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Monitor Gaming LG UltraGear OLED 38.6'' , 5K2K, 165 Hz
39GX950B-B
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Características principales
Monitor gaming OLED EVO 4ª generación de 39" que combina negros profundos y colores vivos con una curvatura 1500R diseñada para sumergirte en la acción.
Explora mundos con resolución 5K2K que revela cada detalle con una claridad impresionante y disfruta la libertad del Dual Mode¹ para alternar entre 165Hz y 330Hz² según tu estilo de juego, todo con una velocidad ultrarrápida de 0,03 ms que convierte cada movimiento en pura precisión y cada partida en una experiencia sin límites.
Siente cada escena con una precisión de color y negros profundos gracias a VESA DisplayHDR True Black 500 mientras la IA Upscaling³ adapta cada imagen a la resolución nativa del monitor para que todo se vea tal y como lo diseñaron los creadores del juego.
Haz que cada partida cobre vida con AI Scene Optimization que ajusta brillo, contraste y detalles en tiempo real y AI Sound³ que separa voces y efectos para que escuches cada paso, cada explosión y cada matiz con una claridad envolvente.
Conecta todo tu ecosistema gaming con DisplayPort 2.1 UHBR20 que ofrece hasta 80 Gbps para desbloquear resoluciones y frecuencias extremas, junto a USB-C 90W para setups potentes y limpios
Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, y soporte en forma de L para optimizar el espacio.
Los CES Innovation Awards se basan en el material descriptivo enviado a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las declaraciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio
Logotipo UltraGear™ evo AI en una sala futurista iluminada con luces de neón.
El primer monitor Gaming OLED curvo de 39" 5K2K del mundo¹
Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B mostrando gráficos dinámicos de luces moradas en una pantalla ultra panorámica, destacando el escalado por IA, la tecnología Tandem OLED de 4ª generación, brillo de 1500 nits, negros perfectos y color perfecto.
1. Basado en las especificaciones publicadas de monitores gaming OLED 5K2K a marzo de 2026, el LG 39GX950B es el monitor gaming más grande con pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Gráfico resumen de funciones del monitor gaming LG UltraGear evo AI 39GX950B, destacando su pantalla OLED 5K2K de 39 pulgadas, escalado por IA, Tandem OLED de 4.ª generación con brillo de 1500 nits, certificación UL con triple “perfect visual”, nitidez de 142 PPI, refresco de hasta 330 Hz, DisplayHDR 500 True Black y conectividad con DP 2.1, USB‑C y HDMI 2.1.
*El 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones de prueba internas. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
**El 39GX950B admite Dual‑Mode con frecuencias de actualización de 165 Hz en 5K2K y 330 Hz en WFHD.
El primer monitor Gaming OLED curvo de 39" 5K2K del mundo
Descubre un nuevo nivel de inmersión con su pantalla 5K2K (5120×2160) de 39 pulgadas. Diseñada en un formato ultra panorámico 21:9 y con curvatura 1500R, ofrece alrededor de un 33% más de píxeles que un monitor 4K de 32 pulgadas, envolviendo suavemente tu campo de visión para crear una experiencia mucho más inmersiva.
La resolución 5K2K de alta densidad garantiza un nivel de detalle nítido y una profundidad visual sobresaliente, manteniendo cada escena definida, precisa y totalmente envolvente en todo tipo de juegos.
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
51,5M:1 es la relación de contraste al 25% de valor APL (Average Picture Level) que se da en porcentaje y se refiere al valor entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.
OLED Tandem de 4º Gen. Brillo ultra alto de 1500 nits³
La tecnología Tandem OLED de 4.ª generación lleva la experiencia visual a otro nivel, ofreciendo hasta 1500 nits de brillo máximo para que cada detalle se vea más nítido, definido y visible incluso en estancias muy iluminadas. Tu juego mantiene su precisión y claridad en cualquier entorno, sin perder intensidad ni contraste.
Monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B colocado sobre un escritorio, mostrando una escena de fantasía RPG con explosiones brillantes e iluminación detallada para destacar el rendimiento de su pantalla Tandem OLED
3. El monitor gaming UltraGear 39GX950B ofrece un brillo máximo de 1500 nits, medido bajo condiciones internas de prueba. El brillo real puede variar según el entorno de uso.
* Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Triple "Perfect" verificado por UL, incluso en entornos con mucha luz
El único negro puro
El único negro puro de LG OLED cuenta con verificación UL y ofrece nieveles de negro realmente puros que mejoran la percepción del brillo y el contraste, tanto si juegas en un entorno muy iluminado como en uno totalmente oscuro³
Color perfecto y fidelidad del color del 100%
Color perfecto y una fidelidad del color del 100% garantizan una reproducción precisa incluso en condiciones de iluminación variables, desde entornos poco iluminados hasta espacios muy luminosos⁴
Reproducción perfecta
La reproducción perfecta verificada por UL asegura que los juegos y contenidos se muestren tal y como fueron diseñados, con color, luminancia y detalle precisos tanto en escenas oscuras como en entornos brillantes⁵
Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B que muestra una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.
Comparativa lado a lado en el LG UltraGear AI 39GX950B mostrando una pantalla estándar frente a la tecnología Tandem OLED de 4.ª generación, destacando luces más brillantes, contraste más profundo y mayor claridad visual en una escena de fantasía.
4. Basado en la verificación UL para niveles de negro. La percepción del brillo y contraste puede variar según el entorno de uso.
5. Fidelidad de color del 100% según mediciones internas basadas en el estándar UL/ISO correspondiente. El rendimiento puede variar según el contenido y las condiciones de visualización.
6. Verificado por UL bajo condiciones de prueba estandarizadas. La experiencia real puede variar según el contenido y la iluminación del entorno.
Brillos más intensos y detalle claro incluso en la oscuridad
Vive una mayor profundidad y un realismo más vibrante con VESA DisplayHDR™ True Black 500, que mejora el contraste para revelar brillos más intensos y sombras más definidas en tus juegos. Los efectos luminosos se muestran más vivos y precisos, mientras que las escenas oscuras mantienen textura y claridad sin perder detalle.
Con una cobertura de color DCI‑P3 del 99,5% (Typ.), el monitor reproduce los colores con un nivel de realismo que se mantiene fiel a la intención original del creador.
4. Basado en la verificación UL para niveles de negro. La percepción del brillo y contraste puede variar según el entorno de uso.
5. Fidelidad de color del 100% según mediciones internas basadas en el estándar UL/ISO correspondiente. El rendimiento puede variar según el contenido y las condiciones de visualización.
6. Verificado por UL bajo condiciones de prueba estandarizadas. La experiencia real puede variar según el contenido y la iluminación del entorno.
Claridad de 143 PPP para jugar y trabajar mejor
Con 143 PPP (píxeles por pulgada), muestra detalles más nítidos y definidos. Los textos, interfaces y elementos del juego se leen con mayor precisión, y también mejora la claridad en tareas de texto intensivo como edición de documentos, navegación web o programación.
Alta precisión para gaming
Alta claridad para productividad
4. Basado en la verificación UL para niveles de negro. La percepción del brillo y contraste puede variar según el entorno de uso.
5. Fidelidad de color del 100% según mediciones internas basadas en el estándar UL/ISO correspondiente. El rendimiento puede variar según el contenido y las condiciones de visualización.
6. Verificado por UL bajo condiciones de prueba estandarizadas. La experiencia real puede variar según el contenido y la iluminación del entorno.
Tecnologías de confort visual verificadas por UL
Las avanzadas tecnologías de confort visual de LG UltraGear, verificadas por UL, minimiza los reflejos molestos y están diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda, manteniendo una claridad constante durante el juego. Con verificaciones UL en áreas clave —reducción del parpadeo de pantalla, minimización del deslumbramiento y limitación de la exposición a la luz azul— estas tecnologías favorecen el confort visual y contribuyen a una experiencia de juego más fluida, incluso en entornos luminosos o con iluminación LED.
