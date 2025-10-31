We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Frigorífico American Combi | LG GMG960EVJE InstaView™, Clasificación E, 638 L, Acero grafito antihuellas
Características principales
- Garantía de por vida en el compresor*
- Instaview : Haz "toc, toc" para ver el interior sin abrir la puerta, reduciendo la pérdida de aire frio y ahorrando energía
- Door Cooling Cascada de aire en puerta que enfría más rápido y de forma uniforme en todos los rincones
- Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
- Maximiza el espacio interior, con el fabricador de hielo oculto integrado en la puerta SpacePlus™ Ice System
- Pure N Fresh: Reduce los olores y purifica el aire interior
Diseño elegante y sofisticado
El producto más duradero es el más sostenible
LG InstaView™
Haz toc-toc para ver el interior interior sin necesidad de abrir la puerta y ahorrar energía
UVnano™
Disfruta de agua fría en cualquier momento
El Inverter Linear Compressor de LG, está formado por menos componentes lo que genera menos fricción y consume hasta un 32% menos siendo un 25% más silencioso y duradero.
Imagen frigo garantia de por vida
Haz "Toc, toc" y descubre el interior ahorrando energía
Haz "toc, toc" en la puerta del frigorífico para ver el interior sin abrir la puerta, reduciendo así la pérdida de frío y generando un ahorro energético
*La imagen es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.
Agua fresca y más higiene con UV Nano
Disfruta siempre del agua más pura gracias a su tecnología UV que elimina el 99,99% (1) de las bacterias. Además ahorra energía sin necesidad de abrir la puerta para disfrutar de agua fría
(1) Basado en los resultados de la prueba de TÜV Rheinland, utilizando el método de prueba interno para medir la reducción de E.coli, S.aureus y P. aeruginosa, en muestras de agua destilada que han sido expuestas a la luz UV del producto durante 10 minutos cada hora, despues de 24 horas de uso normal. Los resultados podrán variar dependiento de las condiciones de uso y del entorno. El producto no sirve para tratar problemas de salud y no garantiza que el agua filtrada por el producto esté 100% libre de contaminates microbiológicos que afecten a la salud del usuario.
Alimentos más frescos durante más tiempo
*La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechugas en el campo. La parte inferior de la imagen es una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural como si fueran una sola imagen.
LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural
*Hay un gráfico delante de verduras frescas.
Multi Air Flow enfria más rápido y por igual en todas partes gracias a sus diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimiento, manteniendo una humedad y temperatura constante para conservar los alimentos más frescos
*En el interior del frigorífico lleno de ingredientes, las flechas azules, que significan frío, aparecen abajo, a ambos lados y en su totalidad.
Filtro desodorizante de carbón activo que purifica el aire y absorbe los malos olores.
Pure N Fresh resaltado y una flecha gris, que significa hedor, es aspirado por Pure N Fresh, y el aire frío y limpio se esparce.
Controla tu frigorífico de forma remota
*Hay una mujer sentada cómodamente en una mesa alejada haciendo su trabajo. Sobre la mesa hay un altavoz ai. Dejándola atrás, se colocan las paredes y la nevera Black Glass InstaView.
Con la app LG ThinQ® puedes controlar de forma remota desde tu móvil todas las funciones principales del frigorífico. Enciende 'Express Freeze' con solo tocar un botón y disfruta de un enfriamiento potenciado
La imagen de la derecha muestra a una mujer con una cesta de la compra mirando su teléfono móvil. La imagen de la izquierda muestra la vista frontal del frigorífico. En el centro de las imágenes hay un icono que muestra la conectividad entre el teléfono y el frigorífico.
¿Olvidaste cerrar la puerta del frigorífico? No hay que preocuparse. La aplicación LG ThinQ ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.
La imagen de la izquierda muestra a la mujer mirando el smartphone. La imagen de la derecha muestra que la puerta del frigorífico se ha dejado abierta. En primer plano de las dos imágenes está la pantalla del teléfono, que muestra las notificaciones de la app LG ThinQ y el icono de Wi-Fi encima del teléfono.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los beneficios de un frigorífico InstaView ™
Con la ingeniosa tecnología InstaView™ de LG, no hay necesidad de abrir la puerta de tu Frigorífico LG para ver lo que hay dentro. Simplemente golpea dos veces el panel de cristal tintado y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del frigorífico, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Es la forma más sencilla y económica de comprobar el contenido de tu frigorífico LG sin ni siquiera abrir la puerta.
¿Qué es LG LinearCooling ™ ?
LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.
¿Qué es LG DoorCooling+ ™
DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.
¿Qué necesito para instalar un frigorífico-congelador?
Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?
Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?
LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?
Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Volumen total (L)
638
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
914 x 1792 x 729
RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)
359
ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
RENDIMIENTO - Tipo de Compresor
Inverter Linear Compressor
CARACTERÍSTICAS - InstaView
Sí
CARACTERÍSTICAS - Door-in-Door
No
SISTEMA DE AGUA Y HIELO - Fontanería
con toma de agua
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)
Acero negro
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
American combi
Estándar/Profundidad de la encimera
Profundidad del mostrador
Clase de eficiencia energética (Escala A a G)
E
CAPACIDAD
Volumen total (L)
638
Volumen congelador (L)
246
Volumen frigorífico (L)
364
Volumen congelador (2 estrellas) (L)
15
Volumen del espacio del fabricador de hielo (L)
13
CONTROL Y PANTALLA
Pantalla LED interna
Display interior
Congelación rápida
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Peso del prodcto con embalaje (kg)
153
Peso del producto (kg)
143
Altura total (mm)
1792
Altura sin bisagra (mm)
1753
Fondo con puerta y tirador (mm)
729
Fondo sin puerta (mm)
684
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)
914 x 1792 x 729
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
No
LINEAR Cooling
Sí
InstaView
Sí
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Fabricador de hielo_Manual
No
Fontanería
con toma de agua
Dispensador de hielo y agua
Cubitos y hielo picado
Fabricador de hielo automático
Sí (Slim SpacePlus)
Craft Ice
No
MATERIAL Y ACABADO
Material de la puerta
VCM
Acabado (Puerta)
Acero negro
Metal fresh
R Metal
Tipo tirador
No
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Inverter Linear Compressor
Consumo energético (kWh/año)
359
Clase climática
T
Potencia acústica (dB)
40
Potencia acústica (clase)
C
COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
Compartimentos en puerta transparentes
6
Luz del frigorífico
LED superior + lateral
Balda de cristal templado
4
Cajón para verduras
Sí (2)
Multi Air Flow
Sí
Balda plegable
Plegado en 1 paso
Pure N Fresh
Sí
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
EAN CODE
EAN Code
8806084583109
COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Compartimentos en puerta transparentes
6
Luz del congelador
LED superior
Balda de cristal templado
No
Cajón_Congelador
6 transparentes
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
