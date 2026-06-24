Frigorífico American Combi | LG GMBS30SEPY, , Clasificación E, 580 L,  Inox antihuellas

«*Para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta, es necesario dejar un espacio mínimo de 4 mm entre los laterales del frigorífico y la pared.

*Si el espacio es inferior a 4 mm, es posible que la puerta no se abra completamente o que interfiera con la pared, lo que podría afectar al rendimiento del producto.

*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real».