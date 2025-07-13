Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Portátil 16" LG gram Pro 2en1 - 16T90TP, Windows 11, Intel® Arrow Lake H, 32 GB RAM, 1TB SSD, Panel OLED WQXGA+ (2880x1800), Ligero 1,4 kg, 19 h, AI, Negro

Portátil 16" LG gram Pro 2en1 - 16T90TP, Windows 11, Intel® Arrow Lake H, 32 GB RAM, 1TB SSD, Panel OLED WQXGA+ (2880x1800), Ligero 1,4 kg, 19 h, AI, Negro

Portátil 16" LG gram Pro 2en1 - 16T90TP, Windows 11, Intel® Arrow Lake H, 32 GB RAM, 1TB SSD, Panel OLED WQXGA+ (2880x1800), Ligero 1,4 kg, 19 h, AI, Negro

16T90TP-K.AD88B
Front view with stylus pen
Front view with keyboard with stylus pen
-30 degree side view and cover open with stylus pen
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
-30 degree side view of stand mode
-30 degree side view of tent mode
Front view of tablet mode
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
Left side view and cover closed
Front view with stylus pen
Front view with keyboard with stylus pen
-30 degree side view and cover open with stylus pen
-30 degree side port zoom-in view with cover open
+30 degree side port zoom-in view with cover open
Top-down view and cover closed
Top-down view of keyboard
-30 degree side view of stand mode
-30 degree side view of tent mode
Front view of tablet mode
Front side view with the lid closed
Right side view and cover open
Left side view and cover closed
Left side view and cover closed

Características principales

  • Con solo 1,4 Kg de peso, hasta 19 horas y 12,4 mm de grasor el LG gram Pro te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía.
  • Pantalla táctil OLED 3K (2880x1800) de 16" en formato 16:10, con Gorilla Glass Victus, antirreflejos, 120Hz y DCI-P3 100%. Incluye LG Stylus PEN WACOM 2.0.
  • Con el procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot, optimizando rendimiento y eficiencia.
  • Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H(6).
  • Almacenamiento masivo de 1 TB SSD NVMe, 32GB de RAM LPDDR5x y gráfica Intel® Arc™ para trabajar con contenido 4K UHD con la máxima fluidez.
  • Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
Más
LG gram Pro 2in1 logo.

Elige el portátil más portátil* de LG gram Pro 2en1 con AI

Descubre el futuro con LG gram 2en1 ultraligero, que incorpora la AI personalizada On-Device gram y el nuevo procesador Intel® Core™ optimizado para AI

Esta imagen muestra un portátil convertible con una pantalla giratoria de 360 grados, colocada en modo de pie. La pantalla presenta un suave degradado, y un stylus pen digital se cierne sobre ella, lo que indica que la pantalla táctil admite la entrada del lápiz. El portátil lleva el logotipo de «gram AI» y en la esquina inferior derecha se puede ver el logotipo de los CES Innovation Awards 2025 Honoree

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

*Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.

  • Imagen de pantalla dividida que muestra la «AI híbrida» con dos modos distintos: «AI On-Device» a la izquierda, representada por un icono rosa, y «Cloud AI» a la derecha, representada por un icono azul. La pantalla muestra una interfaz de AI que simboliza una funcionalidad de AI sin fisuras en ambos modos
    gram AI
  • Un portátil y su interfaz con el logotipo de Windows Copilot sobre la pantalla que muestra un diseño elegante con una gran pantalla y la interfaz de Windows 11 en segundo plano.
    Copilot
  • Esta imagen muestra el lado izquierdo de un ordenador abierto, destacando su delgado diseño. En la esquina superior derecha, se ve el logotipo MIL-STD
    Resistente, pero ligero
  • Esta imágen muestra cuatro portátiles convertibles en varios modos: modo de pie, modo portátil, modo tablet y modo tienda de campaña. Destaca la versatilidad del pórtatil a través de diferenes configuraciones, con cada pantalla mostrando una imagen en tonos morados y rosas. Delante del portátil en modo tableta, hay un stylus pen.
    Pantalla táctil 360˚
  • Un portátil, una tablet y un smartphone aparecen juntos, mostrando contenidos sincronizados en sus pantallas. Se destaca la función «gram Link», con los logotipos de Apple y Android en la esquina inferior derecha, destacando la conectividad entre dispositivos.
    gram Link
  • En una placa de circuito se muestra de forma destacada un procesador de AI, simbolizando la tecnología avanzada y rendimiento. El logotipo Intel Core Ultra se ve en la esquina inferior derecha, lo que destaca las capacidades de procesamiento de AI de vanguardia.
    Procesador Intel AI

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La tablet y los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en el paquete (se venden por separado) *Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.

gram AI

Sinergias entre tu dispositivo y la nube

Impulsado tanto por AI en el dispositivo1 como en la nube, gram AI ofrece un rendimiento fluido y conocimientos personalizados donde quiera que estés. Trabaja de manera más inteligente, mantente seguro y logra más, ya sea en línea o sin conexión

Una imagen de pantalla dividida que muestra «gram AI» con dos modos distintos: «gram chat On-Device» a la izquierda, representado por un icono rosa, y «gram chat Cloud» a la derecha, representado por un icono azul. La pantalla muestra una interfaz de AI que simboliza una funcionalidad de AI sin fisuras en ambos modos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

1Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.

Siempre activo, incluso sin conexión con Chat On-Device<sup>2</sup>

Esta imagen muestra una línea de tiempo de revisiones de documentos con dos versiones de un archivo titulado "Fundamentos de Geología". La versión de la izquierda refleja cambios a las 3:56 PM, mientras que la de la derecha muestra actualizaciones a las 4:00 PM del 10.02.2025. Un ícono de reloj en la parte superior indica la posibilidad de revertir ediciones, y un control deslizante debajo resalta la diferencia de tiempo entre las revisiones.

Vuelve sobre tus pasos

Recupera tus archivos perdidos

gram Chat On-Device examina tu navegación y datos guardados en tu LG gram para ofrecerte recomendaciones adaptadas a tus necesidades.

Esta imagen muestra manos escribiendo en una computadora portátil con una barra de búsqueda que muestra la pregunta: "¿Cuál fue el presupuesto global del proyecto?

Búsqueda

Consigue la respuesta correcta de inmediato

Proporciona recomendaciones personalizadas basadas en datos locales de tus documentos e imágenes.

La pantalla de un portátil muestra una presentación de un cuadro de mando financiero junto a una ventana emergente con texto generado por AI que resume la presentación. Una flecha conecta ambos textos, poniendo de relieve la capacidad de la IA para crear resúmenes concisos.

Resumen

Resúmenes rápidos, incluso sin internet.

Resume archivos de texto o documentos directamente en el dispositivo.

Esta imagen muestra una barra de búsqueda con el texto "Activar el modo oscuro", encima de dos capturas de pantalla de un escritorio. La primera captura muestra una interfaz en modo claro, mientras que la segunda muestra la misma interfaz en modo oscuro, conectadas por una flecha curva que indica la transición.

Ajustes

Cambia los ajustes con tus palabras

Configura varias4 opciones del sistema en gram chat On-Device con sencillos comandos conversacionales.

La pantalla de un portátil muestra una interfaz de atención al cliente con una barra de progreso del diagnóstico del sistema, indicando la funcionalidad sin conexión. Un icono de no-wifi en la parte superior destaca el funcionamiento sin conexión a Internet.

Solución de problemas

Asistencia 24/7 en cualquier momento y lugar.

LG gram ofrece asistencia instantánea 24/7 para consultas sobre productos, incluso sin Wi-Fi.

*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

2La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet.

La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.

Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario.

① gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. 

② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.

Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.

Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.

*La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo.

Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat.

Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

3Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado.

 ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

Esta función no recupera archivos perdidos; en su lugar, ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.

*Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.

Un asistente inteligente con
Chat Cloud AI4

Una interfaz de chat que muestra a un usuario que pide recomendaciones sobre actividades en el lago Bled, y una respuesta de la AI que enumera tres sugerencias: 1. Visitar la isla de Bled y la iglesia, 2. Explorar el castillo de Bled, 3. Pasear por el lago Bled.

Q&A Chatbot

Tu asistente inteligente de AI

Resuelve todo tipo de cuestiones hasta satisfacer tu curiosidad, el asistente de AI te ofrece la información que necesitas en cuestión de segundos.

Una infografía en la que se muestran tres funciones impulsadas por la AI: Resumen, representado por un icono de documento que se transforma en un archivo simplificado; Extracción de texto, simbolizado por una imagen que se convierte en un documento; y Traducción, representado por un documento que cambia a otro formato de idioma.

Documento AI

Desde una simple traducción hasta un sencillo resumen

Deja a la AI analizar y extraer detalles clave de tus documentos, ahorrando tiempo y esfuerzo

Ilustración que muestra varios iconos de aplicaciones de productividad, como Google Drive, Gmail, Google Sheets y Google Calendar, rodeando un logotipo central de gram AI Cloud. La imagen representa la integración perfecta de gram AI Cloud con herramientas de productividad populares.

Gestiona tu día a día con AI

Programa y envía correos electrónicos sin esfuerzo

Habla con tu asistente de AI y observa cómo se encarga de tus tareas. Desde redactar correos electrónicos hasta programar reuniones conectándose a la perfección con herramientas de productividad

*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario. 

4Gram Chat Cloud forece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas  para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, despuésdel cual se convierte en un servicio de pago. 

Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean.  Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. 

Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. 

gram chat Cloud requiere instalación previa antes de su uso y la creación de una cuenta separada. Se aplican límites de uso a gram chat Cloud.

El uso máximo mensual de tokens es de 200K, con un límite mensual de 450 solicitudes y un límite diario de 30 solicitudes. Superar estos límites resultará en una degradación al modelo GPT-4o mini y deshabilitará la función de llamadas a funciones.

Aunque gram chat en la nube no recopila solicitudes personales, puede solicitar acceso a tu cuenta de Google o Microsoft con fines de integración de características. Gram Chat Cloud es compatible con el área de trabajo de Google y Microsoft 365

Esta imagen muestra un portátil convertible con una pantalla giratoria de 360 grados, colocada en modo tienda de campaña. La pantalla muestra la interfaz Copilot de Windows 11, y el stylus pen se cierne sobre ella, lo que indica que la pantalla táctil admite la entrada de lápiz.

Microsoft Copilot5

Tu AI de confianza, un compañero para el día a día

Obtenga respuestas reales basadas en Internet y genere imágenes con facilidad utilizando Copilot en Windows. Esta potente herramienta de AI aprovecha los recursos en línea para ofrecerte información precisa y actualizada adaptada a tus consultas. Con unos pocos clics, puedes obtener las respuestas que necesitas y crear imágenes personalizadas para mejorar sus proyectos.

Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.

5Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

Activa Copilot6 instantánemente

Puedes iniciar la integración de Copilot desde la barra de tareas o pulsando simultáneamente las teclas Windows + C. También puedes utilizar una tecla de acceso rápido para acceder rápidamente a las herramientas inteligentes de tu gram.

Listo para mandar con Bing Chat

Sólo tienes que solicitar varias cosas, desde recomendaciones de canciones según tu estado de ánimo hasta organizar páginas complejas y establecer preferencias, con Copilot a través de Bing Chat.

Simplifica contenido complejo con un click

Copilot puede resumir emails largos y contenidos complicados, lo que le permite procesar con mayor eficacia la información de trabajo y ahorrar un tiempo valioso.

Edición de imágenes y mucho más

Desde tareas sencillas como ajustar el tamaño y el brillo de la imagen hasta otras más complejas como eliminar el fondo y aumentar la escala, pídeselo a Copilot

*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.

6Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

Pantalla táctil 360˚

Desbloquea 360º de posibilidades

Con su diseño giratorio de 360 grados y el stylus pen7, da rienda suelta a tu creatividad en cualquier lugar. Pon tu portátil en modo tablet y da vida a tus ideas

Esta imágen muestra cuatro portátiles convertibles en varios modos: modo de pie, modo portátil, modo tablet y modo tienda de campaña. Destaca la versatilidad del portátil en diferentes configuraciones, con cada pantalla mostrando una imágen en tonos morados y rosas. Delante del portátil en modo tablet, hay un stylus pen.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. El programa que se muestra dentro de la pantalla se vende por separado.

7El stylus pen está incluido en el paquete.

*El software para edición de fotos, edición de videos y modelado 3D mostrado en la imagen se vende por separado y no está incluido en el paquete.

Stylus pen8 avanzado

Cada pincelada cobra vida

El stylus pen te proporciona precisión con sensibilidad en 4096 niveles de presión. Representa cada elemento con detalle, y te permite un control exacto. Gracias a la frecuencia de actualización de 120Hz, te proporciona una experiencia de respuesta táctil sin interrupciones ni retrasos.

Este vídeo muestra la mano de una mujer que sujeta un stylus pen y toca suavemente la pantalla del portátil en modo tablet para dibujar con suavidad.

Carga el stylus pen rápidamente

Carga tu stylus pen de manera inalámbrica gracias a la conectividad magnética, sin necesidad de cables adicionales

Goodnotes App**

Sustituye tus cuadernos de papel y reimagina la toma de notas digital con Goodnotes.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

8El stylus pen está incluido en el paquete. 

9Por la compra de este modelo se incluye una prueba gratuita de 3 meses de Goodnotes para gram, que incluye acceso a plantillas premium al iniciar sesión. Se requiere una conexión a la red para descargar y utilizar la aplicación Goodnotes; pueden aplicarse tarifas de datos adicionales si se utilizan datos móviles. Los servicios y funciones disponibles en la aplicación Goodnotes pueden variar en función de la versión de la aplicación.  La prueba gratuita de 3 meses no se renovará automáticamente, se ofrecerá un descuento único del 30% en su primera suscripción de pago después de que expire la prueba gratuita. Este acceso gratuito de 3 meses a Goodnotes sólo está disponible para usuarios de Goodnotes que no se hayan suscrito previamente a un plan de pago y está limitado a una oferta por dispositivo. Visite el sitio web de Goodnotes para consultar los términos y condiciones en https://www.goodnotes.com/terms-and-conditions.

Ligero, en cualquier momento y en cualquier lugar

El gram Pro 2 en 1  es el compañero perfecto allá donde vayas, ya que combina el diseño más ligero del mundo10 certificado por el Guiness World Records con un potente rendimiento y durabilidad verificados mediante pruebas militares*.

1.399g

Ligero

12.4mm

Superfino11

Este vídeo muestra el portátil convertible en varios modos, destacando su pantalla giratoria de 360 grados. Destaca el diseño delgado y ligero del portátil a la vez que demuestra su versatilidad en diferentes configuraciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

 *LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía. Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.

10Basado en que el 16T90TP tiene el mismo peso que el modelo 16T90SP, el cual recibió un récord mundial Guinness como el modelo 2-en-1 de 16 pulgadas más liviano del mundo el año pasado (1,399 g). Hasta el 13 de diciembre de 2024, ningún modelo ha superado este récord desde el lanzamiento del modelo 16T90SP.

11El grosor establecido anteriormente mide la parte más delgada del producto, y el peso se basa solo en el PC. Consulte la especificación para un producto detallado.

La potencia profesional se une a la brillantez de la AI

Potencia tu productividad con el procesador Intel® Core™ Ultra.

