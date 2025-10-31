About Cookies on This Site

Placa de inducción de 59cm, 3 zonas –Zona grande 32 cm

CI5Z1421BN.OBSPTO
Front view of 24in Smart Inverter induction Black with Hood paring, Easy Control, Large burner. ({Sales Model Code})
ThinQ_An image of an induction hob and a smartphone connected through ThinQ.
Touching the control panel of the induction hob.
32cm large burner
Safety_Lighting is on the 'H' and 'Lock' icons on the product. Each is connected to a pictogram that expresses hotness and lock mode.
Compatibility_LG induction image of the same size is composited on the installed gas.
Lifestyle Image
detailed view of the display
Left side close-up view
Left side view
a front view of an induction with cookware on it
Características principales

  • Controla la placa de forma sencilla con 3 controles táctiles deslizantes independientes
  • Cocina más rápido Potencia: 7,4kW Función Boost: 3,7 kW  Ofrece mayor velocidad de cocción, flexibilidad, ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos.
  • Programa cada zona de cocción / Temporizador con apagado Ofrece mayor conveniencia, precisión, ahorro de energía, seguridad y flexibilidad en la gestión del tiempo durante la cocción.
  • Conectividad Wifi Conexión Placa - Cocina Cuando están conectadas, la campana se enciende y ajusta automáticamente a la velocidad de extracción adecuada en función de la configuración de la placa de cocina
  • Función Stop & Go permite pausar temporalmente todas las zonas de cocción con un solo botón. Esto es especialmente útil en situaciones en las que se necesita interrumpir la cocción de forma rápida y temporal, como responder a una llamada telefónica o atender una situación urgente en la cocina
Más

Una cocina que te facilita la vida

El dúo perfecto en la cocina

La app LG ThinQ™ permite conectar la placa de inducción y la campana

Cocinado más fácil y preciso

Controles deslizantes con 15 niveles de potencia

Zona grande 32 cm

 

 

Gran zona de cocinado para recipientes de gran capacidad

Cocina conectada

Placa de inducción y campana de extracción sincronizadas

Con la placa de inducción y la campana sincronizadas a través de la aplicación LG ThinQ™, puedes concentrarte en cocinar mientras la app se encarga del resto. La campana se encenderá de manera automática al empezar a cocinar y ajustará la velocidad de extracción en función del nivel de potencia de la placa. 

*Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo anterior son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

*LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ™.

*Las funciones de ThinQ™ pueden variar según el producto y el país. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

Fácil control de uso y cocinado más preciso

Controles deslizantes con 15 niveles de potencia

Consigue un 50% más de precisión durante el cocinado gracias los 15 niveles de potencia y a sus controles táctiles deslizantes que permiten encender / apagar y ajustar la potencia de cada fuego.

*Las imágenes del producto que aparecen en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Zona grande 32 cm

Gran zona de cocinado para recipientes de gran capacidad

Placa de inducción con zona grande de cocinado 32cm, perfecta para cocinar con recipientes de alta capacidad y dimensiones, para preparar comidas en grandes cantidades.

Seguridad en tu cocina

Para evitar quemaduras accidentales, la placa dispone de indicadores luminosos que indican cuándo la superficie está caliente y permanecen encendidos hasta que se enfría.

Seguridad para los niños

Utiliza los seguros para proteger a los niños y evitar que se encienda la placa de manera involuntaria.

 

Diseño innovador

Imagen del interior de la cocina con horno, campana y placa de inducción instalados.

Elegante armonía

Esta imagen muestra el acabado de vidrio negro brillante de la placa de inducción.

Acabado en cristal negro

Esta imagen muestra la luz LED blanca de la placa de inducción.

Diseño elegante con LED blanca

Guía de instalación de la placa de inducción

Haz clic para obtener más detalles sobre cómo instalar la placa de inducción , incluye una guía de medidas y otros criterios a tener en cuenta.

 

 

 

 

1. Medición del área de intalación
Asegúrate de que la zona de instalación tiene una superficie mínima de 50 mm alrededor del hueco

La dimensión de la placa de inducción

Asegúrese de dejar al menos 3 mm entre la superficie interior y el lateral del banco de trabajo de la placa de cocción.

El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.

Asegurate de instalar un tornillo de madera al menos 15 mm de la parte inferior de la placa para evitar descargas eléctricas por contacto accidental

"Esta imagen muestra el margen necesario para la instalación de una placa de inducción.

2. Precauciones de instalación

Para garantizar una ventilación adecuada de la placa, asegúrate de que la distancia entre la placa y el armario sea de al menos 500 mm y que el paso de aire no está bloqueado

El margen necesario para la instalación de una placa de inducción.

Partes y accesorios

Vea los detalles de las partes que recibirá para la instalación

Cajas en la mesa de la cocina

 

 

 

 

¿Qué piezas están incluidas?

"Esta es la imagen de la placa de inducción accesorio Soportes de retención.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

