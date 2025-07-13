Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV LG OLED evo AI M5 inalámbrico 97 pulgadas 4K 2025
OLED97M59LA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

  • Disfruta de un 5% de dto adicional en el pago

Smart TV LG OLED evo AI M5 inalámbrico 97 pulgadas 4K 2025

OLED97M59LA EU.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Smart TV LG OLED evo AI M5 inalámbrico 97 pulgadas 4K 2025

OLED97M59LA
  • Vista frontal del televisor LG OLED M5. En la pantalla están el emblema de 12 años como número uno del mundo en OLED y el logo de LG OLED evo AI 2025. La Caja Zero Connect en la esquina con el título, Caja Zero Connect con transferencia de video y audio inalámbrica 4K 144Hz.
  • Caja Zero Connect con sus dimensiones de tamaño correspondientes en milímetros.
  • Vista frontal y vista lateral del televisor LG OLED M5 mostrando sus dimensiones de longitud, ancho, altura y profundidad.
  • Pantalla del televisor LG OLED M5 mostrando el interior de una cueva con vista al cielo. El texto habla sobre lo impresionante de los detalles que muestran una calidad 4K visualmente sin pérdida.
  • Televisor LG OLED M5 con un juego en su pantalla que muestra una jugabilidad fluida y continua. Se ve la caja Zero Connect, que se integra bien en el espacio. Se pueden ver las certificaciones de gaming. El texto habla sobre gaming inalámbrico ultra-responsivo de 120Hz con baja latencia.
  • El procesador alpha 11 AI Gen2 está contra un fondo oscuro. Brilla con luz morada y azul desde su interior, iluminando los circuitos del microchip a su alrededor. El título habla sobre cómo el procesador dedicado a LG OLED evo ofrece calidad 4K, un color y brillo impresionantes con precisión a nivel de píxeles. Se pueden ver las estadísticas de rendimiento. 6.7 veces mayor procesamiento neuronal AI, NPU. 2.2 veces más rápida la operación, CPU. 3.6 veces mejorados los gráficos, GPU.
  • Un transbordador espacial despegando del suelo. La escena está dividida en el medio, con una mitad ligeramente más oscura y apagada. La otra mitad muestra cómo el estallido del cohete es notablemente brillante, demostrando cuán brillantes pueden ser las visuales en una pantalla de TV LG OLED con la estructura de emisión de luz y la arquitectura de control de iluminación de Brightness Booster Max.
  • Espacio de sala de estar con un televisor LG OLED montado en la pared. En el televisor hay una cadena montañosa contra un oscuro cielo vespertino lleno de estrellas. Esta escena está dividida en dos para mostrar cómo el Perfect Black ofrece niveles de negro verdaderos ya sea que esté brillante o oscuro a tu alrededor. Un lado de la escena muestra una versión más apagada y gris del paisaje etiquetada como Pantalla mate. En el otro lado hay una imagen más agradable con un rango dinámico mayor de negros y blancos. Esta está etiquetada como Pantalla Perfect Black. También es visible el logotipo de certificación, la Tecnología Perfect Black proporciona niveles de negro menores o iguales a 0.24 nit hasta 500 lux. Una burbuja de texto está a su lado y dice, verifica la marca de certificación Perfect Black.
  • Loro colorido en ultra alta definición contra un fondo negro. Las gotas de agua están suspendidas en el aire a su alrededor. La imagen muestra Color Perfecto ya que cada tono diferente en el cuerpo del loro es vibrante y vívido. Se pueden ver diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estas se refieren a 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color. También es visible un texto, revisa la marca de certificación Color Perfecto.
  • Control remoto mágico AI de LG con el botón de IA destacado. Alrededor están las diferentes funcionalidades a las que un usuario puede acceder desde el botón. ID de Voz AI, Búsqueda AI, Chatbot AI, Conserje AI, Mago de Imágenes AI, Mago de Sonido AI. El texto explica que el control remoto mágico AI de LG completa tu experiencia de IA con un botón de IA dedicado y se puede utilizar como un ratón de aire. Simplemente apunta y haz clic.
  • Pantalla de TV LG con un control remoto mágico AI en primer plano. El botón de IA está resaltado y una burbuja de texto muestra el mensaje, sugiere una película que me gusta. En la pantalla vemos el ícono de usuario E, indicando cómo la ID de voz de IA pudo identificar a qué usuario era y dar recomendaciones personalizadas solo basadas en su voz.
  • Primer plano de la pantalla de un televisor LG OLED mostrando cómo funciona la búsqueda por IA. Se ha abierto una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó qué juegos deportivos están disponibles. La búsqueda por IA respondió a través del chat y mostrando miniaturas del contenido disponible. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.
  • Contenido de ciencia ficción se reproduce en una pantalla de TV LG. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario le envió un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Toda la escena también está dividida en dos. Un lado es más oscuro, el otro lado es más brillante, mostrando cómo el chatbot de IA resolvió automáticamente el problema para el usuario. Un texto explica que el chatbot de IA puede entender la intención del usuario y proporcionar soluciones para solucionar problemas.
