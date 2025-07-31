Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz

1. Basado en las especificaciones publicadas de monitores gaming OLED 5K2K a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el monitor gaming más grande con pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas

2. El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide),On(21:9 39»).

3.El aprovechamiento de la tasa de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible disponible a la venta por separado. Consulte las especificaciones de su equipo.

4. AI Upscaling, AI Scene Optimization y AI Sound son funciones de inteligencia artificial integradas y preinstaladas en el monitor. No requieren software adicional