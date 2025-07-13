We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes
LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes
LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes
PU615U
()
Características principales
- Cine en casa a gran escala en 4K desde solo 8,1 cm de distancia* gracias a tu Tiro Ultra Corto
- Hasta 100" de Smart TV que se adaptan a tu manera de disfrutar y a tu espacio.
- Disfruta de una resolución 4K UHD que proporciona detalles precisos, claridad realista, y colores vibrantes creando una experiencia más inmersiva.
- Con tecnología láser que ofrece hasta 4 veces más duración que una lámpara tradicional. El producto más duradero es el más sotenible
- Conéctate a Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Apple TV y SkyShowtime* desde tu proyector con Smart TV gracias a webOS24 integrado que se renueva gratis todos los años.
- Un solo cable, máxima calidad con HDMI eARC* y doble USB-C* para disfrutar del cine 4K sin complicaciones.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
* Este proyector de alcance ultracorto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm, mucho más corta que la de los proyectores estándar.
*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.
1 No incluye sintonizador de TV
AVSForum Best of CES 2025
Galardonado como "Best of CES 2025" por AVSForum 2025
Eleva tu experiencia cinematográfica en 4K
Transforma tu pared en tu cine personal con pantalla de hasta 100 pulgadas2 4K gracias al proyector con tiro ultra corto. Disfruta de una experiencia cinematrográfica sin necesidad de espacio adicional ni complicaciones.
2Este proyector de tiro ultra corto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm.
Disfruta de hasta 100" a tan solo 39,3 cm de la pared2
Gracias al tiro ultra corto, proyecta imágenes panorámicas con una distancia de proyección excepcionalmente corta. Transforma tu espacio con una pantalla de cine de hasta 100 pulgadas2,3.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
2Este proyector de alcance ultracorto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm..
3Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
Visualización de cine a gran escala en casa con pantalla 4K.
Su resolución 4K UHD proporciona detalles precisos y claridad realista incluso en pantalla de hasta 100 pulgadas4,5,6. Disfruta de colores vibrantes y un contraste profundo con el espectro de color DCI-P3 154% y el ratio de contraste 450.000:1, creando una experiencia de visualización inmersiva.
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes están basadas en el modo más brillante, y pueden variar dependiendo de tu entorno.
*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
4El tamaño de la pantalla puede variar dependiendo de la distancia de proyección.
5Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas a una distancia de 8,1 cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3 cm.
6Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
Observa el espectro de color completo
Con un amplio espectro de color 154% DCI-P3 (típico), el LG CineBeam S proporciona una representación de colores precisa y vibrante7.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes están basadas en el modo más brillante, y pueden variar dependiendo de tu entorno.
*Las figuras de los valores medidos del espectro de color provienen de pruebas internas y pueden variar en función del entorno.
7El láser RGB ofrece fuentes de luz separadas para el rojo, verde y azul.
Colores vívidos con láser RGB de 3 canales
El láser RGB ofrece colores intensos y alto brillo para una visión más envolvente.
*Las imágenes se basan en el modo "Más brillante" y pueden variar dependiendo del entorno de uso.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Detalles hasta en negros profundos
Con el ratio de contraste de 450.000:1, disfruta de detalles nítidos y de negros puros en cada escena.
*Las imágenes se basan en el modo "Más brillante" y pueden variar dependiendo del entorno de uso.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Disfruta de hasta 100" a corta distancia
Disfruta de una pantalla de 100 pulgadas a corta distancia de la pared. La lente de tiro ultra corto ofrece la posibilidad de proyectar varios tamaños de pantalla, desde 40 hasta 100 pulgadas, incluso en los espacios más reducidos8,9.
El proyector LG CineBeam proyectando una imagen de montañas nubosas.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
8Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
9Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3cm.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pequeño y fácil de manejar
Compacto y ligero, este proyector ofrece un rendimiento potente. Su diseño minimalista es fácil de transportar y se integra en cualquier espacio.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Dolby, Dolby Atmos y el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
10Se requieren de conexión a internet y suscripción a los servicios relacionados. Servicios separados pueden requerir pagos para la suscripción, no incluidos (a la venta por separado).
11Los servicios incluidos pueden variar por país.
Disfruta de renovaciones durante 5 años con el galardonado programa webOS Re:New
Obtén los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones — hasta cuatro veces durante cinco años. Ganador del premio CES Innovation en la categoría de ciberseguridad, webOS protege tu privacidad y datos con cada actualización.
*El Programa webOS Re:New aplica a los modelos de proyectores LG CineBeam, que serán lanzados en 2025, y contarán con la versión webOS 24.
*Los modelos de proyectores LG CineBeam se actualizarán directamente a la versión webOS 26, sin pasar por la versión webOS 25.
*Las actualizaciones y el calendario de algunas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.
*WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La disponibilidad de funciones y los calendarios de actualización pueden variar según el modelo y la región.
Comparte todo tu contenido desde tus dispositivos
Comparte contenido desde tu dispositivo Smart al proyector con AirPlay12,13,14 (para dispositivos Apple), Screen Share15 (para dispositivos Android) y Bluetooth16 Conéctate al instante y disfruta de todos tus contenidos en pantalla grande.
Imagen de una fiesta proyectada desde un smartphone al proyector LG CineBeam.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
11Tu dispositivo Apple debe estar conectado a la misma red WiFi que tu proyector.
13El proyector admite AirPlay2 y requiere de iOS 12.3 o posterior o macOS 10.14.5 o posterior para funcionar.
14Apple, Apple Home, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac son marcas de Apple Inc., registradas en EEUU y en otros países y regiones.
15Screen Share: disponible en Android o Windows 10 o posterior. En función del entorno WiFi y la versión del firmware de los dispositivos externos conectados, estas características pueden no funcionar adecuadamente.
16Bluetooth: disponible en BT 5.0 y posterior.
Fácil configuración de pantalla en cualquier pared
Gracias a las características inteligentes del proyector, adapta la pantalla a tu espacio de manera rápida y sencilla.
Ajuste automático de pantalla
El ajuste trapezoidal automático calibra y corrige la distorsión de la imagen en segundos para garantizar una visualización óptima17,18,19.
Escalado y ajuste de pantalla
Configura fácilmente el tamaño de la pantalla y su posición para encajar en la superficie en la que desees proyectar17,18,19.
Ajuste del color de la pared
Escoge entre 8 ajustes preestablecidos de color para adaptar la proyección al color de la superficie, optimizando la configuración de pantalla a tu entorno.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
17Si hay obstáculos como esquinas o superficies irregulares, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
18Puede proyectar una pantalla de 40 pulgadas desde una distancia de 8,1cm y una pantalla de 100 pulgadas desde una distancia de 39,3cm.
19Si la distancia desde la pantalla es superior a 39,3cm o el posiconamiento es mayor a 5 grados, esta característica puede no funcionar adecuadamente.
*Para un rendimiento óptimo de la proyección, coloca el proyector con el logo de LG mirando hacia el usuario.
*Los proyectores de tiro ultracorto son más sensibles a las irregularidades de la pared. Incluso pequeñas irregularidades en la superficie de proyección pueden causar distorsiones o pliegues visibles en la imagen.
*Para proyectores de tiro ultracorto, utiliza una pantalla de marco fijo para una calidad de imagen óptima, ya que las pantallas no fijas o colgantes pueden moverse con el flujo de aire y afectar el rendimiento.
*Mantener el área del sensor limpia de huellas dactilares o polvo para un rendimiento óptimo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
20Admite 4K a 30Hz conectando el dispositivo externo con el puerto USB Tipo-C. No admite HDR.
21El proyector incluye cable de alimentación. Los cables HDMI y USB Tipo-C no están incluidos con el producto y están disponibles a la venta por separado.
Controla el proyector de manera intuitiva
Usa tu proyector fácilmente con el mando a distancia. Diseñado para combinar con el LG CineBeam, el mando compacto y minimalista proporciona un control intuitivo y sencillo23,24.
23Se puede utilizar la aplicación LG ThinQ para controlar el proyector a distancia después de registrar el producto.
24Los servicios disponibles o botones del mando pueden diferir por país.
*ThinQ está disponible para dispositivos con sistema operativo Android 9.0 o posterior e iOS 16 o posterior.
Calculadora de proyección
¿Tengo espacio suficiente para el proyector?
Para asegurarte de que el proyector se puede usar en el entorno que desees, utiliza la calculadora de espacio de proyección.
Especificaciones técnicas estrella
Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
Brillancia (ANSI Lumen)
500
Tipo
3 Canales Laser (R, G, B)
Relación de contraste
450.000:1
Corrección digital Keystone
Deformado (4 / 9 / 15)
Producción
4Wx2
Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)
Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)
Zoom
Fijo
Todas las especificaciones
SISTEMA DE PROYECCIÓN
Sistema de proyección
DLP
RESOLUCIÓN NATIVA
Resolución nativa
4K UHD (3840 x 2160)
BRILLANCIA (ANSI LUMEN)
Brillancia (ANSI Lumen)
500
RELACIÓN DE CONTRASTE
Relación de contraste
450.000:1
RUIDO
Ahorro de energía Max. (Eco)
25
Ahorro de Energía Med.
27 dB(A)↓
Ahorro de energía Min. (Bright)
29 dB(A)↓
UNIFORMIDAD
Uniformidad (JBMMA 9 punto)
80%↑
LENTES DE PROYECCIÓN
Concentración (Auto / Manual)
Motorizado, Automático
Zoom
Fijo
IMAGEN DE PROYECCIÓN
Tamaño de la pantalla
40" - 100"
Estándar (lentes a pared)
100" a 0.55m
Relación de lanzamiento
0.25
OFFSET DE PROYECCIÓN
Offset de proyección
1.225
FUENTE DE LUZ
Horas de vida
20.000 horas
Tipo
3 Canales Laser (R, G, B)
RATIO DE ASPECTOS
Control de la proporción de aspectos
16:9 / Original / Full Wide / 4:3 / Zoom Vertical
SONIDO
Limpie la voz
Clear Voice III
Dolby Atmos compatible
Sí ( Soporte y transmisión directa)
Producción
4Wx2
TAMAÑO
Tamaño neto (mm) (B x D x H)
110 x 160 x 160
PESO
Peso neto (kg o g)
1900
CARACTERÍSTICAS
Contrasto dinámico (control de expertos)
Sí
Auto Keystone
Adaptación Automática de Bordes
Imagen de fondo
Sí
Control de nivel negro
Sí
Control de sincronización Bluetooth AV
Sí
Sonido Bluetooth fuera
Sí
Configuración de la gama de colores (control de expertos)
Sí
Sistema de gestión del color (control de expertos)
Sí
Ajuste de la temperatura del color
Sí
Contenido Store / LG Smart World (App Store)
Sí
Sugerencia de contenido
Sí
Corrección digital Keystone
Deformado (4 / 9 / 15)
Color dinámico (control de expertos)
Sí
Eco Función - Automatic Standby / Auto Power Off
Sí
Eco Función - Auto Off / Auto Sleep
Sí
Eco Función - Modo de ahorro de energía
Sí (Mínimo / Medio / Máximo)
Eco Función - Tiempo de sueño
Sí
Eco Función - Tiempo de encendido/apagado
Sí (Encendido / Apagado)
Corrección gamma (control de expertos)
Sí
HDCP
HDCP2.2
HDMI ARC(Canal de Retorno Audio)
Sí (eARC)
HDMI simplink(CEC)
Sí
HDR
HDR10, HLG
Mapa de los tonos HDR
Sí (Automático, Dinámico / Frame by Frame)
HID (Tablero / Mouse / Conexión de GamePad a través de USB)
Sí
navegador de Internet
Sí
Sincronización de sonido LG (con barra de sonido)
Sí
Reducción del ruido
Sí
Plataforma (OS, UI)
webOS24 (Smart)
Plug & Play (Detección automática de fuentes RGB/DVI/HDMI)
Sí
Procesador
Quad Core
Activación/apagada rápida (instant)
"Encendido: <12 s Apagado: 2 s"
El cine real
Sí (hasta 4096 x 2160)
Compartir pantalla (Mirroring inalámbrico con dispositivo de soporte MiraCast)
Sí (hasta 4K UHD a 30 Hz)
Autodiagnóstico
Sí
Configuración de guía
Sí
Gradación suave
Sí
Modo de almacenamiento
Sí
Super Resolución (Control de expertos)
Sí (4K UHD)
TruMotion
Sí (hasta 4096 x 2160)
Upscaler
Sí (4K UHD)
Host USB (movie, música, foto)
Sí
Configuración del balance blanco (control de expertos)
Sí
DISEÑO
Color del gabinete
Abajo/Arriba - Plata Derecha/Izquierda - Negro
Kensington Lock
Sí
Agujero del trípode (para el trípode, soporte del techo)
Sí
ACCESORIO
Manual (Libro completo o sencillo)
Libro simple
Conformidades (Reglamento)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
Guía rápida del usuario (Guía rápida de configuración)
Sí
Control remoto - Movimiento
Listo
Control remoto - Normal
Sí
Tarjeta de garantía
Depende de la región
ALIMENTACION
Potencia de espera
73W
TERMINALES DE ENTRADA/SALIDA
USB Type-C (Display, Carga)
2 X (USB-C 2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
Recomendado para ti
Manuales y Software
Descarga los manuales y las últimas actualizaciones para tus productos.
Diagnóstico de Problemas
Descubre los vídeos de guía básica sobre tu producto.
Garantía
Consulta la información sobre la garantía de tu producto aquí.
Recambios y Accesorios
Discover accessories for your product.
Registrar Producto
Registra tu producto y obtén asistencia técnica más rápido.
Búsquedas Relacionadas
Encuentra los manuales, diagnósticos y políticas de garantía de tus productos LG.
Soporte de Pedidos
Localiza tu envío y consulta las preguntas frecuentes sobre envíos.
Petición de Reparación
Solicita cómodamente un servicio de reparación online.
Contáctanos
Chat en Directo
Chatea con nuestros expertos en productos LG y recibe asistencia en tus compras, descuentos y ofertas en tiempo real
Chatea con el servicio de asistencia de LG usando uno de los servicios de mensajería más usados
Envíanos un Correo Electrónico
Envía un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Habla directamente con uno de nuestros representantes.
Producto Recomendado