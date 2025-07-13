We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Portátil 16" LG gram Pro 2en1 - 16T90TP, Windows 11, Intel® Arrow Lake H, 32 GB RAM, 1TB SSD, Panel OLED WQXGA+ (2880x1800), Ligero 1,4 kg, 19 h, AI, Negro
16T90TP-K.AD88B
()
Características principales
- Con solo 1,4 Kg de peso, hasta 19 horas y 12,4 mm de grasor el LG gram Pro te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía.
- Pantalla táctil OLED 3K (2880x1800) de 16" en formato 16:10, con Gorilla Glass Victus, antirreflejos, 120Hz y DCI-P3 100%. Incluye LG Stylus PEN WACOM 2.0.
- Con el procesador Intel® Core™ Ultra 7, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot, optimizando rendimiento y eficiencia.
- Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H(6).
- Almacenamiento masivo de 1 TB SSD NVMe, 32GB de RAM LPDDR5x y gráfica Intel® Arc™ para trabajar con contenido 4K UHD con la máxima fluidez.
- Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
Elige el portátil más portátil* de LG gram Pro 2en1 con AI
Descubre el futuro con LG gram 2en1 ultraligero, que incorpora la AI personalizada On-Device gram y el nuevo procesador Intel® Core™ optimizado para AI
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La tablet y los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en el paquete (se venden por separado) *Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.
gram AI
Sinergias entre tu dispositivo y la nube
Impulsado tanto por AI en el dispositivo1 como en la nube, gram AI ofrece un rendimiento fluido y conocimientos personalizados donde quiera que estés. Trabaja de manera más inteligente, mantente seguro y logra más, ya sea en línea o sin conexión
Una imagen de pantalla dividida que muestra «gram AI» con dos modos distintos: «gram chat On-Device» a la izquierda, representado por un icono rosa, y «gram chat Cloud» a la derecha, representado por un icono azul. La pantalla muestra una interfaz de AI que simboliza una funcionalidad de AI sin fisuras en ambos modos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
1Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
Siempre activo, incluso sin conexión con Chat On-Device<sup>2</sup>
*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
2La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet.
La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.
Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario.
① gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados.
② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.
Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.
Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.
*La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo.
Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat.
Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.
3Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado.
③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.
Esta función no recupera archivos perdidos; en su lugar, ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.
*Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
Un asistente inteligente con
Chat Cloud AI4
*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.
4Gram Chat Cloud forece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, despuésdel cual se convierte en un servicio de pago.
Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso.
Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4.
gram chat Cloud requiere instalación previa antes de su uso y la creación de una cuenta separada. Se aplican límites de uso a gram chat Cloud.
El uso máximo mensual de tokens es de 200K, con un límite mensual de 450 solicitudes y un límite diario de 30 solicitudes. Superar estos límites resultará en una degradación al modelo GPT-4o mini y deshabilitará la función de llamadas a funciones.
Aunque gram chat en la nube no recopila solicitudes personales, puede solicitar acceso a tu cuenta de Google o Microsoft con fines de integración de características. Gram Chat Cloud es compatible con el área de trabajo de Google y Microsoft 365
Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.
5Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
Activa Copilot6 instantánemente
Puedes iniciar la integración de Copilot desde la barra de tareas o pulsando simultáneamente las teclas Windows + C. También puedes utilizar una tecla de acceso rápido para acceder rápidamente a las herramientas inteligentes de tu gram.
Listo para mandar con Bing Chat
Sólo tienes que solicitar varias cosas, desde recomendaciones de canciones según tu estado de ánimo hasta organizar páginas complejas y establecer preferencias, con Copilot a través de Bing Chat.
Simplifica contenido complejo con un click
Copilot puede resumir emails largos y contenidos complicados, lo que le permite procesar con mayor eficacia la información de trabajo y ahorrar un tiempo valioso.
Edición de imágenes y mucho más
Desde tareas sencillas como ajustar el tamaño y el brillo de la imagen hasta otras más complejas como eliminar el fondo y aumentar la escala, pídeselo a Copilot
*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.
6Copilot en Windows 11 se está desplegando gradualmente en vista previa dentro de la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. No todos los usuarios tendrán acceso a Copilot simultáneamente, ya que el calendario de disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
Pantalla táctil 360˚
Desbloquea 360º de posibilidades
Con su diseño giratorio de 360 grados y el stylus pen7, da rienda suelta a tu creatividad en cualquier lugar. Pon tu portátil en modo tablet y da vida a tus ideas
Esta imágen muestra cuatro portátiles convertibles en varios modos: modo de pie, modo portátil, modo tablet y modo tienda de campaña. Destaca la versatilidad del portátil en diferentes configuraciones, con cada pantalla mostrando una imágen en tonos morados y rosas. Delante del portátil en modo tablet, hay un stylus pen.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. El programa que se muestra dentro de la pantalla se vende por separado.
7El stylus pen está incluido en el paquete.
*El software para edición de fotos, edición de videos y modelado 3D mostrado en la imagen se vende por separado y no está incluido en el paquete.
Stylus pen8 avanzado
Cada pincelada cobra vida
El stylus pen te proporciona precisión con sensibilidad en 4096 niveles de presión. Representa cada elemento con detalle, y te permite un control exacto. Gracias a la frecuencia de actualización de 120Hz, te proporciona una experiencia de respuesta táctil sin interrupciones ni retrasos.
Este vídeo muestra la mano de una mujer que sujeta un stylus pen y toca suavemente la pantalla del portátil en modo tablet para dibujar con suavidad.
Carga el stylus pen rápidamente
Carga tu stylus pen de manera inalámbrica gracias a la conectividad magnética, sin necesidad de cables adicionales
Goodnotes App**
Sustituye tus cuadernos de papel y reimagina la toma de notas digital con Goodnotes.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
8El stylus pen está incluido en el paquete.
9Por la compra de este modelo se incluye una prueba gratuita de 3 meses de Goodnotes para gram, que incluye acceso a plantillas premium al iniciar sesión. Se requiere una conexión a la red para descargar y utilizar la aplicación Goodnotes; pueden aplicarse tarifas de datos adicionales si se utilizan datos móviles. Los servicios y funciones disponibles en la aplicación Goodnotes pueden variar en función de la versión de la aplicación. La prueba gratuita de 3 meses no se renovará automáticamente, se ofrecerá un descuento único del 30% en su primera suscripción de pago después de que expire la prueba gratuita. Este acceso gratuito de 3 meses a Goodnotes sólo está disponible para usuarios de Goodnotes que no se hayan suscrito previamente a un plan de pago y está limitado a una oferta por dispositivo. Visite el sitio web de Goodnotes para consultar los términos y condiciones en https://www.goodnotes.com/terms-and-conditions.
Ligero, en cualquier momento y en cualquier lugar
El gram Pro 2 en 1 es el compañero perfecto allá donde vayas, ya que combina el diseño más ligero del mundo10 certificado por el Guiness World Records con un potente rendimiento y durabilidad verificados mediante pruebas militares*.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*LG gram: prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs. Superó 7 pruebas MIL-STD 810H diferentes de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H: Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. No lleves a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños al LG gram, no estará cubierto por la garantía. Haber aprobado el test no significa que sea adecuado para uso militar.
10Basado en que el 16T90TP tiene el mismo peso que el modelo 16T90SP, el cual recibió un récord mundial Guinness como el modelo 2-en-1 de 16 pulgadas más liviano del mundo el año pasado (1,399 g). Hasta el 13 de diciembre de 2024, ningún modelo ha superado este récord desde el lanzamiento del modelo 16T90SP.
11El grosor establecido anteriormente mide la parte más delgada del producto, y el peso se basa solo en el PC. Consulte la especificación para un producto detallado.
La potencia profesional se une a la brillantez de la AI
Potencia tu productividad con el procesador Intel® Core™ Ultra.
Experimenta un potente rendimiento con el procesador Intel® Core™ Ultra. Diseñado para las exigencias del futuro, ofrece velocidades ultrarrápidas que te permiten abordar incluso las tareas más intensivas con facilidad. Tanto si estás creando contenidos, gestionando flujos de trabajo complejos o jugando, te ayuda a disfrutar de la máxima eficiencia en todo momento.
Primer plano de un procesador Intel Core Ultra con un símbolo de AI en el chip, rodeado de circuitos brillantes, con el logotipo Intel Core Ultra en la esquina.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias
12El rendimiento de la NPU y la GPU puede variar en función del procesador, las condiciones de uso y el entorno.
Libera el poder de la IA, rompe tus límites
El último procesador de Intel optimizado para AI, con opciones de almacenamiento que incluyen SSD NVMe de hasta 1 TB y almacenamiento ampliable mediante una ranura NVMe adicional13, configurable hasta 32 GB de RAM LPDDR5x, ofrece una potencia de procesamiento excepcional. Desde la edición de vídeo y el trabajo en 3D hasta las tareas basadas en AI, consigue resultados de nivel profesional que superan las expectativas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).
13Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluídas en el paquete. Los precios pueden variar en función del país y modelo
Energía inteligente, desconecta y juega
Alimentado por una batería de alta capacidad de 77 Wh que ofrece hasta 19,0 horas14 de tiempo de uso y equipado con nuestro asistente inteligente AI15, gram analiza los patrones de uso para optimizar la eficiencia de la batería. Aumenta tu productividad y disfruta del juego sin interrupciones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
14Cálculo realizado para el modelo 16T90TP reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
15Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
Manténte fresco. Se creativo.