Experimenta un potente rendimiento con el procesador Intel® Core™ Ultra. Diseñado para las exigencias del futuro, ofrece velocidades ultrarrápidas que te permiten abordar incluso las tareas más intensivas con facilidad. Tanto si estás creando contenidos, gestionando flujos de trabajo complejos o jugando, te ayuda a disfrutar de la máxima eficiencia en todo momento.

Hasta

13 TOPS
NPU11

Hasta

74 TOPS
GPU11

Primer plano de un procesador Intel Core Ultra con un símbolo de AI en el chip, rodeado de circuitos brillantes, con el logotipo Intel Core Ultra en la esquina.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias

 12El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, las condiciones de uso y el entorno.

Libera el poder de la IA, rompe tus límites

El último procesador de Intel optimizado para AI, con opciones de almacenamiento que incluyen SSD NVMe de hasta 1 TB y almacenamiento ampliable mediante una ranura NVMe adicional13, configurable hasta 32 GB de RAM LPDDR5x, ofrece una potencia de procesamiento excepcional. Desde la edición de vídeo y el trabajo en 3D hasta las tareas basadas en AI, consigue resultados de nivel profesional que superan las expectativas.

LPDDR5x
NVMe (Gen4)
Se muestra un elegante portátil con una vibrante interfaz de edición de vídeo en su pantalla, rodeada de otras pantallas que muestran diversos procesos de trabajo creativo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).

13Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluídas en el paquete. Los precios pueden variar en función del país y modelo

Energía inteligente, desconecta y juega

Alimentado por una batería de alta capacidad de 77 Wh que ofrece hasta 19,0 horas14 de tiempo de uso y equipado con nuestro asistente inteligente AI15, gram analiza los patrones de uso para optimizar la eficiencia de la batería. Aumenta tu productividad y disfruta del juego sin interrupciones.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

14Cálculo realizado para el modelo 16T90TP reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y  volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.

15Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

Manténte fresco. Se creativo.

Trabaje y diviértete con pasión, pero sin perder la frescura. Nuestro potente sistema de refrigeración16 mantiene la fluidez de tus proyectos, incluso con tareas pesadas basadas en AI que consumen muchos recursos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

16El modo de refrigeración AI entrará en vigor tras un reinicio posterior a la actualización de la BIOS. La actualización de la BIOS se realiza automáticamente durante el primer arranque tras la compra, y se instalará al reiniciar si el usuario acepta reiniciar

Pantalla profesional, brillante y nítida

16" 16:10
WQXGA+

Imágenes claras y detalladas

OLED
Único negro puro

Negros profundos y nítidos

DCI-P3
100%

Amplia gama de colores

Hasta
120Hz

Tasa de Refresco fluida

LG OLED

Imágenes que cobran vida

En el reino de las universo posibilidades que ofrece la AI, la pantalla OLED resalta los detalles más delicados con un contraste y un color intensos, ofreciendo imágenes nítidas con precisión y profundidad.

Un portátil con una brillante pantalla OLED mostrando imágenes abstractas llenas de color, acompañadas de un brillante logotipo OLED de fondo.

Un portátil con una brillante pantalla OLED mostrando imágenes abstractas llenas de color, acompañadas de un brillante logotipo OLED de fondo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

VRR (Tasa variable de refresco)

Imagen fluida para un desempeño profesional

Visualiza imágenes con fluidez, optimizadas para tus necesidades de trabajo. El LG gram Pro sincroniza automáticamente la frecuencia de actualización en un rango de 48 a 120Hz para adaptarse a tu actividad, lo que proporciona detalles vívidos y precisos en situaciones de alto rendimiento, y ahorro de energía en el resto de casos.

Una animación muestra un ordenador portátil con un juego de carreras de coches en su pantalla y el texto «48 Hz - 120 Hz» resaltado, rodeado de otras pantallas con diversos efectos visuales. Esta configuración destaca la versatilidad de los juegos y los contenidos multimedia con una frecuencia de actualización variable.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).

Más espacio para crear

LG gram Pro con la pantalla de ratio de aspecto 16:10 te permite ver más contenido con menos desplazamiento.

Negro auténtico para detalles profundos

Gracias a su alta relación de contraste y capacidad HDR, nuestra pantalla OLED resalta incluso los detalles más oscuros del espectro, mientras que 400 nits (Típ.) de brillo acentúan los detalles texturales más finos.

Explora el espectro completo

Gracias a la amplia gama de colores DCI-P317 al 100% de la pantalla OLED, podrá disfrutar de detalles vivos y colores intensos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

17DCI-P3 Típico 100%, Mínimo 90%. (DCI-P3: estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI)) *El brillo es de 400nits (Typ.).

gram Link18

Conecta todos tus dispositivos

LG gram Link18 permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites

Esta imagen muestra un portátil y un smartphone compartiendo archivos de forma inalámbrica. La pantalla del portátil muestra una ventana de progreso de la transferencia de archivos, mientras que la pantalla del smartphone muestra una galería de los archivos recibidos. A mitad de la transferencia aparece un icono de archivo borroso y colorido, que ilustra el proceso de transmisión inalámbrica.
Transferencia de datos

Fácil transferencia de datos entre el LG gram y tu smartphone (Android e iOS).

Esta imagen muestra un portátil y una tablet uno al lado del otro, ambos mostrando el mismo sitio web. Las pantallas muestran una cuadrícula de imágenes, incluidas fotos de naturaleza y arquitectura, que destacan la perfecta sincronización entre dispositivos.
Ampliación y duplicación de pantallas

 

Utiliza tu tablet o smartphone como segunda pantalla.
Esta imagen muestra un ordenador portátil con una interfaz de búsqueda de fotos con la palabra clave «cumpleaños». La pantalla muestra una cuadrícula de miniaturas de fotos de colores, cada una de ellas etiquetada con iconos, que indican resultados de búsqueda categorizados o filtrados.
Clasificación de imágenes AI

La AI se encarga automáticamente de clasificar y etiquetar las imágenes.

Un portátil que muestra una videoconferencia con varios participantes en la pantalla, acompañado de un smartphone que muestra a un participante individual en la misma llamada. Esta configuración destaca la conectividad sin fisuras y la multitarea para las reuniones virtuales.
El teléfono como webcam

Utiliza la cámara de alto rendimiento de tu smartphone para realizar videollamadas.

Un portátil y un smartphone se colocan sobre un escritorio y ambos muestran la misma interfaz de reproducción de música, lo que indica la funcionalidad sincronizada. El escenario pone de relieve la perfecta integración entre dispositivos para actividades multimedia.
Comparte el audio con tu teléfono

Comparte el sonido de tu smartphone directamente con los altavoces de LG gram.

Esta imagen muestra un ordenador portátil y un smartphone conectados de forma inalámbrica, ambos reproduciendo la misma pista musical titulada «Bubble Gum». La pantalla del portátil muestra una interfaz de reproductor de música, y el smartphone refleja la reproducción. Las ondas ilustran la perfecta sincronización de audio.
Haz y responde llamadas

Realiza y recibe llamadas directamente desde tu LG gram

La imagen muestra a una persona que sostiene un smartphone frente a un portátil gris, ambos mostrando el mismo vídeo de una mujer realizando una postura de yoga. La escena pone de relieve el uso compartido de contenidos entre dispositivos.
Duplicación de pantalla

Proyecta la pantalla de tu tablet o smartphone al gram.

Esta imagen muestra la pantalla de un ordenador portátil con una interfaz de llamada. La interfaz incluye una lista de contactos a la izquierda y una llamada en curso con «Dan» a la derecha, con una imagen de perfil y controles de audio. El diseño destaca la capacidad del portátil para gestionar llamadas de voz.
Fluye entre dispositivos con el teclado y el ratón

Controla tu tablet o smartphone con el teclado y el ratón de tu gram.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

18Para funcionar de manera adecuada, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles, siendo necesaria la versión 15.2 o superior de iOS y la versión 9 o superior de Android. Para instalar la aplicación LG gram Link, puede utilizar el [Programa de actualización de LG] para encontrar e instalar automáticamente la aplicación LG Update que coincida con su sistema. (Se aplica a los modelos lanzados en 2024 y posteriores). LG gram Link está programado para futuras actualizaciones, y el calendario de actualización de versiones puede variar según el país.  Para utilizar LG gram Link es necesario disponer de conexión a Internet o Bluetooth.

