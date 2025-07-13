Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Lavavajillas LG QuadWashᵀᴹ, Inox Antihuellas, A, con tercera bandeja
EU_DF273FW_MEZ00721726.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Lavavajillas LG QuadWashᵀᴹ, Inox Antihuellas, A, con tercera bandeja

EU_DF273FW_MEZ00721726.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Lavavajillas LG QuadWashᵀᴹ, Inox Antihuellas, A, con tercera bandeja

DF273FW
Front view
Dimensions
Front view
Dimensions
Características principales

  • Lavavajillas con eficiencia A, ahorra 444€ en tu factura de luz ⁽¹⁾
  • Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente con la tecnología QuadWash.
  • Hasta 112 combinaciones con Easy Rack Plus ⁽³⁾
  • Cuba interior de acero: Más duradera e higiénica que las de plástico
  • Apertura automática de la puerta con Auto Open Dry
  • Descarga programas adicionales y avisa al finalizar el ciclo de lavado con la App ThinQ
Más
Lavavajillas LG QuadWash

Lavavajillas LG QuadWash

Expertos en eficiencia en el hogar. Ahorra hasta un 54% de energía(1)​

(1) Basado en la diferencia de consumo de energía en kWh por ciclo, comparando el consumo del lavavajillas LG DF597HVS (IEE: 55.5) con el lavavajillas LG DF030FL (IEE: 25.5) usando el programa «eco». Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.  

"¿Quieres que tu cocina sea más funcional? "

Lavavajillas empotrado LG en una cocina blanca, parcialmente abierta. Una etiqueta indica que cumple con la eficiencia energética estándar de grado A.

Lavavajillas con eficiencia energética A

Ahorra hasta un 54% de energía ⁽¹⁾

Primer plano de los potentes chorros de agua dentro de un lavavajillas LG, mostrando la tecnología de limpieza para obtener resultados de lavado impecables.

Tecnología LG QuadWash™

Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

Primer plano de los potentes chorros de agua dentro de un lavavajillas LG, mostrando la tecnología de limpieza para obtener resultados de lavado impecables.

EasyRack™Plus

Hasta 112 combinaciones distintas. Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

La puerta del lavavajillas LG se abre automáticamente después del ciclo de lavado, liberando vapor y dejando que los platos se sequen de forma natural.

Auto open dry

Apertura de puerta automática: se abre al finalizar el ciclo para facilitar el secado de la vajilla.​

Lavavajillas con eficiencia energética A

Ahorra hasta un 54% de energía (1)

Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

(1) Basado en la diferencia de consumo de energía en kWh por ciclo, comparando el consumo del lavavajillas LG DF597HVS (IEE: 55.5) con el lavavajillas LG DF030FL (IEE: 25.5) usando el programa «eco». Los resultados pueden variar según las condiciones de uso.  

Tecnología QuadWash™

Consigue mayor cobertura en el lavado gracias a sus 4 brazos y desincrusta la suciedad fácilmente.​

Primer plano de intensos chorros de agua que salen de las cuchillas giratorias dentro de un lavavajillas LG, mostrando su potente acción limpiadora.

Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

EasyRack™Plus

Hasta 112 combinaciones distintas(1)

Adáptalo al tamaño de tu vajilla en cada lavado: especial ollas, sartenes, copas…​

"Una persona levanta la rejilla del lavavajillas LG para crear más espacio debajo y luego coloca objetos grandes, como sartenes, en la rejilla inferior.

Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

(1) Las combinaciones posibles de los lavavajillas LG varían según la serie, desde las 112 combinaciones en la serie 500 hasta 2 combinaciones en la serie 100. Para conocer más detalles sobre modelos y combinaciones disponibles, visite www.lg.com/es 

Cuba interior de acero

Más duradera e higiénica que las de plástico

Además, el tercer estante ofrece más espacio para colocar desde cubertería larga hasta utensilios de cocina de gran tamaño, incluidos espátulas, cucharas, pinzas y más.

LG ThinQ™

Conectividad Wi-Fi con la app LG ThinQ™

Descarga programas adicionales y avisa al finalizar el ciclo de lavado​

El smartphone muestra la aplicación LG ThinQ™ en una cocina, destacando las funciones Descargar ciclos, Notificaciones y Diagnóstico inteligente.

El smartphone muestra la aplicación LG ThinQ™ en una cocina, destacando las funciones Descargar ciclos, Notificaciones y Diagnóstico inteligente.

Más opciones de lavado a tu alcance

Descarga programas adicionales a través de la app ThinQTM: especial ollas y sartenes, cristalería…

Lava tu vajilla a tu manera

Personaliza las opciones de tu lavavajillas a través de la app ThinQTM .

"Silencioso, eficiente y fiable "

El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y la intensidad del spray consiguiendo un rendimiento duradero, versátil y silencioso.

Un hombre sostiene a un bebé dormido en una cocina en penumbra. El lavavajillas LG funciona silenciosamente en segundo plano para un funcionamiento tranquilo.

Diseño innovador

Cocina moderna con lavavajillas, horno, campana extractora y placa de inducción empotrados de LG, que combinan a la perfección con el salpicadero de mármol.

Elegancia y armonía

Primer plano del interior de acero inoxidable de un lavavajillas LG, diseñado para ofrecer durabilidad, higiene y un lavado eficiente.

Cuba interior de acero

La puerta del lavavajillas LG se abre automáticamente después del ciclo de lavado, liberando vapor y dejando que los platos se sequen de forma natural.

Auto open dry

«*Utilice únicamente vajilla apta para lavavajillas en su lavavajillas.

 

*Las imágenes y vídeos del producto son meramente ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1) Eficiencia energética

 * En comparación con el modelo LG. Basado en el consumo energético del ciclo Eco entre el modelo LG DBC335 (clase A) y el DBC425 (clase E), según pruebas internas de LG

 

2) LG ThinQ™

-Las funciones de ThinQ™ pueden variar en función del producto y el país. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio. 

-Además, cuando se conecte por primera vez al lavavajillas, este debe estar en el mismo entorno Wi-Fi y, a partir de entonces, el lavavajillas debe funcionar siempre dentro del entorno Wi-Fi registrado.

 

3) Bajo nivel de ruido

-Nivel de ruido: 41 dB o menos, según los resultados de pruebas internas de LG.

-Según los resultados de pruebas internas (nivel de potencia acústica, medición PWL) en modo ECO + ahorro de energía + opciones AOD (enero de 2019).

-Los niveles de ruido se miden como promedio a lo largo de todo el ciclo del lavavajillas, incluidas las fases de prelavado, lavado principal, aclarado y secado.

-Los niveles de ruido pueden variar en función del ciclo de funcionamiento y las condiciones de uso.

-2 años de piezas y mano de obra + 8 años para el motor (solo piezas).» 

FAQ

Q.

¿Qué tipo de detergente debo usar en mi lavavajillas?

A.

'Para los lavavajillas, debe usar detergentes específicos para lavavajillas, no detergentes generales.  

Existen tres tipos de detergentes: en polvo, líquido y en pastilla.  

Cada tipo puede tener diferentes velocidades de disolución y capacidades de limpieza según el tipo de detergente y el fabricante, por lo que es importante revisar la información del producto y usar la cantidad recomendada por el fabricante en función de la carga y el nivel de suciedad.

Q.

¿Debo enjuagar los platos antes de usar el lavavajillas?

A.

Los lavavajillas LG utilizan el potente flujo de agua de sus aspas QuadWash™ tipo tornado, junto con TrueSteam™, para limpiar a fondo los platos sin necesidad de prelavado.  

Sin embargo, un prelavado ligero solo con agua para eliminar los restos de comida grandes puede ayudar a limpiar los platos de manera más eficiente.  

Aproveche al máximo las capacidades de limpieza de su lavavajillas prelavando según sea necesario. Solo retire los restos de comida grandes y cargue el lavavajillas de inmediato.

Q.

¿Cómo puedo eliminar las manchas de agua de los platos?

A.

La función TrueSteam™ y el ablandador de agua de los lavavajillas LG pueden eliminar eficazmente las manchas de agua de los platos.  

Además, el uso de un abrillantador reduce la tensión superficial de las gotas de agua, lo que es excelente para secar los platos y prevenir manchas.  

El abrillantador se añade automáticamente al secar si levanta la solapa del dosificador de detergente y lo llena hasta el nivel máximo.

Q.

¿Cuál es la manera inteligente de cargar mi lavavajillas?

A.

Cesta inferior: Ollas y sartenes colocadas boca abajo, platos llanos, platos hondos y platos de postre.  

Cesta intermedia: Vasos, tazas, platillos y copas de vino.  

Cesta superior: Cubiertos como cucharillas, cucharas de postre, cucharas de sopa y tenedores.  

Al colocar los platos en las cestas, es importante inclinarlos ligeramente para que el agua pueda fluir correctamente.  

CONSEJO: Si una olla grande en la cesta inferior bloquea la bandeja, puede solucionarlo fácilmente con la función de ajuste de altura de la bandeja.

Q.

¿Puedo lavar los recipientes de plástico en el lavavajillas?

A.

Sí, pero solo si están fabricados con plásticos resistentes al calor; los plásticos normales pueden deformarse con los lavados a altas temperaturas.    

Q.

¿Qué puedo hacer con los olores de la comida después de usarla?

A.

«Recomendamos limpiar el filtro una vez cada 1-2 semanas para eliminar los olores.

CONSEJO: Para esterilizar el interior del lavavajillas, vierta entre 200 y 300 ml de vinagre blanco en un recipiente poco profundo, colóquelo en la cesta superior y ponga en marcha el ciclo automático».    

Q.

¿Se puede instalar este lavavajillas fuera de la vivienda?

A.

«Este producto es un aparato de uso doméstico para interiores y no puede utilizarse con fines comerciales (cafeterías, etc.), industriales o de laboratorio.

(No puede instalarse ni siquiera con fines de investigación en laboratorios científicos escolares, etc., ya que su finalidad es limpiar productos químicos).

Sin embargo, es posible instalar este producto para su simple exposición y no para su funcionamiento real».    

Q.

¿Cabrá el lavavajillas en mi cocina?

A.

La mayoría de las cocinas modernas están diseñadas según el estándar industrial de un electrodoméstico de 60 cm de ancho, que es exactamente lo que ofrecen los lavavajillas de 60 cm de LG. Este tamaño estándar garantiza que nuestros lavavajillas independientes se integren perfectamente en la distribución actual de su cocina sin ningún tipo de inconveniente.    

Imprimir

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES

  • Tipo de pantalla

    LED

  • Tipo de instalación

    Independiente

  • Tipo de panel

    Control frontal

  • Número de cubiertos

    14

ASPECTO

  • Colores

    Blanco

  • Indicadores de estado

    No

  • Indicador de tiempo restante

    No

  • Material de la cuba

    Acero inoxidable antihuellas

CARACTERÍSTICAS DE LOS CESTOS

  • Cestos para cubiertos

    No

  • 3º bandeja ajustable en altura

    Sí (fija)

CICLO/OPCIÓN

  • Automático

  • Cancelar

  • Bloqueo del panel de control

  • Inicio retardado

  • Delicado

  • Descargar ciclo

    No

  • Dual Zone

  • Eco

  • Ahorro de energía

  • Rápido

  • Extraseco

  • Media carga

  • Profundo

    No

  • Alta temperatura

  • Intenso

  • Limpieza del lavavajillas

    Limpieza de máquina (sin vapor)_ pulsación de 3 segundos

  • Normal

    No

  • Cantidad de opciones

    7

  • Número de ciclos de lavado (programa)

    8

  • Refrescar

    No

  • Aclarado

  • Vapor

    No

  • Turbo

  • 3 en 1

    No

  • Dry Plus

    No

RENDIMIENTO ENERGËTICO/ AGUA

  • Duración del ciclo

    299

  • Duración del ciclo rápido

    57

  • Clase de emisión de ruido

    B

  • Nivel de ruido (dBA)

    44

  • Duración del ciclo turbo

    79

  • Consumo de agua (L)

    9,5

  • Eficiencia energética (Escala A a G)

    A

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Smart Rack+™

    Sí ( cesto superior - de forma parcial / cesto inferior - de forma parcial)

  • Tratamiento anti-bacterias

  • Aqua-Stop

  • Puerta con apertura automática

  • Dispensador de detergente y abrillantador

  • DirectDrive Motor™

  • Inverter Direct Drive Motor

  • Número de brazos de lavado

    3

  • QuadWash™

  • Sistema de lavado SenseClean

  • Sensor de suciedad (turbiedad)

  • TrueSteam™

    No

  • Sistema de lavado Vario

  • Descalcificador

DIMENSIONES / DISTANCIAS / PESO

  • Patas ajustables (mm)

    30

  • Ancho x Fondo x Alto (embalado)

    680 x 890 x 665

  • Peso del embalaje (kg)

    51

  • Dimensiones del producto: Ancho x Alto x Fondo (mm)

    600 x 850 x 600

  • Peso del producto (kg)

    46

ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES

  • Frecuencia (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Alimentación (V)

    220 - 240

TECNOLOGÍA SMART

  • NFC

    No

  • Atención al cliente proactiva

    No

  • Control remoto

    No

  • Monitoreo remoto

    No

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

