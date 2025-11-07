About Cookies on This Site

Outlet Frigorífico Side By Side | LG, Sin toma de agua, Clasificación E, 641 L, Serie 400, Inox antihuellas

Outlet Frigorífico Side By Side | LG, Sin toma de agua, Clasificación E, 641 L, Serie 400, Inox antihuellas

GSLC41EPPE.OUTLET
front view
front view
Características principales

  • Garantía de por vida en el compresor*
  • Linear Cooling: Mantiene una temperatura estable (+/- 0.5ºC) para conservar más tiempo los alimentos
  • Sin toma de agua y depósito interior
  • Spaceplus™: Ahorra espacio con el fabricador de hielo en puerta.
Más

¿Por qué elegir Frigoríficos LG?

El diseño del asa del frigorífico ampliado con líneas blancas degradadas

Garantía de por vida en el compresor

El producto más duradero es el más sostenible

La escena de la recepción del depósito de agua y del agua del surtidor se muestra como un corte en dos partes.

Cólocalo donde quieras

Frigorífico sin toma de agua con dispensador interior de 4L

Imagen garantía de por vida

Tirador integrado

Diseño cómodo y elegante para tu cocina

*La garantía de por vida en el compresor del refrigerador ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza (3 años de garantía legal + 27 años de garantía comercial). Esta garantía cubre exclusivamente el coste de la pieza del compresor. La duración ofrecida supera la vida útil media del producto, estimada en 12 años según estudio independiente. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. Consulta más información sobre duración, modelos excluidos y condiciones en: https://labuenavidalg.es/garantia-electrodomesticos.

Smart Inverter Compressor™

Garantía de por vida en el compresor

El compresor Smart Inverter Compressor™ ajusta la velocidad del motor para enfriar de manera eficiente mientras reduce el consumo de energía y garantiza un rendimiento duradero ahora con garantía de por vida

Garantía de por vida en el compresor

*La garantía de por vida en el compresor del refrigerador ofrece una cobertura de 30 años sobre la pieza (3 años de garantía legal + 27 años de garantía comercial). Esta garantía cubre exclusivamente el coste de la pieza del compresor. La duración ofrecida supera la vida útil media del producto, estimada en 12 años según estudio independiente. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. Consulta más información sobre duración, modelos excluidos y condiciones en: https://labuenavidalg.es/garantia-electrodomesticos.

Instalación sin toma de agua

Coloca el frigorífico donde quieras

Instala el frigorífico en cualquier lugar de tu hogar sin necesidad de toma de agua. Con el gran depósito de agua interior, tendrás agua fría siempre que quieras

Frescura

Alimentos más frescos durante más tiempo

Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

La parte superior de la imagen muestra la recolección de lechugas en el campo. La parte inferior de la imagen es una ensalada fresca en un plato redondo. Las verduras de estas dos imágenes están conectadas de forma natural como si fueran una sola imagen.

Alimentos frescos durante más tiempo

LINEARCooling™ mantiene una temperatura estable (+/- 0.5 ºC) evitando las fluctuaciones para conseguir una óptima conservación de los alimentos, manteniendo su textura original y potenciando su sabor natural

Hay un gráfico encima de varias verduras. Este gráfico muestra la temperatura, y no hay desviación, lo que explica que LG Linear Cooling puede reducir la diferencia de temperatura en los frigoríficos.

Enfría más rápido en todos los rincones

El interior cuenta con diferentes salidas de aire en la parte superior de cada compartimento que fluye en todas las direcciones, manteniendo una humedad y temperatura constatnte, para conservar tus alimentos frescos durante más tiempo en cualquier compartimiento.

En el interior del frigorífico lleno de ingredientes, las flechas azules, que significan frío, aparecen abajo, a ambos lados y en su totalidad.

*Basado en los resultados de las pruebas UL utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo necesario para alcanzar el índice de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling™.

*La imagen es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.

Organización Inteligente

Frescura especial en cada estante

Organiza tu frigorífico y coloca los alimentos en los diferentes compartimentos para conservarlos con la frescura más óptima

Tirador integrado

Diseño cómodo y elegante para tu cocina

El diseño minimalista y el tirador oculto, hacen que este frigorífico se mimetice perfectamente en la estética de tu cocina. El tirador integrado se ha rediseñado por completo: ahora es más fácil de agarrar y más elegante para una cocina moderna

Hay una escena en la que el producto se instala en la cocina y, a la derecha, hay una escena en la que se ve de cerca la parte del asa.

*La imagen es meramente ilustrativa y puede diferir del producto real.

FAQ

Q.

¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

A.

Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

Q.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un frigorífico congelador?

A.

LG ofrece una amplia gama de frigoríficos elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece el frigorífico perfecto para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio. Una vez que te hayas decidido por el Frigorífico Congelador que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVnano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHBalancer™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.

 

Q.

¿Qué tamaño de frigorífico-congelador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: el frigorífico congelador LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o American Style (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o fuentes. En LG queremos que cada cliente obtenga el Frigorífico Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.

 

Q.

¿Cuál es la diferencia entre un frigorífico con y sin instalación?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su frigorífico congelador, ofreciéndole modelos con y sin fontanería. Un frigorífico con tuberías se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un frigorífico sin tuberías tiene un depósito de agua rellenable integrado conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el depósito lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el grifo.