*La imagen muestra el producto representativo de LG gram con fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería tomadas con el producto real.

*La tablet, el teléfono móvil y el ratón no vienen incluídos en la caja con la compra del equipo y se venden por separado

Una persona sentada en un sofá, disfrutando de audio inmersivo mientras utiliza un portátil LG gram. El texto destaca la tecnología Dolby Atmos, que enfatiza una experiencia auditiva rica, expansiva y de 360 grados. Las ondas sonoras envolventes del fondo representan visualmente el paisaje sonoro inmersivo.

Dolby Atmos19

Experiencia de audio inmersiva

Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos te envuelve en una aventura auditiva de 360 grados.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

19Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Fácil conectividad

Conectividad sencilla e instantánea

Múltiples opciones de conectividad: Conéctate con gram +View, disfruta de grandes monitores, dispositivos de última generación y almacenamiento ultrarrápido. Gracias a sus múltiples puertos, ofrece una experiencia plug-and-play ideal para maximizar la productividad y el entretenimiento sin límites.

Vista lateral de un portátil que muestra sus puertos, incluidos USB 3.2, conector híbrido de auriculares y micrófono (HP/MIC), HDMI y USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). El diseño limpio destaca las versátiles opciones de conectividad.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™) *USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1). *USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

 

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

  • Procesador

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)

  • Memoria

    32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
    No ampliable

  • peso(kg)

    1.399 g

  • Resolución

    WQXGA+ (2880*1800)

  • Gráfico

    Intel® Arc™ graphics

  • Gamut

    DCI-P3 100%

Todas las especificaciones

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 Columnas)

LED

  • LED

    -Indicador de encendido
    -Indicador de conexión del adaptador de corriente
    -Indicador de webcam
    -Indicador de micro

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

    Botón de encendido con Led

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    Portátiles

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

  • Color

    Negro

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 3.0W x 2
    Smart AMP (MAX 5W x 2)

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.4

  • Webcam / Cámara

    Cámara FHD con doble micro (Reconocimiento facial)

  • Inalámbrico

    Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A

ALMACENAMIENTO

  • HDD

    1TB M.2 (NVMe Gen.4)
    Ranura adicional M.2 (2280)

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión de envío(mm)

    475 x 299 x 60mm

  • Dimensión(mm)

    357.3 x 253.8 x (12.4 - 12.9) mm

  • Peso de envío(kg)

    2.3 Kg

  • peso(kg)

    1.399 g

PUERTOS

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

BATERÍA

  • Batería

    Hasta 19 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio
    * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar

SISTEMA

  • Procesador

    Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)

  • Gráfico

    Intel® Arc™ graphics

  • Memoria

    32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
    No ampliable

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

PANTALLA

  • Relación de aspecto

    16:10

  • Brillo

    brillo 400 nits

  • Táctil

  • Tipo de panel

    OLED

  • Resolución

    WQXGA+ (2880*1800)

  • Tamaño (cm)

    40.6

  • Gamut

    DCI-P3 100%

ACCESORIOS

  • Accesorios extra

    Adaptador de red de USB-C a RJ45 (B2B OPCIONAL)

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG On Screen Display 3

  • LG PC Manuals

  • LG Power Manager

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

  • Microsoft 365 (30 días de prueba)

  • LG Smart Assistant

  • LG Quick Guide

  • LG Lively Theme

  • LG Glance by Mirametrix®

  • PCmover Profesional

  • Wacom notes

SEGURIDAD

  • Seguridad

    - Seguridad SSD
    - Encriptación fTPM
    - Slim Kensington Lock

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO