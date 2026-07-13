Torre de lavado y secado | LG TORRE09AU09.SET AI Direct Drive, TurboWash 360º, Selector LCD, 9kg lavado, 9kg secado, 1400rpm, clasificación A/B

*30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A de eficiencia energética definido por el Reglamento UE 2019/2014.

*Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno

*La “garantía de por vida” del motor de la lavadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (11 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida