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Setup Monitor Office LG 6K, 32" + LG UltraWide 29''

Setup Monitor Office LG 6K, 32" + LG UltraWide 29''

32U99-29U51.SET
Vista frontal de Setup Monitor Office LG 6K, 32" + LG UltraWide 29'' 32U99-29U51.SET
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Vista frontal de Setup Monitor Office LG 6K, 32" + LG UltraWide 29'' 32U99-29U51.SET
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Características principales

  • La pantalla 6K (6144×3456, 224 ppp) ofrece un 156% más de píxeles que una 4K UHD, con espacio extra para multitarea y edición. Permite trabajar en 4K a resolución nativa mientras gestionas líneas de tiempo y herramientas.
  • Con Thunderbolt™ 5, tu flujo de trabajo en 6K se vuelve más ágil y sin interrupciones: transferencias el doble de rápidas⁽²⁾, conexión en cadena sencilla, ancho de banda de última generación y carga rápida de 96W. Diseñado para creadores, editores y artistas que usan IA, ofrece multitarea fluida y una conectividad sin complicaciones.
  • Con VESA DisplayHDR™ 600 ofrece brillos intensos, sombras profundas y una precisión cromática excepcional, con una cobertura del 99,5% de Adobe RGB y una profundidad real de color de 10 bits. Para profesionales creativos, mejora texturas, detalles y la interacción natural entre luz y sombra.
  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
  • Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
  • Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
Más
Productos en este Combo: 2
Front view

32U990A-S

Monitor LG UltraFine 6K, 32", Nano IPS Black, Thunderbolt™ 5, Compatible con Mac
20250731101139_32U990A_EU (E).pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
Front view

29U511A-B

Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
29U511A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
PantallaCompatibilidadUsabilidad
Imagen del monitor LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de varios premios debajo.

Imagen del monitor LG UltraFine™ evo 32U990A con su logotipo y los logotipos de varios premios debajo.



Solo el Nº1(1) puede ser el primero en crear un monitor 6K con Thunderbolt™ 5 para profesionales del diseño

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

1Estudio realizado por un tercero independiente sobre las ventas a julio 2025, considerando los monitores de consumo comercializados en territorio español.

Excelencia galardonada

Logo del Premio Digital Trends

Digital Trends 2025

La línea de monitores mejor valorada por los lectores, pensada para aquellos que exigen un rendimiento de máximo nivel

Logo del premio CES Innovation Award

CES 20252

Premio a la Innovación CES

Galardonado en Imagen

Logo del Premio iF al Diseño

Premio iF al Diseño 2025

Ganador del premio iF al diseño

2Los Premios a la Innovación CES se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el artículo al que se otorgó el premio.

6 imágenes diferentes con texto que destacan las características clave de LG UltraFine

6 imágenes diferentes con texto que destacan las características clave de LG UltraFine

Imágenes no incluidas

Más píxeles, más detalle: resolución 6K con 224 ppp.

La pantalla 6K3 (6144×3456, 224 ppp) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que una pantalla estándar 4K UHD (3840×2160), proporcionando un espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas al mismo tiempo. Puedes trabajar con archivos 4K mientras dispones de espacio extra para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Gracias a su alta densidad de 224 ppp (píxeles por pulgada) disfruta de una claridad excepcional y detalles precisos, garantizando una mayor exactitud en las imágenes.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21,233,664 píxeles, aproximadamente 21.23 millones, proporcionando un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) que tiene 8,294,400 píxeles. La tecnología Nano IPS es una versión avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en los LED de la pantalla.

Rendimiento profesional
Potencia en cada acción

Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo exigentes, que ofrece precisión cromática, un espacio visual amplio y compatibilidad perfecta para apoyar a editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creativos y diseñadores web, mientras maximiza la productividad en cada tarea.

Dos monitores LG UltraFine idénticos con imágenes en pantalla colocados en un estudio oscuro.

Dos monitores LG UltraFine idénticos con imágenes en pantalla colocados en un estudio oscuro.

Cinco imágenes que muestran a distintos profesionales creativos trabajando en monitores LG UltraFine usando diferentes herramientas.

Cinco imágenes que muestran a distintos profesionales creativos trabajando en monitores LG UltraFine usando diferentes herramientas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Haz más el doble de rápido y sin interrupciones con Thunderbolt™ 5

Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 54 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza compatibilidad de última generación, soportando flujos de trabajo de manera fluida con transferencia 2 veces más rápida, conexión en cadena (Daisy Chain) 6K y ancho de banda de 80Gbps bidireccional con DisplayPort 2.1. Permite que los creadores, editores y artistas disfruten de una conectividad sencilla y de una multitarea fluida. Además, la alimentación de 96W permite una carga rápida y segura aumentando tu productividad.

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

Velocidad de transferencia 2 veces más rápida

(Hasta 80 Gbps)

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

6K
Conexión en cadena5

Icono de velocidad de transferencia más rápida | Icono de conexión en cadena 6K | Icono de carga rápida

Carga rápida de 96W

Dos monitores LG UltraFine idénticos colocados con pantallas de programas abiertos, junto a un ordenador y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su múltiple conectividad

Dos monitores LG UltraFine idénticos colocados con pantallas de programas abiertos, junto a un ordenador y un dispositivo de almacenamiento, conectados con cables que muestran su múltiple conectividad

*Para funcionar correctamente, se requiere conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor con el cable Thunderbolt 5 incluido en la caja

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96W y la resolución 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.

4Thunderbolt™ 5 soporta un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para más detalles, consulta el sitio web oficial de Intel.

5La funcionalidad Daisy Chain, la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los PC conectados.

※ Nota ※

 

Windows: La pantalla puede no funcionar correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.

*Requisitos mínimos: Intel 12ª generación o superior, Windows 11 o superior.

 

macOS: La pantalla puede no funcionar correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon, dependiendo de la versión de macOS.

*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o superior.

Imagen en primer plano de los puertos del monitor LG UltraFine para mostrar la variedad de conexiones por cable que tiene.

Disfruta de una amplia variedad de puertos — Compatible con Mac6 y PC

Compatible con Mac6 y PC, el monitor LG UltraFine evo 6K ofrece una amplia selección de puertos para conectar todos tus dispositivos fácilmente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.

6Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.

Rendimiento sin interrupciones en tu Mac

Gracia a Studio Mode, su alta densidad de píxeles por pulgada y M-Control, disfruta de una compatibilidad perfecta entre nuestro monitor UltraFine evo 6K y tu Mac

Los colores cobrán vida en tu Mac gracias a Studio Mode7

 El Studio Mode del UltraFine evo 6K incluye tres preajustes de color que permiten calibrar la pantalla para su uso en ordenadores Mac, sincronizando los perfiles de color preconfigurados entre tu Mac y el monitor garantizando una reproducción constante del color en toda la pantalla

Descubre cada detalle con una claridad excepcional en tu Mac

Gracias a sus 224 píxeles por pulgada8, el UltraFine Evo 6K ofrece una claridad de píxeles excepcional al conectarse a ordenadores Mac, manteniendo cada detalle nítido y preciso incluso en pantallas grandes.

Control total con M-Control9

Ajusta de forma rápida y sencilla el brillo y el sonido del UltraFine evo 6K directamente desde el teclado de tu Mac 

7Studio Mode está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y el calendario de actualizaciones pueden variar según el país; consulta el sitio web local de LG para más detalles.

8La comparación de PPP (Píxeles por pulgada) se basa en el monitor LG de 32 pulgadas 4K (modelo 32GX870A). 

9M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.

*Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece servicios ni garantías de Apple.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

※ Aviso de actualización de software del monitor10

El uso de Studio Mode requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o superior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de manera automática o manual mediante LG Switch cuando el ordenador esté conectado a Internet y al monitor, usando cualquiera de los siguientes cables: (1) USB-C a A o USB-A a B, o (2) USB-C a C o Thunderbolt.

10Esta actualización requiere la versión 7.3.3 LG Switch o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac. El calendario de actualización puede variar según el país. Consulta el sitio web local de LG en tu región para más detalles.

Vista frontal del monitor LG UltraFine con una imagen colorida que muestra la precisión del color. Debajo, se coloca el logo certificado VESA DisplayHDR™ 600.

Máxima precisión en cada detalle

VESA DisplayHDR™ 600 ofrece reflejos brillantes, sombras profundas y una representación precisa del color para creativos profesionales. Mejora las texturas, los objetos y la interacción natural entre la luz y la sombra.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Control pofesional del color en cada píxel

El monitor UltraFine Evo 6K ofrece una cobertura del 99.5% de Adobe RGB y 98% de DCI-P3 (típico), proporcionando un rango de color más amplio y preciso que las pantallas estándar sRGB. La profundidad real de 10 bits captura cada tonalidad con transiciones suaves y continuas, lo que la hace ideal para trabajos creativos en HDR y alta resolución.

Imagen de pantalla completa con un programa de diseño que muestra colores billantes

Logo Adobe RGB

Cobertura de color Adobe RGB superior al 99.5%

Adobe RGB es una gama de color usada en impresión que permite verificar la precisión del color en medios digitales e impresos

Logo DCI-P3 98%

DCI-P3 98%

Gama de colores amplia y precisa, perfecta para edición de video y corrección de color.

Logo Profundidad real de color de 10 bits

Profundidad real de color de 10 bits

La profundidad de color real de 10 bits ofrece precisión en contenido HDR y alta resolución, sin depender de simulaciones de 8 bits + FRC.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Brillo: 450 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 98% (típico)

Una imagen en blanco y negro de una montaña con relación de contraste 1000:1 para mostrar la expresión del color negro en comparación con la relación de contraste de 2000:1.

Relación de contraste 2000:1

Una imagen en blanco y negro de una montaña con relación de contraste 2000:1 para mostrar negros más profundos que con una relación de 1000:1.

Relación de contraste 1.000:1 

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11Nano IPS es una tecnología avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.

Negros más profundos y sombras definidas con relación de contraste 2000:1.

Debido a que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, Nano IPS Black11 mejora la relación de contraste estándar de IPS de 1000:1 a 2000:1, ofreciendo colores brilantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta negros más profundos y sombras definidas que mantienen una expresión de color uniforme en toda la pantalla, de borde a borde, y una mayor sensación de realismo en las imágenes de manera natural.

Cuida tu vista, incluso en jornadas largas

Gracias a la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, el LG UltraFine evo 6K disminuye la luz azul para proteger tus ojos y evitar la fatiga visual en sesiones prolongadas de trabajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11ID de certificación TÜV Rheinland (Baja luz azul – Solución de hardware): 1111305154

Imágenes no incluidas

Soporte delgado y ajuste ilimitado

El diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados ofrece una experiencia visual más amplia, mientras que el soporte delgado y minimalista en forma de L mantiene el espacio de trabajo limpio y organizado. Funcional desde cualquier ángulo, el diseño integra claridad visual con ergonomía. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y pivotable a 90° en sentido antihorario para el modo retrato lo que la hace ideal para ver documentos largos, programar o navegar por la web.

Icono de diseño sin bordes

Diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados.

Icono de inclinación

Inclinación

-5° ↔ +15°

Iono de altura

Altura

60mm

Icono de giro

Pivotable

90°

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambia rápidamente

 LG Switch app12 optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias con el asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 6 opciones diferentes y abrir rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciendo todo aún más práctico.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

12Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com

Un monitor LG UltraFine ubicado en un espacio virtual con ondas de sonido que salen desde la parte inferior del monitor hacia adelante. En la pantalla, una mujer con un traje espacial rojo mira hacia el frente.

Haz que todo suene mejor

Gracias a los altavoces integrados de 5W x 2 disfruta de un audio claro en juegos, videollamadas y películas, permitiéndote disfrutar sin necesidad de altavoces externos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Guía paso a paso

Configura tu nuevo monitor LG UltraFine: rápido y sencillo

Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nuevo monitor LG UltraFine de forma rápida y correcta. Inicia hoy mismo tu flujo de trabajo creativo.

*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos. Los pasos de configuración, componentes o formas pueden variar según el modelo. Las secciones de ensamblaje comunes pueden usarse como referencia; consulte el manual de su producto para obtener instrucciones específicas del modelo.

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Características Principales

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

31,47

Pantalla - Resolución

6144 x 3456

Pantalla - Tipo de panel

IPS Black

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (Typ.)

DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

360

Pantalla - Curvatura

No

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

32U990A-S

Año

Y25

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

31,47

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS Black

Tratamiento de la superficie

Anti-Reflejos

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Resolución

6144 x 3456

Paso de píxeles [mm]

0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm

Profundidad de color (número de colores)

DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(D/I), 178º(Ar/Ab)

Brillo (Typ.) [cd/m²]

360

Relación de contraste (típ.)

2000:1

Gama de colores (Typ.)

DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)

Curvatura

No

Gama de colores (mín.)

450

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (mín.) [cd/m²]

224

Relación Contraste (Min.)

