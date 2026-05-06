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Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz
Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz
Características principales
- Monitor gaming OLED EVO 4ª generación de 39" que combina negros profundos y colores vivos con una curvatura 1500R diseñada para sumergirte en la acción.
- Explora mundos con resolución 5K2K que revela cada detalle con una claridad impresionante y disfruta la libertad del Dual Mode¹ para alternar entre 165Hz y 330Hz² según tu estilo de juego, todo con una velocidad ultrarrápida de 0,03 ms que convierte cada movimiento en pura precisión y cada partida en una experiencia sin límites.
- Siente cada escena con una precisión de color y negros profundos gracias a VESA DisplayHDR True Black 500 mientras la IA Upscaling³ adapta cada imagen a la resolución nativa del monitor para que todo se vea tal y como lo diseñaron los creadores del juego.
- Haz que cada partida cobre vida con AI Scene Optimization que ajusta brillo, contraste y detalles en tiempo real y AI Sound³ que separa voces y efectos para que escuches cada paso, cada explosión y cada matiz con una claridad envolvente.
- Conecta todo tu ecosistema gaming con DisplayPort 2.1 UHBR20 que ofrece hasta 80 Gbps para desbloquear resoluciones y frecuencias extremas, junto a USB-C 90W para setups potentes y limpios
- Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Excelencia Ganadora
Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo enviado a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las declaraciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio
1. Basado en las especificaciones publicadas de monitores gaming OLED 5K2K a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el monitor gaming más grande con pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
*El 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
**El 39GX950B admite Dual‑Mode con frecuencias de actualización de 165 Hz en 5K2K y 330 Hz en WFHD.
Descubre un nuevo nivel de inmersión con su pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas. Diseñada en un formato ultra panorámico 21:9 y con curvatura 1500R, ofrece alrededor de un 33% más de píxeles que un monitor 4K de 32 pulgadas, envolviendo suavemente tu campo de visión para crear una experiencia mucho más inmersiva.
La resolución 5K2K de alta densidad garantiza un nivel de detalle nítido y una profundidad visual sobresaliente, manteniendo cada escena definida, precisa y totalmente envolvente en todo tipo de juegos.
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Primer escalado 5K2K por IA del mundo Sin necesidad de actulizar tu GPU
El procesador integrado de UltraGear potencia el escalado por IA² a 5K2K, mejorando inteligentemente cualquier contenido hasta esta resolución desde cualquier dispositivo. Sin necesidad de actualizar la GPU ni añadir hardware adicional, optimiza la imagen para ofrecer más nitidez y una resolución superior
Monitor Gaming Ultragear con IA Upscalling
Monitores sin IA Upscalling
2. El escalado por IA requiere de una señal de entrada de al menos resolución WFHD. El rendimiento del escalado puede variar según la calidad de la fuente de entrada.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
OLED Tandem de 4º Gen. Brillo ultra alto de 1500 nits³
3. El monitor gaming UltraGear 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones internas de prueba. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Triple "Perfect" verificado por UL, incluso en entornos con mucha luz
4. Basado en la verificación UL para niveles de negro. La percepción del brillo y contraste puede variar según el entorno de uso.
5. Fidelidad de color del 100% según mediciones internas basadas en el estándar UL/ISO correspondiente. El rendimiento puede variar según el contenido y las condiciones de visualización.
6. Verificado por UL bajo condiciones de prueba estandarizadas. La experiencia real puede variar según el contenido y la iluminación del entorno.
Brillos más intensos y detalle claro incluso en la oscuridad
Vive una mayor profundidad y un realismo más vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que mejora el contraste para revelar brillos más intensos y sombras más definidas en tus juegos. Los efectos luminosos se muestran más vivos y precisos, mientras que las escenas oscuras mantienen textura y claridad sin perder detalle.
