Características
Galería
Especificaciones
Reseñas
Dónde comprar
Soporte
27" UHD 4K Monitor IPS con VESA DisplayHDR™ 400
27UP850K-W
()
Características principales
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
- Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 95%, que realzan cada detalle del contenido.
- Conecta y transfiere datos, video y carga rápida con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C con 90W(1).
- Amplía contenidos en la pantalla sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a su tecnología Super Resolution + y Black Stabilizer.
- Con LG Switch (2) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- Soporte ergonómico totalmente ajustable (inclinación, altura y pivotable) para mayor comodidad durante largas jornadas laborales.
Precisión en cada detalle
Sumérgete en una claridad visual impresionante y colores brillantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla puedes trabajar con eficiencia en contenidos audiovisuales.
El monitor ofrece imágenes impecables y colores vibrantes.
Tamaño
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
Calidad de imagen
DCI-P3 95% (Típ.)
VESA DisplayHDR™ 400
Características
AMD FreeSync™
Peana ajustable en altura, inclinación y pivote
VESA DisplayHDR™ 400
Esplendor visual
El monitor es compatible con VESA DisplayHDR™ 400 con brillo y contraste de amplio rango, lo que permite una inmersión visual espectacular en los últimos juegos, películas e imágenes HDR.
El monitor con VESA DisplayHDR™ 400 que permite una inmersión visual espectacular
SDR
HDR Activado
Efecto HDR para contenido SDR
El monitor LG UHD 4K HDR puede transformar virtualmente el contenido estándar en vídeo de calidad HDR directamente en la pantalla. Ayuda a mejorar la asignación de tonos y la luminancia del contenido SDR para una experiencia similar al HDR.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
LG Calibration Studio
Calibración de color
Optimiza el rendimiento del color con el Hardware Calibration Studio de LG y saca el máximo partido al amplio espectro de colores.1
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
1El software no está incluido en el paquete. Para descargar la última versión LG Calibration Studio, visite LG.com.
USB Tipo-C™
Fácil control y conectividad
Los puertos USB Tipo-C™ permiten la visualización en 4K, la transferencia de datos y la carga de dispositivos conectados (hasta 90W), permitiendo conectar tu portátil al mismo tiempo mediante un único cable. Reduce el desorden de cables y mejora la eficiencia a través de un único cable USB Tipo-C™, sin necesidad de cables o cargadores específicos adicionales.2
2Para que funcione correctamente, se necesita el cable USB Tipo-C™ incluido en el paquete para conectar al puerto USB Tipo-C™ del monitor.
Funciones enfocadas a gaming con 4K y HDR
Experiencia inmersiva
El monitor impulsa la nueva era de la experiencia de juego en consola 4K HDR, no solo aportando imagen y sonidos emocionantes, sino también ayudándote a ganar con AMD FreeSync™, Modo Juego, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer.
Experiencia inmersiva en 4K HDR para gaming de consola
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Comparación sin la tecnología a la izquierda y con AMD FreeSync™ a la derecha.
Desactivado
Activado
Reacción instantánea
Dynamic Action Sync reduce el retardo de entrada para poder reaccionar en momentos críticos en tiempo real.
Desactivado
Activado
Anticipa los movimientos en la oscuridad
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Disfruta de contenidos en 4K y HDR.
Imágenes vívidas y realistas
Explora el contenido que desees en calidad HDR. Disfruta de un brillo vívido y una amplia gama de colores al reproducir tus contenidos con tecnología VESA DisplayHDR™ 400 compatible con el espacio de color DCI-P3.
*El mando a distancia de la imagen no está incluido en el paquete.
3Para descargar la última versión de OnScreen Control, visita LG.com.
*Las imágenes del producto y de OnScreen Control que aparecen en el video son con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del programa.
Diseño ergonómico
Elegante y cómodo
La peana adaptable permite ajustar fácilmente la posición óptima para el usuario con ajustes en inclinación, altura y giro de la pantalla.
Especificaciones técnicas estrella
Tamaño [pulgadas]
27
Resolución
3840 x 2160
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
CAJA DE CONTROL
PANTALLA
CONECTIVIDAD
CARACTERÍSTICAS
ACCESORIO
ESTÁNDAR
MECÁNICA
DIMENSIONES/PESOS
ALIMENTACIÓN
APLICACIÓN SW
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Encuentra una tienda cercana
