Outlet Torre de Lavado, Blanca, Lavadora inteligente 9kg, 1400rpm, 10% más eficiente que A + Secadora 8kg, C
TORRE0908KG.OUTLET
()
Características principales
- Expertos en eficiencia en el hogar un 10% más eficiente que A
- Garantía de por vida ¹ en el motor: 30 años de garantía en la pieza
- AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -18% el desgaste en tu ropa
- Eco Hybrid™: te permite seleccionar ahorrar energía o tiempo según tus necesidades
- El Ciclo Antialergias y el doble filtro reduce el 99,9% del coronavirus humano(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2)
- Limpieza automática del condensador mediante un spray de agua a presión
*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es
AI DD™
Un 18% menos de desgaste en tu ropa
A través de un sistema de big data, el motor AI DD™ detectalas características tipo de tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.
*Testado por Intertek en marzo de 2019 en el programa de algodón con ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar dependiendo del tipo de prenda y las condiciones de lavado.
TurboWash™360˚
Lavado en 39 minutos con media carga
Con TurboWash™360˚, tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.
*Testado por Intertek en Marzo, basado en IEC 60456: edición 5.0. ciclo TurboWash39 con media carga. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de las conciones de lavado.
Lava en profundidad en poco tiempo y ahorra energía
Con TurboWash™360˚, reduce el tiempo de lavado y el desgaste de la ropa, ahorrando energía.
4 Sprays de agua con bomba Inverter
Gracias a la bomba Inverter permite controlar la intensidad y la dirección de los sprays de agua, mejorando la eficacia del detergente en la colada.
Alt text
Steam™
Máxima higiene y cuidado de la ropa con vapor
Reduce el 99.9% de virus(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2) con el poder del vapor Steam™.
*Testado por Intertek en Diciembre 2018, basado en el estándar AATCC. Con la opción "antiarrugas" en el ciclo de algodón, en comparación con el ciclo de algodón sin la opción "antiarrugas".
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.
Máxima durabilidad
Mayor durabilidad e higiene
Puerta de cristal templado y bateadores de acero inoxidable que aportan mayor durabilidad, higiene y cuidado de las prendas.
*Testado por Intertek en Julio de 2013. Después de 12 días, la cantidad inicial de P.aeruginosa en acero inoxidable se redujo en un 99%.
*El soporte para dispositivos para el hogar inteligente que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual inteligente del hogar.
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior
*Escala de eficiencia energética de A +++ a D. Según el estándar IEC, ciclo de algodón con modo de energía.
**Potencial de calentamiento global: R290: 3, R134a: 1340.
* Testado por Intertek en Diciembre de 2019, en ciclo de algodón de 9 kg, comparación entre el modo de tiempo y el modo de energía para el modelo representativo RC90V9AV2Q, y aplicable a la familia de modelos RC80V*****, RC90V*****, RH80V*****, RH90V*****. El resultado puede variar en función de , entre otros, las condiciones ambientales externas.
*El nivel de limpieza del condensador puede diferir según el entorno de funcionamiento.
*La frecuencia de funcionamiento de la «limpieza automática del condensador» puede variar según el tamaño y el nivel de humedad inicial de la colada.
Resultado aprobados por la Fundación Británica de Alergología
*Los resultados del análisis pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno
*LG ThinQ compatible con sistema operativo Android 7.0 o posterior y iOS 11.0 o posterior
Smart Pairing
Conecta tu lavadora y tu secadora al wifi. 'Tu secadora te sugerirá el programa óptimo para tu colada en base al programa y al patrón de lavado que hayas elegido en tu lavadora previamente.
Descarga programas adicionales
Descarga programas adicionales de secado como ropa de deporte, mantas, lencería o reducción de arrugas.
Control remoto
Controla tu secadora estés donde estés y monitoriza su consumo energético.
Sistema de autodiagnóstico
Sistema de autodiagnóstico: la secadora se auto diagnostica y transmite la incidencia al servicio técnico. Agiliza la reparación y evita visitas innecesarias ahorrando tiempo y dinero.
- Secadora 8kg, C, con Bomba de calor Dual Inverter, Blanca, Serie 900
- Lavadora inteligente AI Direct Drive. TurboWash 360º, Vapor, 9kg , 1400rpm Un 10% más eficiente que A, Serie 600
Todas las especificaciones
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Capacidad
8kg
Color exterior
Blanca
Bomba de calor
Dual Inverter Compressor<sup>TM</sup>
Garantía
10 años en bomba de calor y motor
Efciiencia energética
A+++ (Escala A+++ a D)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Gas refrigerante
R290
Consumo energético
176.0 kWh/año
Condensación grado
A
Nivel sonoro
62dB
Display
Gran LED
Puerta de cristal anti arañazos
Si
Tambor
Acero inoxidable
Autolimpieza del condensador
Si
Sistema de secado Inverter
Si
DIMENSIONES
Dimensiones (ancho x alto x fondo)
600×850×660
ACCESORIOS
Tubo de desagüe
Si
Cesto de secado
Si
Kit de apilación básico lavadora LG
Si
FUNCIONES ADICIONALES
Descarga de programas
Si
Anti arrugas
Si
Luz del tambor
Si
Inicio remoto
Si
NÚMERO DE PROGRAMAS
Algodón
Si
Algodón +
Sí
Tejidos mixtos
Si
Sintéticos
Si
Edredones
Si
Toallas
Si
Antialérgias
Si
Rápido 30
Si
Ropa de deporte
Si
Lana
Si
Delicado
Si
Secado en cesto
Si
Secado cálido
Si
Descarga de programas
Si
Smart Diagnosis
Si
Wifi, compatible con altavoces inteligentes
Si
OPCIONES
Más tiempo
Si
Menos tiempo
Si
Eco Hybrid
Rápido/Eficiente
Aviso sonoros
On/Off
Añadir prenda
Sí
Inicio remoto
Sí
NIVELES DE SECADO
Plancha
Si
Armario
Si
Extra
Si
Puerta reversible
Si
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
Especificaciones técnicas estrella
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
9
DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1360
CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam
Sí
Opciones adicionales - Anti arrugas
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)
No
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color
Blanco
Tipo de puerta
Tapa de cristal templado tintado en negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
9
PROGRAMAS
Edredón
Sí
Algodón
Sí
Cuidado infantil con vapor
No
Cuidado antialérgico (lavadora)
Sí
Lavado Auto
No
Cuidado infantil
No
Ropa de bebé
No
Sábanas
No
Lavado en frío
No
Ropa de color
No
Algodón+
No
Ropa oscura
No
Delicado
Sí
Descarga de programa
No
Chaqueta de plumas
No
aclarado+ Centrifugar
No
Sintético
Sí
Eco 40-60
Sí
Delicado
No
Higiene
No
Intensivo 60
No
Mixtos
Sí
Prendas de exterior
No
Rápido 30
No
Lavado rápido
No
Refresco
No
Aclarado+Centrifugado
Sí
Lavado silencioso
No
Cuidado de la piel
No
Mangas y cuellos
No
Rápido 14
Sí
Lavado+Secado rápido
No
Ropa deportiva
Sí
Anti manchas
No
Refresco con vapor
No
Limpieza de la cuba
Sí
TurboWash 39
Sí
TurboWash 49
No
TurboWash 59
No
Algodón 20°C
No
Lavado a mano
No
Vaqueros / Ropa oscura
No
Prelavado + Algodón
No
Rápido 12
No
Rápido 60
No
Aclarado
No
Centrifugado+Desagüe
No
Lavado y secado
No
Lana (Lavado a mano/Lana)
No
CONTROL Y PANTALLA
Finalización diferida
3-19 horas
Tipo de pantalla
Selector giratorio + LED táctil
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de cifras
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
Señal de final de ciclo
Sí
Centum System
No
Secado Dual
No
Añadir prenda
Sí
Dosificación automática ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
Sensor de carga
Sí
Vapor Steam
Sí
Luz del tambor
No
Vapor Steam+
No
Patas de nivelación
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
Sí
Tambor Powersoft
Sí
Sensor de vibración
Sí
Bateadores
Bateador de acero inoxidable
Suministro de agua (caliente/fría)
Solo frío
Nivel del agua
Automático
TurboWash
Sí
DIMENSIONES Y PESO
Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)
1100
Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)
660 x 890 x 660
Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
67,0
Peso incluido el embalaje (kg)
71,0
Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)
620
ENERGÍA
Clase de eficiencia energética (lavado)
A
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
No
Añadir prenda
No
Pitido Encendido/apagado
Sí
Bloqueo infantil
Sí
Finalización diferida
Sí
Nivel de detergente
No
Luz del tambor
No
Prelavado
Sí
Inicio remoto
Sí
Aclarado
2 veces
Aclarado + centrifugado
No
Aclarado+
Sí
Nivel de suavizante
No
Centrifugado
1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado
Vapor Steam
No
Temp.
Fría/20/30/40/60/95℃
Limpieza de la cuba
Sí
TurboWash
No
Lavado
No
Anti arrugas
No
Lavado en frío - ColdWash
No
Limpieza de inyectores ezDispense
No
FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)
44
Galardonada con el premio "EU Ecolabel award
Sí
Duración del modo sin apagar (Mín.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,680
Eco 40-60 (Media carga)
0,430
Eco 40-60 (Cuarto de carga)
0,253
Clase de eficiencia energética
A
Velocidad máxima del centrifugado (RPM)
1360
Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)
71
Consumo energético (W): modo apagado
0,5
Consumo energético (W): modo encendido
0,5
Rendimiento del centrifugado: clase energética
A
Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)
44,9
Programa estándar (solo lavado)
Eco 40-60 40℃
Tiempo (Min.) - (carga completa)
228
Tiempo (Min) - (Media carga)
174
Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)
142
Capacidad de lavado (kg)
9
Consumo de agua por ciclo (ℓ)
50
EAN CODE
EAN Code
8806084135803
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
No
Descargar ciclo
No
Monitorización de la energía
No
Inicio remoto y control del ciclo
No
ThinQ(Wi-Fi)
No
Tub Clean Coach
No
Smart Pairing
No
OPCIONES/ACCESORIOS
Compatible con LG TWINWash
No
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
extensión:pdf
extensión:pdf
extensión:pdf
