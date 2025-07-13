Smart TV LG OLED evo AI M5 inalámbrico 65 pulgadas 4K 2025

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)220% más brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED M5 de 65/77/83" (2.900 Nits).

(3)Es necesario conectar el cable de alimentación a la pantalla del televisor y al módulo de conexiones inalámbrico Zero Connect.

(4)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(5)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo.

(6)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.