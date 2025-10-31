We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Placa de inducción de 59cm, 3 zonas –Zona grande 32 cm
Características principales
- Controla la placa de forma sencilla con 3 controles táctiles deslizantes independientes
- Cocina más rápido Potencia: 7,4kW Función Boost: 3,7 kW Ofrece mayor velocidad de cocción, flexibilidad, ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos.
- Programa cada zona de cocción / Temporizador con apagado Ofrece mayor conveniencia, precisión, ahorro de energía, seguridad y flexibilidad en la gestión del tiempo durante la cocción.
- Conectividad Wifi Conexión Placa - Cocina Cuando están conectadas, la campana se enciende y ajusta automáticamente a la velocidad de extracción adecuada en función de la configuración de la placa de cocina
- Función Stop & Go permite pausar temporalmente todas las zonas de cocción con un solo botón. Esto es especialmente útil en situaciones en las que se necesita interrumpir la cocción de forma rápida y temporal, como responder a una llamada telefónica o atender una situación urgente en la cocina
Una cocina que te facilita la vida
Cocina conectada
Placa de inducción y campana de extracción sincronizadas
Con la placa de inducción y la campana sincronizadas a través de la aplicación LG ThinQ™, puedes concentrarte en cocinar mientras la app se encarga del resto. La campana se encenderá de manera automática al empezar a cocinar y ajustará la velocidad de extracción en función del nivel de potencia de la placa.
*Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo anterior son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ™.
*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
Fácil control de uso y cocinado más preciso
Controles deslizantes con 15 niveles de potencia
Consigue un 50% más de precisión durante el cocinado gracias los 15 niveles de potencia y a sus controles táctiles deslizantes que permiten encender / apagar y ajustar la potencia de cada fuego.
*Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Zona grande 32 cm
Gran zona de cocinado para recipientes de gran capacidad
Placa de inducción con zona grande de cocinado 32cm, perfecta para cocinar con recipientes de alta capacidad y dimensiones, para preparar comidas en grandes cantidades.
Seguridad en tu cocina
Para evitar quemaduras accidentales, la placa dispone de indicadores luminosos que indican cuándo la superficie está caliente y permanecen encendidos hasta que se enfría.
Diseño innovador
Guía de instalación de la placa de inducción
Haz clic para obtener más detalles sobre cómo instalar la placa de inducción , incluye una guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.
La dimensión de la placa de inducción
Asegúrese de dejar al menos 3 mm entre la superficie interior y el lateral del banco de trabajo de la placa de cocción.
El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Asegurate de instalar un tornillo de madera al menos 15 mm de la parte inferior de la placa para evitar descargas eléctricas por contacto accidental
"Esta imagen muestra el margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Para garantizar una ventilación adecuada de la placa, asegúrate de que la distancia entre la placa y el armario sea de al menos 500 mm y que el paso de aire no está bloqueado
El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.
Partes y accesorios
|Vea los detalles de las partes que recibirá para la instalación
Cajas en la mesa de la cocina
"Esta es la imagen de la placa de inducción accesorio Soportes de retención.
Todas las especificaciones
