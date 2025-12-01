We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraFine 31.5'', VA, 4K UHD, Negro
32UR550KW-B
Características principales
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
- Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 90%, que realzan cada detalle del contenido.
- Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
- Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
- Con LG Switch cambia entre dispositivos conectados de manera rápida y sencilla, y con Dual Controller controla ambos con un solo teclado y ratón, transfiriendo archivos sin complicaciones.
- Soporte ergonómico totalmente ajustable (inclinación, altura, giro) para mayor comodidad durante largas jornadas laborales.
Precisión en cada detalle
Sumérgete en una claridad visual impresionante y colores brillantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR. Con su amplia pantalla de 32 pulgadas, puedes trabajar con eficiencia y disfrutar de tus contenidos en streaming.
Disfruta de una claridad visual impresionante y colores vibrantes con el monitor LG UltraFine 4K HDR.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Funciones enfocadas al gaming
Experiencia de juego inmersiva
Con el 32UR550K, no solo disfrutarás de una imagen nítida y un sonido envolvente (con Waves MaxxAudio®), sino que también contarás con características como Dynamic Action Sync y Black Stabilizer para una experiencia de juego más realista.
Una experiencia de juego inmersiva en 4K HDR para consolas
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Dynamic Action Sync
Reacción instantánea
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Black Stabilizer
Anticipa tus movimientos en la oscuridad
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*La características mostradas pueden variar dependiendo de las condiciones y el entorno en el que el usuario la esté utilizando.
Disfruta de contenidos en 4K y HDR.
Calidad visual en cada detalle
Accede a contenido en diversas plataformas de streaming1 y experimenta una gran calidad de imagen y un amplio rango de colores en el monitor LG UltraFine 4K, gracias a la tecnología HDR y DCI-P3 90%.
El monitor permite a los usuarios disfrutar de contenidos en 4K y HDR.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹El servicio de streaming OTT solo está disponible al conectar un dispositivo OTT al monitor. El dispositivo OTT y el control remoto NO están incluidos en el paquete (se venden por separado).
LG Switch app2
Cambia rápidamente
LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
²Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.
Diseño ergonómico
Fácil y cómodo.
Logra una posición adecuada con el soporte ergonómico: ajusta fácilmente la altura, la inclinación y el giro para una experiencia visual ideal.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
3840 x 2160
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
4 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32UR550KW-B.EEU
Año
2024
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
VA
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
4 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0,06053 x 0,18159
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
3000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (mín.) [cd/m²]
200
Relación Contraste (Min.)
2100:1
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
80
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Super Resolución
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
821 x 226 x 507
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
714,3 x 597,1 x 239,3 (Arriba)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
714,3 x 420,1 x 45,7
Peso en el envío [kg]
12
Peso con soporte [kg]
7
Peso sin soporte [kg]
5.2
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
32 W
Consumo de energía (modo de reposo)
0,5 W
Consumo de energía (típ.)
31,5 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
48 W (19 V / 2,53 A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,5 m
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
