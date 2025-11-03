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Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms
Características principales
- Fluidez extrema con 200Hz¹ y 1ms gracias a la pantalla QHD de 32" que ofrece una experiencia increiblemente fluida mostrando cada movimiento con la máxima claridad.
- Colores más vivos con el panel IPS con sRGB 99% disfrutaras de colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo
- Mejor brillo y contraste inlcuso con luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos gracias a la compatibilidad con HDR10
- NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos ofreciendo movimientos más suaves durante cada partida.
- Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS te ofrecen mayor visibilidad, precisión y rapidez en cada situación del juego.
- Con LG Switch puedes dividir la pantalla en hasta 6 áreas, y gracias al soporte del monitor ajustable en altura, giro e inclinación puedes conseguir un setup más cómodo y mejor organizado.
1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión
Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Una explosión de color
El monitor gaming LG UltraGear 32G620B ofrece un amplio espectro de color, con una cobertura del 99% sRGB del espacio DCI-P3 para una reproducción cromática de alta fidelidad.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
1ms (GtG), velocidad increíble
Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimíza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funcionalidades y pueden diferir de la experiencia real de uso
Más claro, más fluido, más rápido
Con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, podrás disfrutar de un movimiento fluido incluso en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce de forma notable el desgarro de imagen y el tartamudeo para ofrecer una experiencia de juego nítida y estable.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El rendimiento de la función se compara con modelos que no incorporan tecnología de sincronización.
*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real
Crosshair
Al colocar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los shooters en primera persona (FPS)
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
LG Switch app
Cambia y organiza tu pantalla al instante
Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.
*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.
Fácil y cómodo
Disfruta de un diseño que optimiza el espacio, con una base totalmente ajustable en inclinación, giro y altura.
El soporte, estilizado y libre de desorden, está pensado para minimizar el uso del escritorio y eliminar zonas muertas, aportando además un aspecto más limpio y elegante a tu configuración.
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2El cable DisplayPort viene incluido en la caja del monitor.
3DSC (Display Stream Compression) utiliza una compresión visual diseñada para mantener la calidad de imagen prácticamente sin pérdidas perceptibles.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Características Principales
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31.5
Pantalla - Resolución
2560 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:09
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Pantalla - Tiempo de respuesta
1ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
ACCESORIO
Adaptador
Sí
Otros (accesorio)
Soporte de cable
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
950 x 498 x 140
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
713.2 x 610 x 220 mm (Arriba)/ 713.2 x 480 x 220 mm (Abajo)
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
713.2 x 419.1 x 40.4
Peso en el envío [kg]
9.2
Peso con soporte [kg]
7.2
Peso sin soporte [kg]
4.7
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31.5
Relación de aspecto
16:09
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
1ms (GtG)
Resolución
2560 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0,2727 x 0,2727
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
1200:01
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Gama de colores (mín.)
sRGB 99% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
200
Brillo (mín.) [cd/m²]
240
Relación Contraste (Min.)
840:01
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
80
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Debilidad de Color
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
NVIDIA G-Sync
G-Sync Compatible
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Contador FPS
Sí
VRR
Sí
Tecla definida por el usuario
Sí
Auto Input Switch
Sí
Efecto HDR
Sí
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32G620B-B.AEU
Año
2026
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
APLICACIÓN SW
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
Sí
CONECTIVIDAD
Entrada de audio
3 Anillos (Solo Sonido)
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
HDMI
Sí (x2)
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
32 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,3 W
Consumo de energía (típ.)
27W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
19V 3.42A
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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