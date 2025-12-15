We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué es un TV inalámbrico?
15.12.2025
- Conoce las principales diferencias entre los TV tradicionales y los TV inalámbricos.
- Comprende las ventajas estéticas y funcionales de una configuración de entretenimiento sin cables.
- Sumérgete en las características específicas que hacen de este modelo un líder en tecnología inalámbrica.
- Explora cómo el OLED evo M4 utiliza componentes avanzados para ofrecer una experiencia de visionado perfecta e inteligente.
¿Harto de la maraña de cables y el montón de dispositivos agrupados alrededor de tu televisor? ¿Deseas ver o jugar sin distracciones? LG le ofrece una respuesta innovadora: el primer TV OLED realmente wireless 4K 144Hz.
¿Qué es un TV inalámbrico?
Si deseas conectar decodificadores, videoconsolas u ordenadores a tu televisor, hasta ahora la única opción era hacerlo mediante cables, comprometiendo la estética elegante de tu televisor montado en la pared. Un TV inalámbrico prescinde de todo eso y solo requiere un cable de alimentación.1
¿Cómo funciona un TV inalámbrico?
Las señales pueden enviarse desde un dispositivo de red a un TV inalámbrico mediante ondas de radio de alta frecuencia. Esto puede hacerse mediante Wi-Fi, memorias USB o transmisores y receptores conectados a puertos HDMI.2
¿Necesitas un TV inalámbrico?
Imagina lo mucho que disfrutarías viendo la última película con una calidad impecable en una gran pantalla y sin los molestos cables colgando. Los TV inalámbricos también hacen que ver contenido sea más sencillo, ya que no tienes que colocar la videoconsola de forma inestable cerca del televisor para ver o jugar.
¿Cómo mejoran la experiencia los altavoces inalámbricos y las barras de sonido?
Una calidad de sonido excelente es esencial para la experiencia visual. Puedes controlar los altavoces inalámbricos LG o las barras de sonido LG sincronizados con tu televisor mediante WOWCAST y la interfaz WOW.3
¿Cómo transforma el televisor wi-fi de LG la experiencia visual cotidiana con tecnología inteligente?
Sea lo que sea lo que estés viendo en tu TV inalámbrico con wi-fi, un procesador rápido crea la mejor experiencia posible. El núcleo del procesador de IA alpha 11 de LG es una unidad de procesamiento neuronal (NPU) más rápida y con mejor rendimiento que los modelos anteriores, que ofrece gráficos muy superiores.4 El asistente de imagen de IA crea la imagen de TV que deseas, mientras que AI Acoustic Tuning ofrece el sonido perfecto para la habitación en la que te encuentres. AI Brightness Control detecta la luz de tu espacio y te ofrece los efectos visuales más nítidos posibles, mientras que AI Picture Pro muestra la película tal y como la concibió el director, y AI Sound Pro resalta las voces que quieres oír.3
Mientras tanto, mantente a la última con el programa webOS Re:New, que te permite actualizar el sistema operativo de tu televisor durante un máximo de siete años. Esto garantiza que tu televisor se mantenga al día con las últimas funciones y mejoras.5
Preguntas frecuentes
P: ¿Es compatible el LG OLED evo M4 con los asistentes de voz y la integración con el hogar inteligente?
Respuesta: Sí, este televisor inalámbrico es compatible con asistentes de voz, como Hey LG, Google Assistant y Alexa, y puede interactuar con dispositivos domésticos inteligentes compatibles con el estándar Matter.7
P: ¿Cuál es la distancia recomendada entre el TV y la Zero Connect Box?
R: 10 metros (30 pies).3
P: ¿Cómo puedo controlar el LG OLED evo M4 sin un mando a distancia tradicional?
R: No necesitas un mando a distancia antiguo para controlar tu televisor. Su tecnología de reconocimiento de voz inteligente puede incluso identificar quién eres. También puedes utilizar el mando a distancia Magic Remote Control de LG, que admite el control por voz y puede funcionar como un ratón de ordenador.8
Ya puedes deshacerte de esa desordenada maraña de cables que rodea tu televisor. Toma el control de tu propio espacio con el televisor LG OLED evo M4, colócalo donde quieras y disfruta de una experiencia inigualable tanto viendo la televisión como jugando con videojuegos, sin nada que se interponga en tu camino.
Life's Good!
1 LG Story – ¿Qué es un TV inalámbrico y cómo funciona?
2 Small Business – ¿Cómo funciona el TV inalámbrico?
3 OLED83M49LA – LG OLED evo M4 TV inteligente 4K de 97 pulgadas 2024. Sin pérdida visual, según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2; los resultados de las mediciones pueden variar en función del estado de la conexión.
4 LG OLED – 11 años después, sigue siendo el líder
5 LG Global – LG lanza el primer TV OLED inalámbrico del mundo
7 LG Soporte – TV LG compatible con asistentes de voz
8 LG Soporte – Magic Remote Control