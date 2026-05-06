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Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz

Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz

39GX950B-B
Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz 39GX950B-B
LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
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LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B
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Vista frontal de Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz 39GX950B-B
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LG Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz, 39GX950B-B

Características principales

  • Monitor gaming OLED EVO 4ª generación de 39" que combina negros profundos y colores vivos con una curvatura 1500R diseñada para sumergirte en la acción.
  • Explora mundos con resolución 5K2K que revela cada detalle con una claridad impresionante y disfruta la libertad del Dual Mode¹ para alternar entre 165Hz y 330Hz² según tu estilo de juego, todo con una velocidad ultrarrápida de 0,03 ms que convierte cada movimiento en pura precisión y cada partida en una experiencia sin límites.
  • Siente cada escena con una precisión de color y negros profundos gracias a VESA DisplayHDR True Black 500 mientras la IA Upscaling³ adapta cada imagen a la resolución nativa del monitor para que todo se vea tal y como lo diseñaron los creadores del juego.
  • Haz que cada partida cobre vida con AI Scene Optimization que ajusta brillo, contraste y detalles en tiempo real y AI Sound³ que separa voces y efectos para que escuches cada paso, cada explosión y cada matiz con una claridad envolvente.
  • Conecta todo tu ecosistema gaming con DisplayPort 2.1 UHBR20 que ofrece hasta 80 Gbps para desbloquear resoluciones y frecuencias extremas, junto a USB-C 90W para setups potentes y limpios
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Más

Excelencia Ganadora

Imagen del logo del premio CES 2026

Premio CES Innovation Awards - 2026

En la categoría de Hardware y componentes de ordenador

Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo enviado a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las declaraciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio

Logotipo UltraGear™ evo AI en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Logotipo UltraGear™ evo AI en una sala futurista iluminada con luces de neón.

El primer monitor Gaming OLED curvo de 39" 5K2K del mundo​¹ 

Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B mostrando gráficos dinámicos de luces moradas en una pantalla ultra panorámica, destacando el escalado por IA, la tecnología Tandem OLED de 4ª generación, brillo de 1500 nits, negros perfectos y color perfecto.

Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B mostrando gráficos dinámicos de luces moradas en una pantalla ultra panorámica, destacando el escalado por IA, la tecnología Tandem OLED de 4ª generación, brillo de 1500 nits, negros perfectos y color perfecto.

1. Basado en las especificaciones publicadas de monitores gaming OLED 5K2K a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el monitor gaming más grande con pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Gráfico resumen de funciones del monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B, destacando su pantalla OLED 5K2K de 39 pulgadas, escalado por IA, Tandem OLED de 4.ª generación con brillo de 1500 nits, certificación UL con triple “perfect visual”, nitidez de 142 PPI, refresco de hasta 330 Hz, DisplayHDR 500 True Black y conectividad con DP 2.1, USB‑C y HDMI 2.1.

Gráfico resumen de funciones del monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B, destacando su pantalla OLED 5K2K de 39 pulgadas, escalado por IA, Tandem OLED de 4.ª generación con brillo de 1500 nits, certificación UL con triple “perfect visual”, nitidez de 142 PPI, refresco de hasta 330 Hz, DisplayHDR 500 True Black y conectividad con DP 2.1, USB‑C y HDMI 2.1.

*El 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.

**El 39GX950B admite Dual‑Mode con frecuencias de actualización de 165 Hz en 5K2K y 330 Hz en WFHD.

El primer monitor Gaming OLED curvo de 39" 5K2K del mundo​

El primer monitor Gaming OLED curvo de 39" 5K2K del mundo​

Descubre un nuevo nivel de inmersión con su pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas. Diseñada en un formato ultra panorámico 21:9 y con curvatura 1500R, ofrece alrededor de un 33% más de píxeles que un monitor 4K de 32 pulgadas, envolviendo suavemente tu campo de visión para crear una experiencia mucho más inmersiva.

La resolución 5K2K de alta densidad garantiza un nivel de detalle nítido y una profundidad visual sobresaliente, manteniendo cada escena definida, precisa y totalmente envolvente en todo tipo de juegos.

Animation showing the display expanding from a dimmed 32-inch 16:9 4K gaming view to a brighter ultrawide 39-inch 21:9 5K2K (5120×2160) screen on the LG UltraGear AI 39GX950B, transitioning from an FPS scene to an RPG environment.