  • Amplia sala de estar con vista a un paisajismo urbano. Televisor LG OLED está montado en la pared con una barra de sonido LG. El diseño One Wall del televisor permite que esté ajustado a la pared y se mezcle bien con el espacio. La caja Zero Connect es visible, pero está oculta.
Vista frontal del televisor LG OLED M5. En la pantalla están el emblema de 12 años como número uno del mundo en OLED y el logo de LG OLED evo AI 2025. La Caja Zero Connect en la esquina con el título, Caja Zero Connect con transferencia de video y audio inalámbrica 4K 144Hz.
Caja Zero Connect con sus dimensiones de tamaño correspondientes en milímetros.
Vista frontal y vista lateral del televisor LG OLED M5 mostrando sus dimensiones de longitud, ancho, altura y profundidad.
Pantalla del televisor LG OLED M5 mostrando el interior de una cueva con vista al cielo. El texto habla sobre lo impresionante de los detalles que muestran una calidad 4K visualmente sin pérdida.
Televisor LG OLED M5 con un juego en su pantalla que muestra una jugabilidad fluida y continua. Se ve la caja Zero Connect, que se integra bien en el espacio. Se pueden ver las certificaciones de gaming. El texto habla sobre gaming inalámbrico ultra-responsivo de 120Hz con baja latencia.
El procesador alpha 11 AI Gen2 está contra un fondo oscuro. Brilla con luz morada y azul desde su interior, iluminando los circuitos del microchip a su alrededor. El título habla sobre cómo el procesador dedicado a LG OLED evo ofrece calidad 4K, un color y brillo impresionantes con precisión a nivel de píxeles. Se pueden ver las estadísticas de rendimiento. 6.7 veces mayor procesamiento neuronal AI, NPU. 2.2 veces más rápida la operación, CPU. 3.6 veces mejorados los gráficos, GPU.
Un transbordador espacial despegando del suelo. La escena está dividida en el medio, con una mitad ligeramente más oscura y apagada. La otra mitad muestra cómo el estallido del cohete es notablemente brillante, demostrando cuán brillantes pueden ser las visuales en una pantalla de TV LG OLED con la estructura de emisión de luz y la arquitectura de control de iluminación de Brightness Booster Max.
Espacio de sala de estar con un televisor LG OLED montado en la pared. En el televisor hay una cadena montañosa contra un oscuro cielo vespertino lleno de estrellas. Esta escena está dividida en dos para mostrar cómo el Perfect Black ofrece niveles de negro verdaderos ya sea que esté brillante o oscuro a tu alrededor. Un lado de la escena muestra una versión más apagada y gris del paisaje etiquetada como Pantalla mate. En el otro lado hay una imagen más agradable con un rango dinámico mayor de negros y blancos. Esta está etiquetada como Pantalla Perfect Black. También es visible el logotipo de certificación, la Tecnología Perfect Black proporciona niveles de negro menores o iguales a 0.24 nit hasta 500 lux. Una burbuja de texto está a su lado y dice, verifica la marca de certificación Perfect Black.
Loro colorido en ultra alta definición contra un fondo negro. Las gotas de agua están suspendidas en el aire a su alrededor. La imagen muestra Color Perfecto ya que cada tono diferente en el cuerpo del loro es vibrante y vívido. Se pueden ver diferentes certificaciones de logotipos de UL e Intertek. Estas se refieren a 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color. También es visible un texto, revisa la marca de certificación Color Perfecto.
Control remoto mágico AI de LG con el botón de IA destacado. Alrededor están las diferentes funcionalidades a las que un usuario puede acceder desde el botón. ID de Voz AI, Búsqueda AI, Chatbot AI, Conserje AI, Mago de Imágenes AI, Mago de Sonido AI. El texto explica que el control remoto mágico AI de LG completa tu experiencia de IA con un botón de IA dedicado y se puede utilizar como un ratón de aire. Simplemente apunta y haz clic.
Pantalla de TV LG con un control remoto mágico AI en primer plano. El botón de IA está resaltado y una burbuja de texto muestra el mensaje, sugiere una película que me gusta. En la pantalla vemos el ícono de usuario E, indicando cómo la ID de voz de IA pudo identificar a qué usuario era y dar recomendaciones personalizadas solo basadas en su voz.
Primer plano de la pantalla de un televisor LG OLED mostrando cómo funciona la búsqueda por IA. Se ha abierto una pequeña ventana de chat que muestra cómo el usuario preguntó qué juegos deportivos están disponibles. La búsqueda por IA respondió a través del chat y mostrando miniaturas del contenido disponible. También hay un aviso para preguntar a Microsoft Copilot.
Contenido de ciencia ficción se reproduce en una pantalla de TV LG. En la pantalla está la interfaz del chatbot de IA. El usuario le envió un mensaje al chatbot diciendo que la pantalla está demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones a la solicitud. Toda la escena también está dividida en dos. Un lado es más oscuro, el otro lado es más brillante, mostrando cómo el chatbot de IA resolvió automáticamente el problema para el usuario. Un texto explica que el chatbot de IA puede entender la intención del usuario y proporcionar soluciones para solucionar problemas.
Amplia sala de estar con vista a un paisajismo urbano. Televisor LG OLED está montado en la pared con una barra de sonido LG. El diseño One Wall del televisor permite que esté ajustado a la pared y se mezcle bien con el espacio. La caja Zero Connect es visible, pero está oculta.

