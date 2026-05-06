Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz

1. Basado en las especificaciones publicadas de monitores gaming OLED 5K2K a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el monitor gaming más grande con pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso