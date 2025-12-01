About Cookies on This Site

Outlet Frigorífico American Combi | Clasificación E, 646 L, Inox antihuellas

GMF961PY3E.OUTLET
front view
Garantia de por vida
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor*
  • Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
  • Linear Cooling: Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) para conservar más tiempo los alimentos
  • Dispensador automático de agua y fabricador automático de hielo
  • UVnano: Agua fresca y limpia. Desinfección de la boquilla del dispensador de agua
Más

Razones para comprar este frigorífico LG

Garantía de por vida en el compresor

El producto más duradero es el más sostenible

DoorCooling⁺ ™

Enfría más rápido y de manera uniforme

UVnano™

Disfruta de agua fría en cualquier momento

ThinQ™

Mayor comodidad con tu hogar inteligente

Inverter Linear Compressor™

Garantía de por vida en el compresor

El Inverter Linear Compressor de LG, está formado por menos componentes lo que genera menos fricción y consume hasta un 32% menos siendo un 25% más silencioso y duradero.

Suministro inteligente

Dispensador de agua cómodo y preciso

Manten pulsado durante 3 segundos en el dispensador para ajustar la cantidad deseada, con las opciones predeterminadas de 250 ml, 500 ml y 1 l. Con tan solo pulsar un botón rellena cualquier recipiente y disfruta de agua siempre que lo necesites

Instalación sin toma de agua

Coloca el frigorífico donde quieras 

Instala el frigorífico en cualquier lugar de tu hogar sin necesidad de toma de agua. Con el gran depósito de agua interior, tendrás agua fría siempre que quieras

*El Smart Fill sólo funcionará cuando el usuario seleccione manualmente la opción de dispensación deseada (250ml, 500ml, 1000ml).

Diseño Premium y elegante

Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

Puerta plana que completa el diseño minimalista y Premium de este frgorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.

  • Placa de color Essense Black Steel

                 Acabado negro

  • Placa de color Prime Silver

                   Inox Antihuellas

LinearCooling™

Alimentos frescos durante más tiempo

LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural

DoorCooling⁺ ™

Enfría más rápido y de manera uniforme

Únicos con cascada de aire frío en la parte superior frontal del frigorífico que permite enfriar bebidas y alimentos más rápido y reduce la diferencia de temperatura entre el interior y la puerta

UVnano™

Agua fresca y más higiene con UV Nano

Disfruta siempre del agua más pura gracias a su tecnología UV que elimina el 99,99% (1) de las bacterias. Además ahorra energía sin necesidad de abrir la puerta para disfrutar de agua fría

Multi Air Flow

Máxima frescura 

Multi Air Flow enfria más rápido y por igual en todas partes gracias a sus diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimiento, manteniendo una humedad y temperatura constante para conservar los alimentos más frescos

Conectividad Wi-fi

Controla tu frigorífico de forma remota

Controla determinadas funciones de tu frigorífico estés donde estés a través de la App ThinQ™ de tu Smartphone, vía wifi.

Controla tu frigorífico de forma remota

Frigroífico Sincronizado

Con la app LG ThinQ® puedes controlar de forma remota desde tu móvil todas las funciones principales del frigorífico. Enciende 'Express Freeze' con solo tocar un botón y disfruta de un enfriamiento potenciado

Conéctate para un fácil control

¿Olvidaste cerrar la puerta del frigorífico? No hay que preocuparse. La aplicación LG ThinQ ™ enviará una notificación directamente a tu teléfono para avisarte.

*Las funciones de LG ThinQ® pueden variar según el producto y el país. Consulta la disponibilidad del servicio en tu distribuidor local o en el sitio web local de LG

*LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

Fabricador de hielo automático

Hielo siempre que quieras, sin toma de agua

Ahorra tiempo y gana comodidad con el fabricacor de hielo automático para disfrutar de hielo siempre que quieras

*Si introduce agua manualmente en el depósito de agua, se fabricará hielo automáticamente.

*Las imágenes y vídeos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

 

1)LinearCooling™

-Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.

-Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide la fluctuación media de temperatura de pico a pico en el compartimento de alimentos frescos en el ajuste de temperatura de fábrica en condiciones sin carga. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.

 

2)DoorCooling⁺ ™

-Basado en los resultados de la prueba TÜV Rheinland de usar el método de prueba interno de LG. Comparando el tiempo para que la temperatura caiga del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre DoorCooling⁺ ™ agujero cerrado y DoorCooling⁺ ™ agujero abierto de LGE modelo LFB61BLGAI. 

-DoorCooling⁺ ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta. 

-Sólo modelos aplicables.

 

3)UVnano™

-El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos de medición de la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas en uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y del uso. 

-UVnano es un compuesto de las palabras UV(ultravioleta) y nanómetro(unidad de longitud).

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué es LG LinearCooling ™ ?

A.

LinearCooling ™ es una tecnología que mantiene el frigorífico a una temperatura constante entre ±0.5℃ ajustando el suministro de aire frío, evitando la pérdida de humedad de los alimentos y mantenerlos frescos durante más tiempo.

Q.

¿Qué es LG DoorCooling+ ™ 

A.

DoorCooling+™ es una tecnología que suministra un potente aire frío a los alimentos almacenados en la puerta a través de las rejillas de ventilación situadas en la parte frontal del frigorífico. Esta tecnología ayuda a mantener la temperatura fría y la frescura de todo lo que se almacena en la puerta del frigorífico.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