Características principales

  • La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro, ahora con el único blanco puro porque desarrollamos la tecnología que lleva el disfrute de tus contenidos a un nivel superior: panel LG OLED evo, Smart TV personalizado y procesador inteligente.
  • Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Ahora, un 30% más brillante(2). Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Experiencia realmente inalámbrica gracias a su módulo de conexiones "Zero Connect"(3): sin cables entre cualquier dispositivo externo y la pantalla, garantizado la misma calidad que conectado por cable y la baja latencia (certificado por G-sync y AMD Freesync Premium).
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(4). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(5): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador más potente, ahora 6.7 veces más inteligente(6) (4K α11 Gen2), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • Diseño Gallery ultrafino para una integración perfecta en tu hogar. Colócalo en la pared con su soporte exclusivo "Zero Gap", o sobre el suelo con sus patas opcionales. Incluye el soporte Zero Gap y la instalación.
Más

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)30% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño del 25% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. 

(3)Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla del televisor y al módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect. 

(4)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde  el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las  actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones  que dependan de hardware más reciente.

(5)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(6)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

Insignia de los Premios a la Innovación CES con una mención honorífica 2025.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED M5, 83")

Pantallas de vídeo

Insignia de los Premios a la Innovación CES con una mención honorífica 2025.