Con una cobertura de color DCI‑P3 del 99,5% (Typ.), el monitor reproduce los colores con un nivel de realismo que se mantiene fiel a la intención original del creador.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Claridad de 143 PPP para jugar y trabajar mejor
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Tecnologías de confort visual verificadas por UL
Maximiza tu productividad con un lienzo UltraWide 5K2K ampliado
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Frecuencias optimizadas para cada género con Dual‑Mode
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Cuando juegas a 0,03ms (GtG), cambia la historia
El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) reduce el ghosting y ayuda a mantener transiciones más claras en pantalla, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y reactiva.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Conectividad de última generación para una estación gaming potente y preparada para el futuro
LG UltraGear evo AI 39GX950B incorpora la selección de puertos más avanzada, con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type‑C (PD 90W) y HDMI 2.1, ofreciendo una conexión fluida con una amplia gama de dispositivos gaming para crear tu estación definitiva.
Gracias a DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI proporciona el alto ancho de banda necesario para jugar a alta resolución y altas tasas de refresco con GPUs de alto rendimiento, garantizando imágenes limpias y un gameplay fluido. USB Type‑C permite salida de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de hasta 90 W de forma simultánea a través de un solo cable. HDMI 2.1 asegura conexiones estables con consolas y otros dispositivos.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
AI Sound para un sonido más claro e inmersivo en cada partida
AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio —voces, efectos y sonidos ambientales— y se adapta al gameplay para ofrecer un sonido más controlado e inmersivo. Ya sea a través de los altavoces integrados o con auriculares, las voces se mantienen claras incluso en los enfrentamientos más intensos, mientras que las señales clave, como los pasos cercanos, siguen siendo fáciles de identificar durante el juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Optimización de escena con IA para ajustar las imágenes al tamaño óptimo
AI Scene Optimization reconoce el contenido que aparece en pantalla y ajusta automáticamente los principales parámetros de imagen —como la temperatura de color, la mejora del color y la nitidez— para adaptarse a cada tipo de contenido, incluyendo los modos Oficina, Animación, Cine, Juego y Deportes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
AI Sound para un sonido más claro e inmersivo en cada partida
AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio —voces, efectos y sonidos ambientales— y se adapta al gameplay para ofrecer un sonido más controlado e inmersivo. Ya sea a través de los altavoces integrados o con auriculares, las voces se mantienen claras incluso en los enfrentamientos más intensos, mientras que las señales clave, como los pasos cercanos, siguen siendo fáciles de identificar durante el juego.
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí (x2)
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,8 m
Otros (accesorio)
Tapa
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
USB-C
1.4
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
1035 x 296 x 549
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
921.4 x 605.4 x 322.8mm (Arriba) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Abajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
921.4 x 405.0 x 118.7mm
Peso en el envío [kg]
16.2kg
Peso con soporte [kg]
10.7
Peso sin soporte [kg]
6.8
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
38.6
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
OLED
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal
Tiempo de respuesta
0,03 ms (GtG)
Resolución
5120 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.1776 mm x 0.1776mm
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Relación de contraste (típ.)
1850000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 99,5% (CIE1976)
Curvatura
1500R
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
165
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Brillo (mín.) [cd/m²]
300
Relación Contraste (Min.)
1480000:1
Bit de color
10bit
Tamaño [cm]
99.1
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
PIP
Sí
PBP
2PBP
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Calibración HW
Apto para Calibración por Hardware
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Iluminación LED RGB
Unity Hexagon Lighting 2.0
Cámara
VESA DSC Tech, 4way Joystick, AI Boost
Efecto HDR
Sí
INFORMACIÓN
Nombre del producto
39GX950B-B.AEU
Año
2026
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)
Diseño sin bordes
4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
Sí
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
54W
Consumo de energía (típ.)
40
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
20.0V / 13.5A
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
SONIDO
Altavoz
7 W x 2
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
2.1
USB-C
1.4
Salida de auriculares
4 Anillos (Sonido + Micrófono)
Thunderbolt (Transmisión de energía)
Sí (x1)
Puerto USB descendente
Sí 2x ver3.2 Gen2
Puerto USB ascendente
Sí (via USB-C)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
5120 x 2160 a 165Hz
USB-C (Transmisión de energía)
90 W
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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