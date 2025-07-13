Skip to ContentSkip to Accessibility Help
LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes

LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes

LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes

PU615U
Proyector LG CineBeam- Web OS 4K
Proyector LG CineBeam - 4K UHD
Proyector LG CineBeam - hastaa 100
Proyector LG CineBeam - TV faciles seguaras
Proyector LG CineBeam - haras de vida ulil
Proyector LG CineBeam - que se adapta
Proyector LG CineBeam - experience inmereiyo
Proyector LG CineBeam - front view with HDMI port
Proyector LG CineBeam - sistamas operativos
Proyector LG CineBeam - en cualquler lugar
Proyector LG CineBeam - web OS 4K
Características principales

  • Cine en casa a gran escala en 4K desde solo 8,1 cm de distancia* gracias a tu Tiro Ultra Corto
  • Hasta 100" de Smart TV que se adaptan a tu manera de disfrutar y a tu espacio.
  • Disfruta de una resolución 4K UHD que proporciona detalles precisos, claridad realista, y colores vibrantes creando una experiencia más inmersiva.
  • Con tecnología láser que ofrece hasta 4 veces más duración que una lámpara tradicional. El producto más duradero es el más sotenible
  • Conéctate a Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV y SkyShowtime* desde tu proyector con Smart TV gracias a webOS24 integrado que se renueva gratis todos los años.
  • Un solo cable, máxima calidad con HDMI eARC* y doble USB-C* para disfrutar del cine 4K sin complicaciones.
Más
LG CineBeam está proyectando una imagen de un desierto.

LG CineBeam está proyectando una imagen de un desierto.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

* Este proyector de alcance ultracorto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm, mucho más corta que la de los proyectores estándar.

*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.

1 No incluye sintonizador de TV

Logo del premio AVS Forum Best of CES 2025

AVSForum Best of CES 2025

Galardonado como "Best of CES 2025" por AVSForum 2025

Eleva tu experiencia cinematográfica en 4K

Transforma tu pared en tu cine personal con pantalla de hasta 100 pulgadas2 4K gracias al proyector con tiro ultra corto. Disfruta de una experiencia cinematrográfica sin necesidad de espacio adicional ni complicaciones.

2Este proyector de tiro ultra corto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm.

Seis proyectores LG CineBeam y sus imágenes proyectadas mostradas en la misma imagen.

Seis proyectores LG CineBeam y sus imágenes proyectadas mostradas en la misma imagen.

Disfruta de hasta 100" a tan solo 39,3 cm de la pared2

Gracias al tiro ultra corto, proyecta imágenes panorámicas con una distancia de proyección excepcionalmente corta. Transforma tu espacio con una pantalla de cine de hasta 100 pulgadas2,3.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2Este proyector de alcance ultracorto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm..

3Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

Visualización de cine a gran escala en casa con pantalla 4K.

Su resolución 4K UHD proporciona detalles precisos y claridad realista incluso en pantalla de hasta 100 pulgadas4,5,6. Disfruta de colores vibrantes y un contraste profundo con el espectro de color DCI-P3 154% y el ratio de contraste 450.000:1, creando una experiencia de visualización inmersiva.

4K UHD

Resolución 3840x2160

DCI-P3 154%

Espectro de color (típico)

Láser RGB

Fuente de luz

450,000:1

Ratio de contraste

Tres personas llevan conjuntos de colores verde, amarillo y azul.

4K UHD 2160p

Tres personas llevan conjuntos de colores verde, amarillo y azul.

FHD 1080p

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Las imágenes están basadas en el modo más brillante, y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.

4El tamaño de la pantalla puede variar dependiendo de la distancia de proyección.

5Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas a una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.

6Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

Observa el espectro de color completo

Con un amplio espectro de color 154% DCI-P3 (típico), el LG CineBeam S proporciona una representación de colores precisa y vibrante7.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Las imágenes están basadas en el modo más brillante, y pueden variar dependiendo de tu entorno.

*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.

7El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.

Colores vívidos con láser RGB de 3 canales

El láser RGB ofrece colores intensos y alto brillo para una visión más envolvente.

*Las imágenes se basan en el modo "Más brillante" y pueden variar dependiendo del entorno de uso.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Detalles hasta en negros profundos

Con el ratio de contraste de 450.000:1, disfruta de detalles nítidos y de negros puros en cada escena.

*Las imágenes se basan en el modo "Más brillante" y pueden variar dependiendo del entorno de uso.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Disfruta de hasta 100" a corta distancia

Disfruta de una pantalla de 100 pulgadas a corta distancia de la pared. La lente de tiro ultra corto ofrece la posibilidad de proyectar varios tamaños de pantalla, desde 40 hasta 100 pulgadas, incluso en los espacios más reducidos8,9.

