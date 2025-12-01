Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.