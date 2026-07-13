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Torre de lavado y secado | LG TORRE09AU09.SET AI Direct Drive, TurboWash 360º, Selector LCD, 9kg lavado, 9kg secado, 1400rpm, clasificación A/B
Torre de lavado y secado | LG TORRE09AU09.SET AI Direct Drive, TurboWash 360º, Selector LCD, 9kg lavado, 9kg secado, 1400rpm, clasificación A/B
TORRE09AU09.SET
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Características principales
- Lavadora un 30% más eficiente que A, ahorra 377€ en tu factura de luz*
- Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
- Detecta las características del tejido y la carga, reduciendo un 12%* el desgaste en tu ropa. El programa AI Wash elige el programa basándose en tus hábitos para que no tengas que preocuparte por ello.
- Secado con inteligencia artificial AI Dry™,
La primera secadora con inteligencia artificia.
Detecta automáticamente las características de los tejidos y ajusta el ciclo de secado para ofrecer un proceso único, preciso y delicado.
- DUAL Inverter Compressor™
(Bomba de calor Dual Inverter):
proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.
- Dual Dry - Eco Hybrid™:
te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
Descubre el lavado que cuida más de tu ropa y ahorra energía
30% más eficiente
que A
Lava y cuida tu ropa mientras ahorras energía
Motor con IA
Detecta las características de los tejidos y reduce su desgaste
Diseño elegante y minimalista
Selector con LCD: edita la lista de programas
Programa reducción microplásticos
Reduce la fricción de las prendas durante el lavado
Diseño elegante y minimalista
*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*30% inferior en el Índice de Eficiencia Energética en comparación con el umbral mínimo de la clase A de eficiencia energética definido por el Reglamento UE 2019/2014.
*Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno
*La “garantía de por vida” del motor de la lavadora es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (11 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info sobre la duración de la promoción y las condiciones de la garantía: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
Máxima durabilidad e higiene en tu colada
Las únicas con interior 100% acero y 6 palas bateadoras
A diferencia del plástico, el tambor de acero evita enganches y roces, cuidando mejor los tejidos, incluso los más delicados. Sus 6 palas garantizan una distribución uniforme para un lavado más suave y eficiente.
Mayor durabilidad e higiene1
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
TurboWash™360°
Ahorra tiempo y energía
Lava en tan solo 39 minutos mientras ahorras hasta un 28% de energía*
*Tested by Intertek, based on IEC 60456 : edition 5.0. TurboWash39 cycle with 5kg of IEC load compared to Conventional Cotton Cycle with
TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Actual results may vary depending on the clothes and environment.
AI Wash
El lavado que cuida más de tu ropa
AI Wash optimiza los movimientos del tambor en función del tipo de tejido, reduciendo su desgaste un 12%*.
*Probado por la entidad independiente Intertek en noviembre de 2023. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Wash demostró una mayor protección de los tejidos y una reducción en el consumo de energía al lavar una carga mixta de 3 kg compuesta por prendas delicadas, como camisas, blusas, camisetas, faldas y pantalones cortos de poliéster. El estudio se realizó con el modelo de lavadora F4X7VYP15. Los resultados pueden variar según el peso, el tipo de tejido y otros factores. LG Electronics no participó en la realización de este estudio. Para más información, visite (www.lg.com/es). La detección por IA se activa automáticamente cuando la carga es inferior a 3 kg, pero no funciona si se selecciona la opción de lavado con vapor. AI Wash debe utilizarse únicamente con tejidos similares, ya que no todos los tipos de tela son detectados. Además, es fundamental emplear el detergente adecuado. Para más información, visite (www.lg.com/es).
Optimiza el tiempo de la colada
Ahorra tiempo al poner la lavadora
Ahorra tiempo simplificando los pasos para hacer tu colada: la lavadora selecciona automáticamente los programas más utilizados previamente y las opciones de lavado adaptadas a tus hábitos y necesidades.
*Después de 10 lavados, la selección del programa por defecto se establece en el programa utilizado con más frecuencia. Una vez que se eligen 3 veces consecutivas las mismas opciones para un ciclo concreto, también se seleccionan automáticamente.
Steam™
Menos arrugas, más higiene
El vapor Steam™ reduce las partículas de polvo que pueden provocar problemas respiratorios y reduce hasta un 30% las arrugas en la ropa*.
El hombre se coloca frente al espejo y sonríe a la ropa que lleva puesta. A un lado, se muestran un icono que distiende las arrugas y otro que bloquea las garrapatas, junto con una imagen antes y después del lavado.
* Ciclo Allergy Care aprobado por la BAF (Fundación Britálica de Alergología) reduce los ácaros del polvo doméstico.
*Testado por Intertek en diciembre de 2018 de acuerdo con las normas AATCC. Ciclo Algodón con la opción «Wrinkle Care» (3 camisas mixtas) comparado con el ciclo Algodón sin la opción. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
*La función Anti arrugas está disponible opcionalmente en 9ciclos.
Programa reducción de microplásticos
Reduce la emisión de microplásticos hasta un 60%
El motor establece unos movimientos que reducen la fricción de las prendas y disminuye la emisión de microplásticos durante el lavado en un 60%*.
*Testado por Intertek en julio de 2023. Ciclo Microplastic Care con 3 kg de carga (chaqueta de entrenamiento 100% poliéster) comparado con el ciclo Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Comparación midiendo la cantidad de microplásticos filtrados a través de un filtro de 20㎛. Los resultados reales pueden variar en función de la ropa y el entorno.
Smart Pairing™
Elige la mejor secadora para tu lavadora y tendrás la combinación perfecta
Además, ambas se comunican entre sí: la secadora establecerá el programa de secado óptimo en función del programa de lavado que haya seleccionado previamente.
*Ambos productos deben estar conectados a la misma red wifi, y la app LG ThinQ™ y la aplicación LG ThinQ™ en un dispositivo móvil compatible para utilizar Smart Pairing™. Para utilizar estas funciones, es necesario descargar la aplicación ThinQ y contar con con conexión a internet. Compatible con Android (versión 9.0) o superior e iOS (versión 15) o superior.
LG ThinQ™
Controla tu lavadora
Controla tu lavadora estés donde estés
La aplicación LG ThinQ™ te permite conectar con tu lavadora e iniciar el lavado con solo pulsar un botón.
Fácil mantenimiento y control
Controla fácilmente el consumo energético de tu lavadora a través de tu smartphone.
Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte
Pregunta a tu lavadora lo que necesites. Por ejemplo, ¿Qué programa está utilizando?, el altavoz AI escuchará y verificará el ciclo para informarte
*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas animadas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus afiliados.
*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.
*Las funciones inteligentes y el producto de asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o LG para conocer la disponibilidad del servicio.
*El altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.
*El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.
*Testado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa del acero inoxidable frente a la cantidad inicial en 12 días.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
A.
Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.
Q.
¿Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?
A.
LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.
Q.
¿Cómo elegir una lavadora eficiente?
A.
Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.
Q.
¿Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?
A.
En general, debes consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD pesan automáticamente la ropa y detectan la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado. Si vinculas tu lavadora y secadora LG, pueden comunicarse para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que tengas que preocuparte de mover el selector.
Q.
¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?
A.
Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.
Q.
¿Qué es la función LG Quick Wash?
A.
La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord
Q.
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
A.
Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.
Q.
¿En qué consiste la función Autodosificación de detergente?
A.
El sistema de dosificación automática de detergente de LG te permite precargar el detergente y dejar que tu lavadora haga el trabajo por tí. La tecnología integrada detecta el peso de la ropa y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente en cada lavado. Elimina el riesgo de sobredosificación, te ahorra tiempo y prolonga la vida útil de tu ropa. Una dosificación correcta de detergente también ayuda a que las lavadoras de carga frontal funcionen a la perfección. ¡Simplemente cierra la puerta y pulsa el botón de inicio!
Q.
¿Qué colores de lavadoras existen?
A.
LG’s proprietary Steam™ technology (on selected models) effectively tackles allergens. The Allergy Care function steams clothes at the start of the wash cycle to loosen fibres and dissolve allergetns, including pollen and dust mitest.
Q.
LG ofrece una gama de colores neutros para que encuentres una lavadora que combine con tus electrodomésticos o que ofrezca un elegante contraste. Elige entre los siguientes colores: Blanco, Acero Negro o Grafito.
A.
The LG ezDispense™ auto dose system allows you to pre-load the detergent dispenser and leave your washing machine to do the work.
In-appliance technology senses the weight of your laundry load and automatically adds exactly the right amount of detergent every time. It Removes the risk of over-dosing, saves you time and prolongs the life of your clothing. Correct detergent dosage also helps keep front loader washing machines operating at their best. Detergent and softener compartments together hold up to 35 doses of cleaning power. Simply shut the door and press start!
Q.
Do washing machines come in different colours?
A.
LG offers a menu of modern neutral colour options to ensure you can find a washing machine that either matches existing appliances or provides a stylish contrast. Choose from the following selection of colours: Classic White, Black Steel or Graphite.
Guía paso a paso
Configura tu nueva lavadora LG: rápido y sencillo
Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nueva lavadora LG de carga frontal, incluyendo conexiones de agua y desagüe, y nivelación. Comienza a lavar hoy mismo.
*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo del producto y las regulaciones locales. Consulte siempre el manual de su producto para obtener instrucciones de seguridad específicas del modelo.
Descarga las cotas del producto para obtener las dimensiones y las instrucciones de instalación
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
El secado que cuida más de tu ropa y evita que encoja
Ahorra energía
Tecnologías que te ayudan a ahorrar
Secadoras con motor con AI
Descubre un secado más eficiente
Secado rápido con TurboDry
Seca hasta un 40% más rapido (1)
Garantía de por vida
Las únicas con garantía de por vida en el motor/compresor (2)
(1) Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
(2) La garantía de por vida del motor y el compresor de la secadora ofrece una cobertura de 30 años en la pieza: 3 años de garantía legal y 27 años de garantía comercial. Se informa de que el periodo de 30 años excede la vida media útil de las secadoras, calculada en 12 años según un estudio realizado por un organismo independiente en el que LGEES no ha participado. Esta garantía únicamente cubre el coste de la pieza, siendo los costes adicionales responsabilidad del cliente. Los términos de esta garantía comercial sobre el motor/compresor (salvo el plazo) son los mismos que los del apartado 5 de la tarjeta de garantía de electrodomésticos en https://www.lg.com/es/soporte/condiciones-de-garantia/. Promoción válida por tiempo limitado. Es obligatorio registrar la compra en un plazo máximo de 1 año desde la fecha de adquisición para activar la garantía de por vida. Consulte fechas y condiciones en las bases legales recogidas en www.tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida
Bomba de calor dual DUAL Inverter™
El secado que cuida más de tu ropa y evita que encoja
La bomba de calor DUAL Inverter cuenta con dos cilindros que consiguen menos ruido, menos vibraciones, menos consumo energétio y un secado más rápido y eficiente.
Imagen de la secadora LG y IA DUAL Inverter
«*Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Pruebas realizadas por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo IA Dry mostró una reducción del tiempo de secado y una disminución del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.). (Basado en el modelo representativo AI Dry: RH90X75V3N. Los resultados pueden variar en función de los modelos, las cargas y el entorno). No todas las situaciones son susceptibles de ahorro. Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.
*AI Sensing se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos].
*Pruebas realizadas por Intertek en agosto de 2024, ciclo Algodón de la secadora Heatpump de LG comparado con Sólo Secado de la lavadora-secadora con calefactor convencional de LG basado en cargas de 3kg de IEC con un contenido de humedad inicial del 60% (RH90X75V3N vs F4Y7RRPYW).
*La garantía de por vida es sólo para el compresor Dual Inverter y el motor Inverter. El periodo y la política de garantía pueden variar según el país o la región.
*Nivel de ruido: 62 dB (nivel de potencia acústica), basado en el Reglamento 392/2012 de la UE (RH90X75V3N).»
AI Dry™
Las únicas con motor con AI*
El secado con AI detecta el peso, el tipo de tejido y el nivel de humedad, y automáticamente establece el tiempo y la temperatura necesarios.
«*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Pruebas realizadas por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo AI Dry mostró una reducción del tiempo de secado y una disminución del consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos suaves (camisas de mezcla, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.
*La detección IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry sólo debe utilizarse con tipos de tejido similares [no se detectan todos los tejidos]
*Solo disponible en una selección de modelos (gama RHX y modelo RH18U8AVCW
TurboDry
Secado más rápido gracias a TurboDry
Seca hasta un 40% más rapido(1)
Primer plano de la pantalla LCD.
(1) Basado en un estudio realizado por Intertek en julio de 2024. La evaluación del programa TurboDry se realizó con una carga de 5 kg, compuesta por una camisa mezclada, una camiseta 100 % poliéster y una camiseta 100 % algodón, con un contenido de humedad inicial del 33 %. La rapidez y la eficiencia pueden variar dependiendo de las condiciones de uso, el entorno y la carga.
Cuida de ti y de tu ropa
La ropa se limpia en profundidad, reduciendo el riesgo de alergias
El giro bidireccional ayuda a reducir la fricción entre las prendas, reduciendo su desgaste. Además, permite que el aire caliente circule de manera más eficiente entre las fibras de la ropa.
Imagen de un osito de peluche limpio y tela blanca dentro de un tambor de secadora.
*Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*El programa Allergy Care está aprobado por la BAF (Fundación Británica de Alergología) para reducir alérgenos como los ácaros del polvo doméstico.
Tecnología Dual Dry
El secado que se adapta a tus necesidades: elige entre ahorrar tiempo o energía
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen y en el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
Mayor comodidad: el condensador se limpia automáticamente.
El condensador se limpia de forma automática inyectando agua a presión: no deja restos de partículas, limpiándose a la perfección, y mantiene el rendimiento de secado.
