Lavadora Inteligente | LG F4X5009TLB, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 9kg, 1400rpm, Serie 500, Un 40% más eficiente que A, Blanca

Aviso legal

Eficiencia energética

Un 30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según lo definido por el Reglamento de la UE 2019/2014.

Ciclo Microplastic Care

Probado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) en comparación con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación realizada midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20 ㎛.

Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

[Si el producto incluye funciones AI Wash 1.0, incluir este aviso]

3) AI Wash 1.0

Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

[Si el producto incluye funciones AI Wash 2.0, incluir este aviso]

3) AI Wash 2.0

Cuidado de tejidos y ahorro energético: Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según el peso y tipo de tejido de la colada y/u otros factores.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

TurboWash™ 360

Probado por Intertek en marzo de 2019, basado en IEC 60456: edición 5.0. Ciclo TurboWash39 con 5 kg de carga IEC en comparación con el ciclo Algodón convencional con TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar según el entorno.

El tiempo de lavado puede prolongarse y los resultados pueden variar según el tipo y peso de la ropa y el entorno.

Steam™

Ciclo Allergy Care, aprobado por BAF para la lavadora LG Steam de 24 pulgadas, reduce los alérgenos de los ácaros del polvo doméstico.

Dosificador automático

Lava hasta 31 cargas llenando ambos compartimentos con detergente.

La cantidad predeterminada de detergente es de 45 mL.

Los resultados pueden variar según el entorno.

Mayor capacidad

Sensor de vibración incluido solo en el modelo de profundidad 615/565 (excluyendo tipo Slim).

El número de amortiguadores de fricción y equilibradores de peso puede variar según el modelo.

Capacidad aumentada: +3 kg en 615 mm (profundidad), +2 kg en 565 mm/475 mm (profundidad).

AI to the core

Probado por Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash mostró una mejora en el cuidado de los tejidos y una reducción en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas mezcladas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Los resultados pueden variar según la ropa y el entorno.

La detección AI se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. No se activa cuando se selecciona la opción Vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos] y detergente adecuado.

La garantía de 10 años aplica únicamente al motor Direct Drive. El período/política de garantía puede variar según el país o región.

Nivel de ruido: 71 dB (Nivel de Potencia Sonora), según el Reglamento de la UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Consulte el manual del usuario para la política de garantía de 10 años.