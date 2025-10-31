We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming LG UltraGear 27'' , FHD, 240 Hz, 1 ms
Características principales
- Panel IPS con frecuencia de actualización de 240 Hz(1), 1ms (GtG) de velocidad de respuesta.
- Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a sRGB 99%.
- Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium, compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen, disfrutando de movimientos más fluidos incluso a baja latencia.
- Brillos más intensos, sombras más profundas y siluetas mejor definidas, mejorando la experiencia de juego al conectarse a consolas o GPU compatibles con HDR10.
- Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
- Diseño sin bordes prácticamente en los 3 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura y pivotable para mayor comodidad.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Sumérgete en cada batalla con una claridad y realismo excepcionles
Nuestro monitor ofrece un 99% de cobertura sRGB, ofreciendo una amplia gama de colores y una representación cromática precisa gracias a su pantalla IPS, para una experiencia de juego inmersiva. Los jugadores pueden disfrutar de los escenarios tal como los diseñaron los desarrolladores.
Imagen promocional del monitor LG UltraGear 27G440A que muestra una escena de batalla espacial con naves cerca de un sol brillante y asteroides. En la parte inferior izquierda se destacan “sRGB 99%” e “IPS”, resaltando la reproducción precisa del color y los amplios ángulos de visión.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Siente la velocidad en cada movimiento
El tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) minimiza el efecto fantasma inverso ofreciendo reacciones inmediatas y un nivel de juego superior
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Selecciona ‘Modo Más Rápido’ para lograr ‘Tiempo de Respuesta de 1ms’. (Ajustes de Juego → Tiempo de Respuesta → Modo Más Rápido).
Experiencia de juego fluida
Disfruta de los gráficos con una reducción significativa de la fragmentación de la imagen o el efecto fantasma* gracias a la compatibilidad con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync Premiun
Imagen comparativa que muestra a un piloto en la cabina de un jet rápido. El lado izquierdo, etiquetado como “Desactivado”, aparece borroso con artefactos de movimiento, mientras que el lado derecho, etiquetado como “Activado”, es nítido y claro, ilustrando el beneficio de las funciones de optimización de movimiento en el monitor LG UltraGear 27G440A.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente
Black Stabilizer
El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Cambia de dispositivo al instante
La aplicación LG Switch optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Divide la pantalla en hasta 6 secciones, cambia el diseño, realiza videollamadas con accesos directos y aprovecha todas las opciones de multitarea.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 27G440A.
*LG Switch requiere descargar el software y el manual desde LG.com para su uso correcto
Diseño compacto y elegante
Descubre nuestro diseño prácticamente sin bordes, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, pivotable y altura. El soporte en forma de L y el amplio rango de giro están diseñados para optimizar el espacio del escritorio y eliminar de manera eficiente los espacios muertos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Pantalla - Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27G440A-B.AEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
1 ms (GtG)
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3108 x 0.3108 mm
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
400
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
240
Brillo (mín.) [cd/m²]
320
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
8bit (6bit+FRC)
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
770 x 172 x 500
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
614.2 x 540.7 x 220
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
614,2 x 364,8 x 51,7
Peso en el envío [kg]
8.9
Peso con soporte [kg]
6.5
Peso sin soporte [kg]
4
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
21 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
24.47 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
40W (19V, 2.1A)
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Otros (accesorio)
Soporte para ratón, soporte para cables
Cable de alimentación
Negro / 1,5 m
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO








Qué opina la gente