Trabaje y diviértete con pasión, pero sin perder la frescura. Nuestro potente sistema de refrigeración16 mantiene la fluidez de tus proyectos, incluso con tareas pesadas basadas en AI que consumen muchos recursos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
16El modo de refrigeración AI entrará en vigor tras un reinicio posterior a la actualización de la BIOS. La actualización de la BIOS se realiza automáticamente durante el primer arranque tras la compra, y se instalará al reiniciar si el usuario acepta reiniciar
Pantalla profesional, brillante y nítida
LG OLED
Imágenes que cobran vida
En el reino de las universo posibilidades que ofrece la AI, la pantalla OLED resalta los detalles más delicados con un contraste y un color intensos, ofreciendo imágenes nítidas con precisión y profundidad.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
VRR (Tasa variable de refresco)
Imagen fluida para un desempeño profesional
Visualiza imágenes con fluidez, optimizadas para tus necesidades de trabajo. El LG gram Pro sincroniza automáticamente la frecuencia de actualización en un rango de 48 a 120Hz para adaptarse a tu actividad, lo que proporciona detalles vívidos y precisos en situaciones de alto rendimiento, y ahorro de energía en el resto de casos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).
Más espacio para crear
LG gram Pro con la pantalla de ratio de aspecto 16:10 te permite ver más contenido con menos desplazamiento.
Negro auténtico para detalles profundos
Gracias a su alta relación de contraste y capacidad HDR, nuestra pantalla OLED resalta incluso los detalles más oscuros del espectro, mientras que 400 nits (Típ.) de brillo acentúan los detalles texturales más finos.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
17DCI-P3 Típico 100%, Mínimo 90%. (DCI-P3: estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI)) *El brillo es de 400nits (Typ.).
gram Link18
Conecta todos tus dispositivos
LG gram Link18 permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
18Para funcionar de manera adecuada, es necesario instalar la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles, siendo necesaria la versión 15.2 o superior de iOS y la versión 9 o superior de Android. Para instalar la aplicación LG gram Link, puede utilizar el [Programa de actualización de LG] para encontrar e instalar automáticamente la aplicación LG Update que coincida con su sistema. (Se aplica a los modelos lanzados en 2024 y posteriores). LG gram Link está programado para futuras actualizaciones, y el calendario de actualización de versiones puede variar según el país. Para utilizar LG gram Link es necesario disponer de conexión a Internet o Bluetooth.
*La imagen muestra el producto representativo de LG gram con fines ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería tomadas con el producto real.
*La tablet, el teléfono móvil y el ratón no vienen incluídos en la caja con la compra del equipo y se venden por separado
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
19Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Fácil conectividad
Conectividad sencilla e instantánea
Múltiples opciones de conectividad: Conéctate con gram +View, disfruta de grandes monitores, dispositivos de última generación y almacenamiento ultrarrápido. Gracias a sus múltiples puertos, ofrece una experiencia plug-and-play ideal para maximizar la productividad y el entretenimiento sin límites.
Vista lateral de un portátil que muestra sus puertos, incluidos USB 3.2, conector híbrido de auriculares y micrófono (HP/MIC), HDMI y USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). El diseño limpio destaca las versátiles opciones de conectividad.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™) *USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1). *USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
Especificaciones técnicas estrella
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)
Memoria
32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
No ampliable
peso(kg)
1.399 g
Resolución
WQXGA+ (2880*1800)
Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Gamut
DCI-P3 100%
Todas las especificaciones
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Teclado español completo (98 teclas, con teclado numérico de 3 Columnas)
LED
LED
-Indicador de encendido
-Indicador de conexión del adaptador de corriente
-Indicador de webcam
-Indicador de micro
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido con Led
INFORMACIÓN
Categoría de productos
Portátiles
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de nano carbono y magnesio (nanocomposite de base metálica), resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H(2) (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro
SONIDO
Audio
Audio HD con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 3.0W x 2
Smart AMP (MAX 5W x 2)
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 5.4
Webcam / Cámara
Cámara FHD con doble micro (Reconocimiento facial)
Inalámbrico
Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A
ALMACENAMIENTO
HDD
1TB M.2 (NVMe Gen.4)
Ranura adicional M.2 (2280)
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión de envío(mm)
475 x 299 x 60mm
Dimensión(mm)
357.3 x 253.8 x (12.4 - 12.9) mm
Peso de envío(kg)
2.3 Kg
peso(kg)
1.399 g
PUERTOS
HDMI
1x HDMI 2.1
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
BATERÍA
Batería
Hasta 19 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio
* Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar
SISTEMA
Procesador
Intel® Core™ Ultra7 255H (16 Cores: 6P + 8E + 2 LPE, Intel Smart Cache 24 MB)
Gráfico
Intel® Arc™ graphics
Memoria
32GB LPDDR5X (Doble canal, 7467MHz)
No ampliable
Sistema operativo
Windows 11 Home
PANTALLA
Relación de aspecto
16:10
Brillo
brillo 400 nits
Táctil
SÍ
Tipo de panel
OLED
Resolución
WQXGA+ (2880*1800)
Tamaño (cm)
40.6
Gamut
DCI-P3 100%
ACCESORIOS
Accesorios extra
Adaptador de red de USB-C a RJ45 (B2B OPCIONAL)
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Power Manager
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
LG Smart Assistant
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
PCmover Profesional
Sí
Wacom notes
Sí
SEGURIDAD
Seguridad
- Seguridad SSD
- Encriptación fTPM
- Slim Kensington Lock
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
