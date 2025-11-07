We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Consigue este modelo con SMART TV
y además 5% de descuento adicional
Monitor LG UltraFine 27'' , IPS, 4K UHD, 60 Hz
27US550-W
()
Características principales
- Resolución 4K UltraHD ideal para edición de contenidos en alta calidad
- Explota la experiencia de visualización realista con colores precisos y naturales.
- Trabaja desde casa con la máxima comodidad y rendimiento gracias su ajuste total y preciso de la posición del monitor en inclinación, giro, altura y capacidad de poner la pantalla en vertical.
- Disfruta de una experiencia visual más envolvente con colores más vivos y contraste mejorado con HDR10 y Black Stabilizer.
- Un toque de elegancia en tu espacio de trabajo con su diseño minimalista
Detalles dominados
Sobre el escritorio hay un monitor que muestra trabajos de Photoshop. Junto al monitor, hay una lámpara de escritorio, un ratón, papel y lápices de colores.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
Una experiencia visual inmersiva y realista
Claridad visual y colores vibrantes con el monitor LG UHD 4K HDR10. Con su pantalla de 27 pulgadas, podrás trabajar de forma eficiente y sumergirte en tu contenido favorito.
Pantalla
27” UHD 4K (3840x2160)
IPS (178° de ángulo de visión)
Calidad de imagen
HDR10
DCI-P3 90% (Tip.)
300nits de brillo
Características
Diseño prácticamente sin bordes
Ajustable en inclinación
HDR 10 con DCI-P3 90%
Colores vivos y vibrantes
Compatible con el estándar del sector HDR10 (High Dynamic Range), basado en la gama de colores DCI-P3 del 90% y 300 nits de brillo1, ofreciéndote niveles específicos de color y brillo que permiten te permite disfrutar de los espectaculares colores del contenido.
La pantalla contiene varios colores que representan UHD 4K y, en la esquina inferior izquierda, hay un logotipo que indica HDR y DCI-P3 al 90%.
1 Brillo: 300 nits (típ.), Gama de colores: DCI-P3 90% (típ.)
*The images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo
Crea tu entorno de trabajo a tu gusto, adaptado para ti con ajustes en inclinación y prácticamente sin bordes en tres lados de la pantalla
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real
LG Switch app
Configura a tu gusto
La aplicación LG Switch1 te ayuda a optimizar tu monitor. Puedes dividir hasta en 6 pestañas la pantalla, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una aplicación de videollamadas con una tecla asignada directamente.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
2 Para descargar la última app LG Switch, busca 27US550 en el menú de soporte de LG.com
Preguntas Frecuentes
P.
¿Cuáles son los beneficios de usar monitores UHD 4K y 5K?
R.
1. Resolución ultra alta para una calidad de imagen nítida
Con una resolución 4K (3840×2160) y 5K (5120×2160), estos monitores ofrecen significativamente más píxeles que las pantallas estándar, lo que permite una representación más nítida y detallada de texto, imágenes y vídeos.
2. Precisión de color optimizada para el trabajo visual profesional
Son compatibles con tecnologías avanzadas que mejoran la calidad de la imagen y la precisión del color, lo que los hace ideales para tareas profesionales como la edición de fotos y vídeos, el diseño gráfico y el etalonaje del color (color grading).
3. Inmersión de contenido mejorada
Puedes disfrutar del contenido 4K de plataformas como Netflix, YouTube y otros servicios de streaming en su calidad original. Los altos niveles de brillo y los ricos niveles de contraste mejoran aún más la inmersión al ver películas o programas de televisión.
4. Más espacio en la pantalla
Gracias a la alta resolución, puedes mostrar más contenido en una sola pantalla. Esto es excelente para la multitarea en varias ventanas, especialmente para la edición de vídeo, el diseño, la codificación o el trabajo de investigación.
P.
¿Quién se beneficiaría especialmente del uso de monitores UHD 4K y 5K?
R.
Los monitores LG UHD 4K & 5K son especialmente adecuados para usuarios que necesitan precisión, disfrutan de contenido de alta calidad y valoran la multitarea eficiente.
Son ideales para profesionales en diseño gráfico, edición de fotos y producción de vídeo, donde la alta resolución y la precisa reproducción del color son esenciales. La compatibilidad con tecnologías como DCI-P3 y HDR10 mejora tanto la comodidad como la calidad visual.
El amplio espacio de la pantalla también beneficia a planificadores, desarrolladores, investigadores y profesionales de las finanzas que trabajan con múltiples ventanas a la vez, mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.
Para aquellos que quieren disfrutar de contenido 4K de plataformas como YouTube o Netflix en su calidad original, la resolución nítida y el vibrante contraste ofrecen una experiencia de visualización altamente inmersiva.
En resumen, los monitores UHD 4K & 5K ofrecen una experiencia versátil—satisfaciendo las necesidades tanto de los usuarios profesionales que buscan precisión visual como de los usuarios generales que desean disfrutar de contenido rico y detallado.
P.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
R.
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vivos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de gaming de alta gama, televisores premium y edición de vídeo profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y el gaming. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar los efectos visuales exactamente como los desarrolladores los concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y vídeos. Aunque no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
RESUMEN
DIMENSIONES
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27US550-W.AEU
Año
2024
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,1554 x 0,1554
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Super Resolución
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
694 x 217 x 451
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613,5 x 539,2 x 253,2
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613,5 x 363,5 x 45,4
Peso en el envío [kg]
10.6
Peso con soporte [kg]
6.8
Peso sin soporte [kg]
4.2
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Salida CC
40 W (19 V / 2,1 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
Cable de alimentación
Blanco / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
Qubyx
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Encuentra una tienda cercana
Compra este producto y llévate un 5% de dto adicional en el pago
Disfruta de un 5% de dto adicional en el pago
Envíos gratis y financiación 0% interés
Producto Recomendado