1400:1

Bit de color

1.07B

Tamaño [cm]

79,94

CONECTIVIDAD

KVM integrado

HDMI

SÍ (1x)

Conexión en cadena

Sí (6K/60Hz)

DisplayPort

SÍ (1x)

Versión DP

2.1 (UHBR 13,5 DSC)

Thunderbolt

Sí (1 entrada/salida)

USB-C

Sí (1 Arriba / 2 Abajo)

Thunderbolt (Transmisión de datos)

Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)

6144x3456@60Hz

Thunderbolt (Transmisión de energía)

96 W

Puerto USB descendente

Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)

Puerto USB ascendente

Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)

USB-C (Transmisión de datos)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Debilidad de Color

Ahorro inteligente de energía

PIP

PBP

2PBP

A prueba de parpadeos

Calibración HW

Apto para calibración HW

Sincronización dinámica de acciones

Estabilizador de negro

Modo Lector

Super Resolución

Pantalla VESAHDR™

DisplayHDR™ 600

Tecnología Nano IPS

YES (IPS Black)

Tecla definida por el usuario

Auto Input Switch

Efecto HDR

MECÁNICA

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable

Diseño sin bordes

4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

Montaje en pared [mm]

100 x 100

Soporte OneClick

SONIDO

Altavoz

5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

937 X 183 X 490

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

718,4 X 582,3 X 198,2

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

718,4 X 413,5 X 26,5

Peso en el envío [kg]

14

Peso con soporte [kg]

9,5

Peso sin soporte [kg]

6

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

70 W

Consumo de energía (Energy Star)

60 W

Consumo de energía (modo de reposo)

Menos de 1,2 W

Consumo de energía (típ.)

55 W

Consumo de energía (CC apagada)

Menos de 0,3 W

Entrada CA

100~240 V (50/60 Hz)

Tipo

Alimentación externa (adaptador)

Salida CC

20V 18A

ACCESORIO

Adaptador

HDMI

HDMI (Color/Longitud)

Blanco / 1,5 m

Thunderbolt

Blanco / 1.0 m

USB-C

Blanco / 1,5 m

APLICACIÓN SW

Controlador doble

Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
Dismantling information(32U990A-S)
extensión:pdf
EU Energy label 2019(32U990A-S)
extensión:pdf
Product information sheet (32U990A-S)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(32U990A-S)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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Características Principales

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

29

Pantalla - Resolución

2560 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

21:9

Pantalla - Gama de colores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

100

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

29U511A-B.AEU

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

29

Relación de aspecto

21:9

Tipo de panel

IPS

Tratamiento de la superficie

Anti-Reflejos

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Resolución

2560 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0,2626 X 0,2628

Profundidad de color (número de colores)

16,7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Typ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

100

Brillo (mín.) [cd/m²]

200

Relación Contraste (Min.)

700:1

Bit de color

8bit (6bit+FRC)

Tamaño [cm]

73

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (x1)

DisplayPort

Sí (x1)

Versión DP

1.4

Salida de auriculares

3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Ahorro inteligente de energía

A prueba de parpadeos

Sincronización dinámica de acciones

Estabilizador de negro

Retículo

Modo Lector

Super Resolución

Auto Input Switch

Efecto HDR

MECÁNICA

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal)

Diseño sin bordes

3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

Montaje en pared [mm]

100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

781 x 391 x 132

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 408.7 x 220 mm

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 313.4 x 76.9 mm

Peso en el envío [kg]

6.6 kg

Peso con soporte [kg]

5.1 kg

Peso sin soporte [kg]

4.0 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

25 W

Consumo de energía (modo de reposo)

< 0,5 W

Consumo de energía (típ.)

22W

Consumo de energía (CC apagada)

< 0,3 W

Entrada CA

100-240 V (50/60 Hz)

Salida CC

24,7 W (19 V / 1,3 A)

ACCESORIO

Adaptador

DVI-D (Color/Longitud)

Negro / 1,5 m

HDMI

Cable de alimentación

Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

Controlador doble

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
Dismantling information(29U511A-B)
extensión:pdf
ENERGY LABEL(29U511A-B)
extensión:pdf
EU Energy label 2019(29U511A-B)
extensión:pdf
External Power supply ErP(29U511A-B)
extensión:pdf
PRODUCT FICHE(29U511A-B)
extensión:pdf
Product information sheet (29U511A-B)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(29U511A-B)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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