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Primer escalado 5K2K por IA del mundo Sin necesidad de actulizar tu GPU

El procesador integrado de UltraGear potencia el escalado por IA² a 5K2K, mejorando inteligentemente cualquier contenido hasta esta resolución desde cualquier dispositivo. Sin necesidad de actualizar la GPU ni añadir hardware adicional, optimiza la imagen para ofrecer más nitidez y una resolución superior

Monitor Gaming Ultragear con IA Upscalling

Monitor Gaming Ultragear con IA Upscalling

Monitores sin IA Upscalling

Monitores sin IA Upscalling

2. El escalado por IA requiere de una señal de entrada de al menos resolución WFHD. El rendimiento del escalado puede variar según la calidad de la fuente de entrada. 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

OLED Tandem de 4º Gen. Brillo ultra alto de 1500 nits³

La tecnología Tandem OLED de 4.ª generación lleva la experiencia visual a otro nivel, ofreciendo hasta 1500 nits de brillo máximo para que cada detalle se vea más nítido, definido y visible incluso en estancias muy iluminadas. Tu juego mantiene su precisión y claridad en cualquier entorno, sin perder intensidad ni contraste.
Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B colocado sobre un escritorio, mostrando una escena de fantasía RPG con explosiones brillantes e iluminación detallada para destacar el rendimiento de su pantalla Tandem OLED

Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B colocado sobre un escritorio, mostrando una escena de fantasía RPG con explosiones brillantes e iluminación detallada para destacar el rendimiento de su pantalla Tandem OLED

3. El monitor gaming UltraGear 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones internas de prueba. El brillo real puede variar según el entorno de uso. 

* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Triple "Perfect" verificado por UL, incluso en entornos con mucha luz 

El único negro puro
El único negro puro de LG OLED cuenta con verificación UL y ofrece nieveles de negro realmente puros que mejoran la percepción del brillo y el contraste, tanto si juegas en un entorno muy iluminado como en uno totalmente oscuro³
Color perfecto y fidelidad del color del 100%

Color perfecto y una fidelidad del color del 100% garantizan una reproducción precisa incluso en condiciones de iluminación variables, desde entornos poco iluminados hasta espacios muy luminosos⁴

Reproducción perfecta

La reproducción perfecta verificada por UL asegura que los juegos y contenidos se muestren tal y como fueron diseñados, con color, luminancia y detalle precisos tanto en escenas oscuras como en entornos brillantes⁵

Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B que muestra una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.

Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B que muestra una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.

Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B mostrando una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.

Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B mostrando una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.

4. Basado en la verificación UL para niveles de negro. La percepción del brillo y contraste puede variar según el entorno de uso. 

5. Fidelidad de color del 100% según mediciones internas basadas en el estándar UL/ISO correspondiente. El rendimiento puede variar según el contenido y las condiciones de visualización.

6. Verificado por UL bajo condiciones de prueba estandarizadas. La experiencia real puede variar según el contenido y la iluminación del entorno.

Brillos más intensos y detalle claro incluso en la oscuridad

Vive una mayor profundidad y un realismo más vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que mejora el contraste para revelar brillos más intensos y sombras más definidas en tus juegos. Los efectos luminosos se muestran más vivos y precisos, mientras que las escenas oscuras mantienen textura y claridad sin perder detalle.

Con una cobertura de color DCI‑P3 del 99,5% (Typ.), el monitor reproduce los colores con un nivel de realismo que se mantiene fiel a la intención original del creador.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Claridad de 143 PPP para jugar y trabajar mejor

Con 143 PPP (píxeles por pulgada), muestra detalles más nítidos y definidos. Los textos, interfaces y elementos del juego se leen con mayor precisión, y también mejora la claridad en tareas de texto intensivo como edición de documentos, navegación web o programación.

Alta precisión para gaming

Alta claridad para productividad

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Tecnologías de confort visual verificadas por UL

Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimiza los reflejos molestos y están diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda, manteniendo una claridad constante durante el juego. Con verificaciones UL en áreas clave —reducción del parpadeo de pantalla, minimización del deslumbramiento y limitación de la exposición a la luz azul— estas tecnologías favorecen el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, incluso en entornos luminosos o con iluminación LED.
Iconos de certificación que muestran las funciones de confort visual del LG UltraGear evo AI 39GX950B, incluyendo Flicker Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light y las certificaciones Eyesafe con factores de protección CPF y RPF.

Iconos de certificación que muestran las funciones de confort visual del LG UltraGear evo AI 39GX950B, incluyendo Flicker Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light y las certificaciones Eyesafe con factores de protección CPF y RPF.

Maximiza tu productividad con un lienzo UltraWide 5K2K ampliado

UltraGear no es solo para jugar: su resolución 5K2K junto a 143 PPP ofrece imágenes nítidas y detalladas, ideales para creadores y usuarios multitarea. Mientras que una configuración tradicional de doble o triple monitor en formato 16:9 puede interrumpir la vista debido a los marcos entre pantallas, el formato más amplio 21:9 te permite gestionar todo tu flujo de trabajo en una sola pantalla. Ya sea que estés retocando fotos, editando vídeo o buscando referencias, todo permanece visible sin interrupciones.
Animación que muestra casos de uso de productividad en el LG UltraGear evo AI 39GX950B, empezando con un espacio de edición de vídeo y pasando a retoque fotográfico y diseños multitarea distribuidos a lo largo de la pantalla ultrapanorámica.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Frecuencias optimizadas para cada género con Dual‑Mode

Ajusta fácilmente la frecuencia ideal según el tipo de juego gracias a VESA Certified Dual‑Mode: cambia de 165Hz en 5K2K para títulos RPG AAA y aventuras, a 330Hz en WFHD para juegos de ritmo rápido como shooters y carreras.
Gráfico que ilustra el Dual Mode en el LG UltraGear evo AI 39GX950B, mostrando 165 Hz en 5K2K para juegos RPG de mundo abierto y 330 Hz en QHD para juegos de carreras y FPS de alta velocidad.

Gráfico que ilustra el Dual Mode en el LG UltraGear evo AI 39GX950B, mostrando 165 Hz en 5K2K para juegos RPG de mundo abierto y 330 Hz en QHD para juegos de carreras y FPS de alta velocidad.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Cuando juegas a 0,03ms (GtG), cambia la historia

El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) reduce el ghosting y ayuda a mantener transiciones más claras en pantalla, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y reactiva.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Movimiento fluido que te mantiene inmerso

Minimiza cortes y retrasos con las tecnologías NVIDIA® G‑SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfruta de una reducción significativa del tearing y el stuttering para lograr imágenes más fluidas, con menos desenfoque de movimiento y menos ghosting.
Comparativa en un juego de carreras que muestra screen tearing y artefactos de movimiento frente a una experiencia de juego fluida con NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync Premium Pro en el monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B

Comparativa en un juego de carreras que muestra screen tearing y artefactos de movimiento frente a una experiencia de juego fluida con NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync Premium Pro en el monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Conectividad de última generación para una estación gaming potente y preparada para el futuro

LG UltraGear evo AI 39GX950B incorpora la selección de puertos más avanzada, con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type‑C (PD 90W) y HDMI 2.1, ofreciendo una conexión fluida con una amplia gama de dispositivos gaming para crear tu estación definitiva.

Gracias a DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI proporciona el alto ancho de banda necesario para jugar a alta resolución y altas tasas de refresco con GPUs de alto rendimiento, garantizando imágenes limpias y un gameplay fluido. USB Type‑C permite salida de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de hasta 90 W de forma simultánea a través de un solo cable. HDMI 2.1 asegura conexiones estables con consolas y otros dispositivos.

Ilustración de conectividad del LG UltraGear AI 39GX950B que muestra la conexión a una consola, un portátil y un PC de sobremesa mediante HDMI 2.1, USB Type‑C (PD 90W) y DisplayPort 2.1 (UHBR20).

Ilustración de conectividad del LG UltraGear AI 39GX950B que muestra la conexión a una consola, un portátil y un PC de sobremesa mediante HDMI 2.1, USB Type‑C (PD 90W) y DisplayPort 2.1 (UHBR20).

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

AI Sound para un sonido más claro e inmersivo en cada partida

AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio —voces, efectos y sonidos ambientales— y se adapta al gameplay para ofrecer un sonido más controlado e inmersivo. Ya sea a través de los altavoces integrados o con auriculares, las voces se mantienen claras incluso en los enfrentamientos más intensos, mientras que las señales clave, como los pasos cercanos, siguen siendo fáciles de identificar durante el juego.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Optimización de escena con IA para ajustar las imágenes al tamaño óptimo

AI Scene Optimization reconoce el contenido que aparece en pantalla y ajusta automáticamente los principales parámetros de imagen —como la temperatura de color, la mejora del color y la nitidez— para adaptarse a cada tipo de contenido, incluyendo los modos Oficina, Animación, Cine, Juego y Deportes.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

AI Sound para un sonido más claro e inmersivo en cada partida

AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio —voces, efectos y sonidos ambientales— y se adapta al gameplay para ofrecer un sonido más controlado e inmersivo. Ya sea a través de los altavoces integrados o con auriculares, las voces se mantienen claras incluso en los enfrentamientos más intensos, mientras que las señales clave, como los pasos cercanos, siguen siendo fáciles de identificar durante el juego.

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Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (x2)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (accesorio)

    Tapa

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • USB-C

    1.4

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (Arriba) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • Peso en el envío [kg]

    16.2kg

  • Peso con soporte [kg]

    10.7

  • Peso sin soporte [kg]

    6.8

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    38.6

  • Relación de aspecto

    21:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Resolución

    5120 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Relación de contraste (típ.)

    1850000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 99,5% (CIE1976)

  • Curvatura

    1500R

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    165

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    300

  • Relación Contraste (Min.)

    1480000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    99.1

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • PIP

  • PBP

    2PBP

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • Cámara

    VESA DSC Tech, 4way Joystick, AI Boost

  • Efecto HDR

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    39GX950B-B.AEU

  • Año

    2026

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical)

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    54W

  • Consumo de energía (típ.)

    40

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    20.0V / 13.5A

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

SONIDO

  • Altavoz

    7 W x 2

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    2.1

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    4 Anillos (Sonido + Micrófono)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    Sí 2x ver3.2 Gen2

  • Puerto USB ascendente

    Sí (via USB-C)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    5120 x 2160 a 165Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90 W

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

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