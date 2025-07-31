About Cookies on This Site

Frigorífico Combi |LG GBG5160CPY, Instaview™, DoorCooling+, 1,86 m, capacidad de 352 l, Clasificación C, Inox Antihuellas

Frigorífico Combi |LG GBG5160CPY, Instaview™, DoorCooling+, 1,86 m, capacidad de 352 l, Clasificación C, Inox Antihuellas

GBG5160CPY
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor(*)
  • Instaview™ Haz "toc,toc" para ver el interior, reduciendo la pérdida de aire frío y ahorrando energía
  • Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC)
  • FreshConverter™: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) adaptable a cada alimento y perfecto para cervezas
  • Fresh Balancer con Magic Crisper: Cajón con selector de humedad que optimiza el ambiente para frutas o verduras conservándolas frescas por más tiempo
Más

La solución perfecta para tu cocina

LG Instaview™

Nuevo diseño con puertas completamente planas

NatureFRESH™

Alimentos frescos más tiempo

Total No Frost

Temperatura uniforme, sin escarcha en el interior

Garantía de por vida en el compresor

El producto más duradero es el más sostenible

LG Instaview™ 

Haz Toc, toc para ver el interior sin abrir la puerta

Una foto muestra la puerta iluminada
Acceso instantáneo a tus caprichos

Activa el panel InstaView™ de cristal tintado para ver el interior

Imagen de un frigorífico colocado en una cocina de tonos amarillos.

Puerta completamente plana

Consigue un diseño elegante y moderno de tu cocina

Se adapta perfectamente a tu cocina con su diseño y estilo

Cocina moderna con un frigorífico que se integra en los armarios y parece un modelo encastrable

Frigorífico abierto desde arriba

Apertura de 90º

Luz Led

Metal Fresh™

Food Cover dentro del frigorífico

Gran espacio de congelación

Tirador integrado

Food Cover

NatureFRESH™

Alimentos frescos durante más tiempo

Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

Bowl con ensalada

Gráfico explicativo

Alimentos frescos hasta 7 días

Linear Cooling™ Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) para conservar más tiempo los alimentos.

*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG para medir el tiempo que se tardó en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5 % del pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE Linear Cooling. Solo modelos aplicables. El resultado puede variar en función del uso y de las condiciones del entorno.

Zoom door cooling

Enfría más rápido y uniforme

Único con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta del frigorífico.

*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de UL utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo necesario para que la temperatura de la canasta de la puerta superior baje de 24,8 ℃ a 8 ℃ entre el modelo sin refrigeración de puerta+ (GBB60NSZHE) y el modelo con refrigeración de puerta+ (GBB72NSDFN) de LGE. *Se supone que DoorCooling+™ deja de funcionar cuando se abre la puerta.

FRESHConverter™Adapta la temperatura

Cajón multitemperatura "especial cervezas": Adapta la temperatura del cajón (entre -2ºC y 3ºC) a cada tipo de alimento: cerveza, verduras, carne o pescado.

Dos filetes con romero, rodajas de limón y lima, espárragos y perejil en un cajón de frigorífico etiquetado Fresh Converter.

Enfriamiento rápido

La función Express Cool refresca el interior del frigorífico con una rápida y potente ráfaga de aire frío

Foto botón Express Cool

Imagen el interior

Multi Air Flow

Evita la creación de escarcha para un mejor mantenimiento y funcionamiento del frigorífico.

*La imagen del producto es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.

Mejora el almacenamiento

Funciones inteligentes en tu frigorífico

Soluciones prácticas para almacenar alimentos, independientemente de su forma y tamaño

Zona de cobertura de alimentos dentro del frigorífico.

Eficiencia Energética

Ahorra en tu factura con un consumo responsable

El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero con su garantía de 10 años.

Frigorífico con sello 10 años

*La prueba se basa en el estándar "KS C ISO 15502" (Modelo: R-B601GM, R-B602GCWP).

*La imagen del producto es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué tipo de frigorífico necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.

Q.

¿Es útil un frigorífico Combi?

A.

Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.

Q.

¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

A.

Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

Q.

¿Qué significa No Frost?

A.

Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.

Características Principales

  • CAPACIDAD - Volumen total (L)

    349

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    595 x 1860 x 676

  • RENDIMIENTO - Consumo energético (kWh/año)

    172

  • ESPECIFICACIONES BÁSICAS - Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    C

  • RENDIMIENTO - Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

  • MATERIAL Y ACABADO - Acabado (Puerta)

    Inox antihuellas

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    Frigorífico combi

  • Estándar/Profundidad de la encimera

    Profundidad del mostrador

  • Clase de eficiencia energética (Escala A a G)

    C

CAPACIDAD

  • Volumen total (L)

    349

  • Volumen congelador (L)

    110

  • Volumen frigorífico (L)

    195

  • Volumen compartimento zona fría (L)

    44

CONTROL Y PANTALLA

  • Pantalla LED interna

    Display LED

  • Congelación rápida

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso del prodcto con embalaje (kg)

    107

  • Peso del producto (kg)

    100

  • Altura total (mm)

    1860

  • Altura sin bisagra (mm)

    1860

  • Fondo con puerta y tirador (mm)

    676

  • Fondo sin puerta (mm)

    610

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo, mm)

    595 x 1860 x 676

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • LINEAR Cooling

  • InstaView

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Fabricador de hielo_Manual

    Bandeja de hielo normal

  • Dispensador de agua

    No

  • Fabricador de hielo automático

    No

MATERIAL Y ACABADO

  • Material de la puerta

    PET

  • Acabado (Puerta)

    Inox antihuellas

  • Metal fresh

    R Metal

  • Tipo tirador

    Tirador integrado horizontal

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    BMK110NAMV

  • Consumo energético (kWh/año)

    172

  • Clase climática

    T

  • Potencia acústica (dB)

    35

  • Potencia acústica (clase)

    B

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

  • Compartimentos en puerta transparentes

    3

  • Luz del frigorífico

    LED superior

  • Balda de cristal templado

    2

  • Cajón para verduras

    Sí (2)

  • Botellero (vino)

    No

  • Fresh 0 Zone

    No

  • Multi Air Flow

  • Balda plegable

    No

  • Pure N Fresh

    No

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096537114

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR

  • Cajón_Congelador

    3 transparentes

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