CES Innovation Awards - 2025 Premiado (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

(1) Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

True WirelessCalidad de la imagenSmart TV webOS 25 con IASonido envolventeDiseñoSiéntete el protagonista de tus contenidos

El primer TV OLED inalámbrico del mundo(1)

Disfruta de la verdadera experiencia LG OLED, del único negro puro, con la tecnología desarrollada por LG tras años de compromiso con la innovación. Experimenta una tecnología rompedora de la mano del líder mundial LG OLED, el primer televisor del mundo (1) con transferencia inalámbrica de vídeo y audio 4K a 144 Hz crea nuevas formas ilimitadas de disfrutar de tu espacio.

1. Fecha de lanzamiento: 09.2023. Se refiere a los televisores OLED con tecnología de conectividad inalámbrica de 4k desde 120 Hz entre el televisor y la pantalla. Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla del televisor y al módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect.

Imagen de estilo de vida que muestra una disposición despejada de un salón con un televisor LG OLED M5. No se ven cables. La Zero Connect Box está guardada, apenas se ve.

Disfruta de la calidad 4K sin pérdidas visuales, con el rendimiento de siempre.

La tecnología Zero Connect con transferencia de vídeo y audio 4K a 144Hz te garantiza la experiencia de visualización. Descubre la mínima latencia con la calidad de siempre (1).

(1)Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso. 

Pantalla de un televisor LG OLED M5 que muestra el interior de una cueva que mira hacia el cielo. Detalle es impresionante con calidad 4K sin pérdidas visuales.

(1)Sin pérdidas visuales según los resultados de pruebas internas con ISO/IEC 29170-2 con rendimientos reales dependiendo de ajustes, condiciones del entorno y uso. 

Disfruta de tus partidas con la tecnología inalámbrica y mínima latencia

Certificado para un rendimiento de juego fluido y sin interrupciones, incluso con la tecnología inalámbrica. Juegos 144Hz (1) compatibles con Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium, certificaciones ClearMR 9000 (2) y más.

Televisor LG OLED M5 en el que se ve cómo se juega un juego de forma fluida y sin interrupciones. Se ve la Zero Connect Box, pero se integra bien en el espacio. Se ven los logotipos Nvidia G-Sync y 144Hz. Las certificaciones de juego están visibles.
Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium y otras certificaciones relacionadas con juegos también son visibles.

(1) Según especifica HDMI 2.1. 144Hz se aplica a OLED M5 de 83/77/65 pulgadas. 

(2)clearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento del desenfoque del movimiento de la pantalla.

Siente la libertad inalámbrica

Cambia libremente la colocación de los televisores OLED M¹ de LG siempre que redecores o modifiques tu hogar con un simple movimiento del módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect Box.

Ubicación: libre

Coloca tu TV LG OLED evo M y diseña tu espacio como más te guste, con el módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect Box.

Sin desorden

Libertad de diseño de interiores sin cables entre tu TV y tus dispositivos externos.

Sin complicaciones

Con el módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect Box¹, no hay que complicarse la vida buscando puertos traseros o moviendo el televisor para conectar periféricos cuando quieras conectar tus dispositivos.

Diseña tu espacio como quieras gracias a la tecnología Zero Connect y el diseño Gallery

Monta el televisor en la pared con menos complicaciones. Como la Zero Connect Box conecta otros dispositivos al televisor de forma inalámbrica, no necesitas hacer otras modificaciones en la pared.

Comparación lado a lado de un televisor cableado y un televisor True Wireless de LG en lo que respecta a la instalación. En el lado del televisor cableado, sería necesaria una obra adicional para intentar ocultar todos los demás dispositivos detrás de la televisión. La configuración liosa y los cables se siguen viendo por las separaciones. La etiqueta dice: instalación en la pared con costes adicionales. En el lado del televisor True Wireless de LG, el televisor está montado limpiamente en la pared. No se ven cables ni dispositivos. La etiqueta dice: instalación sin complicaciones y económica.

*Imágenes de pantalla simuladas.

