Un frigorífico con conexión de fontanería se conecta directamente al suministro de agua de tu casa, proporcionando un flujo continuo de agua fría y hielo sin necesidad de rellenarlo. Por el contrario, un frigorífico sin conexión de fontanería cuenta con un depósito de agua integrado que requiere rellenado manual, lo que facilita su instalación en cualquier lugar sin necesidad de conductos adicionales. LG ofrece ambas opciones, permitiéndote elegir entre la comodidad de la fontanería y la flexibilidad de un diseño sin fontanería para adaptarse a la distribución de tu cocina.