El proyector LG CineBeam proyectando una imagen de montañas nubosas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

8Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

9Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3cm.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pequeño y fácil de manejar

Compacto y ligero, este proyector ofrece un rendimiento potente. Su diseño minimalista es fácil de transportar y se integra en cualquier espacio.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Efectos visuales de ondas de sonido azules que salen del proyector LG CineBeam.

Efectos visuales de ondas de sonido azules que salen del proyector LG CineBeam.

Disfruta de sonido estéreo espacial con Dolby Atmos.

Los paisajes sonoros cobran vida. Los altavoces integrados con Dolby Atmos proporcionan un sonido claro y envolvente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Pantalla que muestra la interfaz webOS.

webOS: descubre un amplio mundo de contenidos

Disfruta de las aplicaciones en streaming más demandadas para ver todas tus películas y series favoritas donde quieras10,11.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

10Se requieren de conexión a internet y suscripción a los servicios relacionados. Servicios separados pueden requerir pagos para la suscripción, no incluidos (a la venta por separado).

11Los servicios incluidos pueden variar por país.

Disfruta de renovaciones durante 5 años con el galardonado programa webOS Re:New

Obtén los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones — hasta cuatro veces durante cinco años. Ganador del premio CES Innovation en la categoría de ciberseguridad, webOS protege tu privacidad y datos con cada actualización.

*El Programa webOS Re:New aplica a los modelos de proyectores LG CineBeam, que serán lanzados en 2025, y contarán con la versión webOS 24.

*Los modelos de proyectores LG CineBeam se actualizarán directamente a la versión webOS 26, sin pasar por la versión webOS 25.

*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La disponibilidad de funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.

Comparte todo tu contenido desde tus dispositivos

Comparte contenido desde tu dispositivo Smart al proyector con AirPlay12,13,14 (para dispositivos Apple), Screen Share15 (para dispositivos Android) y Bluetooth16 Conéctate al instante y disfruta de todos tus contenidos en pantalla grande.

Imagen de una fiesta proyectada desde un smartphone al proyector LG CineBeam.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

11Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red WiFi que tu proyector.

13El proyector admite AirPlay2 y requiere de iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior para funcionar.

14Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac son marcas de Apple Inc., registradas en EEUU y en otros países y regiones.

15Screen Share: disponible en Android o Windows 10 o posterior. En función del entorno WiFi y la versión del firmware de los dispositivos externos conectados, estas características pueden no funcionar adecuadamente.

16Bluetooth: disponible en BT 5.0 y posterior.

Fácil configuración de pantalla en cualquier pared

Gracias a las características inteligentes del proyector, adapta la pantalla a tu espacio de manera rápida y sencilla.

Ajuste automático de pantalla

El ajuste trapezoidal automático calibra y corrige la distorsión de la imagen en segundos para garantizar una visualización óptima17,18,19.

Escalado y ajuste de pantalla

Configura fácilmente el tamaño de la pantalla y su posición para encajar en la superficie en la que desees proyectar17,18,19.

Ajuste del color de la pared

Escoge entre 8 ajustes preestablecidos de color para adaptar la proyección al color de la superficie, optimizando la configuración de pantalla a tu entorno.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

17Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

18Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3cm.

19Si la distancia desde la pantalla es superior a 39,3cm o el posiconamiento es mayor a 5 grados, esta característica puede no funcionar adecuadamente.

*Para un rendimiento óptimo de la proyección, coloca el proyector con el logo de LG mirando hacia el usuario.

*Los proyectores de tiro ultracorto son más sensibles a las irregularidades de la pared. Incluso pequeñas irregularidades en la superficie de proyección pueden causar distorsiones o pliegues visibles en la imagen.

*Para proyectores de tiro ultracorto, utiliza una pantalla de marco fijo para una calidad de imagen óptima, ya que las pantallas no fijas o colgantes pueden moverse con el flujo de aire y afectar el rendimiento.

*Mantener el área del sensor limpia de huellas dactilares o polvo para un rendimiento óptimo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

20Admite 4K a 30Hz conectando el dispositivo externo con el puerto USB Tipo-C. No admite HDR.

21El proyector incluye cable de alimentación. Los cables HDMI y USB Tipo-C no están incluidos con el producto y están disponibles a la venta por separado.

Controla el proyector de manera intuitiva

Usa tu proyector fácilmente con el mando a distancia. Diseñado para combinar con el LG CineBeam, el mando compacto y minimalista proporciona un control intuitivo y sencillo23,24.

23Se puede utilizar la aplicación LG ThinQ para controlar el proyector a distancia después de registrar el producto.

24Los servicios disponibles o botones del mando pueden diferir por país.

*ThinQ está disponible para dispositivos con sistema operativo Android 9.0 o posterior e iOS 16 o posterior.

Calculadora de proyección

¿Tengo espacio suficiente para el proyector?

Para asegurarte de que el proyector se puede usar en el entorno que desees, utiliza la calculadora de espacio de proyección.

