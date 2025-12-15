Conoce las principales diferencias entre los TV tradicionales y los TV inalámbricos.

Comprende las ventajas estéticas y funcionales de una configuración de entretenimiento sin cables.

Sumérgete en las características específicas que hacen de este modelo un líder en tecnología inalámbrica.

Explora cómo el OLED evo M4 utiliza componentes avanzados para ofrecer una experiencia de visionado perfecta e inteligente.

¿Harto de la maraña de cables y el montón de dispositivos agrupados alrededor de tu televisor? ¿Deseas ver o jugar sin distracciones? LG le ofrece una respuesta innovadora: el primer TV OLED realmente wireless 4K 144Hz.





¿Qué es un TV inalámbrico?

Si deseas conectar decodificadores, videoconsolas u ordenadores a tu televisor, hasta ahora la única opción era hacerlo mediante cables, comprometiendo la estética elegante de tu televisor montado en la pared. Un TV inalámbrico prescinde de todo eso y solo requiere un cable de alimentación.1





¿Cómo funciona un TV inalámbrico?

Las señales pueden enviarse desde un dispositivo de red a un TV inalámbrico mediante ondas de radio de alta frecuencia. Esto puede hacerse mediante Wi-Fi, memorias USB o transmisores y receptores conectados a puertos HDMI.2