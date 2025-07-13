LG CineBeam S | 4K UHD hasta 100" | Smart TV con webOS | Tiro ultra corto | Láser con 500 lúmenes

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

* Este proyector de alcance ultracorto requiere una distancia de proyección de entre 8,1 cm y 39,3 cm, mucho más corta que la de los proyectores estándar.

*Este proyector no tiene batería incorporada. Para su funcionamiento, es necesario conectar el cable de alimentación o una batería externa.

1 No incluye sintonizador de TV