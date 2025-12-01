We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
InstaView™
Información instantánea, comodidad inteligente
LG InstaView™ te permite ver el interior de la elegante pantalla de cristal con dos rápidos golpes. Esta función está disponible en los modelos de estilo americano, de varias puertas y altos, y ayuda a mantener los alimentos más frescos al reducir la pérdida de aire frío.
* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.
Total No Frost
Frescor sin esfuerzo y sin escarcha
Total No Frost de LG, impulsado por Multi Air Flow, mantiene todos los rincones del frigorífico combi uniformemente fríos, evita la acumulación de hielo y elimina la necesidad de descongelación manual.
* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.
Dispensador de agua y hielo
Refresco instantáneo incorporado
El agua filtrada y el hielo fresco están disponibles bajo demanda con los dispensadores LG en toda la gama, incluso en los modelos sin conexión de agua corriente. Simplemente llena el depósito y refréscate en cualquier momento.
* Las funciones y prestaciones pueden variar según el modelo y las condiciones de uso.
Ahorro de energía
Para tu hogar energéticamente eficiente
Los frigoríficos combi LG utilizan la tecnología de Compresor Inverter para una refrigeración silenciosa y eficiente. Las funciones inteligentes ayudan a reducir la energía, el ruido y los costes de funcionamiento.
* En comparación con el frigorífico LG con compresor alternativo convencional. Basado en pruebas VDE que comparan el consumo de energía y el nivel de ruido entre el modelo LGE GBB530NSCXE y GBB530NSQWB.
Beneficios de la utilidad
Funciones útiles para tu cocina
* Las especificaciones están sujetas a cambio. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.
Preguntas frecuentes sobre frigoríficos combi
Q.
¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con conexión o sin conexión de fontanería?
A.
Un frigorífico con conexión de fontanería se conecta directamente al suministro de agua de tu casa, proporcionando un flujo continuo de agua fría y hielo sin necesidad de rellenarlo. Por el contrario, un frigorífico sin conexión de fontanería cuenta con un depósito de agua integrado que requiere rellenado manual, lo que facilita su instalación en cualquier lugar sin necesidad de conductos adicionales. LG ofrece ambas opciones, permitiéndote elegir entre la comodidad de la fontanería y la flexibilidad de un diseño sin fontanería para adaptarse a la distribución de tu cocina.
Q.
¿Qué significa un dispensador de agua y hielo con conexión de fontanería?
A.
Un dispensador de agua y hielo se conecta directamente a la red de suministro de agua, proporcionando un suministro continuo de agua fría y hielo sin necesidad de rellenar manualmente un depósito.
Esta función ofrece comodidad y es ideal para hogares ocupados que utilizan agua y hielo con regularidad. Muchos frigoríficos LG de tipo americano y de varias puertas vienen equipados con esta función, ofreciendo un acceso sin esfuerzo a los refrescos.
Q.
¿Cómo cambiar la temperatura de un frigorífico combi?
A.
Para modificar la temperatura del frigorífico combi LG, utiliza el panel de control situado en la puerta o en el interior del compartimento frigorífico. Las temperaturas del frigorífico y del congelador pueden ajustarse por separado para adaptarse a tus preferencias de almacenamiento.
Con los modelos compatibles, la aplicación LG ThinQ te permite controlar y ajustar la configuración de temperatura de forma remota desde tu smartphone, ofreciendo mayor comodidad estés donde estés.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de un frigorífico InstaView™?
A.
El frigorífico InstaView™ de LG incorpora un panel de cristal tintado que se vuelve transparente con dos golpes rápidos, lo que permite ver el interior del frigorífico sin necesidad de abrir la puerta.
Esto ayuda a reducir la pérdida de aire frío, mejora la eficiencia energética y mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. Es una forma cómoda de ver el contenido del frigorífico de un vistazo, combinando un diseño inteligente con la practicidad cotidiana.