(1) Zero Connect Box debe instalarse más abajo que el receptor inalámbrico del televisor. Los dispositivos deben estar conectados por cable a la Zero Connect Box.Se requiere conexión por cable tanto a la pantalla del televisor como a la Zero Connect Box.

El procesador más potente de LG α11 Gen2 con IA (1)

(1) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.

El procesador 4K α11 Gen2 más potente de LG, ahora 6.7 veces más inteligente(1), preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

El procesador alpha 11 AI Processor Gen2 está ante un fondo oscuro. Una luz púrpura y azul brilla e ilumina los circuitos de su alrededor desde dentro. Las estadísticas de rendimiento son visibles. El procesamiento neuronal de la IA es 6,7 veces mayor, la NPU opera 2,2 veces más rápido, la CPU ofrece unos gráficos 3,6 veces mejorados, GPU.

(1) Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

Más brillante que nunca, con hasta 30% más de brillo gracias a Brightness Booster

Descubre el análisis inteligente que realiza el procesador en los más de 33 millones de puntos de luz independientes, ajustando la resolución, brillo y nitidez de cada escena (2)

(2)La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

Escena del lanzamiento de un transbordador espacial dividida por la mitad. La mitad de la escena es brillante y clara gracias a los algoritmos para aumentar el brillo de LG. La otra mitad está oscura, apagada y gris.

(1) 220% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED G5 de 55/65/77/83" (2.900 Nits). En 97" alcanza un 38% más de brillo en porciones de pantalla de tamaño del 25% y en 48" se obtieneun 67% más de brillo en porciones de pantalla del 3%.

(2) Comparación frente al procesador  α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El título reza, Experimenta el OLED Negro Perfecto, sólo con LG OLED.

De los creadores del único negro puro, ahora te traemos el blanco puro

El único negro puro está verificado por UL y proporciona niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, tanto si hay mucha luz como si está oscuro.

Un salón con un televisor LG OLED TV montado en la pared. En el televisor se ve una cadena montañosa contra un cielo nocturno oscuro y lleno de estrellas. Esta escena está dividida por la mitad. Un lado muestra una versión más opaca y gris del paisaje denominada pantalla Matte. El otro lado muestra una imagen más agradable con un rango más amplio y dinámico de blancos y negros. Esta pantalla está etiquetada como pantalla con Perfect Black. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Black ofrece unos niveles de negro menores o iguales a 0,24 nit de hasta 500 lux. A su lado hay un globo de texto en el que se puede leer “comprueba la certificación Perfect Black”.

*Los paneles de televisor LG OLED cuentan con certificación Discomfort Glare Free por parte de UL basada en el método de evaluación Unified Glare Rating o UGR (Índice de Deslumbramiento Unificado).

**Verificación emitida cuando el UGR es inferior a 22 al ver televisión entre 70 lux y 300 lux.

100% volumen de color y 100% fidelidad de color (1)

Sumérgete en la escena gracias a los colores realistas que aporta el panel LG OLED certificado con el 100% Volumen de Color y 100% Fidelidad de Color(1).

Un loro muy colorido en ultra alta definición ante un fondo negro. A su alrededor, se pueden ver una gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen muestra Perfect Color, ya que cada tono del cuerpo del loro es vibrante y vivo. El fondo oscuro con gotas de agua demuestra que la pantalla está libre de reflejos. Se pueden ver diferentes logotipos de certificaciones de UL e Intertek. En referencia a que garantiza 100% Color Fidelity, 100% Color Volume y una pantalla libre de reflejos. También se puede leer el texto ”comprueba la certificación Perfect Color”.

(1)El panel OLED de LG está certificado por Intertek para el 100% de fidelidad de color medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color. El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según la verificación independiente de Intertek

Siente el auténtico realismo gracias a AI Picture Pro (1)

El procesador trabaja en los 33 millones de puntos de luz independientes, reconociendo caras, objetos y cuerpos, y mejorando su nitidez (2)

Unas líneas animadas cruzan la imagen opaca y casi gris de un loro en un bosque, como si una supercomputadora estuviera analizando los elementos del cuadro. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha y pasa a tener contraste, profundidad y una mejora del color.

