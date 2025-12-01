About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor LG 32" + 3 meses de garantía GRATIS

Monitor LG 32" + 3 meses de garantía GRATIS

Monitor LG 32" + 3 meses de garantía GRATIS

32MR50CW-B.EEU
front view with webcam
Front view with closed webcam
Front view
-15 degree side view
-15 degree side view with webcam
+15 degree side view
+15 degree side view with webcam
perspective view
side view
rear view with webcam
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
vertical front view with webcam
vertical side view at -15 degrees
front view with webcam
Front view with closed webcam
Front view
-15 degree side view
-15 degree side view with webcam
+15 degree side view
+15 degree side view with webcam
perspective view
side view
rear view with webcam
rear view
rear perspective view
close-up view of ports
vertical front view with webcam
vertical side view at -15 degrees

Características principales

    Excelencia galardonada

    Imagen del logo de galardonado CES 2025

    CES Innovation Awards - Galardonado

    webOS Re:New Program

    en Ciberseguridad

    Imagen del logo de AV Forums

    AVForums Editor’s Choice 2024/25

    webOS 24

    "webOS24 proporciona una experiencia impecable, veloz y fácil de usar que se siente fresca y despejada."

    Imagen del if Design Award

    iF Design Award - Ganador

    Interfaz webOS 24

    *Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.

    Logo LG Smart Monitor.

    Entretenimiento y Teletrabajo en 1 único monitor

    Gracias a webOS24, disfruta de tus series favoritas fácilmente desde múltiples plataformas de streaming y configura tu espacio de trabajo de manera rápida y sencilla, con o sin PC, todo con calidad 4K.(1)

    Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

    Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas

    Una foto que muestra la característica de compartir pantalla del Smart Monitor.

    Comparte contenido desde tus dispositivos

    Una foto que muestra al Smart Monitor conectado a un portátil a través de USB-C, demostrando la capacidad de carga y de transferencia de datos.

    Fácil control y conectividad

    Una foto que muestra los LG Smart Monitors en una oficina y en casa.

    webOS Productividad y Gaming

    Pantalla UHD 4K IPS de 32 pulgadas

    Colores brillantes y precisos

    La pantalla UHD 4K (3840x2160) IPS con HDR10 y DCI-P3 95% proporciona una visualización de colores precisa y un alto ratio de contraste para una experiencia visual inmersiva, tanto para tu entretenimiento como para trabajar.(2)

    Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

    Muestra una colorida imagen abstracta con colores vívidos en 4K UHD.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (2)Brillo: 400nits (Típ.), Gama de Color: DCI-P3 95% (Típ.)

    webOS

    Tu portal de contenidos personalizados

    Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.(3)

    Una foto que muestra contenido variado en WebOS

    Una foto que muestra contenido variado en WebOS

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (3)Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.

    *Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

    *Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.

    webOS

    Completa tu Home Office

    WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.(3,4)

    El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año12

    Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€13, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.

    *El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24.

    *Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26.

    *Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

    *Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

    12El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor. El programa webOS Re:New se aplica a los modelos LG Smart Monitor que se lanzarán en 2025 y contarán con la versión webOS 24. Los modelos LG Smart Monitor se actualizarán no a webOS 25, sino a webOS 26. Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región. Las actualizaciones de webOS estarán disponibles hasta cuatro veces durante un período de cinco años desde la fecha de lanzamiento del producto. La disponibilidad de funciones y calendarios de actualización puede variar según el modelo y la región.

     

    Gaming

    Entra de lleno en el juego

    Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor. Accede directamente a juegos a través de cloud y conéctate sin complicaciones a aplicaciones de streaming para contenido gaming.(5)

    Música

    Adaptado a tus gustos

    Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

    Deportes

    Apoya a tus deportes favoritos

    Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

    LG Fitness

    Fitness en casa personalizado

    Transforma tu salón en tu gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu progreso y consigue tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    *El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

    (3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.

    Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

    (5)La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

    Control de brillo

    Colores nítidos bajo cualquier luz

    El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.

    La imagen de la izquierda muestra la estancia de día con la característica de ajuste de brillo en la pantalla, y a la derecha es de noche con la misma característica mostrada.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    Dynamic Tone Mapping

    Siente realismo auténtico en cada detalle

    Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.(6)

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (6)Disponible solo con señal de vídeo HDR.

    Elegante y minimalista

    Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo

    Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su delgada peana, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación y altura.

    Diseño elegante que ahorra espacio.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    *El teclado, ratón, cascos, mando y webcam que se muestran en la imagen no están incluidos en el paquete (a la venta por separado).

    (3)Los servicios incluidos pueden diferir por país.

    *Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

    (4)Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.

    *La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.

    Icono de ajuste de inclinación

    Inclinación

    '-5 ~ 15˚

    Icono de ajuste de altura

    Altura

    110mm

    Icono de ajuste pivotante

    Pivotante

    90˚

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    USB-C

    Fácil control y conectividad

    El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga hasta 90W, todo a través de un único cable.(7)

    Un portátil está conectado al LG Smart Monitor a través de USB-C. Se está cargando a través del USB-C a la vez que transmite contenido a la misma pantalla.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (7)Solo el puerto USB-C superior admite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.

    Webcam integrada Full HD.

    Webcam Full HD integrada

    Videollamadas de calidad

    Eleva tu productividad en tus reuniones desde casa con la webcam Full HD externa y magnética. Su elegante diseño se adapta a todos los espacios y, para mayor privacidad, puedes cubrirla rápidamente.(8)

    *Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (8)Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de videollamada relacionados. Los servicios independientes pueden requerir el pago de una suscripción, no incluidos (compra por separado).