Iconos de certificación que muestran las funciones de confort visual del LG UltraGear evo AI 39GX950B, incluyendo Flicker Free, Discomfort Glare Free, Low Blue Light y las certificaciones Eyesafe con factores de protección CPF y RPF.
Maximiza tu productividad con un lienzo UltraWide 5K2K ampliado
UltraGear no es solo para jugar: su resolución 5K2K junto a 143 PPP ofrece imágenes nítidas y detalladas, ideales para creadores y usuarios multitarea. Mientras que una configuración tradicional de doble o triple monitor en formato 16:9 puede interrumpir la vista debido a los marcos entre pantallas, el formato más amplio 21:9 te permite gestionar todo tu flujo de trabajo en una sola pantalla. Ya sea que estés retocando fotos, editando vídeo o buscando referencias, todo permanece visible sin interrupciones.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Frecuencias optimizadas para cada género con Dual‑Mode
Ajusta fácilmente la frecuencia ideal según el tipo de juego gracias a VESA Certified Dual‑Mode: cambia de 165Hz en 5K2K para títulos RPG AAA y aventuras, a 330Hz en WFHD para juegos de ritmo rápido como shooters y carreras.
Gráfico que ilustra el Dual Mode en el LG UltraGear evo AI 39GX950B, mostrando 165 Hz en 5K2K para juegos RPG de mundo abierto y 330 Hz en QHD para juegos de carreras y FPS de alta velocidad.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Cuando juegas a 0,03ms (GtG), cambia la historia
El tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG) reduce el ghosting y ayuda a mantener transiciones más claras en pantalla, ofreciendo una experiencia de juego más fluida y reactiva.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Movimiento fluido que te mantiene inmerso
Minimiza cortes y retrasos con las tecnologías NVIDIA® G‑SYNC® Compatible y AMD FreeSync™ Premium Pro. Disfruta de una reducción significativa del tearing y el stuttering para lograr imágenes más fluidas, con menos desenfoque de movimiento y menos ghosting.
Comparativa en un juego de carreras que muestra screen tearing y artefactos de movimiento frente a una experiencia de juego fluida con NVIDIA G‑SYNC y AMD FreeSync Premium Pro en el monitor gaming LG UltraGear AI 39GX950B
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Conectividad de última generación para una estación gaming potente y preparada para el futuro
LG UltraGear evo AI 39GX950B incorpora la selección de puertos más avanzada, con DisplayPort 2.1 (UHBR 20), USB Type‑C (PD 90W) y HDMI 2.1, ofreciendo una conexión fluida con una amplia gama de dispositivos gaming para crear tu estación definitiva.
Gracias a DisplayPort 2.1 (UHBR 20), LG UltraGear evo AI proporciona el alto ancho de banda necesario para jugar a alta resolución y altas tasas de refresco con GPUs de alto rendimiento, garantizando imágenes limpias y un gameplay fluido. USB Type‑C permite salida de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de hasta 90 W de forma simultánea a través de un solo cable. HDMI 2.1 asegura conexiones estables con consolas y otros dispositivos.
Ilustración de conectividad del LG UltraGear AI 39GX950B que muestra la conexión a una consola, un portátil y un PC de sobremesa mediante HDMI 2.1, USB Type‑C (PD 90W) y DisplayPort 2.1 (UHBR20).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
AI Sound para un sonido más claro e inmersivo en cada partida
AI Sound separa de forma inteligente los distintos elementos de audio —voces, efectos y sonidos ambientales— y se adapta al gameplay para ofrecer un sonido más controlado e inmersivo. Ya sea a través de los altavoces integrados o con auriculares, las voces se mantienen claras incluso en los enfrentamientos más intensos, mientras que las señales clave, como los pasos cercanos, siguen siendo fáciles de identificar durante el juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Optimización de escena con IA para ajustar las imágenes al tamaño óptimo
AI Scene Optimization reconoce el contenido que aparece en pantalla y ajusta automáticamente los principales parámetros de imagen —como la temperatura de color, la mejora del color y la nitidez— para adaptarse a cada tipo de contenido, incluyendo los modos Oficina, Animación, Cine, Juego y Deportes.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
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