(1)AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

(2)La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

El Smart TV webOS 25 más inteligente, que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (1)

Control inteligente: Mando Magic Remote

El único con puntero inalámbrico para una navegación fácil, cómoda y rápida(1). Además, con el nuevo botón de control de IA puedes activar el asistente por voz inteligente y controlar totalmente tu TV

(1)Estudio interno realizado a fecha de 1/10/2024. Según dicho estudio, el mando Magic Remote es el único en el mercado español con puntero inalámbrico.

Una familia de cuatro miembros está reunida frente a un televisor LG AI TV. La persona que sostiene el mando a distancia está rodeada por un círculo con su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. La interfaz webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente de cuenta y recomienda contenido personalizado.

AI Voice con reconocimiento de voz personalizado (1)

AI Voice ID reconoce la voz de cada usuario y ofrece recomendaciones de contenido personalizadas en cuanto se enciende el Smart TV.

(1) Pueden mostrarse contenidos reducidos o limitados en función de la región y la conexión a internet. La compatibilidad con Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. Voice ID está disponible para LG Apps, Home, Home Hub, LG Fitness, Sports Alert, Home Office, Music, Games y PPW.

Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

Primer plano de una pantalla de televisor LG OLED TV que muestra cómo funciona la búsqueda con IA. Se abre una pequeña ventana de chat que muestra la consulta del usuario sobre los partidos de deporte que están disponibles. AI search responde por chat y muestra miniaturas de los diferentes tipos de contenidos disponibles. También aparece un mensaje para preguntarle a Microsoft Copilot.

Resuelve tus dudas al momento con AI Search (2)

Haz preguntas y obtén recomendaciones personalizadas que respondan tus necesidades con el asistente de voz con inteligencia artificial.

(2)AI Search está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

En una pantalla de televisor LG OLED TV se muestran contenidos de ciencia ficción. En la pantalla se puede ver la interfaz de AI Chatbot. El usuario envía un mensaje al chatbot indicando que la pantalla está muy oscura. El chatbot le ofrece una solución a su consulta. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado está más oscuro y el otro más brillante para mostrar cómo AI Chatbot ha resuelto automáticamente el problema del usuario.

Responde tus preguntas en tiempo real con Chatbot con IA (1)

Haz que tu Chatbot con Inteligencia Artificial personalizada a ti, resuelva y te ayude con tus peticiones. El propio Smart TV con webOS clasificará tus contenidos y te ofrecerá recomendaciones personalizadas.

(1) Conexión a internet necesaria para utilizar Chatbot. Chatbot con IA disponible en países que admiten programación neurolingüística en su lengua materna. Es posible vincular el chatbot con IA al servicio de atención al cliente de LG y tus contactos móviles.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

El mando a distancia AI Magic Remote de LG está delante de una pantalla LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de LG AI con palabras clave personalizadas basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando a distancia hay un ícono y una etiqueta que muestran cómo se puede acceder fácilmente a la funcionalidad AI Concierge con tan solo presionar brevemente el botón AI.

AI Concierge

Botón de IA (1) para interactuar mediante voz con el asistente inteligente y realizar búsquedas a través de la IA de manera coloquial

(1) El diseño, la disponibilidad y las funciones de AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma, incluso para el mismo modelo. Se requiere una conexión a Internet para su uso. El reconocimiento de voz de la IA solo se ofrece en los países que admiten PNL en su idioma nativo. Algunas funciones pueden requerir suscripciones de pago.

La pantalla de un usuario está pasando por el proceso de personalización de AI Picture Wizard. Se muestra una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y se muestra la imagen de un paisaje que va mejorando de izquierda a derecha.

Configuración de imagen personalizada con IA

Con AI Picture Wizard, el TV aprende de tus preferencias de configuración de imagen y te ofrece la más adecuada de entre más de 1.000 millones de combinaciones.

La pantalla de un usuario está pasando por el proceso de personalización de AI Sound Wizard. Se seleccionan una serie de iconos de clips de sonido. En la imagen se puede ver una animación de ondas sonoras que representan el sonido personalizado que emiten un cantante de jazz y un saxofonista.

Screen of a user going through the AI Sound Wizard personalization process. Series of sound clip icons are being selected. A jazz singer and saxophone player are shown, sound waves representing the personalized sound animated across the visual.

Configuración de sonido personalizada con IA

Con AI Sound Wizard el TV crea un perfil de sonido que más se adapta a tus preferencias a partir de 40 millones de parámetros. 

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Una persona está en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

La IA de tu televisor está siempre a punto para atender tus peticiones. No hace falta presionar ni un botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Logotipo y nombre del programa webOS Re:New con el distintivo CES Innovation Awards 2025 Honoree junto a él.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT ². Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€³. Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024.

(2)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Descubre la IA de los TVs LG

LG TV con Home Hub en la pantalla. La interfaz de usuario muestra Google Home, ThinQ y otras conexiones de IoT, que demuestran lo fácil que es gestionar todos tus dispositivos inteligentes en tu televisor.

Controla tu hogar desde el menú de tu Smart TV

Gestiona tus electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y mucho más. Experimenta la máxima comodidad de controlar toda tu casa a través de un único e intuitivo panel de control.

Siente todos los matices del sonido con AI Sound Pro (1)

(1) Debe activarse a través del menú de modo de sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

Potencia la verdadera experiencia OLED(1) con una barra de sonido LG(2)

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el Smart TV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)La barra de sonido se adquiere por separado.

(1)La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

(2)WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY.

Encuentra la barra de sonido LG perfecta para tu TV

Vive la emoción de cada escena

La barra de sonido LG SG10TY combina a la perfección con tu TV LG OLED serie M, gracias a su diseño pegado a la pared y soporte diseñado para integrarse a la perfección en la decoración de tu hogar.

*El tamaño del marco varía según la serie y el tamaño.

Persona en su salón sosteniendo su teléfono. En la pantalla hay un icono de transmisión que muestra que se está reflejando la pantalla del teléfono en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y al lado la pantalla reflejada con estadísticas de jugadores.

Maximiza la diversión, divide la pantalla con Multi View

Saca el máximo partido a tu televisor con Multi View. Divide la pantalla en varias vistas independientes para disfrutar de entretenimiento multipantalla sin interrupciones.

*Los ajustes de imagen y sonido de ambas pantallas son los mismos. Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Más de 300 canales gratuitos

El servicio de streaming exclusivo de LG, LG Channels, te permite disfrutar de más de 200 canales gratuitos en tu TV

*El contenido y las aplicaciones disponibles pueden variar según el país, el producto y la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Solo tienes que sintonizarlo y empezar a ver tus contenidos sin preocuparte de costes ocultos ni de instalar un descodificador.

Smart TV con funciones gaming e ideal para cualquier contenido.

Accede a tus videojuegos desde Cloud Gaming(1): ahora con XBOX cloud; Geforce now; Utomik; Boosteroid; Luna; Blacknut y un menú exclusivo de Gaming.

Pantalla inicial del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

(1) El acceso a los servicios de cloud gaming está sujeto a la disponibilidad en la región y a la suscripción correspondiente. Para su uso, es necesario contar con una conexión a Internet estable. El rendimiento del servicio puede verse afectado por la velocidad de la red y la configuración del dispositivo utilizado. Puede ser necesario adquirir un mando, el cual se vende por separado y no está incluido en el paquete, para disfrutar de los servicio.

Vive la emoción de cada escena

Vive la emoción de cada escena

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó.

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

*Imágenes simuladas.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Un gran espacio blanco lleno de televisores OLED TV que muestran cómo LG lleva creando innovaciones revolucionarias desde hace más de una década. También puede verse el distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years”.

LG OLED

See the endless innovation

See the endless innovation Descubre más

1.Todas las imágenes son simuladas.

2.La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

3.Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.

Recomendado para ti