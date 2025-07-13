Skip to ContentSkip to Accessibility Help
27" UHD 4K Monitor IPS con VESA DisplayHDR™ 400
27UP850K_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
  • Disfruta de un 5% de dto adicional en el pago

  • Envíos gratis y financiación 0% interés

27" UHD 4K Monitor IPS con VESA DisplayHDR™ 400

27" UHD 4K Monitor IPS con VESA DisplayHDR™ 400
27UP850K-W

27UP850K-W
Características principales

  • Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
  • Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 95%, que realzan cada detalle del contenido.
  • Conecta y transfiere datos, video y carga rápida con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C con 90W(1).
  • Amplía contenidos en la pantalla sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a su tecnología Super Resolution + y Black Stabilizer.
  • Con LG Switch (2) cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
  • Soporte ergonómico totalmente ajustable (inclinación, altura y pivotable) para mayor comodidad durante largas jornadas laborales.
Más
LG UHD Monitor 4K

LG UHD Monitor 4K

Precisión en cada detalle

Sumérgete en una claridad visual impresionante y colores brillantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla puedes trabajar con eficiencia en contenidos audiovisuales.

El monitor ofrece imágenes impecables y colores vibrantes.

Tamaño

27" IPS UHD 4K 

3840 X 2160

Calidad de imagen

DCI-P3 95% (Típ.)

VESA DisplayHDR™ 400

Características

AMD FreeSync™ 

Peana ajustable en altura, inclinación y pivote

VESA DisplayHDR™ 400

Esplendor visual

El monitor es compatible con VESA DisplayHDR™ 400 con brillo y contraste de amplio rango, lo que permite una inmersión visual espectacular en los últimos juegos, películas e imágenes HDR.

El monitor con VESA DisplayHDR™ 400 que permite una inmersión visual espectacular

  • SDR

  • HDR Activado

Efecto HDR para contenido SDR

El monitor LG UHD 4K HDR puede transformar virtualmente el contenido estándar en vídeo de calidad HDR directamente en la pantalla. Ayuda a mejorar la asignación de tonos y la luminancia del contenido SDR para una experiencia similar al HDR.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

IPS con DCI-P3 95% (típ.) que ofrece colores reales y visión amplia.

IPS con DCI-P3 95% (Típ.)

Colores reales y amplio ángulo de visión

El monitor, con un 95% de cobertura del espectro de color DCI-P3, es una solución eficiente para creadores de contenido, diseñadores gráficos o cualquier usuario que necesite precisión de color.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

LG Calibration Studio

Calibración de color

Optimiza el rendimiento del color con el Hardware Calibration Studio de LG y saca el máximo partido al amplio espectro de colores.1

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

1El software no está incluido en el paquete. Para descargar la última versión LG Calibration Studio, visite LG.com.

USB Tipo-C™

Fácil control y conectividad

Los puertos USB Tipo-C™ permiten la visualización en 4K, la transferencia de datos y la carga de dispositivos conectados (hasta 90W), permitiendo conectar tu portátil al mismo tiempo mediante un único cable. Reduce el desorden de cables y mejora la eficiencia a través de un único cable USB Tipo-C™, sin necesidad de cables o cargadores específicos adicionales.2

Pantalla 4K

4K

Pantalla

Transferencia de datos

Tranferencia de datos

Hasta 90 W de potencia de carga

Hasta 90W

de suministro de energía

Carga todos los dispositivos con un solo cable

Carga todos tus dispositivos

con solo un cable

USB Tipo-C™ ofrece un control y una conectividad sencillos

USB Tipo-C™ ofrece un control y una conectividad sencillos

2Para que funcione correctamente, se necesita el cable USB Tipo-C™ incluido en el paquete para conectar al puerto USB Tipo-C™ del monitor.

Funciones enfocadas a gaming con 4K y HDR

Experiencia inmersiva

El monitor impulsa la nueva era de la experiencia de juego en consola 4K HDR, no solo aportando imagen y sonidos emocionantes, sino también ayudándote a ganar con AMD FreeSync™, Modo Juego, Dynamic Action Sync y Black Stabilizer.

Experiencia inmersiva en 4K HDR para gaming de consola

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

AMD FreeSync ofrece movimientos rápidos y fluidos

AMD FreeSync™

Movimientos rápidos y fluidos

Con la tecnología AMD FreeSync™, los jugadores pueden experimentar movimientos fluidos y sin interrupciones en contenidos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce significativamente la fragmentación de imagen y los cuadros interrumpidos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Comparación sin la tecnología a la izquierda y con AMD FreeSync™ a la derecha.

  • Desactivado

  • Activado

Reacción instantánea

Dynamic Action Sync reduce el retardo de entrada para poder reaccionar en momentos críticos en tiempo real.

  • Desactivado

  • Activado

Anticipa los movimientos en la oscuridad

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Disfruta de contenidos en 4K y HDR.

Imágenes vívidas y realistas

Explora el contenido que desees en calidad HDR. Disfruta de un brillo vívido y una amplia gama de colores al reproducir tus contenidos con tecnología VESA DisplayHDR™ 400 compatible con el espacio de color DCI-P3.

El monitor permite a los usuarios disfrutar de contenidos 4K y HDR.

*El mando a distancia de la imagen no está incluido en el paquete.

OnScreen Control ofrece una interfaz de usuario sencilla.
OnScreen Control

Interfaz de usuario más sencilla y fácil

Con OnScreen Control3 puedes personalizar el espacio de trabajo dividiendo la pantalla o ajustando las opciones básicas del monitor con tan solo unos clics del ratón.

3Para descargar la última versión de OnScreen Control, visita LG.com.

*Las imágenes del producto y de OnScreen Control que aparecen en el video son con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real y del programa.

Diseño ergonómico

Elegante y cómodo

La peana adaptable permite ajustar fácilmente la posición óptima para el usuario con ajustes en inclinación, altura y giro de la pantalla.

Monitor ajustable en inclinación

Inclinación

Monitor giratorio

Giro

Monitor ajustable en altura

Altura

Diseño ergonómico que permite ajustes en inclinación, giro y altura.
Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    400

  • Relación de contraste (típ.)

    1200:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    320

  • Relación Contraste (Min.)

    1000:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    68.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    Sí (x1)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver 3.0)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 60 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90 W

  • Salida de auriculares

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Ahorro inteligente de energía

  • Color Calibrado en Fábrica

  • A prueba de parpadeos

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Informe de calibración (papel)

  • Puerto de pantalla

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5 m

  • Cable de alimentación

  • USB-C

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Audio Maxx

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    694 x 496 x 212

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613,5 x 569,3 x 239,3 (Arriba) 613,5 x 459,3 x 239,3 (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4

  • Peso en el envío [kg]

    8.9

  • Peso con soporte [kg]

    5.9

  • Peso sin soporte [kg]

    4.1

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    185 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    210,6 W (19,5 V / 10,8 A)

  • Consumo de energía (típ.)

    44 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

