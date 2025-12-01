About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero
GMG861MBAE-EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero

GMG861MBAE-EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero

GMG861MBAE
Vista frontal de Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
Vista frontal de Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE
LG Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero, GMG861MBAE

Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • Diseño elegante y sofisticado. Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
  • Haz Toc-Toc y descubre el interior ahorrando energía
  • Máxima frescura
  • Alimentos más frescos durante más tiempo
  • Controla tu frigorífico de forma remota
Más

Diseño elegante y sofisticado

Black Glass InstaView™

Elegante panel de cristal que se ilumina con tan solo hacer toc-toc, permitiendo ver su interior sin necesidad de abrir la puerta y evitando la pérdida de frío.

UVnano™

Disfruta de agua fría en cualquier momento.

Fácil acceso

Haz Toc-Toc y descubre el interior ahorrando energía

Elegante panel de cristal que se ilumina con tan solo hacer toc-toc, permitiendo ver su interior sin necesidad de abrir la puerta y evitando la pérdida de frío.
Higiene y cuidado de la salud

Máxima frescura

Disfruta siempre del agua más pura gracias a su tecnología UV que elimina el 99,99% (1) de las bacterias

(1) Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland, utilizando el método de prueba interno para medir la reducción de E.coli, S.aureus y P. aeruginosa, en muestras de agua destilada que han sido expuestas a la luz UV del producto durante 10 minutos cada hora, despues de 24 horas de uso normal. Los resultados podrán variar dependiento de las condiciones de uso y del entorno. El producto no sirve para tratar problemas de salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté 100% libre de contaminates microbiológicos que afecten a la salud del usuario.

Frescura

Alimentos más frescos durante más tiempo

Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

Alimentos más frescos durante más tiempo

Alimentos frescos durante más tiempo
LINEARCooling ™ reduce las fluctuaciones de temperatura, conservando tus alimentos frescos pasados 7 días.

Alimentos frescos durante más tiempo

Enfría 32% más rápido y en todos los rincones
Cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

Enfría 32% más rápido y en todos los rincones

Pure N Fresh
Filtro desodorizante de carbón activo que purifica el aire y absorbe los malos olores.

Pure N Fresh

*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar función del uso y de las condiciones del entorno.

Conectividad Wi-fi

Controla tu frigorífico de forma remota

Controla determinadas funciones de tu frigorífico estés donde estés a través de la App ThinQ™ de tu Smartphone, vía wifi.

Controla tu frigorífico de forma remota

Tu hogar inteligente conectado
Con LG ThinQ® puedes controlar de forma remota todas las funciones principales del frigorífico. Enciende 'Express Freeze' con solo tocar un botón.

Tu hogar inteligente conectado

Conéctate para un fácil control
¿Olvidaste cerrar la puerta del frigorífico? No hay que preocuparse. La aplicación LG ThinQ ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

Conéctate para un fácil control

*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.

Smart Fresh Air

Smart Fresh Air

Smart Fresh Air optimiza las funciones del frigorífico analizando tus patrones de uso durante 3 semanas. El frigorífico comienza un enfriado potenciado 2 horas antes del momento indicado para conseguir una temperatura y frescura idóneas para tus alimentos
Economic Care+

Economic Care+

El sistema Economic Care+ registra los periodos en los que se haga un menor uso del frigorífico durante 3 semanas. El frigorífico activa el modo ahorro para reducir los movimientos del compresor consiguiendo así un menor consumo de energía.
Smart Ice Plus

Smart Ice Plus

El algoritmo Smart Ice Plus analiza cuánto hielo utiliza el usuario para generar la cantidad necesaria más rápido.
Ahorra en tu factura con un consumo responsable

Ahorra en tu factura con un consumo responsable

El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero.

*Inverter Linear Compressor™: Como el Inverter Linear Compressor™ puede controlar con precisión tanto la velocidad como la distancia de las piezas del compresor con un mecanismo único de transmisión directa. Y gracias a sus componentes simples con menos puntos de fricción para un menor desgaste, Inverter Linear Compressor™ consume menos energía durante el funcionamiento, haciendo que el frigorífico sea tan duradero y silencioso. En comparación con el frigorífico con compresor alternativo convencional LG. Basado en las pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo GBB530NSCXE y GBB530NSQWB de LGE.

Estante retráctil

Estante retráctil

Slim SpacePlus™ Ice System

Slim SpacePlus™ Ice System

Acabados metalizados

Acabados metalizados

Metal Fresh™

Metal Fresh™

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuáles son los beneficios de un frigorífico InstaView™

A.

Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu Frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar el contenido de tu frigorífico LG sin ni siquiera abrir la puerta.

Q.

¿Qué es LG LinearCooling™ ?

A.

LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

Q.

¿Qué es LG DoorCooling+™

A.

DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.

Q.

¿Qué necesito para instalar un frigorífico-congelador?

A.

Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

A.

Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Especificaciones técnicas estrella

  • CAPACIDAD - Volumen total (L)

    508

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    835 x 1787 x 730

  • RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)

    314

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • CARACTERÍSTICAS - InstaView

  • CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door

    No

  • SISTEMA DE AGUA Y HIELO - Fontanería

    sin toma de agua

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)

    Acero antihuellas texturizado

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    American combi

  • Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    E

CAPACIDAD

  • Volumen total (L)

    508

  • Volumen congelador (L)

    209

  • Volumen frigorífico (L)

    288

  • Volumen del espacio del fabricador de hielo (L)

    11

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Botón-88-blanco

  • Congelación rápida

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del prodcto con embalaje (kg)

    152

  • Peso del producto (kg)

    142

  • Altura total (mm)

    1787

  • Altura sin bisagra (mm)

    1753

  • Fondo sin puerta (mm)

    619

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    835 x 1787 x 730

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    No

  • LINEAR Cooling

  • InstaView

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fabricador de hielo_Manual

    No

  • Fontanería

    sin toma de agua

  • Dispensador de hielo y agua

    Cubitos y hielo picado

  • Fabricador de hielo automático

    Sí (SpacePlus)

  • Craft Ice

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de la puerta

    PET

  • Acabado (Puerta)

    Acero antihuellas texturizado

  • Metal fresh

    R Metal

  • Tipo tirador

    No

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • Consumo energético (kWh/año)

    314

  • Clase climática

    T

  • Potencia acústica (dB)

    40

  • Potencia acústica (clase)

    C

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

  • Compartimentos en puerta transparentes

    5

  • Luz del frigorífico

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    2

  • Cajón para verduras

    Sí (2)

  • Multi Air Flow

  • Balda plegable

    Plegado en 1 paso

  • Pure N Fresh

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

EAN CODE

  • EAN Code

    8806084880062

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

  • Compartimentos en puerta transparentes

    No

  • Luz del congelador

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    No

  • Cajón_Congelador

    6 Transparente

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO