Portátil 16" LG gram Pro 2en1 - 16T90TP, Windows 11, Intel® Arrow Lake H, 32 GB RAM, 1TB SSD, Panel OLED WQXGA+ (2880x1800), Ligero 1,4 kg, 19 h, AI, Negro

*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

2La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet.

La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.

Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario.

① gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados.

② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.

Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.

Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.

*La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo.

Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat.

Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

3Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado.

③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

Esta función no recupera archivos perdidos; en su lugar, ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.

*Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.