*Las imágenes del producto que aparecen en la imagen o el vídeo son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*La limpieza del condensador puede variar en función del entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento del «condensador de limpieza automática» puede variar en función de la cantidad de humedad inicial de la colada.
Smart Pairing™
Lavadora y secadora se comunican entre sí
Tu secadora te sugerirá el programa óptimo para tu colada en base al programa de lavado que hayas elegido previamente.
*Las imágenes del producto en la imagen y el vídeo son solo para fines ilustrativos y podrían diferir del producto real.
*El uso de esta función requiere que la lavadora y la secadora estén conectadas a la red Wi-Fi doméstica y registradas dentro de la aplicación inteligente LG ThinQ™.
LG ThinQ™
Secadoras conectadas para hacerte la vida más fácil
Con Smart Pairing, la lavadora se comunica automáticamente con la secadora para seleccionar un ciclo óptimo para obtener los mejores resultados.
Controla tu secadora y el programa de secado estés donde estés a través de la app ThinQ* de tu Smartphone vía wifi.
La aplicación LG ThinQ™ te permite controlar tu secadora desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pon en marcha tu secadora con solo pulsar un botón.
Fácil control y mantenimiento
Controla el consumo energético y el mantenimiento de tu secadora a través de la app ThinQ™
Compatible con altvoces inteligentes
Dile a tu altavoz inteligente o a tu asistente de IA lo que necesitas y deja que tu secadora se encargue del resto
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
*Las funciones inteligentes pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.
*La compatibilidad con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con Google Assistant puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
Diseño minimalista y fácil de usar con selector con LCD
*Las imágenes del producto son meramente ilustrativas y pueden diferir del producto real.
FAQ
Q.
¿Cómo elegir una nueva secadora?
A.
Ten en cuenta estos puntos a la hora de elegir una secadora:
1. Elige la capacidad en función del tamaño de tu familia
2. Eficiencia energética para ayudarte a ahorrar en tu factura
3. Programas de secado que se adaptan a sus necesidades
4. Funciones y aplicaciones inteligentes como LG ThinQ
5. Espacio donde colocarás la secadora
6. Elige una secadora que ofrezca garantía y un servicio de calidad
Q.
¿Este producto requiere una instalación de ventilación adicional?
A.
Las secadoras LG no necesitan ventilación y pueden utilizarse en cualquier lugar sin limitaciones de espacio
Q.
¿Qué debo saber antes de montar mi torre de lavadora y secadora?
A.
Si quieres colocar tu lavadora y secadora en torre, es importante que prestes atención a los siguientes puntos:
1. Compatibilidad: En primer lugar, asegúrate de que los modelos de lavadora y secadora son compatibles entre sí. Las secadoras LG sólo deben colocarse sobre lavadoras de LG. (Opciones de profundidad de la lavadora: 565, 615 mm).
2. Espacio de instalación: Comprueba el tamaño del espacio para instalar la lavadora y la secadora en torre y asegúrate de que dispones de espacio suficiente para abrir ambas puertas.
3. Instalación profesional y segura: La secadora puede fijarse de forma segura a la lavadora LG mediante un kit de unión. Sólo el personal de servicio cualificado puede colocar ambos productos en torre y comprobar que la secadora está instalada correctamente.
Q.
¿Cuál es la vida útil típica de una secadora?
A.
La vida útil del producto depende de varios factores, como la calidad del producto, la frecuencia de uso y el mantenimiento.
Un mantenimiento regular es importante para prolongar la vida útil de la secadora.
1. Limpie la zona de alrededor del filtro antes y después del secado, y mantenga limpio el Filtro Dual de Pelusas lavándolo con agua.
2. Limpie el polvo del interior de la secadora y ventile abriendo ligeramente la puerta de la secadora antes y después de usarla.
3. Se recomienda cuidar el condensador y el tambor utilizando las funciones Cuidado del Condensador y Cuidado del Tambor.
Q.
¿Qué ropa no debe meterse en la secadora?
A.
Comprueba la etiqueta la ropa y sécalas según el método de secado recomendado.
No introduzcas en la secadora los siguientes artículos:
- Artículos que puedan provocar un incendio: ropa con sustancias inflamables como cera, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, disolventes de limpieza en seco, queroseno, etc.; mantas eléctricas; alfombras
- Ropa sensible al calor
Q.
¿Cuánto tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor?
A.
El tiempo que tarda en secarse la ropa en una secadora con bomba de calor puede variar en función de distintos factores:
1. Tipo de tejido: La ropa confeccionada con materiales pesados, como la tela vaquera, tarda más en secarse que los tejidos más ligeros, como el poliéster.
2. Peso de la colada: Cuanta más ropa hayas introducido en la secadora, mayor será el tiempo de secado.
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