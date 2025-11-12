About Cookies on This Site

Outlet Torre de Lavado, Blanca, Lavadora inteligente 9kg, 1400rpm, 10% más eficiente que A + Secadora 8kg, C

Características principales

  • Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
  • Garantía de por vida ¹ en el motor: 30 años de garantía en la pieza
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -18% el desgaste en tu ropa
  • Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
  • El Ciclo Antialergias y el doble filtro reduce el 99,9% del coronavirus humano(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2)
  • Limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión
Más

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

AI DD™

Un 18% menos de desgaste en tu ropa

A través de un sistema de big data, el motor AI DD™ detectalas características tipo de tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.

*Testado por Intertek en marzo de 2019 en el programa de algodón con ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar dependiendo del tipo de prenda y las condiciones de lavado.

¿Qué es AI DD™?

El motor Intello AI DD™ no sólo detecta el peso de las prendas, sino que también detecta el tipo de tejido a través de la dureza del mismo y elige los movimientos óptimos para un mayor cuidado de las prendas por sí mismo.
TurboWash™360˚

Lavado en 39 minutos con media carga

Con TurboWash™360˚, tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

*Testado por Intertek en Marzo, basado en IEC 60456: edición 5.0. ciclo TurboWash39 con media carga. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de las conciones de lavado.

Lava en profundidad en poco tiempo y ahorra energía

Con TurboWash™360˚, reduce el tiempo de lavado y el desgaste de la ropa, ahorrando energía.

4 Sprays de agua con bomba Inverter
Gracias a la bomba Inverter permite controlar la intensidad y la dirección de los sprays de agua, mejorando la eficacia del detergente en la colada.

Alt text

Steam™

Máxima higiene y cuidado de la ropa con vapor

Reduce el 99.9% de virus(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2) con el poder del vapor Steam™.

*Testado por Intertek en Diciembre 2018, basado en el estándar AATCC. Con la opción "antiarrugas" en el ciclo de algodón, en comparación con el ciclo de algodón sin la opción "antiarrugas".
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.

Elimina el 99.9% de los alérgenos

El vapor elimina el 99.9% de los alérgenos

Gran capacidad

Más capacidad en el mismo espacio

Lava hasta 2kg más de ropa en cada colada. Tambor más grande en una lavadora de dimensiones estándar.

Máxima durabilidad

Mayor durabilidad e higiene

Puerta de cristal templado y bateadores de acero inoxidable que aportan mayor durabilidad, higiene y cuidado de las prendas.

*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

*El soporte para dispositivos para el hogar inteligente que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual inteligente del hogar.
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior

Servicio Premium

Servicio Premium

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Secadora con bomba de calor DualInverter

La gama más eficiente del mercado

Descubre una nueva gama de secadoras que ofrece ahorro energético y eficacia en el secado.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Secadora con bomba de calor DualInverter

Máximo ahorro energético

La bomba de calor Dual Inverter proporciona un secado con la máxima eficiencia energética en el menor tiempo posible.

Eficiencia energética A+++

El refrigerante R290 tiene un GWP más bajo ** en comparación con el refrigerante R134a utilizado en el secador de bomba de calor convencional de LG.

*Escala de eficiencia energética de A +++ a D. Según el estándar IEC, ciclo de algodón con modo de energía.
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.

10 años de garantía

Cuenta con 10 años de garantía en el motor y en la bomba de calor Dual Inverter

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Eco Hybrid™

Ahorro de energía o ahorro de tiempo

La tecnología Eco Hybrid™ te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades.

* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.

Limpieza automática del condensador

Mantiene la eficacia de secado

Ayuda a mantener el buen funcionamiento y rendimiento en el secado gracias a la limpieza automática del condensador.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Limpieza automática del condensador

Condensador con limpieza cómoda

Disfruta de un mantenimiento fácil de la Limpieza automática del condensador: se limpia automáticamente para que no tengas que hacerlo tú.

*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.

Secado delicado

Cuida de tus prendas más delicadas

Reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico vivo

El ciclo Antialergia reduce el 99,9% de los ácaros del polvo doméstico. Ideal para personas con alergias o dermatitis.

Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno

Doble filtro

Mantén tu ropa perfectamente limpia

El sistema de doble filtro ayuda al rendimiento de secado al filtrar las pelusas.

Protección de los tejidos

Mantén tu ropa como el primer día

El secado a baja temperatura protege los tejidos evitando que la ropa encoja, para que la puedas usar durante más tiempo. Tan delicado como el secado al aire libre.
Sensor de secado

Facilita el rendimiento de secado

Los sensores de secado detectan la humedad de las prendas y adaptan automáticamente el tiempo de secado necesario.

Lavadora y secadora

Lavadora y secadora conectadas cuidando de tu ropa

Puedes configurar el ciclo de secado adecuado, descargar programas adicionales, controlar de forma remota tu secadora y ahorrar tiempo y dinero gracias a su sistema de autodiagnóstico.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior

Puerta reversible

Se adapta a tus necesidades

La puerta se puede instalar con apertura hacia el lado derecho o izquierdo en función de tus necesidades.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Puerta de cristal templado

Mayor durabilidad y elegancia

El cristal templado ofrece mayor durabilidad y elegancia.

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Servicio Premium

Servicio Premium

*Solo aplicable al Compressor/ Motor incluido en las secadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

Todas las especificaciones

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad

8kg

Color exterior

Blanca

Bomba de calor

Dual Inverter Compressor<sup>TM</sup>

Garantía

10 años en bomba de calor y motor

Efciiencia energética

A+++ (Escala A+++ a D)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gas refrigerante

R290

Consumo energético

176.0 kWh/año

Condensación grado

A

Nivel sonoro

62dB

Display

Gran LED

Puerta de cristal anti arañazos

Si

Tambor

Acero inoxidable

Autolimpieza del condensador

Si

Sistema de secado Inverter

Si

DIMENSIONES

Dimensiones (ancho x alto x fondo)

600×850×660

ACCESORIOS

Tubo de desagüe

Si

Cesto de secado

Si

Kit de apilación básico lavadora LG

Si

FUNCIONES ADICIONALES

Descarga de programas

Si

Anti arrugas

Si

Luz del tambor

Si

Inicio remoto

Si

NÚMERO DE PROGRAMAS

Algodón

Si

Algodón +

Tejidos mixtos

Si

Sintéticos

Si

Edredones

Si

Toallas

Si

Antialérgias

Si

Rápido 30

Si

Ropa de deporte

Si

Lana

Si

Delicado

Si

Secado en cesto

Si

Secado cálido

Si

Descarga de programas

Si

Smart Diagnosis

Si

Wifi, compatible con altavoces inteligentes

Si

OPCIONES

Más tiempo

Si

Menos tiempo

Si

Eco Hybrid

Rápido/Eficiente

Aviso sonoros

On/Off

Añadir prenda

Inicio remoto

NIVELES DE SECADO

Plancha

Si

Armario

Si

Extra

Si

Puerta reversible

Si

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
ENERGY LABEL(RH80V9AV4N)
extensión:pdf
EU Energy Label 2025(RH80V9AV4N)
extensión:pdf
EU Product information sheet 2025(RH80V9AV4N)
extensión:pdf
PRODUCT FICHE(RH80V9AV4N)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(RH80V9AV4N)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Especificaciones técnicas estrella

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

9

DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

600 x 850 x 565

FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

1360

CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense

No

CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam

Opciones adicionales - Anti arrugas

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color

Blanco

Tipo de puerta

Tapa de cristal templado tintado en negro

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

9

PROGRAMAS

Edredón

Algodón

Cuidado infantil con vapor

No

Cuidado antialérgico (lavadora)

Lavado Auto

No

Cuidado infantil

No

Ropa de bebé

No

Sábanas

No

Lavado en frío

No

Ropa de color

No

Algodón+

No

Ropa oscura

No

Delicado

Descarga de programa

No

Chaqueta de plumas

No

aclarado+ Centrifugar

No

Sintético

Eco 40-60

Delicado

No

Higiene

No

Intensivo 60

No

Mixtos

Prendas de exterior

No

Rápido 30

No

Lavado rápido

No

Refresco

No

Aclarado+Centrifugado

Lavado silencioso

No

Cuidado de la piel

No

Mangas y cuellos

No

Rápido 14

Lavado+Secado rápido

No

Ropa deportiva

Anti manchas

No

Refresco con vapor

No

Limpieza de la cuba

TurboWash 39

TurboWash 49

No

TurboWash 59

No

Algodón 20°C

No

Lavado a mano

No

Vaqueros / Ropa oscura

No

Prelavado + Algodón

No

Rápido 12

No

Rápido 60

No

Aclarado

No

Centrifugado+Desagüe

No

Lavado y secado

No

Lana (Lavado a mano/Lana)

No

CONTROL Y PANTALLA

Finalización diferida

3-19 horas

Tipo de pantalla

Selector giratorio + LED táctil

Indicación de bloqueo de puerta

Indicador de cifras

18:88

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

Tipo

Lavadora de carga frontal

Señal de final de ciclo

Centum System

No

Secado Dual

No

Añadir prenda

Dosificación automática ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

Sensor de carga

Vapor Steam

Luz del tambor

No

Vapor Steam+

No

Patas de nivelación

Tambor de acero inoxidable

TurboWash360˚

Tambor Powersoft

Sensor de vibración

Bateadores

Bateador de acero inoxidable

Suministro de agua (caliente/fría)

Solo frío

Nivel del agua

Automático

TurboWash

DIMENSIONES Y PESO

Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

1100

Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

660 x 890 x 660

Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

600 x 850 x 565

Peso (kg)

67,0

Peso incluido el embalaje (kg)

71,0

Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

620

ENERGÍA

Clase de eficiencia energética (lavado)

A

OPCIONES ADICIONALES

Wi-Fi

No

Añadir prenda

No

Pitido Encendido/apagado

Bloqueo infantil

Finalización diferida

Nivel de detergente

No

Luz del tambor

No

Prelavado

Inicio remoto

Aclarado

2 veces

Aclarado + centrifugado

No

Aclarado+

Nivel de suavizante

No

Centrifugado

1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado

Vapor Steam

No

Temp.

Fría/20/30/40/60/95℃

Limpieza de la cuba

TurboWash

No

Lavado

No

Anti arrugas

No

Lavado en frío - ColdWash

No

Limpieza de inyectores ezDispense

No

FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)

Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

44

Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

Duración del modo sin apagar (Mín.)

5

Eco 40-60 (carga completa)

0,680

Eco 40-60 (Media carga)

0,430

Eco 40-60 (Cuarto de carga)

0,253

Clase de eficiencia energética

A

Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

1360

Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

71

Consumo energético (W): modo apagado

0,5

Consumo energético (W): modo encendido

0,5

Rendimiento del centrifugado: clase energética

A

Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

44,9

Programa estándar (solo lavado)

Eco 40-60 40℃

Tiempo (Min.) - (carga completa)

228

Tiempo (Min) - (Media carga)

174

Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

142

Capacidad de lavado (kg)

9

Consumo de agua por ciclo (ℓ)

50

EAN CODE

EAN Code

8806084135803

TECNOLOGÍA SMART

Smart Diagnosis

No

Descargar ciclo

No

Monitorización de la energía

No

Inicio remoto y control del ciclo

No

ThinQ(Wi-Fi)

No

Tub Clean Coach

No

Smart Pairing

No

OPCIONES/ACCESORIOS

Compatible con LG TWINWash

No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
EU Energy label 2019(F4WR6009A0W)
extensión:pdf
Product information sheet (F4WR6009A0W)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(F4WR6009A0W)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

