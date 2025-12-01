Outlet Frigorífico American Combi | Clasificación E, 646 L, Inox antihuellas

*Las imágenes y vídeos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
1)LinearCooling™
-Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que se tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
-Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide la fluctuación media de temperatura de pico a pico en el compartimento de alimentos frescos en el ajuste de temperatura de fábrica en condiciones sin carga. Sólo modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
2)DoorCooling⁺ ™
-Basado en los resultados de la prueba TÜV Rheinland de usar el método de prueba interno de LG. Comparando el tiempo para que la temperatura caiga del recipiente de agua colocado en la cesta superior entre DoorCooling⁺ ™ agujero cerrado y DoorCooling⁺ ™ agujero abierto de LGE modelo LFB61BLGAI.
-DoorCooling⁺ ™ se supone que se detiene cuando se abre la puerta.
-Sólo modelos aplicables.
3)UVnano™
-El UVnano (nombre de la función: Self Care) fue evaluado mediante pruebas de laboratorio por TÜV Rheinland utilizando métodos de prueba internos de medición de la reducción de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en muestras de agua destilada tras la exposición al LED UV del producto durante 10 minutos cada hora, después de un total de 24 horas en uso doméstico normal. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones ambientales y del uso.
-UVnano es un compuesto de las palabras UV(ultravioleta) y nanómetro(unidad de longitud).