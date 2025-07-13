We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora Inteligente | LG F4X9009TWCE, AI Direct Drive, TurboWash 360º, 9kg, 1400rpm, Serie 900, Un 60% más eficiente que A, Blanca
Características principales
- Lavadora un 60% más eficiente que A, ahorra 516€ en tu factura de luz*
- Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
- Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
- Lava en 39 min y ahorra hasta un 28% de energía*
- Reduce el 99,9% de bacterias y reduce las arrugas en la ropa*
- Cuentan con selector con LCD que permite editar y modificar la lista de programas que viene de serie y descargar otros adicionales a través de la app ThinQ
Descubre el lavado que cuida más de tu ropa y ahorra energía
Diseño elegante y minimalista
Selector con LCD: edita la lista de programas
60% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía
Programa reducción microplásticos
Reduce la fricción de las prendas durante el lavado
Motor con IA
Detecta las características de los tejidos y reduce su desgaste
*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Lavado sostenible
60% más eficiente que A: la forma más inteligente de ahorrar
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía. Además, el motor AI DD cuenta con garantía de por vida*
Hay gráficos e iconos de ahorro de energía junto a la lavadora.
*60% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A de eficiencia energética definido por el Reglamento UE 2019/2014.
*Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno
Programa reducción de microplásticos
Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%
El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.
*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
TurboWash™360°
Ahorra tiempo y energía
Lava en tan solo 39 minutos mientras ahorras hasta un 28% de energía*
*Probado por la entidad independiente Intertek. Estudio basado en la norma IEC 60456: edición 5.0. Basado en un ciclo Turbowash con una duración de 39 minutos con 5 kg de carga IEC comparado con el ciclo de algodón convencional TurboWash. Los modelos comparados fueron el F4V9RWP2W frente al FC1450S2W. Los resultados reales pueden variar dependiendo de la ropa y el entorno. Para más información, visite (www.lg.com/es).
AI Wash
El lavado que cuida más de tu ropa
AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.
*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas, como camisas, blusas, camisetas, faldas y pantalones cortos de poliéster. El estudio se realizó con el modelo de lavadora F4X7VYP15. Los resultados pueden variar según el peso, el tipo de tejido y otros factores. LG Electronics no participó en la realización de este estudio. Para más información, visite (www.lg.com/es). La detección por IA se activa automáticamente cuando la carga es inferior a 3 kg, pero no funciona si se selecciona la opción de lavado con vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tejidos similares, ya que no todos los tipos de tela son detectados. Además, es fundamental emplear el detergente adecuado. Para más información, visite (www.lg.com/es).
Optimiza el tiempo de la colada
Ahorra tiempo al poner la lavadora
Ahorra tiempo simplificando los pasos para hacer tu colada: la lavadora selecciona automáticamente los programas más utilizados previamente y las opciones de lavado adaptadas a tus hábitos y necesidades.
*Después de 10 lavados, la selección del programa por defecto se establece en el programa utilizado con más frecuencia. Una vez que se eligen 3 veces consecutivas las mismas opciones para un ciclo concreto, también se seleccionan automáticamente.
Steam™
Menos arrugas, más higiene
El vapor Steam™ reduce las partículas de polvo que pueden provocar problemas respiratorios y reduce hasta un 60% las arrugas en la ropa*.
El hombre se coloca frente al espejo y sonríe a la ropa que lleva puesta. A un lado, se muestran un icono que distiende las arrugas y otro que bloquea las garrapatas, junto con una imagen antes y después del lavado.
* Ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (Fundación Britálica de Alergología) reduce los ácaros del polvo doméstico.
*Testado por Intertek en diciembre de 2018 de acuerdo con las normas AATCC. Ciclo Algodón con la opción «Wrinkle Care» (3 camisas mixtas) comparado con el ciclo Algodón sin la opción. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
*La función Anti arrugas está disponible opcionalmente en 9ciclos.
Smart Pairing™
Elige la mejor secadora para tu lavadora y tendrás la combinación perfecta
Además, ambas se comunican entre sí: la secadora establecerá el programa de secado óptimo en función del programa de lavado que haya seleccionado previamente.
*Ambos productos deben estar conectados a la misma red wifi, y la app LG ThinQ™ y la aplicación LG ThinQ™ en un dispositivo móvil compatible para utilizar Smart Pairing™. Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ y contar con con conexión a internet. Compatible con Android (versión 9.0) o superior e iOS (versión 15) o superior.
Scent+
Refresca tu ropa
Disfruta de una fragancia fresca y duradera con la opción Scent+ que incorpora el suavizante en el tejido.
Mujer oliendo la ropa al lado de una lavadora
*Testado en febrero de 2024 por Intertek. Ciclo de algodón con la opción Scent+ activada en comparación con el ciclo de algodón sin la opción Scent+ (carga IEC de 3,5 kg)
*La activación de la opción «Scent+» mantuvo el aroma restante al menos un 100 % más que la desactivación de la opción cuando se midió 6 horas después del programa de lavado
*Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
LG ThinQ™
Controla tu lavadora
Controla tu lavadora estés donde estés
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar con tu lavadora e iniciar el lavado con solo pulsar un botón.
Fácil mantenimiento y control
Controla fácilmente el consumo energético de tu lavadora a través de tu smartphone.
Control por voz
Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Testado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa del acero inoxidable frente a la cantidad inicial en 12 días.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.
¿Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.
¿Cómo elegir una lavadora eficiente?
Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.
¿Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesan automáticamente la ropa y detectan la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado. Si vinculas tu lavadora y secadora LG, pueden comunicarse para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que tengas que preocuparte de mover el selector.
¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.
¿Cómo beneficia la IA de aprendizaje profundo DD™ a mi colada?
Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.
¿Qué es la función LG Quick Wash?
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?
La tecnología Steam™, propiedad de LG (en modelos seleccionados), combate eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, como el polen y los ácaros del polvo.
¿En qué consiste la función Autodosificación de detergente?
El sistema de dosificación automática de detergente de LG te permite precargar el detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo por tí. La tecnología integrada detecta el peso de la ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. Una dosificación correcta de detergente también ayuda a que las lavadoras de carga frontal funcionen a la perfección. ¡Simplemente cierra la puerta y pulsa el botón de inicio!
¿Qué colores de lavadoras existen?
LG ofrece una gama de colores neutros para que encuentres una lavadora que combine con tus electrodomésticos o que ofrezca un elegante contraste. Elige entre los siguientes colores: Blanco, Acero Negro o Grafito.
Especificaciones técnicas estrella
Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1400
Dosificación automática ezDispense
No
Vapor Steam
No
Anti arrugas
Sí
ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
CONTROL Y PANTALLA
Finalización diferida
3-19 horas
Indicador de cifras
LCD
Tipo de pantalla
Selector giratorio + botones táctiles y pantalla LCD+LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial
Sí
Centum System
No
Añadir prenda
Sí
Dosificación automática ezDispense
No
Señal de final de ciclo
Sí
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
Sensor de carga
Sí
Vapor Steam
No
Luz del tambor
Sí
Vapor Steam+
Sí
Patas de nivelación
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
Sí
Tambor Powersoft
Sí
Sensor de vibración
Sí
Bateadores
Bateador de acero inoxidable
Suministro de agua (caliente/fría)
Solo frío
Nivel del agua
Automático
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1400
ENERGÍA
Clase de eficiencia energética (lavado)
A
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
Smart Pairing
Sí
Descargar ciclo
Sí
Monitorización de la energía
Sí
Inicio remoto y control del ciclo
Sí
ThinQ(Wi-Fi)
Sí
Tub Clean Coach
Sí
OPCIONES ADICIONALES
Finalización diferida
Sí
Añadir prenda
Sí
Pitido Encendido/apagado
Sí
Bloqueo infantil
Sí
Nivel de detergente
No
Luz del tambor
Sí
Prelavado
No
Inicio remoto
Sí
Aclarado
No
Aclarado + centrifugado
Sí
Aclarado+
Sí
Nivel de suavizante
No
Centrifugado
1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado
Vapor Steam
Sí
Temp.
Fría/20/30/40/60/95℃
Limpieza de la cuba
Sí
TurboWash
Sí
Lavado
No
Wi-Fi
Sí
Anti arrugas
Sí
Lavado en frío - ColdWash
No
Limpieza de inyectores ezDispense
No
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)
660 x 890 x 565
Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)
620
Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)
1100
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
68,0
Peso incluido el embalaje (kg)
72,0
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)
Galardonada con el premio "EU Ecolabel award
Sí
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)
19
Duración del modo sin apagar (Mín.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,295
Eco 40-60 (Media carga)
0,177
Eco 40-60 (Cuarto de carga)
0,120
Clase de eficiencia energética
A
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1400
Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)
72
Consumo energético (W): modo apagado
0,5
Consumo energético (W): modo encendido
0,5
Rendimiento del centrifugado: clase energética
B
Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)
53,9
Programa estándar (solo lavado)
Eco 40-60
Tiempo (Min.) - (carga completa)
228
Tiempo (Min) - (Media carga)
174
Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)
165
Capacidad de lavado (kg)
9,0
Consumo de agua por ciclo (ℓ)
48
OPCIONES/ACCESORIOS
Compatible con LG TWINWash
No
EAN CODE
EAN Code
8806096479513
PROGRAMAS
Algodón
Sí
Cuidado infantil con vapor
No
Lavado inteligente AI
Sí
Cuidado antialérgico (lavadora)
Sí
Lavado Auto
No
Cuidado infantil
No
Ropa de bebé
No
Sábanas
No
Lavado en frío
No
Ropa de color
No
Algodón+
No
Ropa oscura
No
Delicado
Sí
Chaqueta de plumas
No
Descarga de programa
Sí
Edredón
Sí
Sintético
Sí
Eco 40-60
Sí
Delicado
No
Higiene
No
Intensivo 60
No
Mixtos
Sí
Prendas de exterior
No
Rápido 14
Sí
Rápido 30
No
Lavado rápido
Sí
Lavado rápido+secado
No
Refresco
No
Aclarado+Centrifugado
Sí
Lavado silencioso
No
Cuidado de la piel
No
Mangas y cuellos
No
Sólo centrifugado
Sí
Ropa deportiva
Sí
Anti manchas
No
Refresco con vapor
No
Limpieza de la cuba
Sí
TurboWash 39
Sí
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Lavado y secado
No
Lana (Lavado a mano/Lana)
Sí
MATERIAL Y ACABADO
Tipo de puerta
Tapa de cristal templado tintado en negro
Color
Blanco Esencial (Brillante)
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
9,0
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
Qué opina la gente
