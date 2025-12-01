We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico American Combi, 508L, Clasificación E, InstaView™ - Acero
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor: 30 años de garantía en la pieza¹
- Diseño elegante y sofisticado. Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina
- Haz Toc-Toc y descubre el interior ahorrando energía
- Máxima frescura
- Alimentos más frescos durante más tiempo
- Controla tu frigorífico de forma remota
Diseño elegante y sofisticado
Haz Toc-Toc y descubre el interior ahorrando energía
Máxima frescura
(1) Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland, utilizando el método de prueba interno para medir la reducción de E.coli, S.aureus y P. aeruginosa, en muestras de agua destilada que han sido expuestas a la luz UV del producto durante 10 minutos cada hora, despues de 24 horas de uso normal. Los resultados podrán variar dependiento de las condiciones de uso y del entorno. El producto no sirve para tratar problemas de salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté 100% libre de contaminates microbiológicos que afecten a la salud del usuario.
Alimentos más frescos durante más tiempo
Alimentos más frescos durante más tiempo
Alimentos frescos durante más tiempo
Enfría 32% más rápido y en todos los rincones
Pure N Fresh
*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar función del uso y de las condiciones del entorno.
Controla tu frigorífico de forma remota
Controla tu frigorífico de forma remota
Tu hogar inteligente conectado
Conéctate para un fácil control
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*Inverter Linear Compressor™: Como el Inverter Linear Compressor™ puede controlar con precisión tanto la velocidad como la distancia de las piezas del compresor con un mecanismo único de transmisión directa. Y gracias a sus componentes simples con menos puntos de fricción para un menor desgaste, Inverter Linear Compressor™ consume menos energía durante el funcionamiento, haciendo que el frigorífico sea tan duradero y silencioso. En comparación con el frigorífico con compresor alternativo convencional LG. Basado en las pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo GBB530NSCXE y GBB530NSQWB de LGE.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los beneficios de un frigorífico InstaView™
Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu Frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar el contenido de tu frigorífico LG sin ni siquiera abrir la puerta.
¿Qué es LG LinearCooling™ ?
LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.
¿Qué es LG DoorCooling+™
DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.
¿Qué necesito para instalar un frigorífico-congelador?
Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
508
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
835 x 1787 x 730
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
314
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
BMK110NAMV
CARACTERÍSTICAS - InstaView
Sí
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO - Fontanería
sin toma de agua
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Acero antihuellas texturizado
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
American combi
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
CAPACIDAD
Volumen total (L)
508
Volumen congelador (L)
209
Volumen frigorífico (L)
288
Volumen del espacio del fabricador de hielo (L)
11
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Botón-88-blanco
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
152
Peso del producto (kg)
142
Altura total (mm)
1787
Altura sin bisagra (mm)
1753
Fondo sin puerta (mm)
619
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
835 x 1787 x 730
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
LINEAR Cooling
Sí
InstaView
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
No
Fontanería
sin toma de agua
Dispensador de hielo y agua
Cubitos y hielo picado
Fabricador de hielo automático
Sí (SpacePlus)
Craft Ice
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
PET
Acabado (Puerta)
Acero antihuellas texturizado
Metal fresh
R Metal
Tipo tirador
No
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
BMK110NAMV
Consumo energético (kWh/año)
314
Clase climática
T
Potencia acústica (dB)
40
Potencia acústica (clase)
C
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
5
Luz del frigorífico
LED superior
Balda de cristal templado
2
Cajón para verduras
Sí (2)
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
Plegado en 1 paso
Pure N Fresh
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
EAN CODE
EAN Code
8806084880062
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Compartimentos en puerta transparentes
No
Luz del congelador
LED superior
Balda de cristal templado
No
Cajón_Congelador
6 Transparente
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