Calcula el espacio que necesitas
Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

  • Brillancia (ANSI Lumen)

    500

  • Tipo

    3 Canales Laser (R, G, B)

  • Relación de contraste

    450.000:1

  • Corrección digital Keystone

    Deformado (4 / 9 / 15)

  • Producción

    4Wx2

  • Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)

    Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)

  • Zoom

    Fijo

Todas las especificaciones

SISTEMA DE PROYECCIÓN

  • Sistema de proyección

    DLP

RESOLUCIÓN NATIVA

  • Resolución nativa

    4K UHD (3840 x 2160)

BRILLANCIA (ANSI LUMEN)

  • Brillancia (ANSI Lumen)

    500

RELACIÓN DE CONTRASTE

  • Relación de contraste

    450.000:1

RUIDO

  • Ahorro de energía Max. (Eco)

    25

  • Ahorro de Energía Med.

    27 dB(A)↓

  • Ahorro de energía Min. (Bright)

    29 dB(A)↓

UNIFORMIDAD

  • Uniformidad (JBMMA 9 punto)

    80%↑

LENTES DE PROYECCIÓN

  • Concentración (Auto / Manual)

    Motorizado, Automático

  • Zoom

    Fijo

IMAGEN DE PROYECCIÓN

  • Tamaño de la pantalla

    40" - 100"

  • Estándar (lentes a pared)

    100" a 0.55m

  • Relación de lanzamiento

    0.25

OFFSET DE PROYECCIÓN

  • Offset de proyección

    1.225

FUENTE DE LUZ

  • Horas de vida

    20.000 horas

  • Tipo

    3 Canales Laser (R, G, B)

RATIO DE ASPECTOS

  • Control de la proporción de aspectos

    16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Zoom Vertical

SONIDO

  • Limpie la voz

    Clear Voice III

  • Dolby Atmos compatible

    Sí ( Soporte y transmisión directa)

  • Producción

    4Wx2

TAMAÑO

  • Tamaño neto (mm) (B x D x H)

    110 x 160 x 160

PESO

  • Peso neto (kg o g)

    1900

CARACTERÍSTICAS

  • Contrasto dinámico (control de expertos)

  • Auto Keystone

    Adaptación Automática de Bordes

  • Imagen de fondo

  • Control de nivel negro

  • Control de sincronización Bluetooth AV

  • Sonido Bluetooth fuera

  • Configuración de la gama de colores (control de expertos)

  • Sistema de gestión del color (control de expertos)

  • Ajuste de la temperatura del color

  • Contenido Store / LG Smart World (App Store)

  • Sugerencia de contenido

  • Corrección digital Keystone

    Deformado (4 / 9 / 15)

  • Color dinámico (control de expertos)

  • Eco Función - Automatic Standby / Auto Power Off

  • Eco Función - Auto Off / Auto Sleep

  • Eco Función - Modo de ahorro de energía

    Sí (Mínimo / Medio / Máximo)

  • Eco Función - Tiempo de sueño

  • Eco Función - Tiempo de encendido/apagado

    Sí (Encendido / Apagado)

  • Corrección gamma (control de expertos)

  • HDCP

    HDCP2.2

  • HDMI ARC(Canal de Retorno Audio)

    Sí (eARC)

  • HDMI simplink(CEC)

  • HDR

    HDR10, HLG

  • Mapa de los tonos HDR

    Sí (Automático, Dinámico / Frame by Frame)

  • HID (Tablero / Mouse / Conexión de GamePad a través de USB)

  • navegador de Internet

  • Sincronización de sonido LG (con barra de sonido)

  • Reducción del ruido

  • Plataforma (OS, UI)

    webOS24 (Smart)

  • Plug & Play (Detección automática de fuentes RGB/DVI/HDMI)

  • Procesador

    Quad Core

  • Activación/apagada rápida (instant)

    "Encendido: <12 s Apagado: 2 s"

  • El cine real

    Sí (hasta 4096 x 2160)

  • Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)

    Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)

  • Autodiagnóstico

  • Configuración de guía

  • Gradación suave

  • Modo de almacenamiento

  • Super Resolución (Control de expertos)

    Sí (4K UHD)

  • TruMotion

    Sí (hasta 4096 x 2160)

  • Upscaler

    Sí (4K UHD)

  • Host USB (movie, música, foto)

  • Configuración del balance blanco (control de expertos)

DISEÑO

  • Color del gabinete

    Abajo/Arriba - Plata Derecha/Izquierda - Negro

  • Kensington Lock

  • Agujero del trípode (para el trípode, soporte del techo)

ACCESORIO

  • Manual (Libro completo o sencillo)

    Libro simple

  • Conformidades (Reglamento)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

  • Guía rápida del usuario (Guía rápida de configuración)

  • Control remoto - Movimiento

    Listo

  • Control remoto - Normal

  • Tarjeta de garantía

    Depende de la región

ALIMENTACION

  • Potencia de espera

    73W

TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA

  • USB Type-C (Display, Carga)

    2 X (USB-C 2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

