo durante la cocción.
- Conectividad Wifi Conexión Placa - Cocina Cuando están conectadas, la campana se enciende y ajusta automáticamente a la velocidad de extracción adecuada en función de la configuración de la placa de cocina
- Función Stop & Go permite pausar temporalmente todas las zonas de cocción con un solo botón. Esto es especialmente útil en situaciones en las que se necesita interrumpir la cocción de forma rápida y temporal, como responder a una llamada telefónica o atender una situación urgente en la cocina
Una cocina que te facilita la vida
Cocina conectada
Placa de inducción y campana de extracción sincronizadas
Con la placa de inducción y la campana sincronizadas a través de la aplicación LG ThinQ™, puedes concentrarte en cocinar mientras la app se encarga del resto. La campana se encenderá de manera automática al empezar a cocinar y ajustará la velocidad de extracción en función del nivel de potencia de la placa.
Fácil control de uso y cocinado más preciso
Controles deslizantes con 15 niveles de potencia
Consigue un 50% más de precisión durante el cocinado gracias los 15 niveles de potencia y a sus controles táctiles deslizantes que permiten encender / apagar y ajustar la potencia de cada fuego.
Zona grande 28 cm
Gran zona de cocinado para recipientes de gran capacidad
Placa de inducción con zona grande de cocinado 28cm, perfecta para cocinar con recipientes de alta capacidad y dimensiones, para preparar comidas en grandes cantidades.
Seguridad en tu cocina
Para evitar quemaduras accidentales, la placa dispone de indicadores luminosos que indican cuándo la superficie está caliente y permanecen encendidos hasta que se enfría.
Seguridad para los niños
Utiliza los seguros para proteger a los niños y evitar que se encienda la placa de manera involuntaria.
Diseño innovador
Guía de instalación de la placa de inducción
Haz clic para obtener más detalles sobre cómo instalar la placa de inducción , incluye una guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.
La dimensión de la placa de inducción
Asegúrese de dejar al menos 3 mm entre la superficie interior y el lateral del banco de trabajo de la placa de cocción.
El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Asegurate de instalar un tornillo de madera al menos 15 mm de la parte inferior de la placa para evitar descargas eléctricas por contacto accidental
"Esta imagen muestra el margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Para garantizar una ventilación adecuada de la placa, asegúrate de que la distancia entre la placa y el armario sea de al menos 500 mm y que el paso de aire no está bloqueado
El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Partes y accesorios
|Vea los detalles de las partes que recibirá para la instalación
Cajas en la mesa de la cocina
"Esta es la imagen de la placa de inducción accesorio Soportes de retención.
FAQ
¿Qué ocurre cuando la luz del horno no se enciende?
Puede haber varias razones por las que la luz del horno no se encienda. O bien se ha fundido la bombilla o ha fallado el circuito eléctrico.
¿Pasa el calor del microondas a través de la rejilla de la puerta?
No. Los orificios, o puertos, están hechos para permitir el paso de la luz; no dejan pasar la energía de las microondas.
¿Por qué suena un pitido cuando se toca un botón del panel de control?
El pitido suena para asegurar que el ajuste se está introduciendo correctamente.
¿Se dañará el funcionamiento del microondas si funciona en vacío?
Sí. Nunca lo haga funcionar vacío.
¿Por qué a veces saltan los huevos?
Al hornear, freír o escalfar huevos, la yema puede saltar debido a la acumulación de vapor dentro de la membrana de la yema. Para evitarlo, simplemente perfora la yema antes de cocinar. Nunca cocine huevos con cáscara en el microondas.
¿Por qué se recomienda dejar reposar los alimentos una vez terminada la cocción en el microondas?
Una vez terminada la cocción en el microondas, los alimentos siguen cocinándose durante el tiempo de reposo. El tiempo de reposo depende de la densidad del alimento.
¿Por qué mi horno no cocina siempre tan rápido como indica la guía de cocción?
Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.Compruebe de nuevo la guía de cocción para asegurarse de que ha seguido las instrucciones correctamente, y para ver qué puede causar variaciones en el tiempo de cocción. Los tiempos de la guía de cocción y los ajustes de calor son sugerencias, elegidas para ayudar a evitar la sobrecocción, el problema más común al acostumbrarse a este horno. Las variaciones en el tamaño, la forma, el peso y las dimensiones de los alimentos requieren un tiempo de cocción más largo. Use su propio juicio junto con las sugerencias de la guía de cocción para probar las condiciones de los alimentos, tal como lo haría con una cocina convencional.
