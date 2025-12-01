We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor 27'', IPS,4K, 60 Hz, Blanco
27U731SAW-W
Características principales
- Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos... además de contenidos verticales como YouTube Shorts, TikTok y Reels. Smart TV webOS24 con webcam, fácil, intuitivo y seguro(1)
- Accede a tu PC en la nube por WiFi y trabaja con los múltiples servicios de Home Office como Microsoft 365, Google Calendar o videollamadas, gracias a su compatibilidad con Home Office y la cámara externa POGO, no incluida(2)
- Controla todos tus contenidos a través de tus periféricos y/o el mando a distancia incluido. Magic Remote opcional(3)
- Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth
- Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google(4)
- Conexión USB Tipo-C™ para transferencia de imagen, de datos y carga rápida de hasta 65W con un solo cable, ideal para entornos de trabajo multitarea
Entretenimiento y Teletrabajo en 1 único monitor
Gracias a webOS, disfruta de tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida y sencilla, con o sin PC, todo con calidad 4K.(1)
(1) No incluye sintonizador TV
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado y el ratón mostrados en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
Pantalla UHD 4K IPS de 27 pulgadas
Colores brillantes y precisos
La pantalla UHD 4K (3840x2160) IPS con HDR10 y DCI-P3 90% proporciona una visualización de colores precisa y un alto ratio de contraste para una experiencia visual inmersiva, tanto para tu entretenimiento como para trabajar.(2)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(2)Brillo: 350nits (Típ.), Gama de Color: DCI-P3 90% (Típ.)
webOS
Tu portal de contenidos personalizados
Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.(3)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
*Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.
webOS
Completa tu Home Office
WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.(3,4)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
*Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(4)Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.
*La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.
El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12
Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.
*El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.
*Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.
12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.
Gaming
Entra de lleno en el juego
Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor. Accede directamente a juegos a través de cloud y conéctate sin complicaciones a aplicaciones de streaming para contenido gaming.(5)
Deportes
Apoya a tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).
(3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.
Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.
(5)La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.
Control de brillo
Colores nítidos bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.
La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Dynamic Tone Mapping
Siente realismo auténtico en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.(6)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(6)Disponible solo con señal de vídeo HDR.
AI Recommendation
Ajustado a tus gustos
Escoge una imagen que te guste y AI Recommendation encontrará la opción perfecta de 85 millones de opciones, guardándola en tu perfil. Lleva tu gaming al siguiente nivel con una apariencia única.(7)
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(7)Esta característica solo está disponible en la plataforma webOS.
Elegante y minimalista
Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo
Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su delgada peana, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación.(8)
Diseño elegante que ahorra espacio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(8)Inclinación: -5-15˚
USB-C
Fácil control y conectividad
El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga, todo a través de un único cable.
Un portátil está conectado al LG Smart Monitor a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C a la vez que transmite contenido a la misma pantalla.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(9)Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.
*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.
*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.
*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.
Control por voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ(11), puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa(12), por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.
Estas funciones requieren del Magic Remote.(13)
Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart Monitor utilizando el Magic Remote.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.
(11)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
(12)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.
(13)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande.(14)
*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
(14)Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.
*ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.
*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
*Google Cast estará disponible en una actualización futura.
LG Switch app
Fácil optimización gracias a LG Switch
La aplicación LG Switch(15) optimiza el monitor. Permite navegar rápidamente y seleccionar funciones smart con el teclado y el ratón, cambiando fácilmente entre tu PC y WebOS a través de teclas de atajo. Además, es posible dividir la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el tema de diseño o iniciar una videollamada a través de los atajos del teclado.
Quick Control
Descubre la comodidad que brinda Quick Control, que proporciona acceso rápido a menús a través de acciones simples.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(15)LG Switch app es una aplicación exclusiva de PC.
Múltiples puertos
Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia
El LG Smart Monitor ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
350
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27U731SAW-W.EEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-glare, AG25%, Hard Coating (3H)
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,1554 x 0,1554
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
350
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 86%(CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (mín.) [cd/m²]
280
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
Compuesto (resolución)
YES
HDMI
Sí (x2)
USB-C
1.4
S-Video
YES
Thunderbolt (Transmisión de energía)
Sí (x1)
Puerto USB descendente
Sí (USB-A,x2)
Puerto USB ascendente
Sí (USB-C,x1)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3840 x 2160 a 60 Hz
USB-C (Transmisión de energía)
65 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
No
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
768 x 130 x 435
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613.2 x 452 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613.2 x 372.6 x 45.6
Peso en el envío [kg]
8.05kg
Peso con soporte [kg]
5.85
Peso sin soporte [kg]
4.55kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
29.4W
Consumo de energía (típ.)
26 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,5 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Blanco / 1,5 m
Otros (accesorio)
Tornillo de usuario 3EA
Cable de alimentación
Blanco / 1,5 m
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
