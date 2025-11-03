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Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms

32G620B_EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
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Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms

32G620B-B
Vista frontal de Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms 32G620B-B
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Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms
Monitor Gaming LG Ultragear 32", QHD, 200Hz, 1ms

Características principales

  • Fluidez extrema con 200Hz¹ y 1ms gracias a la pantalla QHD de 32" que ofrece una experiencia increiblemente fluida mostrando cada movimiento con la máxima claridad.
  • Colores más vivos con el panel IPS con sRGB 99% disfrutaras de colores precisos, vibrantes y estables desde cualquier ángulo
  • Mejor brillo y contraste inlcuso con luces más intensas, sombras más profundas y detalles mejor definidos gracias a la compatibilidad con HDR10
  • NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium reducen el tearing y los parpadeos ofreciendo movimientos más suaves durante cada partida.
  • Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, Crosshair y el contador de FPS te ofrecen mayor visibilidad, precisión y rapidez en cada situación del juego.
  • Con LG Switch puedes dividir la pantalla en hasta 6 áreas, y gracias al soporte del monitor ajustable en altura, giro e inclinación puedes conseguir un setup más cómodo y mejor organizado.
Más
Logotipo UltraGear™ G6 en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Logotipo UltraGear™ G6 en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Cuando juegas a 200Hz¹ en 32" cambia la historia

Imagen frontal del Monitor Gaming LG Ultragear 32G620B en una sala futurista iluminada con luces de neón.

Imagen frontal del Monitor Gaming LG Ultragear 32G620B en una sala futurista iluminada con luces de neón.

1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso 

Descripción general de un monitor gaming que destaca: resolución QHD de 32 pulgadas (2560×1440), gama de color sRGB 99%, frecuencia de actualización de 200Hz, tiempo de respuesta de 1ms (GtG) y Adaptive Sync con compatibilidad NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Descripción general de un monitor gaming que destaca: resolución QHD de 32 pulgadas (2560×1440), gama de color sRGB 99%, frecuencia de actualización de 200Hz, tiempo de respuesta de 1ms (GtG) y Adaptive Sync con compatibilidad NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Display

Display

16:9 el equilibrio perfecto entre tamaño e inmersión

Disfruta de imágenes realistas y llenas de detalle en su pantalla QHD (2560x1440) de 32''. Con formato 16:9, tendrás una visión completa y equilibrada que te mantiene inmerso en la partida.

Primer plano del monitor UltraGear™ 32G620B mostrando una escena de juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560x1440.

Primer plano del monitor UltraGear™ 32G620B mostrando una escena de juego de ciencia ficción, destacando su resolución QHD 16:9 de 2560x1440.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso 

Una explosión de color 

El monitor gaming LG UltraGear 32G620B ofrece un amplio espectro de color, con una cobertura del 99% sRGB del espacio DCI-P3 para una reproducción cromática de alta fidelidad.

Escena de batalla futurista en el monitor UltraGear™ 32G620B, que muestra colores intensos gracias a su cobertura del 99% sRGB, panel IPS y certificación HDR.

Escena de batalla futurista en el monitor UltraGear™ 32G620B, que muestra colores intensos gracias a su cobertura del 99% sRGB, panel IPS y certificación HDR.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso 

Panel IPS

El monitor LG IPS™ muestra una precisión de color excepcional y ofrece un amplio ángulo de visión.

HDR 10

HDR 10 que admite niveles específicos de color y brillo 

sRGB 99% (Típ.)

Con una cobertura del 99% sRGB del espectro DCI-P3, los colores se reproducen de manera precisa

Velocidad

Velocidad

Escena de carrera de motocicletas que ilustra la tasa de refresco de 200 Hz del UltraGear™ 32G620B, mostrando un movimiento de juego fluido y nítido.

Cuando juegas a 200Hz¹ cambia la historia

Disfruta de una experiencia de juego más fluida gracias a una tasa de refresco de 200 Hz¹ , con imágenes cristalinas y mínimos desenfoques de movimiento. Cada fotograma se muestra con mayor precisión para ofrecerte una inmersión total en cada partida.

1.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 200 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso 

1ms (GtG), velocidad increíble

Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que minimíza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales. 

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funcionalidades y pueden diferir de la experiencia real de uso 

Tecnología

Tecnología

Más claro, más fluido, más rápido

Con la tecnología compatible con NVIDIA® G-SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, podrás disfrutar de un movimiento fluido incluso en juegos de alta resolución y ritmo rápido. Reduce de forma notable el desgarro de imagen y el tartamudeo para ofrecer una experiencia de juego nítida y estable.

Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en el monitor UltraGear™ 32G620B, destacando la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en el monitor UltraGear™ 32G620B, destacando la compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no incorporan tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugdores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones

Crosshair

Al colocar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión en los shooters en primera persona (FPS)

FPS Counter

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS tendrás toda la información en tiempo real.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

LG Switch app

Cambia y organiza tu pantalla al instante

Divide fácilmente la pantalla en hasta 6 secciones, personaliza el diseño con distintos temas o incluso inicia una plataforma de videollamadas mediante una tecla de acceso rápido configurada.

Descargar

*Este vídeo tiene un propósito meramente ilustrativo y puede no reflejar las especificaciones reales del producto. 

*LG Switch requiere la descarga manual del software desde LG.com para su correcto funcionamiento.

Fácil y cómodo 

Disfruta de un diseño que optimiza el espacio, con una base totalmente ajustable en inclinación, giro y altura.

El soporte, estilizado y libre de desorden, está pensado para minimizar el uso del escritorio y eliminar zonas muertas, aportando además un aspecto más limpio y elegante a tu configuración.

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Icono de inclinación ajustable

Inclinación

Icono de ajuste pivotable

Giro

Icono de altura ajustable

Altura

Icono montaje en pared

Compatible con montaje en pared VESA 100X100

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 32G620B, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 32G620B, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.

Icono HDMI

HDMI 2.0 x2 

Icono Display Port

DisplayPort 1.4 x 12

Con DSC3

H/P out icon.

3‑polos H/P salida

2El cable DisplayPort viene incluido en la caja del monitor.

3DSC (Display Stream Compression) utiliza una compresión visual diseñada para mantener la calidad de imagen prácticamente sin pérdidas perceptibles.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

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Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    2560 x 1440

  • Pantalla - Tipo de panel

    IPS

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:09

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

ACCESORIO

  • Adaptador

  • Otros (accesorio)

    Soporte de cable

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    950 x 498 x 140

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    713.2 x 610 x 220 mm (Arriba)/ 713.2 x 480 x 220 mm (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    713.2 x 419.1 x 40.4

  • Peso en el envío [kg]

    9.2

  • Peso con soporte [kg]

    7.2

  • Peso sin soporte [kg]

    4.7

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:09

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    1ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2727 x 0,2727

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    1200:01

  • Gama de colores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Gama de colores (mín.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    200

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación Contraste (Min.)

    840:01

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32G620B-B.AEU

  • Año

    2026

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

APLICACIÓN SW

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

CONECTIVIDAD

  • Entrada de audio

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • HDMI

    Sí (x2)

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    32 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,3 W

  • Consumo de energía (típ.)

    27W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19V 3.42A

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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