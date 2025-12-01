About Cookies on This Site

Frigoríficos combi

¿Qué funciones necesitas?

Primer plano de refrigerador InstaView de LG. El panel transparente se enciende, seguido del dispensador de agua. El elegante tirador se muestra antes de que se abra la puerta.

Función y resultados

Descubre funciones avanzadas como InstaView™, almacenamiento sin escarcha, dispensador de hielo y agua, y un compresor inverter de bajo consumo, todo ello combinado para aportar innovación, comodidad y eficiencia. 

Función fundamental de los frigoríficos combi LG

Una mujer con camisa rosa golpea el panel de cristal de un frigorífico LG InstaView. A través del panel transparente se pueden ver las botellas de agua y los alimentos en el interior del frigorífico.

InstaView™

Da dos golpes, ver en el interior, mantén la frescura.

Hay frutas en los contenedores del frigorífico combi alto de LG. El lado izquierdo muestra fruta fresca sin escarcha, mientras que el derecho fruta cubierta de escarcha.

Total No Frost

Mantiene el congelador sin escarcha y es fácil de usar.

Una mano llena un vaso con cubitos de hielo del dispensador integrado de un frigorífico combi LG. El hielo sale del dispensador ubicado en la parte frontal de la puerta.

Dispensador de agua y hielo

Agua fría y hielo con conductos de fontanería o sin ellos.

Frigorífico LG de bajo consumo con Smart Inverter Motor y etiqueta de máxima calificación energética, que destaca por sus prestaciones de ahorro y respeto al medio ambiente.

Ahorro de energía

Compresor Inverter que ahorra energía

Función y resultados
Inicio de la guía de compra
InstaView™

Información instantánea, comodidad inteligente

LG InstaView™ te permite ver el interior de la elegante pantalla de cristal con dos rápidos golpes. Esta función está disponible en los modelos de estilo americano, de varias puertas y altos, y ayuda a mantener los alimentos más frescos al reducir la pérdida de aire frío.

Ver todos los InstaView™
Una mujer golpea dos veces el frigorífico LG InstaView. El panel de cristal se enciende para mostrar botellas de agua en su interior. A continuación, abre la puerta y saca una.

* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.

Total No Frost

Frescor sin esfuerzo y sin escarcha

Total No Frost de LG, impulsado por Multi Air Flow, mantiene todos los rincones del frigorífico combi uniformemente fríos, evita la acumulación de hielo y elimina la necesidad de descongelación manual.

Ver todos los Total No Frost
Primer plano de la tecnología de congelación Metal Fresh™ del frigorífico LG, con verduras y postres frescos que se mantienen sin escarcha por un lado y helados por el otro, resaltando la frescura.

* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.

Dispensador de agua y hielo

Refresco instantáneo incorporado

El agua filtrada y el hielo fresco están disponibles bajo demanda con los dispensadores LG en toda la gama, incluso en los modelos sin conexión de agua corriente. Simplemente llena el depósito y refréscate en cualquier momento.

Ver todos los dispensadores de hielo y aguaMás información sobre la solución de hielo
Primer plano de la boquilla del dispensador de hielo y agua del frigorífico LG, que muestra el interior esterilizado mientras sale agua limpia.

* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.

Ahorro de energía

Para tu hogar energéticamente eficiente

Los frigoríficos combi LG utilizan la tecnología de Compresor Inverter para una refrigeración silenciosa y eficiente. Las funciones inteligentes ayudan a reducir la energía, el ruido y los costes de funcionamiento.

Ver todos los Inverter Linear Compressor™
Frigorífico LG con Smart Inverter Compressor y gráfico de clasificación energética, además de pantalla de aplicación móvil que muestra la monitorización del uso de energía para una mayor eficiencia.

* En comparación con el frigorífico LG con compresor alternativo convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo LGE GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.

Beneficios de la utilidad

Funciones útiles para tu cocina

Una persona llena un vaso con hielo del dispensador del frigorífico LG, mostrando tres tipos diferentes de hielo dispensado.
Solución de hielo
La persona limpia fácilmente las huellas dactilares mientras cierra la puerta del frigorífico, gracias al acabado fácil de limpiar del frigorífico.
Limpieza fácil
El estante plegable del frigorífico LG se ajusta al usuario para adaptarse a botellas altas, destacando el almacenamiento flexible para artículos grandes o voluminosos.
Estante plegable

Comparar productos

Comparar características clave en toda la gama LG para elegir el producto que mejor vaya a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesAmerican StyleAmerican StyleMulti-DoorMulti-DoorTall Fridge
Vista frontal de GSXE90EVAD
GSXE90EVAD
Vista frontal de GSLV71PZTD
GSLV71PZTD
Vista frontal de GMV960NNME
GMV960NNME
Vista frontal de GMM41MSBEM
GMM41MSBEM
Vista frontal de GBG7190CEV
GBG7190CEV
null628635617474349

* Las especificaciones están sujetas a cambio. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Consejos y trucos, nuestro laboratorio

Una familia en una cocina moderna con un frigorífico combi InstaView de LG, el padre comiendo y el hijo metiendo la mano en el frigorífico, para destacar la facilidad de acceso y la organización inteligente de los alimentos.

Todo lo que necesitas saber sobre el frigorífico de estilo americano

Primer plano de los cajones Fresh Balancer y Fresh Converter de LG en el interior del frigorífico combi, donde se almacenan frutas, verduras y carne fresca para mantener los alimentos frescos durante más tiempo.

Cómo mantener los alimentos frescos y comer de forma saludable

Frigorífico combi LG de estilo americano en acero inoxidable integrado en armarios de cocina contemporáneos, luciendo un acabado premium y dispensador de agua integrado.

Frigorífico combi con dispensador de agua e hielo

Preguntas frecuentes sobre frigoríficos combi

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con conexión o sin conexión de fontanería?

A.

Un frigorífico con conexión de fontanería se conecta directamente al suministro de agua de tu casa, proporcionando un flujo continuo de agua fría y hielo sin necesidad de rellenarlo. Por el contrario, un frigorífico sin conexión de fontanería cuenta con un depósito de agua integrado que requiere rellenado manual, lo que facilita su instalación en cualquier lugar sin necesidad de conductos adicionales. LG ofrece ambas opciones, permitiéndote elegir entre la comodidad de la fontanería y la flexibilidad de un diseño sin fontanería para adaptarse a la distribución de tu cocina.

Q.

¿Qué significa un dispensador de agua y hielo con conexión de fontanería?

A.

Un dispensador de agua y hielo se conecta directamente a la red de suministro de agua, proporcionando un suministro continuo de agua fría y hielo sin necesidad de rellenar manualmente un depósito.

Esta función ofrece comodidad y es ideal para hogares ocupados que utilizan agua y hielo con regularidad. Muchos frigoríficos LG de tipo americano y de varias puertas vienen equipados con esta función, ofreciendo un acceso sin esfuerzo a los refrescos.

Q.

¿Cómo cambiar la temperatura de un frigorífico combi?

A.

Para modificar la temperatura del frigorífico combi LG, utiliza el panel de control situado en la puerta o en el interior del compartimento frigorífico. Las temperaturas del frigorífico y del congelador pueden ajustarse por separado para adaptarse a tus preferencias de almacenamiento.

Con los modelos compatibles, la aplicación LG ThinQ te permite controlar y ajustar la configuración de temperatura de forma remota desde tu smartphone, ofreciendo mayor comodidad estés donde estés.

Q.

¿Cuáles son las ventajas de un frigorífico InstaView™?

A.

El frigorífico InstaView™ de LG incorpora un panel de cristal tintado que se vuelve transparente con dos golpes rápidos, lo que permite ver el interior del frigorífico sin necesidad de abrir la puerta.

Esto ayuda a reducir la pérdida de aire frío, mejora la eficiencia energética y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma cómoda de ver el contenido del frigorífico de un vistazo, combinando un diseño inteligente con la practicidad cotidiana.