    Tapa de privacidad

    Privacidad en un instante

    Con la tapa de privacidad, cubrirás instantáneamente el objetivo de la cámara con un solo toque, ayudándote a proteger tu intimidad cuando quieras.

    Micrófono dual integrado

    Hazte oír

    El micrófono dual integrado capta con nitidez tu voz durante las videollamadas, sin necesidad de dispositivos adicionales.

    *Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    La pantalla del LG Smart Monitor está mostrando la interfaz de ThinQ Home Dashboard.

    Panel de control de ThinQ

    Controla fácilmente tus dispositivos

    El panel de control de ThinQ te hace la vida más fácil.(9) Verifica y controla el estado de tus electrodomésticos

    en una sola pantalla con el mando a distancia.

    (9)Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.

    *Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.

    *Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.

    *Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.

    *En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.

    Control por voz con Magic Remote

    Con la aplicación ThinQ(10), puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa(11), por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.

    Estas funciones requieren del Magic Remote.(12)

    Una mujer está subiendo el volumen al LG Smart Monitor utilizando el Magic Remote.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    *Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.

    (10)Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ. 

    *Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.

    *Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.

    *El mando a distancia está incluido en el paquete.

    (11)La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.

    (12)El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.

    AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

    Comparte contenido desde tus dispositivos

    Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande.(13)

    *Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.

    (13)Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.

    *ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.

    *Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

    *Google Cast estará disponible en una actualización futura.

    Múltiples puertos

    Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia

    El LG Smart Monitor ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.(7)

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

    (7)Solo el puerto USB superior dmite suministro de energía y DisplayPort Alternate Mode.

    Imprimir

    Especificaciones técnicas estrella

    • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

      31.5

    • Pantalla - Resolución

      1920 x 1080

    • Pantalla - Tipo de panel

      VA

    • Pantalla - Relación de aspecto

      16:9

    • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

      NTSC 72% (CIE1931)

    • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

      250

    • Pantalla - Curvatura

      1500R

    • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

      100

    • Pantalla - Tiempo de respuesta

      5ms (GtG at Faster)

    • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

      Inclinación (eje horizontal)

    Todas las especificaciones

    INFORMACIÓN

    • Nombre del producto

      32MR50CW-B.EEU

    • Año

      2023

    PANTALLA

    • Tamaño [pulgadas]

      31.5

    • Relación de aspecto

      16:9

    • Tipo de panel

      VA

    • Tratamiento de la superficie

      Anti-Reflejos

    • Tiempo de respuesta

      5ms (GtG at Faster)

    • Resolución

      1920 x 1080

    • Paso de píxeles [mm]

      0,3637 x 0,3637

    • Profundidad de color (número de colores)

      16.7M

    • Ángulo de visión (CR≥10)

      178º(R/L), 178º(U/D)

    • Brillo (Typ.) [cd/m²]

      250

    • Relación de contraste (típ.)

      3000:1

    • Gama de colores (Typ.)

      NTSC 72% (CIE1931)

    • Curvatura

      1500R

    • Gama de colores (mín.)

      NTSC 68% (CIE1931)

    • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

      100

    • Brillo (mín.) [cd/m²]

      200

    • Relación Contraste (Min.)

      1800:1

    • Bit de color

      8bit

    • Tamaño [cm]

      80

    CONECTIVIDAD

    • D-Sub

      Sí (x1)

    • D-Sub (Resolución máx. en Hz)

      1920 x 1080 at 75Hz

    • DVI (Resolución máx. en Hz)

      Sí (x2)

    • Salida de auriculares

      3-Anillos (Solo Sonido)

    CARACTERÍSTICAS

    • AMD FreeSync™

      FreeSync

    • Debilidad de Color

    • Ahorro inteligente de energía

    • A prueba de parpadeos

    • Sincronización dinámica de acciones

    • Estabilizador de negro

    • Modo Lector

    • Super Resolución

    • Tecla definida por el usuario

    MECÁNICA

    • Ajustes de posición de la pantalla

      Inclinación (eje horizontal)

    • Diseño sin bordes

      3 lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

    • Montaje en pared [mm]

      100 x 100

    DIMENSIONES/PESOS

    • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

      783 x 585 x 224

    • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

      708,2 x 512,4 x 233,4

    • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

      708,2 x 421,4 x 92,2

    • Peso en el envío [kg]

      8.53

    • Peso con soporte [kg]

      6.2

    • Peso sin soporte [kg]

      5.14

    ALIMENTACIÓN

    • Consumo de energía (máx.)

      26W

    • Consumo de energía (modo de reposo)

      < 0,5W

    • Consumo de energía (típ.)

      25W

    • Consumo de energía (CC apagada)

      < 0,3W

    • Entrada CA

      100~240V (50/60Hz)

    • Tipo

      Alimentación Externa (Adaptador a Red)

    • Salida CC

      32W (19V 1.7A)

    ACCESORIO

    • Adaptador

    • HDMI

    • HDMI (Color/Longitud)

      Negro / 1.5m

    APLICACIÓN SW

    • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    ESTÁNDAR

    • UL (cUL)

    • CE

    • KC (para Rep. de Corea)

    Qué opina la gente

    Recomendado para ti

    Encuentra una tienda cercana

    Prueba el producto en un lugar cercano.
    SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO